L’oroscopo del 10 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario accentua il desiderio di introdurre nella vostra vita alcuni miglioramenti e cambiamenti positivi, volete affrontare le cose in modo diverso, fare o sperimentare qualcosa di nuovo. E probabilmente non sbagliate: se i vecchi metodi non sono soddisfacenti, è arrivato il momento di dare una scossa alle situazioni di lavoro o personali. Ad accompagnarvi c’è la saggezza per cui sapete quali progetti o obbiettivi fareste meglio ad accantonare così da andare avanti con sicurezza. Amore: in coppia, sarete pieni di attenzioni nei confronti del partner, al punto che potreste persino diventare un po’ soffocanti… Soli: è possibile un incontro con una persona che non passa inosservata. Una forte personalità che vi coinvolgerà immediatamente!

Oroscopo 10 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni: se avete la sensazione che alcune relazioni di lavoro o personali, non vadano né avanti né indietro o attraversano un momento difficile, il transito sarà d’aiuto a chiudere definitivamente o a trovare una soluzione per sistemare le cose. Su un altro piano: se state lavorando a un progetto personale o professionale, siate eventualmente aperti a muovervi in team. La collaborazione con una o più persone potrebbe rivelarsi preziosa. Amore: in coppia, nella relazione regna la complicità. Il partner vi ricopre di piccole attenzioni! E’ la felicità. Soli: è una giornata romantica a patto che uscirete, incontrerete le persone e accetterete di essere corteggiati/e senza fare troppe domande.

Oroscopo 10 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una bella giornata, circola leggerezza e siete di buonumore. Potreste ricevere un gesto d’affetto da un amico o un conoscente o ricevere delle notizie che vi riempiranno di gioia. Ma non solo: una persona cara potrebbe motivarvi a realizzare un progetto o un’idea e avrete chiara la direzione da imboccare. I pianeti puntano i riflettori su nuove strade che vale la pena di percorrere, di scovare nuove possibilità di lavoro anche attraverso i contatti, compresi online, soprattutto se siete insoddisfatti. Amore: in coppia, circolano pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, offrire il suo punto di vista e confortarvi. Soli: chiamerete un amico/a per confidarvi. Parlare vi permetterà di andare avanti in una situazione che ristagna.

Oroscopo 10 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Sagittario, grazie alla concentrazione e a una buona organizzazione, sarà un martedì molto produttivo, porterete a termine alla grande qualsiasi compito, impegno. o concretizzerete un progetto importante. Al contempo, con i passaggi odierni oggi sarete più premurosi del solito, alle persone care mostrerete il vostro affetto attraverso mille piccole attenzioni. Atteggiamento che scalderà il cuore di tutti ma non dimenticate di prendere cura anche di voi stessi. Amore: in coppia, comprensivi, concilianti, avete intenzione di far evolvere la situazione. Oggi desiderate soprattutto complicità e tenerezza. Soli: sognate il vero amore, quello per sempre ma non vi impegnate abbastanza per trovarlo. Trasformate i sogni in realtà!

Oroscopo 10 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze: potreste avere un buon motivo per spendere del denaro ma sarete esitanti. Forse siete interessati all’acquisto di un oggetto utile e importante, ma avrete comunque il timore di commettere un errore e al contempo pensare che vi state privando di qualcosa. La cosa migliore è seguire l’istinto, potrebbe suggerire di rimandare in un secondo momento. Non è escluso che entri una somma di denaro che state aspettando da tempo. Amore: in coppia, è una giornata che dovrebbe facilitare la comprensione, la complicità e ristabilire dunque un certo equilibrio nel dialogo. Soli: contatti gratificanti e belle conquiste! Conversazioni importanti portano a relazioni più profonde e autentiche.

Oroscopo 10 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario accentua il vostro lato empatico e capirete al volo le emozioni di chi vi circonda e ciò di cui hanno bisogno, facendo attenzione a non esagerare, al punto da diventare invadenti. E in ogni caso, pur prendendo cura degli altri, non dimenticate di farlo nei vostri confronti! Al contempo, sul posto di lavoro fate attenzione ad alcune persone che ricordano Giano Bifronte: all’apparenza sembrano amiche, gentili ma invece sparlano alle vostre spalle: dovete difendere la vostra reputazione! Amore: in coppia: nella relazione c’è complicità e seguirete volentieri il partner nella ricerca di qualche novità frizzante. Soli: forse avete perso la fiducia nelle relazioni ma con i passaggi odierni potreste trovare l’amore, quello con la A maiuscola!

Oroscopo 10 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni, se non siete soddisfatti dell’attuale situazione di lavoro o vi sentite delusi dai risultati ottenuti, oggi penserete seriamente al futuro. Avete intenzione di progredire, forse attraverso una promozione o un altro lavoro o persino cambiando completamente settore. E’ il momento di studiare una strategia, consolidarla ed entrare in azione. Il successo è all’orizzonte, ma solo se per raggiungerlo sarete pronti a rimboccare le maniche. Avete bisogno di un aiuto? Chiedete e vi sarà dato! Amore: in coppia, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrete idee decisamente piccantine. Soli: l’amore oggi non è una priorità o meglio, non sarete fissati a trovare la storia ideale e andrete soltanto alla ricerca di flirt divertenti.

Oroscopo 10 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui potreste avere la spiacevole sensazione che tutto sia complicato, difficile e lo diventerà se non penserete positivo! Con la dissonanza Luna-Saturno qualcosa vi tormenta e anche se con chi vi circonda sorriderete, sarete come sempre generosi, interiormente lo stato d’animo sarà ben diverso. Tiratevi su! Sapete bene che la vostra situazione non è così negativa. E stasera godetevi un po’ di pace: staccate la spina, prendete le distanze dai social media così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, l’amore che prova il partner nei vostri confronti è forte dunque perché pretendere una prova costante? Soli: se avete qualche problema a mantenere alto il morale, per ritrovare il buon umore potete contare sugli amici. Sono presenti!

Oroscopo 10 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

All’apparenza siete ottimisti, sembra abbiate intenzione a mettervi al centro della scena, mostrare il vostro talento. Fate pure poiché ciò vi consentirà di portare avanti i progetti che avete in mente! Tuttavia, la Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: un problema oggi potrebbe essere motivo di preoccupazione, accendere emozioni forti e pesarvi parecchio ma non potrete eluderlo. Tenete presente che parlare con un amico di cui vi fidate sarà d’aiuto a risolvere e rimettervi in carreggiata. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner sia distaccato. Occhio a come vi esprimerete. Soli: smettete di pensare che nessuno sia interessato a voi! Ma soprattutto di avere tutti i difetti del mondo possibili e immaginabili!

Oroscopo 10 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Sagittario alle spalle del vostro segno è una giornata in cui è probabile abbiate voglia di stare un po’ di tempo per conto vostro, stabilire dei limiti a chi vi circonda. Fate chiarezza e gli altri li rispetteranno. Anche se avete impegni e responsabilità familiari, parlate sinceramente, cercate di fare solo ciò che vi piace, che vi regala pace e tranquillità e infischiatevene di ciò che pensano gli altri. La priorità oggi siete voi ed è importante pensare esclusivamente al vostro benessere. Amore: in coppia, osservate il modo in cui vi prendete cura del partner e cercate di avere lo stesso atteggiamento nei vostri confronti. Lo meritate! Soli: vorreste rimanere in casa ma non è escluso che una telefonata o sms di una persona vi farà cambiare idea.

Oroscopo 10 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Saturno, oggi avvertite stanchezza, non vi sentite al top e forse dovreste concedervi una pausa e rigenerare le energie. Anche se avrete accanto amici e familiari che dimostreranno il loro affetto, vi daranno il sostegno emotivo di cui avete bisogno, la vostra tendenza sarà quella di vedere il bicchiere mezzo vuoto, oppure sarete insoddisfatti perché una persona non ha mantenuto la parola data. E per il vostro segno, le promesse non mantenute sono fonte di massima delusione. Amore: in coppia: potrebbe esserci qualche battibecco ma l’eros vi permetterà di andare oltre… Il partner è sempre innamorato di voi. Soli: a chi non piace il corteggiamento romantico? In ogni caso, occhi aperti, una persona non è quello che sembra.

Oroscopo 10 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Saturno forse state per portare a termine qualcosa e renderlo ufficiale. Potrebbe aprire la porta verso la libertà e a una nuova situazione. Il cambiamento è nell’aria e siete pronti ad accoglierlo! Al contempo, potrebbe esserci un incontro e con una persona che conta: se vi sembra interessante, bando ai dubbi e date il via a una chiacchierata! Tenete presente che farete un’ottima impressione e la conversazione potrebbe aprire le porte a futuri sviluppi positivi. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni. Lasciate alle spalle il rancore e rafforzate invece il legame con la dolce metà! Soli: l’amore arriva quando meno ve lo aspettate! In ogni caso non premete l’acceleratore, non forzate le situazioni.