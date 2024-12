L’oroscopo del 11 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete in gran forma, avete splendide energie da impegnare sia nel lavoro che nella vita sociale o in qualsiasi attività che vi piaccia davvero. E oltre alle energie avete una dose extra di coraggio che sollecitano rispetto. E’ probabile che qualcuno vi abbia giocato un brutto tiro, abbia agito in modo subdolo per mettervi in difficoltà ma sarete determinati a ristabilire la verità, a tutti i costi. Amore: in coppia, forse avete difficoltà a comunicare ma non dovete farne un dramma. Capita in tutte le relazioni. Soli: c’è un incontro interessante ma potrebbe trattarsi di una persona ancora impegnata e, per il momento, la relazione dovrà rimanere clandestina.

Oroscopo 11 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete più che mai generosi, disposti ad ascoltare con attenzione chi vi circonda e a offrire buoni consigli: dovrebbero, dunque, ringraziarvi ma lo faranno? Forse no e dunque penserete con un po’ di dispiacere che rispetto a tutto ciò che fate per loro, gli altri – e intendiamo anche le persone care – spesso sono ingrati e dimenticano che in caso di bisogno, siete sempre presenti e pronti a dare una mano. Amore: in coppia, alcune questioni di denaro vi mettono di malumore e ciao ciao alla tenerezza. Soli: provate nostalgia per un passato che non c’è più oppure in questo momento trovate solo storie complicate. Cambiate musica.

Oroscopo 11 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Gli aspetti astrali odierni accendono il vostro desiderio di fare qualcosa di diverso soprattutto se coinvolge nuovi luoghi, idee e opportunità. Potrebbe essere, ad esempio, che decidiate di prenotare, con grande entusiasmo, un viaggio oppure partecipare ad attività culturali o di entrare in contatto con chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. In ogni caso, vi sentirete davvero al top. Amore: in coppia, belle emozioni che esprimerete alla dolce metà e ricambierà. E’ una bellissima prova d’amore! Soli: se avete un appuntamento è la giornata ideale per dare il via a una storia ma è ottima anche per gli incontri romantici.

Oroscopo 11 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se siete alle prese con un problema, parlarne con gli amici sarà liberatorio: potrebbero darvi qualche buona idea. Chiedete loro come gestirebbero la situazione e le risposte saranno d’aiuto a orientare il vostro comportamento. Ciò che è giusto per loro potrebbe non esserlo per voi ma se non altro avrete la possibilità di esaminare diversi punti di vista e la cosa vi sarà utile. Amore: in coppia, c’è l’effetto yo-yo, in alcuni momenti vi innervosite ma senza un motivo valido. Il partner avrà difficoltà a starvi accanto. Soli: potreste essere attratti da un/a amico/a ma chiedetevi se non se la storia a cui aspirate non sia frutto della vostra fantasia.

Oroscopo 11 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Ce l’avrete un po’ con voi perché avete la consapevolezza che non dedicate abbastanza tempo alle persone care e vi sembrerà che la cosa più giusta da fare sia dar prova di fermezza, soprattutto con i figli. Ma pensate che sia veramente efficace? E’ vero che siete molto presi del lavoro – in alcuni casi anche preoccupati – ma ciò non dovrebbe impedire di seguire ciò che accade in casa. Amore: in coppia, per ritrovare slancio cercate di introdurre qualche piccola novità. A volte basta poco. Soli: cotta improvvisa per una persona che potrebbe vivere in un’altra città e la distanza potrebbe rappresentare un freno all’inizio di una relazione.

Oroscopo 11 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Questo mercoledì si apre in modo eccellente, siete di buonumore e in un modo o in un altro, nel lavoro avrete la possibilità di distinguervi. Ma è pur vero che qualcuno potrebbe provocarvi: voi scatterete come molle e il rischio è che si verifichi un braccio di ferro, una disputa, una litigata con un familiare o un amico. Non mandate giù eventuali rospi e dite chiaramente ciò che pensate. Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia dovrete evitare argomenti delicati come le finanze e il modo di gestirle. Soli: in attesa di incontrare l’anima gemella ma siete molto esigenti. Il che fa pensare che ci vorrà forse ancora un po’ di tempo.

Oroscopo 11 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Giornate molto intense, movimentate: nella vita sociale tutti vi cercano, tutti vi vogliono ma sia chiaro, la cosa non vi dispiacerà poiché vi farà sentire più vitali che mai. La dissonanza tra Venere e Marte ha un impatto positivo sulle vostre attività, personali o di lavoro – qui potreste concludere un accordo – ma fate attenzione a non disperdere le energie dedicandovi a mille cose contemporaneamente. Amore: in coppia, oggi siete pronti a mostrare il lato più dolce e tenero ma non è detto che il partner sia dell’umore giusto. Soli: se state aspettando il ritorno di una persona e non arriva, non indugiate oltre e fate il primo passo.

Oroscopo 11 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste sentirvi un po’ frustrati poiché nella carriera non ci sono i progressi che vorreste ma anziché riflettere a tutto spiano sugli ostacoli per oggi concentratevi sulla vita personale. Ospitate gli amici, coccolatevi e concedetevi di vivere tutto ciò che vi regala benessere e gioia. E’ una pausa benefica che vi ricaricherà di energie e vi metterà in grado di avere nuove prospettive sui vostri obiettivi. Amore: in coppia, con il partner oggi potrebbe esserci il rilancio della passione! Soli: un/a ex potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Tuttavia, anche se potrebbe essere sincero/a, prima di riprendere con entusiasmo la storia, riflettete.

Oroscopo 11 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui potreste entrare in rotta di collisione con una persona cara. La tendenza odierna è quella di vivere le situazioni personali o di lavoro come sorta di sfida, a entrare in competizione. Non state nel mezzo di una battaglia, dunque placatevi e chiedetevi se non stiate esagerando. E’ probabile accordiate troppa importanza a dettagli che di fatto potrebbero essere delle sciocchezze. Amore: in coppia, nonostante l’amore che provate per il partner, oggi circolano incomprensioni, non riuscite a capirvi. Soli: la persona che frequentate avrà difficoltà a capire cosa volete. C’è da dire che nemmeno voi lo sapete esattamente.

Oroscopo 11 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete bisogno di incoraggiamento per quanto riguarda i vostri progetti, lo otterrete e sarà utile a dopare l’autostima e rimettervi in carreggiata. Forse non siete sicuri della strada da percorrere per cui le parole di una persona vi restituiranno una dose magnum di coraggio. In ogni caso, cercate di adottare un approccio giocoso e creativo: un po’ di leggerezza darà ottimi risultati. Amore: in coppia, se volete ravvivare l’eros fate appello alla fantasia! Con il partner torneranno dolcezza e tenerezza. Soli: l’amicizia, al momento, basta e avanza, vi regala l’affetto e il sostegno di cui avete bisogno. Eppure è aria di incontri romantici.

Oroscopo 11 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra Venere nel vostro segno e Marte in Leone, invia vibrazioni dinamiche, sarete pronti a battervi per difendere le vostre idee – anche nel caso ci sia in corso una trattativa – all’occorrenza anche con modi un po’ aggressivi. E avrete lo stesso atteggiamento se dovrete difendere un amico! Tuttavia, evitate di esagerare e di prendere decisioni, di intervenire con veemenza al posto diretto interessato: rischiate di commettere un passo falso e litigare. Amore: in coppia, siete felici, circola armonia perfetta, siete uniti più che mai! Soli: in programma ci sono flirt, avventure mordi e fuggi: oggi non vi negherete nulla.

Oroscopo 11 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se riguardo a una questione personale o di lavoro, dovete prendere una decisione, cercate di rimandare, ci tornerete sopra quando avrete rigenerato le energie. Sul posto di lavoro potrebbe circolare un po’ di tensione ma la cosa non è detto riguardi direttamente voi ma altri colleghi. In ogni caso, potreste assistere a una lite: fate attenzione, non mischiatevi e procedete con cautela. Amore: in coppia, forse alcune cose non funzionano come vorreste eppure aspettate che sia il partner a parlarne. Forse dovreste chiedervi di che cosa avete paura ad affrontare la situazione. Soli: stop al passato: è tempo di voltare pagina e far evolvere la vita affettiva.