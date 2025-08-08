Cosa dice l’oroscopo del 9 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Acquario, sosta nel vostro settore della vita sociale, rappresenta un’opportunità per uscire con gli amici, divertirvi e partecipare a eventi piacevoli. Al contempo questo plenilunio annuncia dei cambiamenti radicali che potrebbero trasformare le vostre aspirazioni e sarete orgogliosi di voi stessi! Il vantaggio è che anche gli altri vi apprezzeranno. Tuttavia con la dissonanza Marte-Nettuno evitate di impegnarvi in qualcosa se sapete che non ci tenete davvero. Amore: in coppia, circolano delle tensioni e potreste dire cose che nemmeno pensate. Soli: cercate l’amore ma siete disposti a rinunciare alla vostra libertà? In ogni caso è un sabato favorevole ai nuovi incontri.

Oroscopo 9 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Piena in Acquario, in sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, se vi siete impegnati a tutto campo per realizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo, il transito potrebbe segnare un momento di completamento, o quasi. E l’esperienza che avete acquisito raggiungendo questa tappa potrebbe rivelarsi molto utile per i progetti futuri. Se invece avete già concretizzato, potreste avvertire il bisogno di imboccare un nuovo percorso o cambiare attività. Amore: in coppia, la relazione ristagna nella routine? Prima di prendere decisioni, riflettete quali aspetti andrebbero migliorati. Soli: vorreste vivere una nuova storia ma per evitare gli stessi errori cercate di capire cosa desiderate.

Oroscopo 9 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Plenilunio in Acquario rappresenta un invito ad ampliare i vostri interessi e vivere nuove esperienze, soprattutto se di recente vi siete concentrati eccessivamente sulla casa, la famiglia. Sperimentate dunque nuove idee, scovate nuovi interessi, ampliate il giro delle conoscenze e cogliete al volo le opportunità poiché sono in arrivo splendide situazioni. Su un altro piano: se l’atteggiamento di una persona scatena confusione, prima di dire la vostra pensateci due volte. Amore: in coppia, fare delle reciproche concessioni vi permetterà di andare avanti nel tempo. A cedere non può essere sempre e solo uno di voi due. Soli: uscite, accettate gli inviti: in programma c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 9 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Plenilunio in Acquario risveglia un desiderio o un bisogno ma evitate di spendere troppo o persino di indebitarvi. Se proprio volete assecondare questa esigenza concedetevi qualcosa che non costi un occhio della testa. Al contempo con la dissonanza Marte-Nettuno, oggi dovete fare leva sulla pazienza: una persona cara riaprirà una vecchia discussione oppure pretenderà la vostra totale attenzione. In questo caso se capite che è aria di lite, fate un passo indietro e state per conto vostro. Amore: nella relazione c’è serenità per cui cercate di rilassarvi. Con il Plenilunio è il momento ideale. Soli: se è evidente che la persona che vi attrae potrebbe avere un posto importante nella vostra vita, lanciatevi!

Oroscopo 9 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Plenilunio in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, anche se vi sentite incompresi da qualcuno che vi provoca, questo transito vi incoraggia a raggiungere un sano compromesso o a trovare un equilibrio migliore. Non è escluso che siate alle prese con una decisione importante ma visto che con questo passaggio le emozioni sono amplificate, prima di fare una mossa avventata, riflettete con calma anche perché non avete le idee proprio chiare. Amore: in coppia, siete insoddisfatti e vorreste che la relazione fosse più movimentata. Potreste pensare di cambiare qualcosa…Soli: un incontro potrebbe accadere nella cerchia delle amicizie. Le sorprese non mancheranno.

Oroscopo 9 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Luna Piena in Acquario non è la giornata ideale per destreggiarvi tra più impegni ma al contrario, per quanto vi è possibile, concedervi una pausa dalla routine, ridurre il programma quotidiano e delegare qualche compito. Il Plenilunio scatena il vostro nervosismo, la mente salta senza sosta da un argomento a un altro e la cosa migliore è quella di rilassarvi. Non ultimo per evitare incomprensioni con chi vi circonda. Infine, siate particolarmente vigili nelle spese. Amore: in coppia, cercate di dedicare dolci attenzioni al partner: nulla è più importante della vita amorosa. Soli: sognate una storia d’amore perfetta ma se continuate così, l’attesa sarà lunga. Abbassate le aspettative.

Oroscopo 9 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Acquario per il vostro segno è un transito eccellente, potrebbe far arrivare un bel riconoscimento del vostro talento, anche sul piano delle finanze. Il che vi permetterà di rafforzare la vostra autostima e finalmente smettere di fare paragoni con gli altri. Al contempo, la dissonanza tra Marte nel vostro segno e Nettuno in Ariete, scatena forti emozioni, vi sarà difficile distinguere tra fantasia e realtà per cui cercate di trovare una via di mezzo. Fate affidamento solo su voi stessi. Amore: in coppia, oggi potreste essere un po’ inflessibili. Calma e fate invece leva sul senso dell’umorismo! Soli: un flirt potrebbe deludervi, la persona vi sembrerà voler andare al sodo troppo in fretta!

Oroscopo 9 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Plenilunio odierno in Acquario, punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che dovete porre la vostra attenzione, dedicare più tempo ed energie. Se con le persone care, dovessero nascere delle discussioni riguardo ad alcune questioni, avete la sensazione che vi ostacolino, evitate di trarre conclusioni affrettate, di partire in quarta e aspettate che si calmino le acque. Prima di ogni altra cosa, dovete cercare di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, il Plenilunio potrebbe scatenare nervosismo, la cosa migliore è dimostrare pienamente l’amore. Soli: non riuscite a dare il via a una storia? Non parlate di sfortuna, sapete bene che si tratta di vostre scelte.

Oroscopo 9 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna Piena in Acquario potreste fare progressi in tutto ciò che è collegato alla comunicazione: ad esempio condividere le idee sul posto di lavoro, scrivere, avere conversazioni con nuovi contatti professionali. Con questo transito le vostre parole avranno un forte impatto, per cui fate in modo che vadano a vostro vantaggio. Il punto è che oggi siete molto schietti e in una situazione delicata rischiate di dire più di quanto vorreste ma peggiorare la situazione. Fate leva sulla diplomazia. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’atmosfera gioiosa, il partner è raggiante, vi ama più che mai! Soli: accettate gli inviti senza esitare! Forse non incontrerete il grande amore ma trascorrerete splendidi momenti.

Oroscopo 9 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Plenilunio in Acquario sosta nel vostro settore delle finanze: è possibile che abbiate più spese di quanto preventivato ma, tranquilli, troverete le soluzioni per affrontare tutto al meglio e mantenere in equilibrio in budget. Potreste trovare inoltre ottimi spunti su come aumentare le entrate, forse vendendo oggetti che non usate più o promuovendo le vostre competenze o offrendo dei servizi. Il transito vi rende impulsivi e sarete spinti a spendere: un po’ di – cauto – shopping vi farà bene. Amore: in coppia, fate al partner una sorpresa che non si aspetta! La relazione ha bisogno di nuovo slancio. Soli: l’atmosfera non è romantica, è molto passionale! In vista ci sono emozioni forti, si profila una nuova storia.

Oroscopo 9 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena nel vostro segno, annuncia la fine di un ciclo e vi farà provare un benefico senso di realizzazione. Potrebbe trattarsi di un progetto, più o meno importante, su cui avete impegnato tempo, energie e forse denaro. Su un altro piano: oggi nella liste delle priorità al primo posto ci siete voi, soprattutto se ritenete di aver dato molto a chi vi circonda. Sarete pronti a mettere dei limiti, a pensare di più alle vostre esigenze che probabilmente negli ultimi tempi avete trascurato o ignorato. Amore: in coppia, a torto o a ragione avrete la sensazione che il partner sia diventato soffocante. Soli: grazie agli amici, oggi avrete la possibilità di distrarvi, prendere le distanze dalle preoccupazioni e recuperare le energie.

Oroscopo 9 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Acquario sosta alle spalle del vostro segno, rappresenta un’opportunità per avere una presa di coscienza e chiudere una questione o una relazione che da un po’ di tempo vi tormenta. E’ il momento giusto per essere realistici e prendere una decisione. Se sapete che è la direzione giusta da imboccare perché evitare di entrare in azione? Al contempo, amici e familiari vi chiederanno una mano: fate pure ma evitate di trascurare i vostri impegni e le responsabilità. Amore: in coppia, levatevi dalla testa qualche dubbio inutile e sfruttate al meglio questa giornata sognante. Soli: voglia di amore, di passione, di vivere una storia e troverete chi farà battere forte il vostro cuore.