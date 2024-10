L’oroscopo del 11 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle ambizioni. della carriera: indica un venerdì in cui prendere delle decisioni, riguardo a un obbiettivo o un progetto. La domanda è se dovreste scendere ad alcuni compromessi o andare comunque avanti. La Luna segnala che vi sarà più facile mettere da parte le emozioni e fare ciò che credete sia giusto per voi. Se sentite il bisogno di andare avanti, procedete. Amore: in coppia, l’atmosfera è elettrica, siete molto esigenti, con il partner ci sono dei battibecchi per un nulla. Soli: poco motivati, non è giornata di incontri e conquiste. Tuttavia non è esclusa una sorpresa che tirerà su il morale.

Oroscopo 11 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste chiedervi se fare o meno un cambiamento nello stile di vita. Che vogliate esprimere al massimo il vostro potenziale o provare il bisogno di studiare è il momento giusto per dare il via. I passaggi indicano per avere una visione d’insieme della vostra situazione, dovete guardarla con distacco, essere meno emotivi. E non è escluso che arrivi qualche buon consiglio da un amico. Amore: in coppia, nonostante alcune preoccupazioni di tipo pratico, la relazione è solida come la roccia! Siete sempre più uniti. Soli: la capacità di ascoltare gli altri, il calore che trasmettete, vi metteranno in grado di conquistare un cuore.

Oroscopo 11 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Capricorno riguardo un progetto personale o di lavoro, potrebbe essere il momento di prendere una decisione. Ovvero se andare o meno avanti ma al contempo essere esitanti, avere difficoltà a fare una scelta. Qualunque dubbio oppure speranza possiate avere, fidatevi dell’intuito. Il transito odierno, potrebbe anche accentuare i problemi presenti nelle relazioni così da capire cos’è che dovete risolvere. Amore: in coppia, un po’ permalosi, reagirete sull’onda delle emozioni. Datevi una calmata. Soli: distratti, per oggi anche se desiderate cambiare il vostro status, la cosa migliore è annullare eventuali appuntamenti.

Oroscopo 11 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Capricorno nel vostro settore delle relazioni di lavoro o della vita privata, siete più sensibili del solito e poco inclini a trascorrere del tempo con altre persone. Ma il transito potrebbe rendere inevitabile una conversazione importante, parlare di un piano o di una decisione e chiarire la vostra posizione. Il Sole in Bilancia potrebbe spingervi a trovare un compromesso ma per voi sarebbe un buon risultato? Amore: in coppia, piccole incomprensioni. Vorrete parlare di sentimenti e il partner di questioni di tipo pratico. Soli: una persona molto romantica vi corteggerà ma non apprezzerete i suoi discorsi da venditore/trice di sogni.

Oroscopo 11 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Capricorno, è un venerdì in cui sarete spinti ad accelerare il ritmo poiché vorrete intraprendere un progetto o dare il via a un’idea oppure prendere cura seriamente del vostro benessere. Dovrete ovviamente impegnare tempo ed energie ma sarete talmente entusiasti che troverete il modo per andare avanti. In ogni caso, cercate di essere meno perfezionisti, non chiedete troppo a voi stessi. Amore: in coppia, a qualsiasi cosa dirà il partner – e che non vi starà bene – scatterete come molle! Soli: evitate di interpretare i commenti di chi vi circonda: oggi siete poco obbiettivi e molto permalosi, evitate di trarre conclusioni.

Oroscopo 11 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui nel settore delle relazioni dovreste dare il via a un rinnovamento: i passaggi odierni rappresentano un invito a farvi rispettare da chi prendete di comandarvi a bacchetta e invece rivendicare la vostra autonomia. Il che potrebbe comportare delle discussioni snervanti. Grazie alla Luna in Capricorno, oggi dovreste sentirvi più forti, avere più autostima: il che vi permetterà di imporvi. Amore: in coppia, è possibile qualche battibecco. Cercate di stabilire un dialogo tranquillo e sincero sulle reciproche aspettative. Soli: fino al 17 ottobre, potreste innamorarvi perdutamente oppure un’amicizia trasformarsi in amore corrisposto.

Oroscopo 11 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nonostante l’apparente sicurezza che mostrate a chi vi circonda, con la Luna in Capricorno oggi vi sentite vulnerabili. Non siete particolarmente ottimisti, forse temete di non essere in grado di realizzare qualcosa che gli altri si aspettano da voi, danno per scontato. E’ tempo di attingere alla vostra forza interiore, credere fermamente in voi stessi! Pensate positivo e se sentite di poter concretizzare non dovete arrendervi. Amore: in coppia, avete voglia di spezzare la routine e mettere in pratica qualche uscita originale. E il partner sarà al settimo cielo. Soli: negli affari di cuore prenderete una decisione un po’ radicale ma giusta per ripartire su nuove basi!

Oroscopo 11 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un venerdì in cui riguardo a una situazione che vi preoccupa, per trovare la soluzione più semplice avete due possibilità: attenervi a fatti concreti oppure lasciarvi guidare dall’intuito. La Luna in Capricorno rappresenta un invito a esaminare la questione senza farvi condizionare dalle apparenze e invece permettere all’intuito di prendere il sopravvento. Emergeranno delle idee una più giusta dell’altra! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, insieme alla dolce metà trascorrerete momenti meravigliosi. Soli: simpatici, convincenti, sicuri di voi stessi. Qualità che vi rendono molto attraenti. Con queste premesse è ovvio che conquisterete un cuore.

Oroscopo 11 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ possibile che in questi ultimi tempi, le questioni finanziarie abbiano subito rallentamenti e ritardi ma dal 17 ottobre Venere sbarcherà nel vostro segno e avrete la possibilità di rimettervi in carreggiata. Se al momento i progetti sono bloccati a causa di un problema di liquidità, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche e probabilmente lo sapete. Una volta che le attuerete andrà alla grande. Amore: in coppia, in serata in programma ci sono momenti di dolcezza, di tenerezza. Il partner saprà come scaldare il vostro cuore. Soli: voglia di mettere definitivamente una pietra sopra il passato e stringere nuove, interessanti conoscenze.

Oroscopo 11 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno rappresenta un’opportunità per progredire nel lavoro, iniziando ad esempio a dare il via ad alcuni cambiamenti alla vostra immagine. Potrebbe trattarsi di rinnovare il look, dunque ritagliate del tempo per acquistare i vestiti o gli accessori che vi permetteranno di distinguervi dalla massa e farvi sentire più sicuri di voi stessi. Ma la cosa più importante è credere nel vostro potenziale! Amore: in coppia, se tutto procede bene, l’amore è sempre forte, che senso ha cercare il pelo nell’uovo? È tempo di fare progetti a due. Soli: i passaggi indicano un incontro importante a patto che vi mettiate in gioco e siate meno esigenti.

Oroscopo 11 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È un venerdì forse un po’ difficile da gestire, in cui dovrete prendere delle decisioni importanti. Alcuni eventi molto significativi riguardanti il futuro richiedono di intervenire con senso pratico e coraggio, evitando di diventare aggressivi con chi vi circonda. Tuttavia dal pomeriggio grazie all’arrivo della Luna nel vostro segno sarete dotati di grande lucidità e nella valutazione non commetterete errori. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner sia distaccato, non vi metta – come vorreste – al primo posto. Soli: con una persona che vi corteggia potrebbero esserci dei malintesi e voi prenderete le distanze. Volete qualcosa di ben diverso!

Oroscopo 11 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale. Se ultimamente avete pensato di voler apportare delle modifiche, provato il desiderio di sganciarvi da un gruppo che non vi interessa più, oggi andrete a caccia di nuove opportunità. Stessa cosa potrebbe verificarsi con contatti che ritenete ormai superati. Ma gli amici fedeli continueranno a rimanere al vostro fianco. Amore: in coppia, con il partner c’è rispetto reciproco e lealtà. E’ un venerdì all’insegna del romanticismo e delle attenzioni amorevoli. Soli: decisi a mettere fine alla solitudine e a chi vi attrae farete una dichiarazione piena di passione. Farete centro!