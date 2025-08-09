Cosa dice l’oroscopo del 10 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi sentite pronti a entrare in azione e lavorare su un progetto o un’idea impegnando al massimo le energie, tuttavia il buon aspetto Marte-Plutone consiglia di fare un lavoro di squadra. In questo momento le relazioni sono fondamentali: partnership, collaborazioni e persino alleanze inaspettate possono farvi raggiungere l’obbiettivo che avete in mente. Non dovete andare avanti da soli ma al contrario condividere: è la direzione migliore da percorrere. Amore: in coppia, vi capite al volo con un solo sguardo e avere accanto una persona che vi comprende vi fa sentire rassicurati. Soli: con una persona la sintonia sarà immediata e sarete ansiosi di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 10 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Marte-Plutone oggi accentua il vostro lato socievole, avrete voglia di comunicare per cui circondatevi di persone positive, che accendono la vostra immaginazione e motivano a esprimervi. Con questo transito è anche un buon momento per riprendere in mano un vecchio progetto. La sosta della Luna in Pesci al contempo vi rende più sensibili, empatici e compassionevoli del solito riguardo alle amicizie: sarete pronti a dare una mano in caso di necessità. Amore: in coppia, emozioni intense, sarete spinti a manifestare i sentimenti con grande passione. Soli: scatterà un’attrazione irresistibile che vorrete vivere a tutti i costi! I pianeti segnalano via libera.

Oroscopo 10 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui gli aspetti astrali rappresentano un invito a riconoscere i problemi che vi siete creati a causa di comportamenti avventati o al contrario, eccessivamente rigidi. E’ tempo di evolvere, di lasciare inoltre alle spalle con coraggio eventuali situazioni malsane. Il buon aspetto Marte e Plutone potrebbe spingervi a esplorare qualcosa che vi appassiona e vedere dove vi porta. Potreste rimanere sorpresi di quanto ciò potrebbe cambiare la vostra situazione. Amore: in coppia, non cercate il pelo nell’uovo e non interpretate le cose a modo vostro! Soli: in qualsiasi circostanza evitate di esprimere giudizi negativi nei confronti della persona che vi attrae e che vi corteggia.

Oroscopo 10 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

I pianeti scatenano dei cambiamenti per cui è normale sentirvi destabilizzati per cui la casa, le persone care devono essere il vostro confortevole rifugio. Riorganizzate una stanza, date il via a quel progetto fai da te a cui pensate da tempo o stabilite qualche limite nel caso un familiare faccia troppe richieste. Tutto il resto può cambiare ma prendere cura delle persone a cui volete bene, migliorare le relazioni vi farà sentire coraggiosi, tranquilli e rassicurati. Amore: in coppia, se riuscirete a mettere un freno ai capricci e agli stati d’animo ingiustificati del partner, la relazione andrà alla grande. Soli: per oggi conquistare un cuore non vi passa per la mente, avete ben altro a cui pensare.

Oroscopo 10 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica in cui la dissonanza Luna-Urano potrebbe fare arrivare un imprevisto che scombussolerà il programma, ad esempio un amico o un familiare all’improvviso potrebbe cambiare idea. Non ve la prendete più di tanto e cercate di mantenere la pace. Al contempo con il buon aspetto Marte-Plutone, potreste avere il desiderio di dare il via a qualcosa di costruttivo che faccia una differenza positiva per il vostro futuro, ad esempio apprendere qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, per la dolce metà provate una forte passione e sentimenti intensi. La relazione è magica. Soli: il potere di seduzione è al top e non lascerete indifferenti chi vi circonda. Conquista in vista.

Oroscopo 10 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Urano non è una domenica di tutto riposo: le emozioni raggiungono il picco e qualcuno potrebbe farvi arrabbiare o sarete voi a prendervela con un amico o un familiare senza una vera ragione. Tutte le tensioni, le emozioni che avete accumulato interiormente in un modo o nell’altro sono spinte a tornare a galla. Potreste avere la sensazione di avere poco controllo su come le esprimete ma in realtà parlerete in modo molto chiaro. Amore: in coppia, se avete commesso un errore, ammettetelo e vi risparmierete una discussione accesa. Soli: non giudicate chi vi corteggia in base a una semplice sensazione. Potreste prendere una cantonata.

Oroscopo 10 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte nel vostro segno in buon aspetto con Plutone in Acquario indicano che è arrivato il momento di affermare i vostri bisogni, le vostre esigenze, dire chiaramente la vostra verità e smettere di sorridere anche quando gli altri vi fanno un torto o non sono riconoscenti per ciò che fate. L’equilibrio non consiste nel compiacere tutti, ma nel fare ciò che è meglio prima di tutto per voi stessi. Ora lo capirete, vi imporrete e ve infischierete se qualcuno si offenderà. Amore: in coppia, la comunicazione è in primo piano. E’ inoltre la giornata giusta per toccare argomenti delicati e cercare di trovare soluzioni. Soli: se avete capito che l’altro/a è timido non esitate a fare un passo avanti.

Oroscopo 10 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Amici, familiari e conoscenti, vi ritengono persone risolute, che non si lasciano abbattere da niente e nessuno ma in fondo voi ne soffrite poiché non capiscono fino a che punto siete sensibili. A volte confidate alcuni segreti più facilmente a estranei che alle persone della vostra cerchia. Non è che in parte la responsabilità è anche vostra poiché non volete mostrare la vostra fragilità? Siete sempre in tempo per cambiare atteggiamento e parlare con sincerità. Amore: in coppia, c’è passione, i sentimenti sono forti e reciproci. E la complicità inoltre è al top! Soli: negli affari di cuore c’è un rinnovamento: un incontro potrebbe essere molto promettente e restituire speranza nell’amore.

Oroscopo 10 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Pesci è in dissonanza con Urano in Gemelli: il transito scatena emozioni forti e in mattinata la cosa migliore è coccolarvi nel comfort della casa così da rigenerare le energie. Semplificate il vostro programma della giornata e cercate di rilassarvi. Nel pomeriggio andrà meglio: con il buon aspetto Marte.Plutone avrete voglia di uscire e socializzare. E’ il momento giusto per incontrare gli amici che vedete raramente oppure stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, metterete in discussione alcune abitudini che ritenete superate e riguardo alle quali siete stati molto pazienti. Soli: la giornata non è molto favorevole agli affari di cuore. E’ possibile che siate un po’ scoraggiati.

Oroscopo 10 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Urano potreste avere la sensazione che alcune persone facciano di tutto per provocare e offendere, ciò comporterà discussioni accese, ma evitate di cadere nella trappola e andate oltre! Probabilmente sono nervose e vogliono sfogare la loro frustrazione. E’ una domenica in cui la priorità è quella di essere gentili con voi stessi, dovete pensare al vostro benessere in modo regolare e non di tanto in tanto come probabilmente fate sempre. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi ripetute assenze per motivi di lavoro. Fate dunque in modo di organizzare meglio la giornata. Soli: l’amore può tendervi le braccia, una storia esclusiva con una persona forse più grande di voi.

Oroscopo 10 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra Marte in Bilancia e Plutone nel vostro segno, vi dota di splendide energie, sarete più che mai determinati a prendere in mano il timone delle situazioni. In generale, noterete un miglioramento, anche sul fronte delle finanze. Unica accortezza: ci sarà chi tenterà di influenzare le vostre scelte o insinuare dei dubbi sulla bontà delle vostre decisioni ma dovete andare dritti per la vostra strada. E fare di testa vostra si rivelerà la scelta migliore. Amore: in coppia, è una domenica serena, non ci sono tensioni ma solo felicità. Sfruttate questo momento per fare progetti a due. Soli: appuntamento romantico con la persona che vi attrae! La serata sarà sorprendente e positiva.

Oroscopo 10 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano in Gemelli: siete ipersensibili, provate delle forti tensioni interiori e la tendenza odierna è quella di fare vostre le emozioni di chi vi circonda per cui la cosa migliore se volete ritrovare il vostro equilibrio è quella di prendere le distanze. Nel pomeriggio con il buon aspetto Marte-Plutone entrate in contatto con gli amici più fidati, organizzate con loro un’uscita ma evitate incontri sociali troppo impegnativi. Amore: in coppia, torna l’armonia, serenità, stabilità e ne avete un gran bisogno, soprattutto se ultimamente nella relazione ci sono stati dei cambiamenti.Soli: è probabile che uno splendido incontro illumini la serata di questa domenica.