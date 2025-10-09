Anche se avevate ben chiaro che una persona potrebbe essere d’aiuto per raggiungere un obbiettivo o un’ambizione, nei giorni scorsi potreste essere stati esitanti a contattarla ma con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli, oggi la reticenza svanirà e chiamerete. E da questa telefonata potrebbero nascere cose positive. Su un altro piano: potrebbero riaffiorare problemi e responsabilità che avete trascurato e che ora richiedono un’attenzione immediata. Attenetevi comunque alle priorità. Amore: in coppia, farete tutto il possibile per sfuggire alla routine, agli obblighi del quotidiano: fatto che dovrebbe piacere al al partner! Soli: sarete tentati da un’avventura esclusivamente basata sull’attrazione. Non c’è nulla di male a concedervi puro piacere.

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: il transito scatena sensazioni inedite. E’ un’energia perfetta per eliminare pensieri limitanti. Il vostro mondo interiore è in allerta e potreste improvvisamente realizzare che il momento di dare una scossa a vecchi schemi e avere una nuova prospettiva. In generale, seguite l’istinto. Se sentite di dover chiamare una persona, inviare il CV, pubblicizzare la vostra attività o attirare l’attenzione del boss, fatelo! Amore: in coppia, nella relazione circola leggerezza, trovate il modo per farla evolvere e raccoglierete i frutti. Viaggiare, spostarvi, avere un bebè… Soli: negli affari di cuore c’è il risveglio! I pianeti potenziano il vostro fascino, incontrate persone fantastiche.

Oroscopo 10 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta nel vostro settore della vita sociale: annuncia che oggi si parlerà parecchio di voi! Amici e conoscenti tesseranno le vostre lodi. Sarete ben felici di questa attenzione, di trovarvi al centro della scena, soprattutto se chi vi circonda vi apprezza ed è pronta a sostenervi! Considerate questo venerdì come la “vostra” giornata per chiedere ciò che volete, dare il via a una conversazione di lavoro o di affari o presentare una nuova idea. Amore: in coppia, il partner potrebbe proporvi di cambiare alcune abitudini. Se all’inizio sarete sorpresi in un secondo momento seguirete i suoi desideri. Soli: la solitudine vi pesa? Forzate il destino! Oggi siete fortunati, dunque perché non approfittarne?

Oroscopo 10 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui la congiunzione Luna-Urano in Gemelli riserva delle sorprese nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: potreste trovarvi nel posto giusto nel momento giusto. Ad esempio avere la possibilità di ascoltare delle informazioni che si riveleranno preziose oppure accettare un’offerta che aprirà una nuova porta. Eventi inaspettati, dunque e visto che i passaggi astrali odierni sono veloci, se arriva qualcosa di questo tipo, dovete approfittarne immediatamente. Amore: in coppia, anziché essere scostanti e un po’ duri, con il partner cercate di mostrare tenerezza. Soli: se andate a un appuntamento pensando che non funzionerà… di sicuro non funzionerà! Il negativo attrae inevitabilmente il negativo e viceversa. Siate positivi.

Oroscopo 10 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbe accadere qualcosa che ravviva il vostro modo di vedere le situazioni e vi consente di avere un atteggiamento più leggero. Con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli siete ispirati da nuove idee oppure da una persona. Dalle conversazioni che avrete emergeranno delle possibilità entusiasmanti, arrivare delle nuove opportunità o aprire una porta che non avete mai preso in considerazione. Potreste essere pronti a esplorare un’idea innovativa, interessante, creativa e molto fattibile. Amore: in coppia, meritate di essere amati e il partner vi ricopre di dolcezza. L’atmosfera è all’insegna della felicità. Soli: la giornata è ottima per stringere nuove conoscenze. Oggi non vi ferma nessuno e potreste incontrare il partner ideale!

Oroscopo 10 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Guardando solo il lato negativo di qualsiasi situazione di lavoro o personale, è evidente che continuerete a girare in tondo. La mancanza di prospettiva potrebbe impedire di vedere una risposta che invece è proprio davanti ai vostri occhi, La mente è la vostra più grande risorsa ma può trasformarsi nella peggiore nemica. Dite no al pensiero negativo, chiudetelo in un cassetto: una volta che prendete il controllo e inizierete a esaminare gli aspetti positivi, la risposta sarà chiara. Amore: in coppia, innamorati e un po’ possessivi ma il partner si sente comunque conquistato, protetto e coccolato esattamente come il primo giorno. Soli: fatevi belli/e e se una persona vi attrae in segreto da un po’ di tempo, osate e dichiarate il vostro amore.

Oroscopo 10 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: è un venerdì in cui una persona potrebbe sorprendervi. Potrebbe dire o fare qualcosa che davvero non vi aspettate. Di qualunque cosa si tratti, darà una scossa forse non proprio positiva alla giornata. Tuttavia non è escluso un braccio di ferro nel lavoro o nella vita personale. Avrete la sensazione che vi impediscano di progredire. La cosa migliore, se ve la sentite, è un compromesso. Amore: in coppia, avrete la sensazione di essere trasparenti agli occhi del partner, vorreste che mostrasse più interesse. E’ solo una giornata no. Soli: è tempo di uscire per rompere l’isolamento, ma oggi è pur vero che non ci mettereste il cuore.

Oroscopo 10 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel programma della giornata potrebbero esserci delle interruzioni che vi metteranno al riparo dalla noia e renderanno la giornata più interessante. Forse un dispositivo o un macchinario hanno un problema tecnico e smettono temporaneamente di funzionare oppure qualche altro evento vi impedisce di fare ciò che avevate in mente. In entrambi i casi, sarete costretti a prendere una pausa dal lavoro. Se ciò vi concede del tempo libero inaspettato seguite la curiosità. Amore: in coppia, gli sforzi recenti stanno finalmente dando i loro frutti e nella relazione c’è un miglioramento. Soli: negli affari di cuore i giorni passano e sembra non accada molto! Sognate a occhi aperti ma la persona a cui state pensando potrebbe non saperlo…

Oroscopo 10 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli rappresenta un invito a vivere nuove esperienze che vi permettono di ampliare gli orizzonti e al contempo di prendere velocemente le distanze da qualsiasi persona, situazione o abitudine che vi appesantisce. La forza del desiderio e dell’attrazione sta facendo la sua magia nel vostro settore del tempo libero e del piacere. C’è qualcosa che volete? Se il bisogno di ottenerlo è forte, facendo i primi passi metterete in moto le energie per realizzarlo. Amore: in coppia, gli astri vi invitano a coltivare la felicità con il partner. I cambiamenti si riveleranno positivi. La relazione è di ferro! Soli: lasciatevi trasportare dalle emozioni che sollecita una persona. Fidatevi della passione e vivrete momenti indimenticabili.

Oroscopo 10 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli sul fronte casa e famiglia potrebbero esserci delle sorprese, dei cambiamenti, potremmo parlare di una sorta di rivoluzione. Aggiungiamo che dovrete accoglierli con il sorriso poiché saranno cambiamenti positivi! Ad esempio. potrebbe entrare una somma di denaro consistente oppure ottenere un aumento di stipendio che trasformeranno il vostro stile di vita. Una conversazione con i familiari potrebbe prendere una piega coinvolgente. Amore: in coppia, deciderete di mollare le abitudini di sempre e passerete alla modalità “rinnovamento”. Avete bisogno di fantasia! La relazione segna un nuovo inizio. Soli: sfoderate il fascino, il sex appeal e se una persona vi attrae, mostrate il vostro interesse!