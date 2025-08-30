Cosa dice l’oroscopo del 31 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

La Luna in Sagittario annuncia un bella domenica e rappresenta un invito a uscire con entusiasmo dalla vostra zona di comfort ed esplorare nuove possibilità. Occhi aperti, non fatevi distrarre poiché potrebbe bussare alla vostra porta qualche ottima opportunità. Sfruttate le vibrazioni odierne per scovare nuove esperienze mirate ad affinare, imparare e crescere nella vostra professione. Amore: in coppia, tenerezza a volontà e sentimenti intensi vanno di pari passo e illuminano questa giornata che vivrete al meglio per la più grande gioia del partner! Soli: una persona scatenerà forti emozioni e ciò vi spingerà a conquistarla! Farete centro.

Oroscopo 31 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Sagittario sosta in un vostro settore delle finanze e al riguardo una questione importante oggi potrebbe arrivare al culmine. Tranquilli, troverete una soluzione. Più in generale, se una relazione di lavoro o di amicizia sono presenti delle difficoltà la cosa più semplice potrebbe essere quella di stroncarle sul nascere. Fidatevi dell’istinto, anche se avete dei dubbi. Dipende da cosa volete. Pensateci bene. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee, i punti di vista e puntate a una maggiore comprensione. Soli: il consiglio astrale è il seguente: guardate al futuro e voltate definitivamente le spalle al passato! Stop a ricordi e rimpianti.

Oroscopo 31 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni: le conversazioni con amici e familiari si snoderanno in modo piacevole, saranno interessanti, vi stimoleranno. Fate tuttavia attenzione poiché oggi quando vi esprimete dovete mostrare il vostro affetto, fare leva sulla sensibilità e non su risposte spiritose. In serata, evitate le persone che vi mettono pressioni inutili e da parte vostra, frenate le aspettative. Amore: in coppia, i passaggi odierni facilitano il dialogo. Potete trovare soluzioni a piccoli problemi che vanno avanti da un po’. Soli: se aspettate un sms, arriverà ma non dovrete rispondere troppo in fretta. Lasciate un po’ di mistero.

Oroscopo 31 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni è il momento di rafforzare la vostra autostima, dovete avere fiducia che raggiungerete il successo e la sicurezza finanziaria che desiderate. Al contempo, se sul posto di lavoro vi sentite sottovalutati dovete ammetterlo e, nei prossimi giorni parlarne con il boss, elencando i motivi per cui meritate più opportunità o un aumento di stipendio e all’occorrenza essere pronti a trattare. Amore: in coppia, scoprirete che la routine ha un ruolo pericoloso nella relazione e che è tempo di cambiare. Non esitate a parlarne con il partner. Soli: con una persona sarete in vena di confidenze ma evitate di raccontare tutto delle storie del passato.

Oroscopo 31 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Sagittario potrebbe spingere il vostro segno a dare il via al cambiamento a cui pensate da tempo. Se, ad esempio, avete intenzione di promuovere un progetto o una piccola impresa, muovetevi ora poiché ci saranno interessanti e positivi sviluppi. Il transito vi regala un senso di realizzazione e accende il vostro entusiasmo. In ogni caso, concedetevi anche un po’ di divertimento. Amore: in coppia, potreste sentire il partner un po’ distante, forse è giù di corda. Parlate con dolcezza, date il vostro sostegno! Soli: se una persona vi attrae, prima di fare dei passi avanti pensateci. È saggio aspettare e capire con calma come procedere.

Oroscopo 31 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: se al riguardo c’è una questione da risolvere visto che ciascuno ha una personalità diversa, tende a vedere le cose in modo differente, potrebbe avere una prospettiva che non coincide con la vostra. In questo caso non dovete arrabbiarvi: una volta che vi renderete conto che l’opinione di tutti arricchisce la conversazione, eliminerete la frustrazione. Amore: in coppia, optate per un momento di autentico relax con il partner. State vicini e dimenticate di guardare l’orologio. Soli: se una persona vi attrae bando ai dubbi, alle esitazioni e osate! Non avrete nulla di cui pentirvi.

Oroscopo 31 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione e potreste trovarvi di fronte a una scelta difficile: dire la verità riguardo a una situazione o tacere? Il bisogno di parlare potrebbe essere insopprimibile ma valutate attentamente la questione, prima di decidere valutate le conseguenze. Tenete presente che agire al momento giusto e al contempo facendo leva sulla diplomazia, oggi sarà fondamentale. Amore: in coppia, atmosfera molto positiva, sulla relazione non ci sono nuvole! Insieme al partner farete dei progetti. Soli: evitate persone e situazioni che sembrano incerte fin dall’inizio. Vi risparmierete future seccature e delusioni.

Oroscopo 31 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna Piena in Sagittario in sosta nel vostro settore delle finanze, è una domenica in cui sarete spinti a riflettere sul denaro, riorganizzare il budget e non ultimo a migliorare le entrate. Altri aspetti astrali indicano che dovete riscoprire la vostra leggendaria determinazione che puntualmente vi permette di raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. In serata, rilassatevi in compagnia degli amici. Amore: in coppia, gli astri annunciano piccoli ma positivi cambiamenti nella relazione. La convivenza con il partner vi sembrerà più facile. Soli: desiderio di amare ed essere amati e oggi è possibile uno splendido incontro romantico.

Oroscopo 31 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno vi spinge a fare il grande passo e ad andare avanti su un’idea, un progetto o un obbiettivo che avete in mente da tempo e che siete convinti migliorerà la vostra vita. Qualcosa o qualcuno potrebbe essere la molla che vi farà accantonare l’esitazione, l’eventuale insicurezza e vi spingerà a prendere l’iniziativa. Il successo è a portata di mano, vi troverete al centro della scena. Amore: in coppia, evitate di affrontare piccoli disaccordi. Per un dialogo positivo e trovare un compromesso, rimandate a domani. Soli: occhio alle storie d’amore per la serie “minestre riscaldate”: prima di impegnarvi nuovamente, riflettete.

Oroscopo 31 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a praticare un’attività, un hobby che allenta lo stress e vi permette di gestire le sfide quotidiane. Il lavoro che svolgete attualmente, ad esempio, potrebbe essere fonte di problemi, vi appesantisce: forse non vi interessa più come un tempo oppure vi sentite sottovalutati perché vi affidano compiti poco o per niente interessanti. Amore: in coppia, con il partner cercate di parlare dei vostri obiettivi e delle aspirazioni: le reciproche idee potrebbero portare a splendidi progetti a due! Soli: esperienze e incontri molto piacevoli e promettenti ma dovete uscire dalla tana.

Oroscopo 31 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Sagittario, è una domenica in cui vi sentirete apprezzati, arriveranno dei complimenti per i risultati che otterrete da un affare o da un progetto oppure, più semplicemente, per il lavoro che avete svolto. In famiglia, invece, l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica: una persona cara potrebbe aver preso una decisione senza parlarne prima con voi e la cosa rendervi furibondi. Amore: in coppia, troverete un terreno d’intesa su una questione delicata o introdurrete un cambiamento positivo nel quotidiano della relazione. Soli: un incontro potrebbe ribaltare radicalmente la visione che avete di una relazione e sarà amore per sempre.

Oroscopo 31 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è il momento di sfoderare il coraggio e prendere l’iniziativa. Potreste certo avvertire un po’ di tensione pensando agli obbiettivi da raggiungere e i passi indispensabili per concretizzarli ma vale la pena di tentare. Potreste inoltre avere delle ottime idee su come guadagnare di più, risparmiare e investire il denaro. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi, parlarne con un amico vi permetterà di essere più obbiettivi sulla situazione. Soli: anche se gli affari di cuore non vanno come vorreste, evitate di vedere solo i difetti di chi vi chi corteggia.