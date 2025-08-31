Cosa dice l’oroscopo del 1 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Saturno nel vostro segno entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio sosterà in Pesci. Un periodo in cui dovete rallentare e mettere ordine nel vostro mondo interiore come ad esempio vecchie paure, sogni che avete chiuso in un cassetto o abitudini da eliminare. L’Ariete tende sempre a entrare in azione, ma il ritorno di Saturno in Pesci indica che il riposo e la riflessione possono farvi molto bene. Amore: in coppia, sfruttate il vento di leggerezza che soffiando sulla relazione per divertirvi e uscire con gli amici. Ridere fa bene! Soli: forse avete rinunciato troppo in fretta a conquistare una persona. Potrebbe arrivare una possibilità. Non lasciatela scappare.

Oroscopo 1 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Saturno in Ariete da oggi entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio sosterà di nuovo in Pesci nel vostro settore della vita sociale. Il transito rappresenta un invito a riflettere attentamente sulle vostre amicizie, i vostri obiettivi e le dinamiche di gruppo. Quali sono le persone che vi sostengono davvero e quali dei vostri sogni e obbiettivi vale ancora la pena di essere concretizzati? Amore: in coppia, c’è accordo e complicità: vi permettono di fare progetti per il futuro. E’ una giornata ricca di emozioni! Soli: un’avventura potrebbe essersi rivelata un’illusione… Uscite con gli amici e distraetevi.

Oroscopo 1 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Saturno in Ariete oggi entra in moto retrogrado e fino 13 febbraio 2026 sosterà in Pesci, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Avvertirete la necessità di rivedere, riflettere e riorganizzare il vostro lavoro, i progetti a lungo termine o gli obiettivi riguardanti anche la vita personale. Il boss o un superiore potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza. Calma, evitate l’orgoglio ostinato. Amore: in coppia, impazienti, troppo esigenti con voi stessi e il partner. Più leggerezza! Soli: c’è chi vi corteggia ma se volete dare il via a una relazione, tenete sotto controllo il nervosismo!

Oroscopo 1 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 13 febbraio 2026, Saturno sosterà in moto retrogrado in Pesci: è il periodo ideale per affinare i vostri obbiettivi, rivedere i piani a lungo termine ed eliminare tutto ciò che è costruito su basi che non sono solide. Avete la possibilità di rinfrescare le vostre competenze, ampliare le conoscenze e completare progetti e aprire dunque la strada che porterà al successo. Amore: in coppia, avrete una visione chiara dei progetti da realizzare per sentirvi più uniti e innamorati! Soli: direte no alla monotonia, il che vi permetterà di fare una conoscenza e prenderà un notevole spazio nella vostra vita.

Oroscopo 1 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Saturno entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio 2026 sosterà in Pesci e vi spinge a una revisione delle risorse condivise, della fiducia e dei coinvolgimenti emotivi nelle relazioni. Potrebbero riemergere vecchi debiti, siano essi emotivi, finanziari o energetici, e dovrete risolverli. Il pianeta al vostro segno parla di trasformazione per essere più forti e non di crisi, a meno che non la eviterete. Amore: in coppia, voglia di evasione e con il partner pianificherete un viaggetto romantico! Soli: tante idee, tanti desideri, forse troppi e rischiate di attirare le persone sbagliate…

Oroscopo 1 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Saturno in Ariete entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio 2026 sosterà in Pesci nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. E’ il momento di risolvere eventuali questioni irrisolte, rimaste in un sospeso e rendere definitivi gli insegnamenti appresi con il transito di Saturno da marzo 2023 a maggio 2025. Dovete solo capire ciò che ha fatto il suo tempo e rafforzare la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, oggi avete una missione importante, ovvero prendervi cura della relazione. Soli valutate le aspettative. Evitate di impegnarvi in una storia in cui date molto e ricevete poco…

Oroscopo 1 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Saturno entra in moto retrogrado in Pesci, fino al 13 febbraio 2026 punta i riflettori sul vostro settore dello stile di vita, del quotidiano , del benessere e del lavoro ed è qui che dovete riorganizzarvi e mettere ordine, abitudini malsane comprese. Non dovete puntare alla perfezione ma solo ridefinire le priorità in modo da mettervi al riparo dallo stress e mantenere un buon equilibrio. Amore: in coppia, con il partner rinnovate la vostra relazione, cambiate le abitudini il che vi permette di evitare la routine. Soli: gli incontri sono sorprendenti. Una persona vi affascinerà: vi lascerete andare?

Oroscopo 1 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Da oggi Saturno entra in moto retrogrado in Pesci: fino al 13 febbraio 2026 rappresenta un’opportunità per riprendere in mano un progetto che avete abbandonato, affrontare una questione affettiva o portare a termine un’iniziativa importante. Potreste prendere in considerazione dei modi per migliorare e strutturare l’equilibrio vita privata e lavoro così da appagare le vostre esigenze. Amore: in coppia, nella relazione circola un’atmosfera accogliente e calda: la serata sarà romantica e ricca di passione. Soli: al momento vi piace flirtare senza impegno ma una persona potrebbe farvi cambiare idea…

Oroscopo 1 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per l’ultima volta Saturno entra in moto retrogrado in Pesci: fino al 13 febbraio 2026 sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: al riguardo, alcune questioni che avete trascurato potrebbero emergere e dovrete trovare delle soluzioni concrete. In questo periodo avete la possibilità di ricucire i rapporti o stabilire dei confini più sani con le persone care. Volendo è il momento giusto per ristrutturare la casa. Amore: in coppia, evitate di puntare i piedi: la riconciliazione, lo sapete bene, è più costruttiva…Soli: cercate il grande amore ma per ora, dovete pazientare. State tranquilli/e che arriverà!

Oroscopo 1 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Saturno entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio 2026 sosterà nel vostro settore della comunicazione: è probabile che avrete l’opportunità di firmare alcuni contratti. Se siete disposti a impegnarvi, ovvero a scegliere con cura le parole, riflettere prima di esprimere idee e opinioni, negoziare e trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, potreste apportare delle modifiche utili. Amore: in coppia, vi rilasserete, non prenderete troppo a cuore qualche problema di lavoro. Atmosfera sensuale. Soli: farete il punto: gli errori passati vi faranno riflettere e ciò sarà d’aiuto a cambiare.

Oroscopo 1 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Saturno entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio 2026 sosterà in Pesci nel vostro settore delle finanze: al centro dell’attenzione c’è il vostro rapporto con il denaro ed è il periodo ideale per gestire al meglio il budget, stabilire un limite di spesa anche se il vostro reddito dovesse aumentare: non sprecate il denaro per cose che non vi servono. E’ il momento di mettere da parte un gruzzolo! Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele! C’è un bel dialogo, complicità, passione e romanticismo! Soli: pronti a conquistare, a testare il vostro potere di seduzione e oggi ne avrete di conferme!

Oroscopo 1 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Saturno entra in moto retrogrado e fino al 13 febbraio 2026 sosterà nel vostro segno: il transito annuncia una pausa di riflessione, chiedervi se state costruendo qualcosa di concreto o se è solo una perdita di tempo. Che si tratti di lavoro o vita personale, questo transito è d’aiuto a rivalutare gli obiettivi, a perfezionare i piani e a eliminare il superfluo. State gettando le basi per questa profonda evoluzione. Amore: in coppia, siete disposti a dare il via a nuovi progetti, ad ascoltare le proposte del partner. Soli: molto motivati a conoscere nuove persone. Volete mettere da parte il passato.