L’oroscopo del 12 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Scorpione lo stato d’animo non è al top, avvertite tensione interiore e vi chiederete cos’è che non va. Se qualcosa dovesse andare per il verso sbagliato non prendetevela più di tanto, evitate di reagire in modo impulsivo poiché sicuramente non sarà un fatto grave. Oggi siete molto emotivi e al contempo intuitivi: se capite che vi circonda su di voi ha un effetto negativo prendete accuratamente le distanze. Amore: in coppia, cercate di non sbagliare bersaglio: se siete arrabbiati con qualcuno ditelo chiaramente invece di sfogarvi con il partner che non ha nessuna colpa! Soli: non è giornata d’incontri ma la pausa sarà utile a rivedere il modo in cui approcciate gli altri e soprattutto come attirate la loro attenzione.

Oroscopo 12 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui siete spinti ad assecondare i vostri bisogni, le esigenze e avete piena consapevolezza che è il momento di lasciare alle spalle qualcosa e procedendo darete il via a una fase della vostra vita completamente nuova. Tuttavia, acquisire la certezza delle vostre capacità e aspettative, sentirvi all’altezza di qualsiasi situazione, renderà il processo decisionale molto più semplice. Vi sentirete finalmente liberi. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, con il partner mostrate tenerezza e si lascia coinvolgere con gioia. Tutto dunque sembra appagare le vostre aspettative. Soli: sempre razionali oggi rischiate di idealizzare una persona. Ma tornerete con i piedi per terra ed è un bene visto che l’altro/a lancerà un invito.

Oroscopo 12 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vostra nemica numero uno oggi potrebbe essere la distrazione per cui ponete la massima attenzione ai dettagli in modo che non vi sfuggano e scrivete un elenco delle cose da fare. Vi permetterà di rimanere concentrati e non perdere di vista le vostre responsabilità. Tuttavia se non vi sentite in forma non ignorate i segnali che vi invia il corpo. Quando vi sentite stanchi, rallentate il ritmo e concedetevi una piccola pausa. Amore: in coppia, potrebbero riemergere delle paure, delle ansie e rischiate di diventare possessivi, controllare tutto ciò che dice e fa il partner. Soli: nel tentativo di conoscervi meglio una persona vi farà delle domande forse in modo goffo. Penserete che siano fuori luogo ma prima di giudicare riflettete.

Oroscopo 12 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ il momento ideale per perseguire le aspirazioni professionali! Per un motivo non meglio definito potreste aver smesso di farlo ma anziché aspettare ancora sfruttate i passaggi odierni per ottenere dei progressi. Eventualmente attraverso i vostri contatti di lavoro, anche online, o partecipando a un evento nella vita sociale dove stringere nuove relazioni e avere al contempo la possibilità di distrarvi e divertirvi. Amore: in coppia, la situazione è positiva. Venere in Vergine crea un’atmosfera dolce e generosa. Avete voglia di stare con il partner, il dialogo è romantico e parlerete apertamente dei vostri sentimenti. Soli: i pianeti mettono l’amore al centro della scena e potrebbe esserci uno splendido incontro, proverete emozioni inedite!

Oroscopo 12 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Scorpione odierna rappresenta un invito a non prendere in considerazione le questioni che vi appesantiscono, soprattutto se relative alla casa e ai familiari. Se provate rancore o siete irritati con una persona cara, non entrate nella logica del braccio di ferro e lasciate perdere: vedrete che le situazioni si risolveranno da sole. Chiudendo un occhio la giornata sarà meno complicata, vi garantirete la tranquillità. Amore: in coppia, cercate di valutare con attenzione ciò di cui avete bisogno per far evolvere la relazione in modo da evitare malintesi e un sovraccarico di responsabilità. Soli: la mente deve andare di pari passo con il cuore e con le sensazioni del corpo. Con questo tris d’assi non sbaglierete più la scelta del partner.

Oroscopo 12 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della comunicazione: ad attendervi c’è un lunedì in cui incontri, conversazioni personali o di lavoro oppure delle trattative sono al centro della scena. Tuttavia potrebbe esserci un po’ di tensione con i vostri interlocutori, oppure avrete difficoltà a esprimervi, sarete molto cauti per timore di sembrare aggressivi. Ma se volete imporvi dovete parlare con estrema franchezza. Amore: in coppia, con il partner siete più concilianti del solito ed è un atteggiamento sincero. Potreste persino ammettere di aver commesso qualche errore. Soli: siete meno riservati e pronti a migliorare la vita affettiva. E’ la giornata giusta per abbattere alcune barriere mentali e lanciarvi nella conquista di un cuore.

Oroscopo 12 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Scorpione vi dota di buonumore e visto che sosta nel vostro settore delle finanze, se dovesse presentarsi un’opportunità per guadagnare del denaro – il che è molto possibile – vorrete farla vostra. Il solo problema è che rischiate di analizzare troppo la situazione. Se dunque, l’istinto vi dice di lanciarvi, acchiappatela al volo senza perdere tempo! E’ infine, un buon momento per esaminare con attenzione il budget. Amore: in coppia, nella relazione c’è tenerezza, tante battute e risate, oggi di sicuro non vi annoierete ed entrambi vi ricaricherete di belle energie. Soli: sfoderate il fascino, il potere di seduzione – per il vostro segno è noto che non ha segreti – e certamente farete una conquista. Evitate di idealizzare l’altro/a.

Oroscopo 12 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna nel vostro segno prima di impegnarvi in un progetto personale o di lavoro con altre persone accertatevi che siano tutte sulla stessa lunghezza d’onda. Nel caso ci fossero delle obiezioni potrete parlarne e trovare una via d’uscita e otterrete ottimi risultati. In generale se nel lavoro avete avuto delle battute d’arresto grazie alla determinazione e all’impegno costante raccogliete i frutti, vi garantite la sicurezza, la stabilità. Amore: in coppia, insieme al partner parlerete di nuovi progetti. Avete entrambi intenzione di ripartire da zero e c’è la possibilità di ampliare gli orizzonti. Siete uniti più che mai. Soli: oscillate tra momenti di entusiasmo e altri di disillusione. Il problema è che vi ponete troppe domande sulla vostra vita amorosa.

Oroscopo 12 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lavoro o vita personale, se chi vi circonda vi farà molte richieste prendete le distanze e passate un po’ di tempo per conto vostro. Non deve essere una lunga pausa ma quanto basta per ricaricare le batterie e tornare in carreggiata. Con la Luna in Scorpione, inoltre, non prendete iniziative seguendo le emozioni del momento, se una situazione è motivo di frustrazione evitate di premere l’acceleratore nella speranza di progredire. Amore: in coppia, dopo aver chiarito una vecchia questione tornerà l’intesa, la complicità e serenità a tutto campo. Vi sentirete entrambi sollevati! Soli: per oggi non è previsto un incontro con il grande amore ma una persona avrà comunque il merito di farvi trascorrere una serata piacevole.

Oroscopo 12 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Scorpione al centro della scena oggi ci sono la solidarietà e il reciproco aiuto: se, dunque una persona vi chiederà una mano avrete la soddisfazione di aver compiuto il vostro dovere. Ma non nel senso di un obbligo, avrete agito in base a quei valori e idee in cui credete. Non è escluso che sarete voi in caso di necessità, a trovare un amico o un collega che sarà pronto a correre in vostro aiuto e a offrire un sostegno. Amore: in coppia, se ci sono dei problemi oggi troverete le parole giuste per dire ciò che non va senza scatenare la permalosità del partner. Vi ascolterà con attenzione e calma. Soli: avete fatto tesoro degli errori del passato e oggi siete decisi a dire addio alla solitudine. Ora andate avanti, godetevi la vita e amate!

Oroscopo 12 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lavoro, di affari o vita personale, oggi sono favorite le conversazioni mirate a un chiarimento così da parlare delle vostre aspettative. L’importante è che riusciate a tenere sotto controllo l’inquietudine e siate obbiettivi al massimo in modo da valutare correttamente i pro e i contro. Più in generale, il passaggio della Luna in Scorpione potrebbe coincidere con un’ottima quanto inaspettata offerta. Amore: in coppia, potreste avere dei dubbi riguardo alla relazione ma anziché chiudervi e rimuginare, parlatene con il partner. Insieme è più facile superare le difficoltà. Soli: siete preoccupati o stufi della vostra attuale situazione affettiva. Cercate di distrarvi, uscite con gli amici: è quando meno ce l’aspettiamo che la felicità bussa alla nostra porta.

Oroscopo 12 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Scorpione, cercate di prendere cura di voi stessi e ritagliate un po’ di tempo per ricaricare le batterie, non ultimo anche ampliando i vostri orizzonti e vivere qualche nuova esperienza. Vi farà sentire bene anche aprire un dialogo con i familiari, trascorrere più tempo con loro e con gli amici. Trarrete inoltre giovamento anche cambiando alcune abitudini e, non ultimo, cercare di praticare anche più esercizio fisico. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a rivedere le vostre priorità e dedicare più tempo alla dolce metà. Nella relazione infatti potrebbero esserci degli alti e bassi e ciò complicare la situazione. Soli: se state frequentando due persone contemporaneamente, fate attenzione: rischiate che uno/a dei due vi sbugiardi.