Cosa dice l’oroscopo del 1o luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: potrebbe scatenare una tempesta emotiva e sarete spinti a porvi una domanda: ho fatto la scelta giusta? Potreste, infine, avvertire semplicemente il bisogno di un maggiore equilibrio tra il lavoro e la vita personale ma nel caso in cui una situazione di lavoro sia diventata insostenibile potreste decidere di cambiare posto. Tuttavia, con Nettuno nel vostro segno anche se vi sentite pronti ad agire, per qualche giorno riflettete attentamente. Amore: in coppia, la vostra franchezza è spesso apprezzata ma oggi rischiate di esagerare. Cercate di comunicare con più diplomazia. Soli: potrebbe essere difficile ma negli affari di cuore, per oggi accantonate l’impulsività.

Oroscopo 10 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Capricorno per il vostro segno è positiva e rappresenta un invito a prestare attenzione al vostro bisogno di maggiori stimoli e contatti con il mondo esterno, ad ampliare gli orizzonti. Assecondate il desiderio attuale di pensare e vivere più in grande. di cambiare la solita routine o di fare/imparare qualcosa di rigenerante, significativo e che vi faccia provare gioia di vivere! Con questo Plenilunio, potrebbero emergere delle informazioni o delle idee brillanti che cambiano la vostra prospettiva. Amore: in coppia, la Luna Piena accenderà il desiderio di realizzare nuovi progetti e sarete ansiosi di parlarne con la dolce metà. Oggi metterete le prime basi. Soli: passo dopo passo, un flirt leggero si trasformerà in una storia importante!

Oroscopo 10 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Plenilunio in Capricorno sosta in un vostro settore delle finanze: potrebbe far emergere un problema che siete stati restii a riconoscere ma ora sarete costretti ad arrendervi all’evidenza. La buona notizia è che saprete esattamente cosa fare e dire per appianare tutte le situazioni che si presentano. Qualunque cosa accada, troverete una via d’uscita. Tuttavia il transito annuncia un cambiamento radicale di cui tenere conto: nelle finanze è tempo di prendere in mano le redini della situazione e garantirvi la sicurezza. Amore: in coppia, in seguito a una sfida il partner potrebbe cambiare. Non dovete temere questo passaggio, l’importante è stare accanto alla dolce metà. Soli: avrete voglia di contattare un/a ex. Cosa o chi potrebbe fermarvi? Soltanto voi…

Oroscopo 10 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un giovedì in cui potreste pensare – forse a torto – che una persona per voi importante si stia comportando male nei vostri confronti: il rancore oggi potrebbe venire a galla ma sarete esitanti a parlarne. Tuttavia grazie alla Luna Piena in Capricorno che sosta nel vostro settore delle relazioni, se avvertite il bisogno di esprimere ciò che provate, sarete in grado di chiarire cosa c’è che non va. La situazione che si è creata potrebbe essere frutto di un semplice malinteso e spiegando tutto, ritroverete l’intesa. Amore: in coppia, siete un po’ lunatici, il sonno è stato probabilmente disturbato da pensieri pressanti. Ma in serata ritroverete il buon umore. Soli: siete un po’ troppo esitanti e insicuri per poter sperare di accogliere l’amore a braccia aperte. Per oggi va così…

Oroscopo 10 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il Plenilunio in Capricorno, l’unico del 2025, la frustrazione e le emozioni intense riguardo a una questione oggi potrebbero raggiungere il picco. E più proverete a risolverla, più potreste sentirvi intrappolati. L’unica via d’uscita dalla situazione è attraverso una porta che non volete aprire ma tenete presente che seguendo l’istinto potrete ribaltare la situazione. Anche se sembrerà irrealistico, fidarvi potrebbe porre fine rapidamente alla vostra ansia. Amore: in coppia, se avete commesso un errore, ammettetelo con sincerità e aspettate la reazione della dolce metà. Soli: non permettete che l’insistenza di una persona che vi corteggia si trasformi in una molestia, a volte è necessario dire chiaramente e con la massima fermezza un no! Vietato esitare.

Oroscopo 10 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vi sentite delusi da qualcosa o qualcuno? Se la risposta è “sì” rischiate di piangervi addosso, provare emozioni destabilizzanti, un senso di sconforto. La Luna Piena in Capricorno, in effetti fa emergere quelle emozioni che avete represso, con cui non avete voluto fare i conti. Gli amici cari tuttavia possono arrivare in vostro soccorso: un caffè e qualche buon consiglio vi rimetteranno in carreggiata. Evitate infine, di lasciarvi coinvolgere nei problemi degli altri poiché avete questioni ben più importanti da affrontare. Amore: in coppia, esprimerete entrambi un desiderio: vivere insieme per sempre, nonostante le eventuali difficoltà. Soli: fate bene a premere l’acceleratore per incontrare l’anima gemella. E’ probabile che oggi accada.

Oroscopo 10 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui potreste avere la sensazione che più andate avanti, progredite e tanto più alcune persone care sembrano risentite per il vostro successo. E’ probabile che ne abbiate abbastanza del loro atteggiamento e con la Luna Piena in Capricorno, al riguardo vi sentite pronti a prendere l’iniziativa. È tempo di far sapere che non tollerate la loro meschinità e che state rispettando i vostri piani. La fermezza dovrebbe permettervi di far recepire il messaggio. In caso contrario, andate comunque avanti. Amore: in coppia, se l’atmosfera è elettrica, la Luna Piena consiglia di fare un esame di coscienza: eliminerete inutili rancori. Soli: il Plenilunio rappresenta un invito a rivedere ambizioni e obiettivi sotto una luce più giusta e meno emotiva.

Oroscopo 10 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione, è un transito eccellente per lo Scorpione, annuncia l’arrivo di buone notizie oppure che potreste contattare un amico speciale. Questa lunazione può portare a scoperte relative a idee, apprendimento, comunicazioni, trasporti e parenti, che a loro volta potrebbero motivarvi a fare cambiamenti e miglioramenti. La nuova consapevolezza, la sicurezza in voi stessi nonché l’autostima vi consentiranno di affrontare qualsiasi situazione senza esitare. Amore: in coppia, questa Luna Piena al vostro segno suggerisce di favorire il dialogo, aiuta a rafforzare i reciproci sentimenti. Soli: l’amore può bussare alla vostra porta! Negli affari di cuore oggi avete grandi possibilità di conquistare!

Oroscopo 10 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere stufi, averne abbastanza dei problemi finanziari, della necessità di stare attenti alle spese e alle questioni di denaro che assorbono tanta energia. La Luna Piena in Capricorno potrebbe portare a una svolta e situazioni potenzialmente diverse. Esaminate i dettagli. Che fine fanno i vostri soldi? Come li spendete? Una volta scoperto, sentirete di avere maggiore controllo. Se, infine, siete sul punto di concludere una trattativa di lavoro o di affari, cercate di ottenere più di quanto vi viene offerto. Amore: in coppia, cercate di essere più premurosi, più attenti nei confronti del partner. Atteggiamento che cambierà tutto! Soli: per non soffrire una seconda volta, prima di riprendere la relazione con un/a ex, fate un passo indietro.

Oroscopo 10 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena nel vostro segno oggi sarà d’aiuto a vedere le vostre azioni e la direzione da imboccare in modo più chiaro e dunque a fare delle scelte migliori. Potreste comunque essere più emotivi del solito e far emergere il pessimista che è in voi: fate attenzione quando prendete delle decisioni, specialmente quelle che coinvolgono altre persone. Aspettate finché non sarete più tranquilli e avrete ritrovato l’equilibrio interiore. Amore: in coppia, pienamente coinvolti nella relazione, sia negli aspetti pratici che sentimentali. Andate avanti serenamente e nulla spezzerà il vostro legame. Soli: sperate di vivere una relazione d’amore ma se non dovesse accadere non rifiuterete un flirt con una persona affascinante, piacevole e molto sexy.

Oroscopo 10 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se ieri avete avvertito il bisogno di stare per conto vostro, il Plenilunio in Capricorno odierno accentuerà questo stato d’animo. Al contempo se avete trascurato la cura di voi stessi e siete affaticati. visto che la Luna Piena sosta alle spalle del vostro segno, è il momento di rallentare, riposare, rigenerare le energie. Il che, grazie anche ai passaggi astrali positivi, vi permetterà di trovare una soluzione a un problema irrisolto o che avete ignorato o mollare una situazione. In questo ultimo caso, si sta aprendo la porta giusta! Amore: in coppia, qualche piccola contrarietà ma cercate di chiudere un occhio: rischiate di scatenare una guerra fredda. Soli: esprimete i sentimenti a chi vi attrae. I passaggi proteggono le storie d’amore a patto che siano sincere.

Oroscopo 10 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Capricorno per il vostro segno è un transito eccellente, un momento di raccolta dei frutti di tutto il vostro duro lavoro. Lo sforzo che avete messo per raggiungere i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni ora vi ripagherà. Il Plenilunio sosta inoltre nel vostro settore della vita sociale: un evento formale si rivelerà molto più divertente di quanto pensavate ma al contempo può essere anche il momento giusto per mollare quelle relazioni che non aggiungono nulla alla vostra vita. Eliminare alcuni contatti vi farà sentire leggeri. Amore: in coppia, emozioni contraddittorie, oscillate tra sogno e realtà e separare le due cose non è facile. Ma i sentimenti sono profondi. Soli: evitate di indossare maschere, siate voi stessi. E’ così che riuscirete a conquistare.