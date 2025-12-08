Cosa dice l’oroscopo dell 9 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Marte in Sagittario avete voglia di entrare in azione, accelerare il ritmo, concludere ma in dissonanza con Saturno in Pesci potrebbero esserci piccoli ostacoli: e-mail che non riuscite a mandare, ritardi di altre persone, intoppi che non dipendono da voi ma che vi fanno saltare i nervi. Calma, prima di esplodere fate un respiro profondo. Evitate infine che delusioni del passato vi impediscano di cogliere un’opportunità. Amore: in coppia, passione alta ma la pazienza è latitante. I passaggi scatenano dei fraintendimenti. Una risposta secca o un tono sbrigativo vi daranno molto fastidio. Soli: un’attrazione sarà intensa ma poco affidabile.

Oroscopo 9 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Marte-Saturno è una giornata in cui i desideri entrano in conflitto con la razionalità. Per ottenere buoni risultati, frenate l’impazienza ed evitate di insistere su qualcosa che ha bisogno di più tempo per sviluppare. Nel Procedete passo dopo passo: piccoli risultati ottenuti oggi vi permetteranno di fare passi da giganti nei prossimi giorni. Anche se sbuffate, cercate di mettere mano su ciò che avete rimandato. Amore: in coppia, parlerete di progetti a due ma facendo leva sulla prudenza. Il partner potrebbe essere geloso ma chiarirete. Soli: puntate a una storia solida, a persone concrete, nulla del tipo “mordi e fuggi”.

Oroscopo 9 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

State cambiando e avete la sensazione che le ambizioni non siano più in linea con la vostra personalità. Con la dissonanza Mercurio-Saturno, mollare alcuni obbiettivi ormai superati non è un dramma ma solo liberazione. Andare oltre, eliminare ciò che non vi entusiasma o non vi interessa più aprirà la strada a nuove idee e opportunità. La curiosità vi porterà a stringere relazioni con le persone giuste. Amore: in coppia, stop alla testardaggine, saprete trovare un compromesso. La serata sarà più tranquilla, libera dalle tensioni. Soli: decisi a voltare pagina, lascerete alle spalle persone che nei vostri confronti non mostrano alcun interesse.

Oroscopo 9 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Marte-Saturno, solo per oggi potreste avvertire il peso di alcune regole o limiti che vi siete imposti, capirete che se un tempo erano utili a sentirvi protetti, rassicurati, ora rappresentano un freno. E’ il momento di credere in voi stessi e scovare nuove opportunità: ampliare gli orizzonti vi permetterà di evolvere e fare dei progressi. Potreste provare ansia ma evitate che lo stato d’animo incida sulle relazioni. Amore: in coppia, desiderate più autenticità. Se qualcosa vi infastidisce, non potrete più ignorare. È una giornata di riflessione. Soli: non volete perdere tempo in relazioni superficiali. Potreste rivedere i vostri criteri di scelta puntando sulla sincerità e non sull’attrazione passeggera.

Oroscopo 9 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete intenzione di brillare, di mostrare di che stoffa siete fatti ma la dissonanza Marte-Saturno odierna richiede strategia e non solo apparenza. Un progetto, ad esempio, chiede degli aggiustamenti e dovete necessariamente rallentare il ritmo. Anche se può essere frustrante prendervela comoda quando una parte importante di voi, con Marte in Sagittario è pronta a entrare in azione, al momento è l’atteggiamento migliore. Amore: in coppia, se la relazione ha attraversato un periodo difficile, in serata darete il via a un dialogo più sereno e meno agitato. Non soffermatevi sul passato, andate oltre. Soli: un incontro potrebbe accendere la vostra curiosità. E presto potrebbe diventare molto importante.

Oroscopo 9 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Marte-Saturno, tra le persone care – amici o familiari – oggi potrebbero emergere dei conflitti, forse a causa di alcuni malintesi, e sarete molto protettivi, disposti a intervenire per schierarvi dalla parte di qualcuno e riportare chiarezza. Ciò che direte sarà utile a sgombrare gli equivoci e introdurre di nuovo l’armonia. Al contempo, se una persona cerca di prendere il sopravvento, dovete mantenere la vostra posizione. Amore: in coppia, avrete difficoltà a esprimere le emozioni e rischiate di esprimervi scatenando dei malintesi. Evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: rifletterete sulla vostra situazione affettiva: fate pure ma cercate di apprezzare anche i lati positivi e non pensare solo a quelli negativi.

Oroscopo 9 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata un po’ complicata, con la dissonanza Marte-Saturno cercate di fare leva sulla diplomazia poiché rischiate di entrare in rotta di collisione con una persona e in seguito pentirvi di ciò che avete detto o scritto in una e-mail. Non permettete che la stanchezza o la frustrazione prendano il sopravvento e impegnate le energie nelle vostre priorità, concentrate l’attenzione su ciò che per voi conta davvero. Amore: in coppia, felicità oggi fa rima con spontaneità: oggi seguirete la voce del cuore e il vostro legame diventerà d’acciaio! Soli: il vostro fascino ha l’effetto calamita e attraete potenziali partner. Una dolce e tenera chiacchierata potrebbe essere la scintilla di una storia d’amore.

Oroscopo 9 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete speso allegramente, siete stati molto autoindulgenti o al contrario risparmiato eccessivamente, senza concedervi nessuna minima gratificazione, la dissonanza odierna Marte-Saturno rappresenta un’opportunità per trovare un equilibrio e stabilire in entrambi i casi dei ragionevoli limiti. Su un altro piano: nel lavoro un collega potrebbe provocarvi per vedere come reagite: non dovete reagire ma ignorare ciò che dice. Amore: in coppia, in serata esprimerete i vostri sentimenti, dimostrerete quanto siete felici di stare insieme alla dolce metà. Sopli: incontrare nuove persone è possibile e alcuni Scorpione potrebbero trovare la perla rara a patto che abbiate voglia di uscire di casa.

Oroscopo 9 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un martedì in cui il vostro ritmo è irregolare: con Marte nel vostro segno avete dei momenti di slancio ma visto che è in dissonanza con Saturno in Pesci, ci sono altri momenti in cui vi sentite bloccati. Un atteggiamento che potrebbe essere causato dalle aspettative delle persone care ma se qualcosa non vi convince, fermatevi, decidete e fate di testa vostra. Sarà molto più appagante di quanto avevate pensato inizialmente. Amore: in coppia, il vostro atteggiamento calmo sarà d’aiuto a placare le preoccupazioni o il nervosismo del partner. Lo ascolterete con attenzione. Soli: non circola la noia: un incontro online sembra promettente, vi spingerà a organizzare una piacevole uscita di persona.

Oroscopo 9 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Marte-Saturno odierna potrebbe rendervi incerti, non sarete sicuri se agire o meno riguardo a una questione. Il che scatenerà nervosismo, essere meno socievoli del solito con il risultato che non vi sentirete capiti da chi vi circonda. Evitate di sentirvi in colpa o provare frustrazione e ricordate che anche se l’esitazione può comportare un ritardo vi metterà in grado di prendere la decisione giusta. Amore: in coppia, innamorati e attenti alle esigenze della dolce metà. Se ci sono stati dei problemi li risolverete insieme. Soli: cercare l’amore è comprensibile ma non deve trasformarsi in un’ossessione. Negli affari di cuore per oggi non aspettatevi nulla e potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo 9 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Spendere in modo esagerato – anche on line – oggi è rischioso, dunque chiudete a doppia mandata il portafoglio in un cassetto. Con la dissonanza Marte-Saturno prima di lanciarvi in un acquisto esaminate con attenzione il budget per capire se potete permettervelo. E in ogni caso, valutate con sincerità se avete davvero bisogno di un oggetto per la casa o di un capo di abbigliamento oppure per godere – esagerando – dei piaceri che offre la vita. Amore: in coppia, voglia di novità, di cambiare molte cose, forse troppe al punto che rischiate di confondere la dolce metà. Soli: la vita affettiva non vi dà quella sicurezza di cui avreste bisogno. Per ora vivete flirt e avventure in modo leggero. Il cambiamento arriverà…

Oroscopo 9 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Marte in Sagittario e Saturno nel vostro segno, oggi se da un lato desiderate realizzare le ambizioni, raggiungere un obbiettivo che avete a cuore, da un altro provate insicurezza, la paura è quella di non essere all’altezza. Siete pregati di andare avanti, non dovete esitare nemmeno per un attimo. Siate razionali, ovviamente, ma confidate nelle vostre capacità e avrete il desiderato successo. Amore: in coppia, se sarete disposti ad assecondare i desideri del tuo partner, la serata si rivelerà splendida. In caso contrario, sarà un disastro. Soli: per conquistare la persona giusta, dovete far emergere le vostre qualità e fare leva sul buon umore. Se provate insicurezza, meglio rimanere in casa.