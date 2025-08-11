Cosa dice l’oroscopo del 12 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno forma molteplici aspetti con gli altri pianeti: la vostra mente oggi tende a vagare in mille direzioni e la disciplina è fondamentale per rimanere sulla strada giusta. Tenete presente che vedere le vostre capacità per quello che sono, invece di sopravvalutarle o sottovalutarle, vi farà sentire più forti. Al contempo, con la congiunzione Venere-Giove in Cancro è un ottimo momento per cambiare, vendere o ristrutturare l’abitazione e un’opportunità per introdurre più affetto, bellezza e armonia nel vostro mondo domestico. Amore: in coppia, con il partner c’è un dialogo dolce e tenero: approfittate di questo bellissimo accordo per ravvivare un po’ la relazione. Soli: l’atmosfera è romantica, c’è la possibilità di fare un incontro e conquistare un cuore. Ma dovete darvi una mossa.

Oroscopo 12 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete oggi sosta alle spalle del vostro segno, potreste avvertire il bisogno di riposo, relax, di stare per conto vostro così da rigenerare le energie. Con la congiunzione Venere-Giove in Cancro tenete presente tuttavia che le vostre parole possono affascinare, le vostre idee sono brillanti ed è una giornata in cui un colpo di fortuna potrebbe trasformare una situazione poco allettante in qualcosa di ben più importante. Se state vendendo qualcosa, ad esempio, potreste entrare in contatto con una persona che sarà disposta ad acquistare a un buon prezzo. Amore: in coppia, è uno splendido martedì all’insegna dell’amore, risate, allegria e divertimento con il partner! Soli: se una persona vi attrae avvicinatevi, senza timore di essere respinti e di ricevere un rifiuto. Siete sicuramente ricambiati.

Oroscopo 12 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della vita sociale e oggi vi fa trovare al centro della scena! E’ un’ottima giornata per stringere relazioni preziose che andranno avanti nel tempo. Ma non solo: la congiunzione Venere-Giove in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze: è il momento di chiedere un aumento di stipendio, una promozione o cercare nuove opportunità che vi permettano di guadagnare di più! Il denaro non riguarda solo la sicurezza, ma anche la libertà e il transito è d’aiuto ad attrarre ciò di cui avete bisogno. Amore: in coppia, è una giornata in cui sarete divisi tra il bisogno di libertà e il desiderio di sicurezza e stabilità. Che farete? Soli: determinati a sfruttare pienamente il vostro status e non sarete accoglienti con chi vi corteggia ma secondo voi è troppo invadente.

Oroscopo 12 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la splendida congiunzione Venere-Giove nel vostro segno siete dotati di grande fascino, sicurezza in voi stessi ed è il momento ideale per mettervi al centro della scena, affermarvi nel lavoro, assumere nuove responsabilità! Se avete intenzione di concretizzare un’idea o un progetto, troverete il contatto giusto pronto a dare una mano. Al contempo, con gli aspetti odierni della Luna in Ariete riflettete su dove vorreste vedere i cambiamenti più significativi nella vostra vita e fate i primi passi per trasformarli in una realtà. Amore: in coppia, voglia di partire per qualche giorno di vacanza? Se non ne parlate, il partner non può leggervi nel pensiero. Soli: sembra che oggi abbiate intenzione di dedicarvi solo al lavoro o agli amici, mettendo volontariamente da parte l’amore. Ma qualcuno vi farà cambiare idea.

Oroscopo 12 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Venere-Giove in Cancro, potreste avvertire la necessità di rallentare il ritmo e riflettere ma questo transito è estremamente positivo e nelle questioni di lavoro rappresenta un’opportunità per sfoderare autorevolezza, esprimere le vostre opinioni senza temere il giudizio di colleghi, boss o clienti. I passaggi odierni rappresentano un invito a mettervi sotto i riflettori, soprattutto se di recente per varie ragioni vi siete sentiti sottovalutati e ciò ha creato frustrazione. E’ tempo di emergere, fare grandi progressi e raggiungere il successo. Amore: in coppia, per il partner provate sentimenti forti ma rischiate di comunicarli in modo un po’ soffocante. Soli: se provate emozioni intense nei confronti di una persona, nel caso decideste di parlare muovetevi pure ma con un po’ di discrezione.

Oroscopo 12 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Grazie alla congiunzione Venere-Giove in Cancro oggi siete di buonumore, ottimisti, la vita sociale brilla e potrebbero arrivare degli inviti interessanti. Sarete entusiasti di partecipare, soprattutto se ci saranno anche i vostri amici: vi divertirete a trascorrere del tempo in loro compagnia. Tenete presente che potreste anche incontrare nuove persone che saranno preziosi contatti di lavoro. Su un altro piano: pur mantenendo il rigore, nella professione lasciare spazio alla spontaneità e all’innovazione, può contribuire a migliorare la carriera. Amore: in coppia, cercate di andare via un po’ in anticipo dal lavoro così da uscire e distrarvi con la dolce metà. Soli: negli affari di cuore circola grande allegria, risate e amore sincero con una persona che vi affascinerà per le sue idee o lo stile di vita originale.

Oroscopo 12 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Venere-Giove in Cancro nel vostro settore della carriera, accende il desiderio di mostrare il vostro talento, le competenze e abilità. Più ambiziosi che mai avete intenzione di ottenere il successo. Sono in arrivo elogi, riconoscimenti per il lavoro svolto e vi troverete sotto i riflettori! Non esitate in ogni caso a parlare con chi, tra le vostre conoscenze, potrebbe essere d’aiuto aiuto nel vostro viaggio professionale, ad esempio concretizzare un progetto. Se avete già in mente qualcuno è la giornata ideale per fare una telefonata. Amore: in coppia, trascorrerete una serata piacevole e originale. E’ possibile che il partner vi faccia una bella sorpresa. Soli: gli aspetti odierni sono spesso favorevoli all’amore a prima vista. Ovviamente non busserà alla vostra porta per cui dovete uscire!

Oroscopo 12 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Grazie alla congiunzione Venere-Giove in Cancro la vostra creatività è al top! Impegnatevi dunque a tutto campo per migliorare un progetto che avete a cuore o a sperimentare con sicurezza le vostre idee sul posto di lavoro. Parlarne sarà inoltre d’aiuto a esaminare vecchi progetti o iniziative in una prospettiva diversa. Su un altro piano: oggi potreste essere spinti a eliminare ciò che non funziona più. Ciò che potrebbe sembrare una perdita potrebbe lasciare invece lo spazio necessario a quell’entusiasmante nuovo inizio che desiderate da tempo. Amore: in coppia, sarete più appassionati che mai, sia nelle parole che nei gesti. Atmosfera bollente. Soli: è una giornata in cui fare le cose in grande! Se amate qualcuno, ditelo. Se desiderate qualcuno, ditelo. Riceverete qualche splendida sorpresa.

Oroscopo 12 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Venere-Giove in Cancro avete la possibilità, grazie alla sicurezza in voi stessi, di fare progressi negli obbiettivi – finanziari o di lavoro – che avete intenzione di raggiungere. Non è escluso che nel corso della giornata arrivi un colpo di fortuna oppure riceverete una buona notizia riguardante una somma di denaro extra.Con la Luna in Ariete, è inoltre la giornata perfetta per chiedere ciò che desiderate, a patto che le vostre richieste siano giuste e non esagerate. Amore: in coppia, è una giornata in cui impegnare meno energie nel lavoro e dedicare più attenzioni al partner! Uscite, fate qualcosa di diverso dal solito (in questo modo ravviverete anche l’eros). Soli: con Venere e Giove che si abbracciano dolcemente è la giornata ideale per fare un incontro e innamorarvi, ovviamente ricambiati.

Oroscopo 12 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna oggi entra in Ariete: le emozioni sono forti, dunque cercate di tenerle sotto controllo. Se vi sentite sotto pressione ricordate che potete sempre contare sulle persone a cui tenete di più. Tanto più che la dolce congiunzione Venere-Giove in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni: il transito rappresenta un’opportunità per ampliare i contatti o migliorare una relazione sia sul fronte della vita privata che nel lavoro o negli affari. Toccherete con mano che gli altri sono ricettivi e pronti all’occorrenza anche a dare un aiuto concreto o morale. Amore: in coppia, evitate polemiche: abbracciare il partner è il modo migliore per portare pace nella relazione. Tanto più che vi amate. Soli: negli affari di cuore potrebbe esserci un incontro importante ma dovete mettervi in gioco. Siete pronti?

Oroscopo 12 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Venere-Giove in Cancro sosta nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro: siete pronti più che mai a rimboccare le maniche e a lavorare sodo! E potrebbero in effetti arrivare complimenti o riconoscimenti per il vostro impegno e i risultati che avete ottenuto! La Luna in Ariete odierna indica che se ultimamente vi siete trovati di fronte a blocchi e ostacoli ora la strada è aperta ed è arrivato il momento di agire in piena libertà così da poter progredire. Il luminare è in buon aspetto con Urano e crea le premesse per raggiungere il successo. Amore: in coppia, è la giornata ideale per regalare a voi e al partner qualcosa di speciale, che rimarrà per sempre nei più bei ricordi di entrambi. Soli: le persone sono attratte dal vostro sex appeal, vi corteggeranno. Potreste dare il via a una storia d’amore.

Oroscopo 12 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Venere-Giove in Cancro avete più sicurezza e fiducia riguardo il vostro percorso professionale o siete felici della direzione che avete imboccato. Lasciare alle spalle i problemi che vi hanno appesantito sarà liberatorio anche perché vi permetterà di fare progetti e fissare degli obbiettivi con entusiasmo. Lavoro o vita sociale, potrebbero aprirsi nuove porte. Al contempo, con la Luna in Ariete, potreste scoprire che gestire con attenzione e disciplina il budget, può migliorare la vita domestica in modo significativo. Amore: in coppia, pensate al futuro, state cercando di raggiungere i vostri obiettivi e insieme al partner ci riuscirete! Soli: soffia un vento di cambiamento, vi troverete nel posto giusto, al momento giusto per incontrare l’altra metà della mela. Tenete gli occhi aperti!