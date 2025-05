Cosa dice l’oroscopo del 1 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella domenica, da godere pienamente anche stando in compagnia di persone o svolgendo un’attività che vi fanno sentire vitali. Nel pomeriggio, pur creando un’atmosfera armoniosa con chi vi circonda, dovete ammettere con voi stessi se avete messo in secondo piano i vostri bisogni e correggere il tiro. Non abbiate timore di parlarne apertamente anche se all’inizio potrebbe essere imbarazzante. Amore: in coppia, giornata ideale per uscire dai soliti schemi. Se continuate a fare le stesse cose, rischiate la noia. Osate qualcosa di nuovo. Soli: attratti da persone anticonformiste. E qualcuno vi conquisterà con una battuta intelligente.

Oroscopo 1 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone annuncia una domenica un po’ agitata: potreste aver a che fare con l’ostinazione o la permalosità di chi vi circonda. Se, inoltre, avete riflettuto eccessivamente su eventuali problemi di lavoro la tensione oggi potrebbe raggiungere il picco oppure se avete troppe cose da fare sentirvi stressati. Nel secondo caso, occupatevi solo ed esclusivamente di ciò che è urgente. Amore: in coppia, il partner sarà esigente, impaziente e potrebbe dire cose poco piacevoli. Il che sarà motivo di irritazione. Soli: penserete che le persone che vi corteggiano non siano interessanti e per oggi, eviterete di impegnarvi.

Oroscopo 1 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Marte in Leone, oggi potreste essere provocatori, qualcosa che direte a una persona potrebbe ferirla più di quanto penserete. La cosa migliore è esprimere apertamente e sinceramente le vostre emozioni ad amici e familiari: capiranno e vi sentirete sollevati. Non solo, rafforzerete le relazioni. Tutti commettiamo degli errori, ma non tutti sono in grado di rimediare, voi sì. Amore: in coppia, un momento siete affettuosi e un altro, distaccati o polemici. Chiarite il vostro stato d’animo! Soli: se una persona vi attrae evitate di partire in quarta: potrebbe nascere un flirt deludente.

Oroscopo 1 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se riguardo a una situazione di lavoro o personale, con una persona non siete d’accordo dovete dirlo chiaramente, senza girarci intorno. In caso contrario dovrete subire le conseguenze. Parlare chiaramente, esporre il vostro punto di vista, è fondamentale, soprattutto per il vostro equilibrio interiore. Tenete presente che tanto prima esprimerete la vostra opinione, tanto meglio sarà per voi. Amore: in coppia, se avete bisogno di tenerezza, ditelo: non aspettate che il partner intuisca. E il risultato sarà dolce. Soli: chi vi attrae potrebbe sembrare freddo e indifferente ma tenete presente che è solo apparenza.

Oroscopo 1 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-;Marte nel vostro segno, rappresenta un’opportunità per rilassarvi, soprattutto se ultimamente non vi siete concessi una pausa. Cosa ne pensate delle situazioni presenti nella vostra vita? E’ la giornata ideale per rallentare il ritmo e riflettere. Evitate in ogni caso di essere esigenti con chi vi circonda, chiedere ciò che non possono dare o innervosirvi se non saranno d’accordo con voi. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ messi da parte. Ma invece di offendervi più che parlare, ascoltate. Soli: il timore di fare delle scelte sbagliate e soffrire, oggi vi spingerà a vivere avventure passeggere.

Oroscopo 1 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Leone alle spalle del vostro segno, rischiate di imanere emotivamente coinvolti in alcune questioni che riguardano altre persone. Il che oltre a essere una perdita di tempo ed energie potrebbe rivelarsi stressante. Ma evitando di lasciarvi trascinare in queste situazioni, la domenica sarà tranquilla. Allora, prendete le distanze, uscite e pensate prima di tutto a voi. Amore: in coppia, nella relazione può esserci un po’ di monotonia ma ciò non significa testare altrove il vostro potere di seduzione. Non scherzate con il fuoco… Soli: la tentazione potrebbe essere quella di giocare su più fronti. Attenzione.

Oroscopo 1 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Marte in Leone, se con una persona c’è un conflitto, non siete dell’umore giusto per tacere ed evitare di offenderla. La situazione oggi potrebbe arrivare al culmine: tenete presente che l’altro/a sarà testardo esattamente quanto voi. Se volete che la relazione vada avanti, dovrete trovare una via d’uscita. Il rischio è che, seppure momentaneamente, oggi vi allontanerete. Amore: in coppia, con il partner avvertite il desiderio di testare il ri-conquistarvi reciprocamente. E la domenica potrebbe essere bollente! Soli: se siete attratti da una persona oggi capirete che a condurre i giochi siete voi.

Oroscopo 1 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta nel vostro settore della carriera e delle ambizioni: anche se è domenica sarete concentrati totalmente sui compiti che dovete svolgere così da anticipare per domani. Non è escluso che penserete anche a questioni urgenti da risolvere ma al riguardo dovreste essere meno rigidi con voi stessi. Anziché accelerare, provate invece a rallentare. Amore: in coppia, siete agitati ma evitate di cedere alla rabbia e al braccio di ferro! Soli: è una bella domenica per cementare una relazione o per fare una nuova conquista. Se volete esprimere i vostri sentimenti avete via libera!

Oroscopo 1 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Leone siete di buon umore, dotati di ottimismo e avete una forte voglia di avventure e nuove esperienze. Contattate gli amici e cercate di trascorrere una domenica all’insegna del divertimento. Unica accortezza: con la congiunzione Luna-Marte potreste essere critici e persino rigidi nei confronti di chi vi circonda e vorrete affermare senza se e senza ma le vostre opinioni. Amore: in coppia, rinnovate un patto: “Ti seguo anche dove non capisco tutto”. C’è bisogno di stima e leggerezza, non di controllo. Soli: avete bisogno di qualcuno che viaggi con voi… anche solo con la fantasia. E la troverete!

Oroscopo 1 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Alcuni progetti sembrano andare verso una conclusione positiva ma uno, potrebbe essersi bloccato. Se la situazione è arrivata a un punto morto, voi sarete pronti a fare un passo avanti con determinazione. Tuttavia ciò può accadere non pensando troppo alle cose, ma concedendovi dei momenti di autentico relax. E’ così che permetterete al genio che è in voi di uscire allo scoperto. Amore: in coppia, vi sarà difficile mantenere la calma di fronte al partner che tenderà a evitare le discussioni. Soli: la comunicazione non è al top ma il desiderio di conquistare c’è tutto. Fate un mix e godetevi questa giornata di primavera.

Oroscopo 1 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione odierna Luna-Marte in Leone potreste provare delle tensioni interiori che incideranno sulle relazioni con chi vi circonda, L’ansia o i sensi di colpa potrebbero prendere il sopravvento e voi rimuginerete senza sosta su alcuni problemi. Stare per conto vostro non risolverà: cercate invece la compagnia degli amici cari, vi offriranno il sostegno morale di cui avete bisogno. Amore: in coppia, avete bisogno di sincerità. Se pensate che qualcosa non vada, parlatene ma con dolcezza. Soli: farete tutto il possibile per catturare l’attenzione e lo sguardo degli altri. E non è esclusa un’attrazione irresistibile.

Oroscopo 1 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui potreste toccare con mano che in una relazione c’è uno squilibrio dare/avere e sarete spinti a scatenare qualche discussione. Se al riguardo ultimamente le tensioni sono aumentate oggi potreste esplodere. Tenete invece presente che con le parole giuste avrete la possibilità di placare la situazione e trovare il modo per risolverla. Evitate di esprimere impulsivamente l’irritazione. Amore: in coppia, potreste avvertite l’esigenza di una piccola pausa e sarà utile a riaccendere la fiamma dell’amore! Soli: un segnale dalla persona che vi attrae e vi corteggia vi farà toccare il cielo con un dito!