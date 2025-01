Cosa dice l’oroscopo del 11 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato in cui anziché premere l’acceleratore come fate sempre, siete più indulgenti con voi stessi,, lasciate che le cose fluiscano in modo naturale. E’ un momento in cui credere nei vostri progetti, avere fiducia nella vostra capacità di realizzare i sogni. Il magnetismo personale è alto e lo toccherete con mano se vi allontanerete dalla routine accogliendo nuove opportunità. La comunicazione è al top, vi esprimete in modo autentico e le relazioni con gli altri sono sincere. Amore: in coppia, osserverete la relazione con occhi nuovi e più positivi e riprenderete slancio! Soli: alcune conversazioni con la persona che vi attrae prometteranno bene…

Oroscopo 11 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per alleviare qualsiasi emozione negativa o frustrante riguardo a problemi nelle relazioni personali o di lavoro. Siete comprensivi, affettuosi e chi vi circonda ricambia la vostra gentilezza. Sfruttate queste vibrazioni astrali per raggiungere eventualmente un compromesso. Con questo transito, inoltre, potreste essere chiamati a partecipare a un progetto di gruppo e stringere nuove e positive amicizie. Amore: in coppia, i timori e i dubbi nei confronti del partner non sono fondati e sarete più indulgenti. Soli: per proiettarvi nel futuro, dovete voltare pagina e ora siete finalmente pronti a farlo.

Oroscopo 11 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Che si tratti di lavoro o affari, nei prossimi giorni potrebbe aprirsi una porta che sembrava chiusa a doppia mandata. Probabilmente è arrivato il momento giusto per accogliere ciò che sognate da tempo ed è il momento di sfruttare questa occasione: farete bene ad accettare e senza esitare un invito, una proposta che vi permetteranno di decollare. Con gli attuali transiti le relazioni andranno alla grande, potreste inoltre trovare un accordo con un collega o con il boss. Amore: in coppia, piccoli sbalzi d’umore ma nulla di drammatico. In caso di disaccordo, troverete un compromesso. Soli: avete le carte in regola per conquistare. Sta voi giocarle al meglio.

Oroscopo 11 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi astrali accendono la vostra curiosità e se da un po’ di tempo il quotidiano sta andando avanti stancamente, nel solito modo, probabilmente avvertite il bisogno di ampliare gli orizzonti, vedere la vostra vita, il mondo circostante in un modo completamente nuovo. Poiché le decisioni che prenderete ora prepareranno il terreno per il futuro, riflettete attentamente su ciò che desiderate ottenere. Facendolo, andranno a posto parecchie cose. Amore: in coppia, mantenete il dialogo e all’occorrenza non esitate a fare il primo passo per fare pace. Soli: uscite gioiose e allegre, incontri piacevoli e stimolanti. E’ il momento di prendere l’iniziativa!

Oroscopo 11 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete belle energie, quelle giuste per risolvere eventuali problemi, anche di tipo finanziario. Più sicuri di voi stessi, sapete che siete in grado di aggirare gli ostacoli che dovessero presentarsi sul vostro percorso. Avete ottime idee e attraverso alcune attività, inoltre, sarete in grado di allontanare lo stress, vi sentirete più vitali! Una persona cara, infine, potrebbe riconoscere che siete amici generosi, splendidi, eccezionali e la cosa farvi sentire gratificati! Amore: in coppia, splendida complicità, la fusione è totale e il partner vi dedica mille attenzioni. Soli: fascino, carisma, determinazione… vi si nota da lontano! E conquisterete un cuore.

Oroscopo 11 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o vita personale, oggi potrebbero esserci dei battibecchi ma non dureranno a lungo. E’ una giornata in cui siete apprezzati da tutti e le vostre azioni, le scelte e le decisioni faranno arrivare dei complimenti. Al contempo con i passaggi odierni, dovete aprire occhi e orecchie: avete la possibilità di trovarvi nel posto giusto al momento giusto e dunque cogliere un’occasione. I pianeti hanno il potere di decuplicare i progetti di lavoro e moltiplicare i benefici. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di trovare un nuovo ritmo. E insieme al partner farete evolvere la situazione. Soli: una persona vi attrae ma non siete sicuri che ricambi? Fate voi la prima mossa!

Oroscopo 11 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per quanto siate preoccupati sulla vostra capacità di guadagnare di più oppure determinati a cambiare la vostra situazione finanziaria per oggi evitate di agire impulsivamente. Dovendo scegliere tra diverse possibilità, i pianeti al vostro segno annunciano di non prendere decisioni fino a quando non avrete chiarezza, ovvero nel giro di pochissimi giorni. Concedetevi un fine settimana liberi per quanto possibile dalle responsabilità e all’insegna del meritato relax. Amore: in coppia, il partner è più che mai attratto dal vostro fascino, eleganza… Grande felicità. Soli: avete tutto per piacere e c’è l’alta possibilità di incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo 11 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se attualmente la vostra situazione finanziaria non è al top, al riguardo il vostro approccio può iniziare a cambiare e sentirvi abbastanza ottimisti. E nei prossimi giorni questo atteggiamento positivo vi permetterà di prendere delle iniziative per guadagnare di più. Osate e sarete vincenti! Ciò ovviamente non significa semaforo verde per lanciarvi a capofitto nelle spese. Prima di fare acquisti date sempre una saggia occhiata al budget così da non avere spiacevoli sorprese. Amore: in coppia, desiderio al top e direte al partner parole d’amore che fino a oggi non avete mai pronunciato. Soli: potreste riprendere i contatti con un/a ex e ricominciare la storia…

Oroscopo 11 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste sentirvi un po’ affaticati o stressati ma ciò non significa che non potete far nulla per eliminare questo stato d’animo un po’ pesantuccio. Fermatevi, chiudete gli occhi e rilassatevi facendo alcuni respiri profondi. Rimarrete sorpresi di quanto possano far bene questi pochi momenti. Provateci. I passaggi odierni indicano che è la vostra occasione per prendere slancio e andare avanti con un obiettivo o un sogno di lavoro o personale che avete a cuore, Amore: in coppia, meno testardi e più aperti al dialogo, ascolterete con più comprensione il partner. Soli: siete irresistibili! Eppure oggi potreste puntare solo a stringere delle nuove amicizie.

Oroscopo 11 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni spingono a buttarvi a capofitto in un nuovo progetto di lavoro o personale tuttavia tenete presente che non tutti hanno il vostro stesso entusiasmo e le vostre energie. Evitate dunque di fare i prepotenti, in particolare con le persone care, di scatenare polemiche e, anche sul posto di lavoro, sorridete come vuole Venere nel dolce e conciliante segno dei Pesci. Non è escluso, inoltre, che abbiate la possibilità di guadagnare più del solito. Amore: in coppia, proverete in mille modi l’amore per il partner che apprezzerà il vostro romanticismo. Soli: oggi e nei prossimi giorni, un incontro online vi farà toccare il cielo con un dito!

Oroscopo 11 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato positivo in cui, lavoro o affari, vi dedicherete con grande slancio ai progetti e otterrete il successo. Con chiunque avrete a che fare, vi imporrete senza problemi, se avete in ballo delle trattative andranno a vostro vantaggio. L’intuito è al top, soprattutto riguardo alle finanze attualmente in piena evoluzione: cercate di seguirlo poiché troverete senza dubbio le soluzioni giuste ad alcune questioni che di recente hanno scatenato la vostra preoccupazione. Amore: in coppia, è una giornata magica, piena d’amore e con il partner il desiderio è al top! Soli: anche per voi buone notizie: la persona che vi attrae lancerà un segnale.

Oroscopo 11 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel recente passato potreste aver avuto la tentazione di lanciarvi in qualcosa che avevate a cuore ma per timore di sbagliare, vi siete tirati indietro. Attualmente la musica è cambiata e scoprirete che il coraggio è rafforzato, siete pronti e determinati a fare un passo avanti. Ciò che un tempo vi ha bloccato ora non avrà alcun potere su di voi. Ma non solo, vi renderete conto che non prendendo l’iniziativa vi perdereste nuove opportunità e nuove esperienze. Amore: in coppia, rischiate di fissarvi su dettagli senza importanza. Cercate invece di andare incontro al partner. Soli: a furia di sognare un incontro rischiate di perderne uno nella realtà.