Cosa dice l’oroscopo del 9 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica che rappresenta un invito a rilassarvi, distrarvi e godere di un po’ di tempo libero. Il buon aspetto della Luna in Cancro con Urano indica che dovete andare alla ricerca di situazioni o persone che tirano fuori il meglio di voi poiché potrebbero verificarsi dei meravigliosi colpi di scena. Più in generale, le conversazioni – anche online – con amici e contatti possono essere coinvolgenti e stimolanti. Amore: in coppia, uscirete dalla routine ed è una buona idea. Progetti, uscite improvvisate? Scoprirete che il vostro atteggiamento sarà molto apprezzato dal partner. Soli: avete voglia di muovervi, lanciarvi in attività diverse dal solito? È in questa occasione che farete un incontro.

Oroscopo 9 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Se possibile, cambiate il consueto programma della domenica, fate qualcosa di diverso. Il buon aspetto tra la Luna in Cancro e Urano in Toro rappresenta un invito anche a stare in compagnia di persone stimolanti, simpatiche, che vi fanno ridere. Il transito aggiunge ulteriore brillantezza alla giornata: una conversazione potrebbe far sviluppare delle idee su cui vale la pena di riflettere. Amore: in coppia, dite ciao ciao alle questioni pratiche e date spazio alla fantasia, al romanticismo. Soli: fascino al top, la conquista oggi è assicurata. Potrebbero farsi avanti uno o due possibili partner. Avrete solo l’imbarazzo della scelta. Molti single vorrebbero essere al posto vostro ed è comprensibile.

Oroscopo 9 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Luna-Urano può essere d’aiuto a trovare delle soluzioni intelligenti mirate a risolvere alcuni problemi presenti forse nella cerchia delle amicizie. Anche se sono motivo di irritazione, è importante rimanere con i piedi per terra e mantenere la calma. In serata, allontanatevi dal telefono e concedetevi un po’ di tranquillità così da affrontare il lunedì in perfetta forma. Amore: in coppia, il minimo commento del partner vi farà saltare i nervi. Se volete trascorrere una giornata serena, siate tolleranti, chiudete un occhio. Soli: le emozioni sono altalenanti, se vi piace una persona pazientate senza perdere la speranza. Negli affari di cuore, oggi non lancerete e non riceverete i segnali giusti.

Oroscopo 9 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avvertire stanchezza, un po’ di stress legato al lavoro ma il buon aspetto della Luna nel vostro segno con Urano è d’aiuto a tirarvi su. Potreste anche trovare conforto nella cerchia delle amicizie, dunque avere voglia di uscire e distrarvi. Mentre siete in loro compagnia, pensate positivo e tutto il resto si allontanerà, come spesso accade con le seccature di poco conto. Amore: in coppia, nella vita a due sono immancabili delle frizioni. Dite no, dunque, a reazioni inopportune. Parlate invece con dolcezza per risolvere le incomprensioni. Soli: un incontro inaspettato con una persona diversa da quelle che solitamente vi attraggono, potrebbe prendere una piega molto romantica!

Oroscopo 9 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro che sosta alle spalle del vostro segno, la cosa migliore è staccare la spina. In questo momento avete molte piccole preoccupazioni e dovete ricaricare le batterie. A inizio giornata potreste anche sentirvi in forma ma entro la fine della mattinata si farà sentire la sensazione di stanchezza. Se non lavorate, fate un pisolino e torneranno le energie. Amore: in coppia, se volete rafforzare la relazione è la giornata ideale. Con il partner siete sulla tua stessa lunghezza d’onda, ed è un’opportunità per iniziare a posare alcune pietre importanti per il futuro. Soli: se vi sforzerete a vedere le cose in modo positivo, nella vita amorosa potrebbe esserci una vera evoluzione.

Oroscopo 9 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro è d’aiuto a stringere nuove relazioni ed è in generale una domenica all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Sarete pronti a dare una mano, anche di tipo pratico a chi ne ha bisogno e visto che la Luna è in buon aspetto con Urano in Toro, all’occorrenza anche voi otterrete l’aiuto e il supporto di cui avete bisogno. Ma non solo: qualsiasi incontro sarà stimolante e divertente. Amore: in coppia, è un buon momento per riaccendere l’amicizia con il partner, cercare il modo per ridere e divertirvi insieme. Il tutto, condito da qualche dolce bacio! Soli: gli aspetti odierni fanno arrivare la fortuna negli affari di cuore: è l’atmosfera perfetta per flirtare e conquistare il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 9 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Oggi o nei prossimi giorni, il gesto generoso di una persona potrebbe essere d’aiuto a cogliere un’opportunità a cui mirate da tempo. Potrebbe trattarsi di qualcosa che riguarda il vostro lavoro o un’opportunità per riorganizzare il vostro stile di vita in modo che funzioni meglio. Il buon aspetto Luna-Urano rappresenta inoltre un invito a concretizzare un’idea curiosa ma potenzialmente redditizia. Amore: in coppia, alcuni problemi potrebbero scatenare una certa instabilità. È tempo di mostrare un po’ di buona volontà per migliorare la situazione. Soli: vi lancerete in un flirt e se qualcosa non vi convincerà farete marcia indietro. Se non altro, non avrete perso tempo.

Oroscopo 9 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Cancro e Urano in Toro, oggi fa emergere il vostro lato avventuroso, sarete pronti ad ampliare gli orizzonti, a esplorare nuovi territori. A frenarvi tuttavia potrebbero essere obblighi e responsabilità ma il consiglio è quello di ridurli così da poter avere qualche ora di tempo libero. Navigare in Internet o sui social media potrebbe essere perfetto per la vostra attività di lavoro. Amore: in coppia, avete voglia di rinnovamento e la vostra immaginazione farà meraviglie! Stupirete dolcemente il partner. Soli: sarete meno esigenti e meno critici nei confronti di una persona che vi corteggia. Ciò vi permetterà di scoprire alcuni lati piacevoli della sua personalità…

Oroscopo 9 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui fare solo ciò che vi regala benessere anche se ciò dovesse significare annullare dei piani o modificare la solita routine della giornata di riposo. Il vostro corpo potrebbe inviare dei segnali a cui dovete prestare attenzione. Fermatevi, giusto il tempo per ascoltarlo. E reagite soprattutto se sentite che c’è un problema, con una cura adeguata risolverete presto e bene. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per fare delle concessioni al partner, essere comprensivi e romantici. Ogni tanto è necessario far parlare la voce del cuore. Soli: avete bisogno di leggerezza e allora, seppure con un pizzico di cautela, lanciatevi in un flirt, che vi permetta di distrarvi senza impegno.

Oroscopo 9 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate di mettervi sotto pressione per portare a termine obblighi e responsabilità e concedetevi una pausa di relax. Il buon aspetto Luna-Urano al vostro segno consiglia di fare qualcosa di divertente. Incontri, inviti, un pranzo con gli amici sono nel menu della domenica e a voi, che non siete sempre molto socievoli, piacerà la compagnia degli altri. Chiacchierare e divertirvi ricaricherà di belle energie! Amore: in coppia, il partner si farà in quattro per accontentarvi ma ai vostri occhi non sarà sufficiente. Ammetterete che siete molto esigenti…Soli: un/a ex potrebbe contattarvi ma visto che la storia si è conclusa male, non vi “incanterà” più di tanto. Ma comunque scatenerà delle emozioni.

Oroscopo 9 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Luna-Urano rappresenta un invito a esaminare con attenzione le finanze, il programma quotidiano, le abitudini così da capire se è necessaria una revisione ed eventualmente fare tutto il possibile per migliorare questi aspetti importanti della vostra vita. Potreste inoltre avere delle idee per guadagnare di più ma dovrete distinguere la fantasia dalla realtà. Amore: in coppia, alcune preoccupazioni domestiche potrebbero scatenare delle discussioni con il partner. Mantenete la calma e non esponetevi inutilmente ai rimproveri dell’altro/a. Soli: siate voi stessi e riuscirete a conquistare chi vi attrae. Non ha senso indossare maschere. Parlate di voi stessi, di ciò che vi piace e il gioco è fatto.

Oroscopo 9 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una splendida domenica, se per caso avete del lavoro da fare o impegni da portare a termine, concludete il prima possibile così da godervi il resto della giornata. Con l’eccellente aspetto della Luna in Cancro con Urano in Toro, ovunque vi recherete sarete sotto i riflettori, vi sentirete apprezzati, felicemente in contatto con i familiari o gli amici e troverete alcuni modi deliziosi per rilassarvi e divertirvi! Amore: in coppia, atmosfera romantica, serena, il dialogo è all’insegna della tenerezza, avete bisogno della reciproca presenza. Soli: state per dare il via a una storia d’amore? Un appuntamento potrebbe andare alla grande e qualcosa che scoprite su questa persona potrebbe ulteriormente affascinarvi!