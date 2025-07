Cosa dice l’oroscopo del 9 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno è in dissonanza con Saturno e Nettuno nel vostro segno, aspetti astrali faticosi da un punto di vista emotivo e che potrebbero spingere a riflettere su cosa desiderate veramente dalla vita, in particolare nel settore della carriera. Se avete avuto la sensazione di non poter raggiungere i vostri obbiettivi, ora studierete una solida strategia che vi metterà in grado di ottenere il successo. Tiratevi su! Amore: in coppia, le conversazioni con il partner saranno elettriche. Qualsiasi commento può scatenare un conflitto. Soli: meglio rimandare eventuali appuntamenti e non sperare negli incontri. Andrà meglio domani.

Oroscopo 9 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui concentrarvi su obbiettivi positivi per cui siate consapevoli su cosa impegnerete il tempo, l’attenzione e le energie. Con la dissonanza tra la Luna in Capricorno con Saturno e Nettuno, evitate distrazioni e per oggi, lavorate dietro le quinte.. Pianificare una vacanza, iscrivervi a un corso creativo o vivere una nuova esperienza vi permetterà di andare oltre la malinconia e di prendere tutto troppo sul serio. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti per il prossimo futuro. Il dialogo è sincero, vi capirete al volo. Soli: per oggi, con una persona vivrete dei momenti amichevoli. Non volete bruciare le tappe.

Oroscopo 9 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui siete inclini a confidarvi ma con la dissonanza tra la Luna in Capricorno con Saturno e Nettuno in Ariete, fate attenzione soprattutto se racconterete cose delicate ai nuovi amici. Più in generale, se un amico non la pensa come voi, non accendetevi come fiammiferi. A voi piace creare la polemica, dire la vostra ma non a tutti piace sentirsi giudicati per cui cercate di trovare un terreno d’intesa. Amore: in coppia, siete agitati, circolano tensioni che fortunatamente saprete appianare. Soli: prima di partire in quarta con una persona cercate di approfondire la conoscenza ed essere sicuri di quel che provate.

Oroscopo 9 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete: questo mercoledì il vostro stato d’animo non è dei migliori. E’ possibile che qualcuno vi offra dei consigli non richiesti e che avrete voglia di ignorare. Attenzione: l’altro potrebbe dire qualcosa d’importante che vi metterebbe in grado di realizzare un progetto a cui pensate da tempo. Evitate dunque di bocciare in tutta fretta quanto vi dice la persona in questione. Amore: in coppia, con il partner avete punti di vista diversi su alcune questioni e avrete difficoltà a trovare un accordo. Soli: un incontro potrebbe deludervi oppure, più semplicemente è una giornata di calma piatta.

Oroscopo 9 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete intenzione di trasformare un desiderio in realtà? Da una parte volete procedere con calma e dall’altra siete motivati, volete brillare. Con la Luna in Capricorno in dissonanza a Saturno e Nettuno in Ariete, dovete cercare un equilibrio, organizzarvi, approfondire e definire anche i minimi dettagli. Con un po’ di pianificazione intelligente e prendendo cura di voi stessi, potrete concretizzare i vostri sogni! Amore: in coppia, il dialogo non è di tutto riposo. Se capite che il partner ha la luna storta, non insistete. Pazienza e mantenete il sorriso. Soli: la giornata non è propizia agli incontri o agli appuntamenti romantici. Ma da domani la ruota girerà!

Oroscopo 9 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno per il vostro segno è un transito eccellente, rappresenta un invito a uscire dal guscio e brillare. Tuttavia, visto che è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete, questo atteggiamento estroverso potrebbe non piacere a tutti e scatenare insicurezza in alcune persone, pronte a criticare chi come voi invece mostra leggerezza e simpatia. Non date a chi vi circonda ed è negativo il potere e il piacere di guastare il vostro stato d’animo! Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti con dolcezza, delicatezza, il partner sarà raggiante! Soli: un nuovo incontro all’insegna del romanticismo, vi permetterà di vivere belle emozioni!

Oroscopo 9 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno, non siete campioni di allegria, non avete voglia di stare in compagnia degli amici, vi chiudete a riccio. Tuttavia, il luminare è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete per cui questa sorta di distacco potrebbe avere un impatto negativo sui rapporti. Non dovete ovviamente costringervi a comunicare con tutti: organizzare un incontro per coltivare le relazioni per voi preziose. Amore: in coppia, prudenza: con il partner rischiate di reagire in modo esagerato. Soli: farete una rigida selezione tra i contatti presenti nell’agenda. Il che è un’ottima cosa. E’ tempo di frequentare persone leali.

Oroscopo 9 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione ed è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete. Tenete presente che le vostre parole avranno un notevole impatto e anche un consiglio offerto con le migliori intenzioni potrebbe essere percepito come una critica negativa. Prima di esprimervi, riflettete. Al contempo, fate attenzione a non interpretare di traverso ciò che vi dicono gli altri. Amore: in coppia, il partner sarà pronto ad appagare i vostri desideri, in particolare sul fronte eros… Soli: è la giornata giusta per stringere nuove conoscenze, nuove amicizie o dare il via a una dolce storia d’amore.

Oroscopo 9 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Capricorno la voglia è quella di distrarvi, godere di un po’ di divertimento e il rischio, visto che il luminare è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete, è quello di prendere le distanze dalle responsabilità poiché vi sembrano parecchio frustranti. Se avete difficoltà a tenere i piedi per terra e concentrarvi sui compiti da svolgere nel lavoro, concedetevi delle piccole pause, uscite per schiarire le idee. Amore: in coppia, molto attenti nei confronti del partner, la serata si preannuncia piacevole, con tanta dolcezza. Soli: potrebbe scattare un’attrazione e la persona ricambierà! Il cuore di entrambi batterà forte.

Oroscopo 9 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove in Cancro: è una giornata in cui avete alte aspettative nei confronti di voi stessi ma la cosa migliore è quella di evitare di assumere troppi impegni nelle relazioni, sia nel lavoro che nella vita personale. Tenete dunque d’occhio la tentazione di esagerare, evitate eccessi, mantenete le cose in equilibrio e senza intoppi così in seguito da non ritrovarvi penalizzati. Amore: in coppia ,evitate conversazioni su argomenti delicati e mostrate tanta dolcezza. Soli: Cupido oggi sembra in vena di dispetti: potrebbe esserci un flirt, un’avventura ma non avranno un seguito.

Oroscopo 9 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un’opportunità per riflettere, prendere cura di voi stessi e rigenerare le energie. In questo momento i passaggi astrali per l’Acquario sono molto positivi e ciò spingere a impegnarvi più del solito o ad avere difficoltà a fermare il turbinìo dei pensieri così da rilassarvi; forse è il momento di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Amore: in coppia, la relazione è stabile ma oggi potreste avvertire il bisogno di fare una messa a punto. Soli: vi ponete tante domande sulla vostra situazione generale. Gli affari di cuore questo mercoledì non sono una priorità.

Oroscopo 9 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale, parla di amicizia e solidarietà, comprensione e rispetto nelle relazioni. Le vostre parole avranno un impatto positivo, tuttavia il luminare oggi è in dissonanza con Saturno e Nettuno: rischiate di trascorrere troppo tempo online. Utilizzate i dispositivi elettronici con saggezza: entrate in contatto con chi vi circonda ma senza perdere di vista il presente. Amore: in coppia, come per magia, oggi nel quotidiano a due tutto diventa più facile. Soli: una persona vi attrae e lo farete capire ma sembra che l’altro/a sia disponibile solo per un’amicizia.