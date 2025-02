Cosa dice l’oroscopo del 10 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Mercurio-Urano odierna rende l’atmosfera caotica e dispersiva. Con chi vi circonda potrebbero nascere delle incomprensioni ma evitate di partire in quarta: fate attenzione a come vi esprimete. Al contempo, nell’aria ci sono dei cambiamenti ma probabilmente non sono ancora chiari per cui non è un lunedì in cui prendere delle decisioni radicali. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Leone: tornerà il buonumore e avrete voglia di distrarvi. Amore: in coppia, per movimentare la relazione, alla dolce metà farete delle proposte piccantine. Eros al top! Soli: desiderate vivere momenti unici, essere travolti dalla passione. Dopo un incontro trascorrerete una serata bollente!

Oroscopo 10 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Mercurio-Urano accende il desiderio di cogliere nuove opportunità, di vivere nuove esperienze. Tuttavia con questo transito cercate di non cedere alla pressione di dover concretizzare un’idea o un progetto talmente in fretta da saltare dei passaggi importanti: in seguito potreste dover pagare a caro prezzo l’impazienza. Rallentate, dunque, poiché nei prossimi giorni avrete tutto il tempo necessario per realizzare ciò che avete in mente! Amore: in coppia, volete mantenere l’armonia ma non volete assolutamente mettere da parte le vostre esigenze. Soli: negli affari di cuore non avete intenzione di fingere né indossare maschere. E fate bene: essere voi stessi è l’arma vincente!

Oroscopo 10 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le idee non non vi mancano davvero e se dovesse riemergere un problema che pensavate di aver risolto, troverete un’ottima soluzione. Occhio, invece a ciò che direte: con la dissonanza Mercurio-Urano, un commento che a voi sembra innocuo potrebbe scatenare un antipatico malinteso o persino una lite. In generale con questo transito non è un buon momento per negoziare poiché potrebbe essere difficile raggiungere un accordo. Amore: in coppia, serata piacevole, con il partner andate avanti mano nella mano nella totale complicità. Soli: è online o sul posto di lavoro che oggi potrebbe esserci un incontro romantico interessante. Conquisterete e ci sarà chi riuscirà a fare suo il vostro cuore.

Oroscopo 10 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano affermare le vostre idee o le opinioni potrebbe essere difficile, rischiate di creare dei problemi con chi vi circonda e ciò comportare degli ostacoli. La notizia positiva è che di fronte alle avversità, riuscirete a mantenere la sicurezza in voi stessi. Su un altro piano: tenete sotto controllo le spese, in particolare se mentre navigate sui social appaiono annunci mirati che potrebbero attirare l’attenzione. Amore: in coppia, evitate di rimproverare il partner per qualsiasi cosa. Mostrate dolcezza! Soli: avete intenzione di movimentare o meglio cambiare radicalmente gli affari di cuore, anche navigando online, e oggi troverete il coraggio per fare i passi necessari.

Oroscopo 10 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Mercurio-Urano oggi potreste desiderare qualche evento che vi regali entusiasmo e vi muoverete per realizzare quanto avete in mente. Potrebbe inoltre emergere un lato inedito della vostra personalità che sorprenderà positivamente chi vi circonda. Sfruttate questo spirito d’iniziativa anche nel lavoro: avete le competenze, le abilità, le qualità e la motivazione per arrivare dove volete e credendo in voi stessi potete fare tutto! Amore: in coppia, il vostro lato passionale aspetta solo di essere risvegliato. Il partner lo capirà e si muoverà di conseguenza. Soli: se avete un appuntamento romantico oggi sarete una compagnia affascinante e conquisterete il cuore dell’altro/a

Oroscopo 10 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Mercurio-Urano alcune questioni che speravate andassero a buon fine potrebbero invece andare nel verso sbagliato. E non per una vostra responsabilità. In questo caso evitate di intestardirvi o prendere decisioni impulsive e rilassatevi. Forse non concluderete molto ma se non altro non passerete il tempo ad agitarvi e stressarvi. Oggi siete mentalmente esausti e sarà difficile pensare in modo costruttivo: è una giornata che richiede molta pazienza. Amore: in coppia, se avete dei dubbi sulla relazione, parlarne con la dolce metà è l’unico modo per migliorare le cose. Soli: in cerca dell’anima gemella? Osservate la persona che vi attrae: vi sta lanciando da un po’ dei segnali.

Oroscopo 10 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Allentate la pressione a cui vi siete sottoposti di recente e sorridete! E’ una giornata in cui la vita sociale brilla e sarà ancora più divertente poiché gli eventi prenderanno una piega diversa dal previsto. La flessibilità può essere un vantaggio e la chiave per sfruttare al meglio l’inizio della settimana. In serata con la Luna in Leone, distrarvi con gli amici di sempre o con le nuove conoscenze vi permetterà di rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, qualche battibecco con il partner. Nulla di drammatico ma evitate di chiudervi nel rancore e parlate con sincerità e tenerezza delle incomprensioni. Soli: se state frequentando una persona, bando alle paure e lasciate che a parlare sia la voce del cuore.

Oroscopo 10 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Mercurio-Urano rende l’atmosfera un po’ elettrica e scatenare con le persone care una spiacevole diversità di vedute riguardo a una questione domestica o familiare. Il fatto potrebbe sorprendervi negativamente ma consideratela un’opportunità per capire meglio le opinioni dei familiari. Un po’ di flessibilità da parte vostra, accettare di introdurre eventualmente qualcosa di nuovo, può allentare le tensioni e rendere il dialogo produttivo. Amore: in coppia, evitate la possessività, la gelosia, eliminate i dubbi nei confronti del partner. Rilassatevi. Soli: potreste incontrare assolutamente per caso una vecchia conoscenza e proverete le stesse emozioni del passato, un po’ di rimpianto.

Oroscopo 10 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Mercurio-Urano vi rende dispersivi per cui oggi eliminate quelle attività e compiti che richiedono concentrazione. Se possibile rimandate, tranne abbiate delle scadenze e non rispettarle potrebbe incidere sulla vostra reputazione. Se avvertite il bisogno impellente di impegnare le energie, concedetevi una pausa e uscite, fate una lunga passeggiata all’aria aperta o praticare esercizio fisico in palestra: saranno entrambi utili a ritrovare la calma e l’equilibrio interiore. Amore: in coppia, darete nuovo slancio alla relazione e riscoprirete l’entusiasmo dei primi tempi. Soli: se volete conoscere meglio una persona e conquistare il suo cuore è la giornata ideale. Grazie al fascino farete centro.

Oroscopo 10 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano, cercate di mantenere snello e quanto più semplice possibile il programma della giornata e di rallentare il ritmo. Se al contrario vi sentite spinti a velocizzare le situazioni, rischiate di prendere delle decisioni impulsive che potrebbero avere conseguenze imprevedibili. Meno saranno complicati i vostri piani e meglio sarà. E’ un lunedì in cui, inoltre, potreste avere a che fare con persone ostinate: fate leva sulla pazienza poiché non troverete un terreno d’intesa. Amore: in coppia, con il partner c’è complicità, vi capite al volo in tutti gli aspetti della vita a due. Soli: mettete in risalto le vostre doti di rispetto, riservatezza e delicatezza. Troverete chi le apprezzerà e vi corteggerà.

Oroscopo 10 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Urano in Toro, cercare di rendere felici amici cari e familiari può diventare un problema se chiedono favori o denaro in continuazione e, di conseguenza, è assente un equilibrio dare/avere. Il vostro tempo e le energie sono preziose per cui anche se vi dispiace dovreste stabilire dei limiti con fermezza e dire più spesso qualche “no”. In poche parole, mettere voi al primo posto. Amore: in coppia, vi ponete delle domande e trovate le risposte giuste. E’ un’ottima giornata per fare insieme al partner il punto della situazione, Soli: farete pace con un/a ex: avete capito che la responsabilità di alcuni errori è stata di entrambi e nascerà una bella amicizia.

Oroscopo 10 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Mercurio-Urano, oggi sarete meno empatici e inclini a mettervi sulla difensiva, atteggiamento che potrebbe scatenare un malinteso e incomprensioni con amici e familiari. Se capite che state per reagire con veemenza alle parole di una persona, fate un passo indietro e riflettete. Un approccio più razionale vi farà capire che potrebbe trattarsi di una cosa di poco conto, su cui potete tranquillamente chiudere un occhio. Amore: in coppia, se notate che il partner è nervoso anziché insistere per parlare di una questione spinosa, rimandate in un secondo momento. Soli: un incontro originale potrebbe stravolgere le idee riguardo a ciò che desiderate in una relazione d’amore.