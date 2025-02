Cosa dice l’oroscopo del 9 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui non sarà facile gestire le vostre emozioni per cui cercate di vedere le situazioni di lavoro o personali in modo razionale. Gli sbalzi d’umore andranno da un estremo all’altro. Ciò di cui avete bisogno è ritrovare l’equilibrio, anche risolvendo alcune questioni lasciate in sospeso. Potrebbe emergere un’opportunità per superare un ostacolo legato ai vostri obbiettivi o alla casa. Amore: in coppia, con il partner c’è rispetto e lealtà. I non detti svaniranno per far posto al romanticismo e attenzioni amorevoli. Soli: più aperti e disponibili, pronti a fare una dichiarazione appassionata a chi conquisterete!

Oroscopo 9 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Una buona notizia riguardante una promozione o un nuovo posto di lavoro oggi o nei prossimi giorni accenderà il vostro entusiasmo. Al contempo, siete un po’ ribelli ma l’armonia tra Marte in Cancro e Saturno in Pesci, fortunatamente, può essere d’aiuto a tenere a bada – a patto che vi esprimerete in modo diplomatico – chiunque tenti di provocarvi con l’intento di farvi partire in quarta e litigare. Amore: in coppia, bella complicità, vi capirete con un solo sguardo. Sfruttate questa domenica per vivere insieme momenti di relax. Soli: una persona potrebbe affascinarvi al primo sguardo e vorrete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 9 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Organizzatevi e uscite dalla vostra zona di comfort: la comunicazione con chi vi circonda potrebbe essere estremamente gratificante, per cui dite no alla pigrizia, Adottate un atteggiamento spensierato e ottimista e tenete presente che con il buon aspetto Marte-Saturno dovete andare avanti nella pianificazione dei progetti che vorreste concretizzare anziché limitarvi a sognare la loro realizzazione. Amore: in coppia, potreste avere l’impulso di curiosare nella vita del partner. È gelosia o solo curiosità o bisogno di essere rassicurati? Soli: anche se un flirt non vi soddisfa totalmente, per il momento accontentatevi… Il vento cambierà.

Oroscopo 9 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra Marte nel vostro segno e Saturno in Pesci rappresenta un’opportunità – riguardo a un progetto o un obbiettivo – di trovare un equilibrio tra impulsività, passione e strategia. Se l’entusiasmo vi ha fatto fare un balzo in avanti in tutta fretta, ora è un buon momento per tornare sui vostri passi, esaminare ciò che avete fatto così da far quadrare la situazione e ottenere solidi risultati. Amore: in coppia, potete dire addio ai dubbi: lasciate che il partner vi dia spiegazioni e vi rassicuri. Soli: avete le carte in regola per conquistare e al contempo è la domenica ideale per farvi apprezzare da chi vi circonda e soprattutto corteggiare.

Oroscopo 9 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avere la sensazione che una persona stia tentando di mettervi i bastoni tra le ruote o abbia nei vostri confronti un atteggiamento diverso da quello abituale. Ma è davvero così o è solo frutto dell’immaginazione? Tenete presente che anche l’altro potrebbe pensare la stessa cosa nei vostri confronti. Dare a voi stessi e agli altri un po’ di margine di manovra è probabilmente la strada migliore. Amore: in coppia. vorreste che il partner fosse perfetto. Certo, lui (lei) ha qualche piccolo difetto, ma non dimenticate suoi pregi. Soli: guardate gli aspetti positivi delle persone che vi corteggiano e non solo quelli negativi.

Oroscopo 9 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Marte-Saturno potreste entrare in contatto con un superiore o un cliente del passato, con l’obiettivo di ottenere più lavoro e dunque guadagnare di più. È anche possibile che siano loro a chiamare perché avete competenza in un determinato settore. Qualunque cosa accada, accettate – o proponete – cercate di sfruttare ogni opportunità così da progredire. Amore: in coppia, capirete le vostre debolezze o mancanze nei confronti del partner e ciò vi permetterà di correggere il tiro. Soli: negli affari di cuore, per oggi non sono previsti incontri romantici importanti ma non è escluso un flirt intrigante.

Oroscopo 9 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni vi rendono irrequieti, avete voglia di voltare pagina, fare qualcosa che cambi la vostra vita. Se volete sfruttare al meglio la giornata iniziate con un po’ di esercizio fisico, una corsa o una lunga passeggiata. Impegnare le energie vi permetterà di concentrarvi e avrete meno probabilità di prendere decisioni impulsive che in seguito potrebbero rivelarsi sbagliate. Amore: in coppia, in questi giorni la routine vi pesa e penserete a un programma insolito. I pianeti vi offrono la possibilità di realizzare qualche desiderio. Soli: attenzione, è una giornata in cui l’amore potrebbe arrivare senza preavviso…

Oroscopo 9 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Tra le molte persone che vi circondano alcune vi ammirano, vi seguono mentre altre al contrario, potrebbero essere intenzionate a scatenare dei conflitti o rifiutare di collaborare, nonostante i vostri sforzi per mantenere l’armonia. Ma se non hanno bisogno di voi, allora di certo non avete bisogno di loro. E’ una domenica in cui stare alla larga potrebbe essere l’atteggiamento migliore. Amore: in coppia, è una giornata molto speciale in cui vi sentite sicuri e seducenti. Approfittate di questa occasione sensuale… Soli: grande possibilità di trovare l’amore, con uno sguardo conquistate chi vi attrae! Un incontro sarà perfetto.

Oroscopo 9 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi astrali odierni puntano i riflettori sulle vostre ambizioni legate alle questioni di denaro o agli affari, rifletterete su ciò che avete e ciò che vi manca e che vorreste. E il buon aspetto Marte-Saturno vi spingerà al riguardo a essere più produttivi: siete motivati e determinati a raggiungere i vostri obbiettivi anche per garantire maggiore benessere a voi stessi e alle persone care. Amore: in coppia, giornata perfetta per godervi una gita oppure con il partner, visitare bei posti nella vostra città. Soli: inviate un dolce e coinvolgente sms alla persona che vi attrae. Potreste dare il via a una conversazione interminabile.

Oroscopo 9 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in cui la vostra tendenza è quella di prendere tutto alla lettera e, con i passaggi odierni, non è una buona idea. Prima di ribattere dopo una parola o un’osservazione, soprattutto nel pomeriggio, se non volete che la situazione degeneri, riflettete se per caso non state reagendo in modo esagerato. Impegnare invece le energie su un progetto e studiare una strategia vi permetterà di ottenere il successo. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste avere ottime idee per far fruttare il vostro denaro! Soli: avete bisogno di alcune conferme per far evolvere la situazione. Arriveranno ed eliminerete qualsiasi dubbio!

Oroscopo 9 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste avere difficoltà a esprimere ciò che provate riguardo a una relazione personale che attraversa un momento difficile. Ma se non volete che la situazione peggiori dovreste parlarne. Esprimere ciò che pensate sarà un sollievo e al contempo, l’unico modo per trovare una soluzione! Su un altro piano: nel lavoro e nelle finanze, l’istinto è al top e sarà d’aiuto a prendere una saggia iniziativa. Amore: in coppia, evitate conversazioni legate al denaro e godetevi i dolci momenti, i caldi abbracci! Soli: un amico/a, a sorpresa, potrebbe farvi una dichiarazione in piena regola. Spetta a voi decidere se passare dall’amicizia all’amore.

Oroscopo 9 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, nella carriera, l’efficienza e l’impegno vi permettono di ottenere dei riconoscimenti così come raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Andate avanti con sicurezza, senza lasciarvi disorientare da eventuali ritardi che sembrano bloccare la vostra corsa al successo, andate oltre i dubbi e le paure poiché il buon aspetto tra Marte in Cancro e Saturno in Pesci, indica che ce la farete! Amore: in coppia, la sintonia è perfetta e se avete avuto dei problemi oggi, con un po’ di dolcezza, li risolverete. Soli: se state vivendo un flirt oggi la situazione prenderà una piega diversa, molto più coinvolgente e romantica.