Cosa dice l’oroscopo del 10 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone vi regala buonumore, sarete spinti a dedicarvi a un hobby o a uno sport e vi farà un gran bene. In generale se oggi vi muoverete con coraggio e passione per raggiungere un obbiettivo, otterrete molto. Grazie a Mercurio nel vostro segno, nel lavoro o nella vita personale vi sarà facile esprimere le opinioni in modo schietto ma senza per questo scatenare delle discussioni. Amore: in coppia, tante attenzioni per il partner, all’ascolto delle sue esigenze e ciò vi permette di guadagnare punti! Soli: grande fascino, colpirete nel segno e conquisterete un cuore (forse più di uno).

Oroscopo 10 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Leone potreste sentirvi pronti a concedervi una pausa per prendere cura di voi stessi o per apportare qualche piccolo cambiamento in casa, soprattutto se lavorate da remoto. Per oggi seguire una dieta sana e andare a dormire presto vi permetterà di ricaricare al meglio le batterie. Su un altro piano: troverete la soluzione a una questione che va avanti da tempo. Amore: in coppia, la vostra passione emana un’energia che fa evolvere e rende gioiosa la relazione. Soli: avete intenzione di testare il vostro fascino e lancerete segnali a chi vi attrae. Saranno ben accolti!

Oroscopo 10 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione: è la giornata ideale per chiacchierare, esprimervi poiché troverete chi sarà pronto ad ascoltare e ciò migliorare l’umore. Al contempo è il lunedì perfetto per condividere idee e opinioni oppure dirne finalmente quattro a una persona e ciò vi farà sentire bene. Potreste infine riallacciare i rapporti con alcuni amici del passato. Amore: in coppia, l’atmosfera è favorevole all’evoluzione della relazione. ravvivate il quotidiano con piccole sorprese. Soli. avete l’opportunità di vivere relazioni piacevoli a tutti i livelli.

Oroscopo 10 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Leone nel vostro settore delle finanze rappresenta un invito a esaminare il budget ma al contempo accende il desiderio di concedervi qualche gratificazione. Non c’è nulla di sbagliato nel dedicare a voi stessi un po’ di attenzioni nel momento in cui ne avete bisogno: tirerà su il morale per il resto della settimana! Se, dunque, avete lavorato sodo e impegnato una gran quantità di energie, uscire per un caffè con un amico o fare un po’ di shopping vi farà un gran bene. Amore: in coppia, evitate di arrabbiarvi per le piccole cose! Soli: piedi per terra e non avrete delusioni.

Oroscopo 10 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno indica che è la giornata giusta per essere gentili con voi stessi. E’ il momento di ascoltare attentamente le vostre emozioni: potrebbero avere qualcosa da dire. Se dovete risolvere una situazione o, ad esempio, avete voglia di dedicare più tempo a qualcosa di creativo oppure scovare un nuovo interesse che vi piace davvero, cercate di dare il via. Amore: in coppia, circolano delle tensioni e la cosa migliore è affrontare il vostro stato d’animo. Soli: la voglia odierna è quella di trascorrere una serata tranquilla in casa, senza alcun tipo di impegni.

Oroscopo 10 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: è il momento di esaminare le vostre esigenze, gli obbiettivi da raggiungere e, al contempo, ricaricare le batterie. Per oggi, la cosa migliore è rallentare il ritmo e stare un po’ di tempo per conto vostro. Anche una passeggiata di mezz’ora oltre a rilassarvi sarà utile a trovare soluzioni, idee e, avere una visione più chiara del vostro percorso. Amore: in coppia, potrebbero esserci alcuni piccoli imprevisti, ma non sono complicati da gestire e risolverete. Soli: avete bisogno di distrarvi, dunque fatevi belli/e, chiamate gli amici e uscite.

Oroscopo 10 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della vita sociale e in buon aspetto con Mercurio in Ariete, potrebbe accendere il desiderio di uscire e comunicare, soprattutto se ultimamente siete stati per conto vostro o molto impegnati nel lavoro. Chiamare un amico o partecipare a un evento sociale, sarà d’aiuto a rientrare nel ritmo di sempre. Al vostro segno è noto che piace stare in buona compagnia. Amore: in coppia, un piccolo problema familiare da risolvere al più presto affinché non incida sulla relazione. Soli: un amico vi sostiene e vi regala benessere. Potreste innamorarvi…

Oroscopo 10 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: rappresenta un’opportunità – che ne abbiate o meno l’intenzione – per attirare l’attenzione su di voi. Usatela con saggezza e scoprirete che introdurre le emozioni nelle vostre parole, negli scritti, nelle riunioni di lavoro o in qualsiasi altra cosa, sarà d’aiuto a convincere gli altri della vostra sincerità e onestà. Amore: in coppia, siete un mix di intolleranza e impazienza, non proprio compatibile con l’amore! Soli: oggi l’amore sembra assente e forse perché avete ben altro a cui pensare…

Oroscopo 10 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone per il vostro segno è un eccellente transito: alcune persone in una posizione di potere potrebbero dare una mano per aprire alcune porte. Un contatto, una telefonata, un messaggio, lo scambio si rivelerà fruttuoso, in ballo potrebbe esserci il raggiungimento di un traguardo o la concretizzazione di un progetto. Avete inoltre la possibilità di riprendere una relazione incrinata. Amore: in coppia, piena complicità con la persona amata, parlerete di progetti entusiasmanti. Soli: se svolazzate da un flirt all’altro poi non dovete lamentarvi della mancanza di stabilità.

Oroscopo 10 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Leone nel vostro settore della trasformazione, se oggi dovrete apportare piccoli cambiamenti, vi sentirete pronti ad agire. Tenete presente che la Luna può essere d’aiuto ad affrontare quei problemi complicati che richiedono attenzione in modo da poter andare avanti più rapidamente. Se li eluderete, le cose procederanno al rallentatore e rischiate anche di perdere delle opportunità. Amore: in coppia, direte tutto e il contrario di tutto per puro spirito di contraddizione. Occhio alle liti… Soli: deciderete di ignorare chi vi corteggia. Oggi non avete testa per l’amore.

Oroscopo 10 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie ai passaggi astrali odierni avete la possibilità di liberarvi definitivamente di un problema che vi pesa o concretizzare un progetto che avete molto a cuore. E’ il momento ideale, inoltre, per negoziare buoni affari, avete l’opportunità di migliorare le entrate attraverso varie attività. La maggior parte potrebbe arrivare attraverso il passaparola, anche navigando in rete. Amore: in coppia, eliminate il lato scontroso e cercate di introdurre nella relazione un atteggiamento positivo! Soli: circola un po’ di frustrazione. Soprattutto se state aspettando un segnale da chi vi attrae.

Oroscopo 10 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un lunedì in cui riflettere sulle amicizie: non sono tutte uguali e potreste averlo capito a vostre spese. È tempo di chiarire con voi stessi quali dei vostri amici sono davvero presenti quando ne avete bisogno, quali tra loro tengono a voi sinceramente e quali tendono solo a chiedere. Ogni tipo di amicizia può comunque esservi utile seppure in modo diverso. Non abbiate il timore di ammetterlo. Amore: in coppia, anche se non sarete d’accordo su tutto, troverete un compromesso. Soli: siete pronti a chiudere una relazione senza via d’uscita. Non c’è dubbio che meritate di meglio.