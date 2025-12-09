Cosa dice l’oroscopo del 10 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Urano il desiderio potrebbe essere quello di spendere, forse lanciarvi in un investimento ma con questo transito evitate di fare follie. Potrebbe anche arrivare una proposta che vi sembrerà interessante ma prima di accettare e firmare, esaminate attentamente i dettagli, fate domande mirate. Se qualcuno sarà contrariato, forse sta nascondendo qualcosa. Amore: in coppia, l’atmosfera è tenera e sensuale. Se dovesse nascere un problema, lo risolverete immediatamente con grande comprensione e complicità. Soli: se avete da poco chiuso una storia, Venere promette un incontro molto interessante. In generale tutti i cuori solitari hanno possibilità di conquistare!

Oroscopo 10 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza tra Mercurio in Scorpione e Urano nel vostro segno è probabile che sarete spinti a mettere in discussione alcune relazioni di lavoro o personali. Le vostre parole hanno un grande impatto su chi vi ascolta per cui sfruttate queste vibrazioni per dire chiaramente – ma con tatto – ciò che pensate sulle attuali dinamiche. E’ tempo di sgombrare il campo dagli equivoci. Amore: in coppia, con il partner c’è una bella armonia, tuttavia dovrete impegnarvi per tenere sotto controllo la permalosità così da evitare un’atmosfera tesa. Soli: probabilmente sarete assorbiti da questioni di tipo pratico, quanto basta per pensare che gli affari di cuore non saranno al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo 10 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe far nascere un’idea che vi permetterà di trovare la soluzione a un problema quotidiano. Ciò potrebbe rendere più facile la vostra vita o quella delle persone care. In ogni caso tenete presente che il transito scatena agitazione: cercare di fare troppe cose contemporaneamente può mettervi sotto stress e compromettere il vostro lavoro. Amore: in coppia, potreste pianificare un viaggio romantico ed è il periodo ideale! Non perdete l’occasione di distrarvi e divertirvi, amarvi con la dolce metà. Soli: è improbabile che soffrirete di solitudine, vivrete avventure promettenti. Ma se doveste incontrare la persona giusta dedicatevi esclusivamente a lui/lei.

Oroscopo 10 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Vergine vi dota di buon umore e inoltre con la dissonanza Mercurio-Urano nella vita sociale potreste ricevere un invito inaspettato che accenderà la vostra curiosità. Con questo transito cercate di essere flessibili con il programma della giornata e accettate l’invito improvvisato: potrebbe portare a una conversazione interessante, a una nuova opportunità o a stringere una stimolante amicizia. Amore: in coppia, la felicità a portata di mano: il cuore e il corpo vibrano insieme e con il partner trovate una complicità emotiva e sensuale. Soli: è una giornata in cui negli affari di cuore non lascerete indifferenti le persone. Sfruttate la Luna in Vergine per conquistare.

Oroscopo 10 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe rendervi irrequieti e una conversazione delicata potrebbe prendere una piega inaspettata. Le emozioni saranno forti e sarete spinti a prendere una decisione drastica così da riprendere il controllo. Prima di partire in quarta, fermatevi: mantenete la calma, scegliete con cura le parole poiché esprimervi in tutta fretta rischia di complicare la situazione e non appianarla. Amore: in coppia, serata piacevole, punteggiata da un revival di romanticismo e passione. Ma attenzione: se la relazione è in crisi sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Soli: Venere vi rende simpatici, affascinanti: ve lo diranno, vi faranno bei complimenti e pioveranno inviti. Che dire? Avete bisogno di leggerezza per cui, seppure con cautela, lanciatevi in un flirt!

Oroscopo 10 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete belle energie e il desiderio di cambiare qualcosa riguardo alcune situazioni, siete intenzionati a spezzare monotonia del quotidiano e sentirvi meno sotto pressione. Potreste infatti averne abbastanza delle continue richieste da parte di vi circonda e la dissonanza Mercurio-Urano oggi la tendenza sarà quella di ribellarvi. Prima di scatenare un putiferio pensate alle conseguenze. Amore: in coppia, siete di una fedeltà esemplare, avrete occhi solo per la dolce metà. Tuttavia ciò non impedirà che tra voi nascano alcuni piccoli problemi. Soli: negli affari di cuore sarete molto impulsivi. Se provate attrazione per una persona, prima di dichiarare il vostro amore riflettete sulle eventuali conseguenze.

Oroscopo 10 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete in ballo una trattativa con la dissonanza Mercurio-Urano oggi potreste trovarvi di fronte ad alcuni intoppi. In caso di discussione accesa mantenete la calma poiché rischiate di andare su di giri. Se non volete mandare all’aria la situazione puntate a un compromesso. Al contempo, se avete intenzione di lanciarvi negli acquisti, anche online, riflettete: domani vedrete le cose in modo diverso. Amore: con i pianeti in Sagittario, non avrete problemi a migliorare la qualità della vita a due. I rapporti con il partner saranno all’insegna dell’armonia e della complicità. Soli: guardatevi intorno e fissate un appuntamento con la persona che vi attrae. Vivrete bei momenti vivaci e divertenti nonché molto passionali.

Oroscopo 10 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Urano in Toro, Mercurio-Urano, riguardo a una relazione in cui sono presenti dei problemi avrete un approccio a dir poco schietto. Prima di parlare, di giudicare l’altro pensateci dunque due volte poiché potreste mettere a repentaglio un legame che per voi è importante. Cercate di far comprendere il vostro punto di vista ma in modo gentile. Amore: in coppia, mantenete la calma altrimenti potreste dire cose che nemmeno pensate. Cercate invece di capire cosa non va e correggete il tiro. Soli: misurate le parole, la provocazione non è un buon metodo per conquistare. Cercare di imporvi farà scappare a gambe levate chi vi corteggia.

Oroscopo 10 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui sul posto di lavoro sono possibili delle tensioni con il boss o i colleghi oppure alcuni intoppi imprevisti mettere a dura prova la vostra pazienza. Con la dissonanza Mercurio-Urano rischiate di esplodere – non ne vale davvero la pena – per cui rallentate il ritmo, concedetevi delle brevi pause così da rigenerare le energie e rimettervi in carreggiata. Per oggi, non prendete decisioni importanti. Amore: in coppia, c’è passione, amore, il dialogo è costruttivo e all’insegna della fiducia reciproca. Cosa chiedere di più? Soli: gli aspetti astrali favoriscono le amicizie amorose, relazioni tenere e intellettuali. Vi godrete questa felicità che arriva, a volte in modo insolito.

Oroscopo 10 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Vergine annuncia un mercoldì piacevole, di sicuro non circolerà la noia. Avrete molte cose da fare ma si tratterà di situazioni leggere, nulla di problematico, nessun grattacapo. Oggi siete in cerca di armonia, di pace: sfruttate questo stato d’animo per stabilire delle conversazioni mirate a superare qualche problema o malinteso nelle relazioni con gli amici o le persone care. Amore: in coppia, se il partner non è d’accordo con il vostro punto di vista, non ne fate un dramma. Avete il diritto di avere la vostra opinione e la dolce metà la propria. Soli: potreste rivedere una vecchia fiamma e riaccendere la passione ma se si tratta di qualcuno che vi ha fatto soffrire, ignoratelo o meglio bloccatelo.

Oroscopo 10 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano, per raggiungere un obbiettivo potreste essere tentati di imboccare una scorciatoia: seguite l’intuito – dopo aver valutato le eventuali conseguenze – poiché potrebbe funzionare, raggiungerete il traguardo velocemente. Su un altro piano: che si tratti di lavoro o vita privata, oggi potreste divertirvi a provocare chi vi circonda ma le vostre parole potrebbero ferire. Amore: in coppia, Venere in Sagittario promette una vita a due armoniosa e tanta, tanta passione! Avete il vento in poppa. Soli: tanti inviti, incontrerete molte persone nuove e avete la possibilità di flirtare, conquistare quanto e chi volete, vivere una forte attrazione. Il vostro fascino farà colpo!

Oroscopo 10 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Mercurio-Urano,nuove convinzioni sostituiranno quelle del passato. Può volerci del tempo per implementare questi nuovi aspetti della realtà nella mentalità quotidiana, dunque siate pazienti con voi stessi mentre vi abituate a questo nuovo modo di pensare. Tenete presente che questo atteggiamento mentale aperto potrebbe aprire le porte a qualcosa di gratificante. Amore: in coppia, alcuni problemi esterni aiuteranno ad avvicinarvi al partner e scoprirete che insieme superate meglio le difficoltà. Soli: la vostra immaginazione nei confronti di una persona sarà un po’ eccessiva e potreste esserne consapevoli ma che senso ha se sapete che la realtà potrebbe deludervi?