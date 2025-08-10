Cosa dice l’oroscopo dell’11 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Leone riprende il moto diretto, torna la motivazione, le relazioni che per voi contano diventano più leggere e avrete la possibilità di chiarire i malintesi che hanno gettato delle ombre sui rapporti. Potete dire addio ai ritardi riguardanti gli spostamenti, le conversazioni, la comunicazione: ora tutto si snoderà velocemente e senza problemi. Il passaggio vi permetterà di progredire per cui sfruttate qualsiasi opportunità per mostrare inoltre il vostro talento. Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, l’amore reciproco fa evolvere la relazione. Soli: se avete intenzione di chiedere un appuntamento a chi vi attrae non esitate! Probabile che accetti e l’incontro sarà promettente.

Oroscopo 11 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Leone riprende il moto diretto nel vostro settore della casa, della famiglia e la comunicazione inizia a migliorare, circola maggiore chiarezza. Le incomprensioni nei legami familiari finalmente vengono superate, torna la comprensione e il reciproco rispetto. C’è meno attenzione al passato e più energia rivolta al futuro della vostra vita. I progetti domestici – ad esempio un’eventuale ristrutturazione o un semplice rinnovamento – riprendono a marciare. Amore: in coppia, avrete punti di vista diversi su alcune questioni ma con la Luna in Pesci troverete un terreno d’intesa. Soli: desiderate la stabilità e non vi lancerete alla cieca in una storia solo per timore della solitudine.

Oroscopo 11 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Leone da oggi riprende il moto diretto: tornerà la chiarezza, vi sentirete liberi dai blocchi mentali. Sfruttate questa energia per affrontare i problemi con cui avete combattuto nelle ultime settimane e per risolverli fate affidamento sulla vostra incredibile astuzia. Qualsiasi conversazione difficile, complicata, abbiate avuto ora chiarirete e presto i vostri piani avranno via libera, avrete la possibilità di rinegoziare, contattare nuovamente e andare avanti. Amore: In coppia, il dialogo con il partner è splendido e vi permette di allentare le tensioni interiori. Soli: con la Luna in Pesci sembra che nessuno oggi sia in grado di far battere forte il vostro cuore o farvi sorridere.

Oroscopo 11 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Leone da oggi riprende il moto diretto nel vostro settore delle finanze ed è una buona notizia: se state aspettando una somma di denaro, ad esempio, nei prossimi giorni potrebbe finalmente arrivare. Più in generale, riguardo al settore ci sarà meno stress rispetto alle recenti settimane in cui siete stati costretti a sostenere delle spese non indifferenti. Ora arriverà maggiore chiarezza, darete il via a conversazioni che sono state rimandate. Amore: in coppia, siete più che inseparabili, la Luna in Pesci illumina la relazione, lasciatevi trasportare da questo dolce vento romantico. Soli: fascino al top, oggi volete piacere, conquistare: chi vi circonda lo noterà e vi corteggerà.

Oroscopo 11 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio nel vostro segno riprende il moto diretto: alcuni progetti e gli obbiettivi forse vi sono sembrati impossibili da realizzare ma da oggi la nebbia svanisce e tornate a essere voi stessi, sarete in grado di fare velocemente dei progressi. Guarderete al futuro con ottimismo! Si schiarisce anche il fronte della comunicazione, se ci sono state discussioni ora avrete la possibilità di appianare, in generale, lascerete alle spalle tutto ciò che vi ha irritato. Amore: in coppia, avete intenzione di sorprendere il partner, di uscire dalla routine. La voglia è quella di ritrovarvi, felici e sempre più innamorati! Soli: desiderate nuovi incontri romantici e le sorprese d’amore oggi saranno numerose.

Oroscopo 11 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Leone sosta alle spalle del vostro segno e da oggi riprende il moto diretto: le trattative in fase di stallo e gli accordi che hanno presentato dei rallentamenti, finalmente da oggi riprenderanno slancio. In generale, ci sarà un miglioramento nella comunicazione. Al contempo siete ancora molto inclini a rimanere dietro le quinte, per conto vostro e a rimandare le decisioni importanti fino a quando all’inizio di settembre, Mercurio entrerà nel vostro segno. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere poco incline alla tenerezza ma non ne fate un dramma! Soli: un amico potrebbe aver organizzato un incontro con una persona senza avervi prima consultato. Accettate! Potrebbe andare bene.

Oroscopo 11 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Leone che riprende il moto diretto nel vostro settore della vita sociale, dei progetti, le conversazioni di lavoro o nella vita privata, non presenteranno problemi, tornerà l’armonia, troverete un terreno d’intesa negli accordi e concluderete bene e velocemente. Prenderete alcune decisioni mirate a rimettere in carreggiata la vostra vita personale e professionale. Questo transito, per voi positivo, può portare a un miglioramento dei rapporti con amici e colleghi. Amore: in coppia, qualche battibecco ma saprete cosa fare per vivere una serata piena d’amore e desiderio. Soli: negli affari di cuore avete deciso di essere più intraprendenti ed è una buona idea poiché oggi conquisterete!

Oroscopo 11 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Leone riprende il moto diretto nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e fa arrivare notizie positive: ad esempio, riceverete un’offerta generosa di lavoro. E’ un ottimo transito inoltre per riprendere una trattativa interrotta o che si trascina da tempo e trovare un accordo con persone poco disposte a venirvi incontro. E’ un ottimo momento per condividere idee, aggiornare il CV o prendere un’iniziativa coraggiosa a cui state pensando da tempo. Amore: in coppia, con la Luna in Pesci, l’intesa è perfetta, tutto oggi sarà semplicemente magico. Soli: un incontro sarà felice e intrigante. È molto probabile che si trasformi velocemente in una relazione passionale.

Oroscopo 11 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Leone riprende il moto diretto, il che significa che potrete riprendere a viaggiare senza subire ritardi e inconvenienti. Ma all’orizzonte si profilano anche opportunità positive per quanto riguarda le vostre ambizioni personali, un’idea, un progetto o un lavoro e i prossimi giorni – fino al 2 settembre – saranno fondamentali per sfruttarle al meglio. Infine, ora avete la possibilità di esprimervi in modo chiaro e diretto senza avere il timore di essere fraintesi. Amore: in coppia, se siete in freddo, farete in modo di allentare le tensioni. E fate bene: i conflitti che si trascinano non fanno mai bene a una relazione. Soli: un leggero calo di energia, se avete programmato una serata con gli amici, prima riposate.

Oroscopo 11 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Leone da oggi riprende il moto diretto e accelera la conclusione positiva dei progetti di lavoro o di affari su cui state impegnando le energie da lungo tempo. Di sicuro, con questo transito eventuali ritardi e blocchi – anche nel settore delle finanze – svaniranno, le cose andranno nel verso da voi desiderato e ciò vi farà sentire più che soddisfatti! Potete dunque tirare un sospiro di sollievo, smettere di stringere la cinghia e concedervi qualche gratificazione. Amore: in coppia, l’amore è sempre forte ma, per oggi, evitate di affrontare argomenti riguardanti il budget familiare. Soli: in caso di incontro fate leva sulla vostra razionalità: rischiate di trovarvi di fronte a una persona poco affidabile.

Oroscopo 11 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Leone nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, oggi riprende il moto diretto e sarà più facile riconciliarvi con chi vi circonda. Se ci sono state delle incomprensioni, delle discussioni accese le lascerete alle spalle. E’ il momento ideale per tendere la mano, ritrovare l’intesa e l’armonia nelle relazioni che hanno presentato dei problemi. Se alcuni progetti o affari sono rimasti in sospeso ora riprendono velocità e sarete in grado di ottenere il successo. Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele, vi amate e insieme siete felici. Vivrete una serata indimenticabile. Soli: in programma c’è l’incontro con l’amore. Darete il via a una splendida storia romantica.

Oroscopo 11 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Leone riprende il moto diretto: quei progetti che hanno presentato dei problemi e non andavano né avanti né indietro, ora saranno completati. Questo transito vi rende inoltre più efficienti e produttivi nel lavoro, molto perfezionisti e, altra buona notizia, se siete in cerca di un impiego potreste trovarlo. Se infine avvertite il bisogno di tornare in forma, avrete la motivazione e la lucidità per dare il via o riprendere alcune abitudini e scelte di vita positive. Amore: in coppia, la Luna nel vostro segno è la garanzia che state vivendo una una bella storia d’amore ed è ciò che prova anche il partner. Soli: se avete stretto nuove amicizie il successo è assicurato. Una persona conquisterà il vostro cuore.