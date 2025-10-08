Cosa dice l’oroscopo del 9 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Toro, cercate di prendere tutto con calma, rilassatevi! Il transito è perfetto per godere delle cose buone e belle della vita dunque, non dovrete sentirvi in colpa se vi concederete qualche – meritato – piccolo lusso. Cercate soltanto di non superare un ragionevole limite di budget, poiché altri aspetti astrali potrebbero far andare le spese fuori controllo. Con questo transito, infine, sarete spinti a mantenere l’armonia con le persone care. Amore: in coppia, serata all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza. Soli: se una persona vi attrae da un po’ di tempo, oggi è possibile un approccio che darà il via a una storia piena di passione!

Oroscopo 9 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno rappresenta un invito a dare la priorità ai vostri desideri emotivi, fisici e materiali. Non dovete sentirvi in colpa per volere il meglio ma cercate di non riporre aspettative irragionevoli su chi vi circonda. Al contempo sarete molto ricercati, in parecchi vorranno parlare con voi per un consiglio o avere una chiacchierata amichevole. Tuttavia se vi accorgerete che state trascorrendo troppo tempo al telefono, stabilite dei limiti. Amore: in coppia, in serata evitate di imporvi, non forzate niente e privilegiate il compromesso. Dovete appianare la situazione e non litigare! Soli: oggi non avete vie di mezzo: potreste correre dietro una persona o fuggire a gambe levate.

Oroscopo 9 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nei prossimi giorni potrebbe aprirsi una porta che sembrava chiusa a doppia mandata. Probabilmente adesso è il momento giusto. Un contatto di lavoro o di affari mostrerà una maggiore apertura e avrete la possibilità di rafforzare la relazione, ci saranno ottimi sviluppi. Non è escluso che già oggi arrivino buone notizie riguardanti un progetto. Non è escluso che questo giovedì entri una somma di denaro del tutto inaspettata. Amore: in coppia, nella relazione circola sensualità. Allora: dite no ai discorsi interminabili e prendete tra le braccia il partner. Soli: saggezza: prima di lanciarvi a occhi chiusi in una storia, valutate i pro e i contro. Tenete a mente il vecchio proverbio: chi va piano…

Oroscopo 9 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Ovunque vi recherete è un giovedì in cui sarete al centro della scena: è il momento ideale per condividere le vostre idee con persone che contano e che potrebbero avere opportunità o consigli da offrire. La fortuna sarà al vostro fianco. In serata avrete voglia di rimanere in casa ma amico potrebbe lanciare un invito in un posto inedito che vi farà uscire dal solito quotidiano. Accettare significherà distrarvi e vivere dei momenti divertenti! Amore: in coppia, mille dimostrazione d’amore nei confronti della dolce metà. L’importante è che non vi aspettiate che ricambi nello stesso modo. Soli: La felicità bussa finalmente anche alla vostra porta: in programma c’è un amore nuovo di zecca.

Oroscopo 9 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con la Luna in Toro, un obiettivo o un accordo può richiedere molto della vostra attenzione e del vostro tempo, sarete molto coinvolti mentalmente e ansiosi di vedere i risultati. In ogni caso evitate di pensare a soluzioni veloci o che vi spingono a imboccare una scorciatoia. Fate del vostro meglio e i vostri sforzi non passeranno inosservati. Ma non solo: sarete molto soddisfatti dei risultati. Per oggi, infine, evitate di correre dei rischi finanziari. Amore: in coppia, il lavoro vi coinvolge molto e il tempo libero è poco. Ma in serata metterete tra parentesi gli impegni e vi dedicherete esclusivamente alla dolce metà. Soli: siete un po’ agitati. Per oggi, vivete il presente senza porvi domande sul futuro.