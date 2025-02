Cosa dice l’oroscopo del 12 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena in Leone affrontate la giornata con grinta e determinazione, avete intenzione di ottenere dei risultati immediati, forse perché prevedete un successo, sentite che realizzerete un progetto o che sarete in grado di cogliere un’opportunità. Ma il luminare è in dissonanza con Urano, dunque potreste essere molto impazienti, ostinati e lavoro o vita personale potreste scatenare delle discussioni accese oppure se qualcosa non vi piace direte la vostra verità senza filtri. Amore: in coppia, volete condividere con il partner qualcosa di molto bello per dimostrare la forza del vostro amore! Soli: Cupido scoccherà la freccia e potreste perdere la testa per qualcuno diverso dal solito “tipo” che vi attrae.

Oroscopo 12 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e indica che è tempo di dedicare maggiori attenzioni alla vita personale. Pur sapendolo è probabile che nel lavoro o negli affari, abbiate in cantiere qualcosa di importante da realizzare e sarete costretti a trascurare le persone care. Voleranno rimproveri e per placare le loro emozioni sarete costretti a fare una promessa che manterrete in seguito così da poter svolgere quanto avete in programma. Amore: in coppia, con il partner vi capirete meglio e ciò vi permetterà di trascorrere una serata tenera, bei momenti d’amore. Soli: potreste incontrare una persona speciale e affascinante o vivere piacevoli incontri romantici.

Oroscopo 12 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Leone, sosta nel vostro settore della comunicazione: nel lavoro può far arrivare notizie entusiasmanti e al contempo, visto che è in dissonanza con Urano in Toro, far emergere qualche discussione. Fate attenzione, dunque, a scatenare liti con i colleghi, semmai sfruttate questa lunazione per mettere uno stop, anche a discussioni del recente passato. È probabile che troverete una nuova intesa. E’ importante lavorare in un ambiente sereno. Amore: in coppia, preparatevi a vivere una giornata piena di eventi sicuramente inaspettati ma piacevoli. Soli: un incontro sarà straordinario. È molto probabile che cambierà la vostra vita. Pronti per questa nuova e splendida avventura?

Oroscopo 12 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Plenilunio in Leone sosta nel vostro settore delle finanze, siete in grado di cogliere al volo alcune interessanti opportunità per aumentare il vostro budget. Dal punto di vista finanziario, è prevista un’evoluzione. Al contempo, oggi potreste aver voglia di concedervi un piccolo lusso, l’acquisto di un oggetto che desiderate da tempo, forse per gratificarvi. Farlo vi metterà di buonumore! Unica accortezza: fate attenzione, molto di ciò che vendono online è fumo negli occhi. Amore: in coppia, essere molto sinceri è un’arma a doppio taglio. Fate attenzione a non avventurarvi troppo in confessioni e “interrogatori”. Soli: potreste dare il via a un’avventura ma occhio a mettere il carro davanti ai buoi…

Oroscopo 12 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena nel vostro segno vi dota di grande sicurezza, determinazione ma in dissonanza con Urano in Toro potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza a causa di alcuni ostacoli imprevisti. Una situazione complicata con una persona potrebbe arrivare al culmine e dovrete risolvere per evitare spiacevoli conseguenze. Anche se gli eventi potrebbero sconvolgere i vostri piani, chiarire con l’altro rappresenterà un sollievo e la relazione migliorare. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni potrebbero far arrivare un evento importante nella vita a due. Soli: finalmente state voltando pagina, soprattutto se non siete riusciti a eliminare il ricordo di un/a ex. Siete pronti per una nuova storia.

Oroscopo 12 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Plenilunio in Leone sosta alle spalle del vostro segno e fa emergere emozioni che avete represso. Rappresenta un invito a procedere a un ritmo lento, svolgere solo l’indispensabile. Se non è possibile forse dovreste rivedere il programma quotidiano e trovare un equilibrio. Potreste riflettere su una questione spiacevole e voler trovare una soluzione definitiva. Se nel lavoro avete avuto una delusione o se siete preoccupati per la salute, risolverete al meglio. Amore: in coppia, è tempo di grandi decisioni: un cambio di rotta? Nuovi progetti a due? Il partner, come sempre sarà presente. Soli: in una storia che sembra evolvere lentamente, l’amore e la passione oggi raggiungeranno il picco.

Oroscopo 12 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Plenilunio in Leone potrebbe accentuare l’ego di alcune persone che vi circondano e che creeranno un’atmosfera poco piacevole. Anche se solitamente siete in grado di gestire persone e situazioni, oggi sarà un po’ complicato. Chi, ad esempio, vi è stato sempre di supporto improvvisamente oggi potrebbe entrare in competizione con voi e mettere i bastoni tra le ruote oppure potreste trovarvi alle prese con una persona gelosa intenzionata a farvi le scarpe. Tranquilli, non ci riuscirà. Amore: in coppia, serata di baci, parole dolci e gesti teneri, riaccenderete la fiamma della passione! Soli: apritevi a una persona con fiducia. L’anima gemella è come voi, piena di dubbi ma fatta apposta per voi!

Oroscopo 12 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore delle ambizioni, della carriera e della reputazione e non avrete problemi a fare un’ottima impressione. Sfruttate al meglio questa fase lunare ad esempio proponendo un vostro progetto o inviando il CV o ancora mostrando abilità che altri ancora ignorano. Sfoderate il vostro lato migliore e potrebbero esserci conseguenza positive. In ogni caso, con le persone care, cerca di essere pazienti e di evitare reazioni esplosive. Amore: in coppia, cercate di essere più tolleranti. Il Plenilunio vi rende molto intransigenti ma dovete privilegiare l’amore! Soli: molto selettivi, con questo atteggiamento rischiate di perdere l’occasione di trovare l’anima gemella!

Oroscopo 12 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Plenilunio in Leone se al momento vi trovate di fronte a una scelta, potete star certi che farete quella giusta. Al contempo visto che il luminare è in dissonanza con Urano, con una persona potrebbe esserci una diversità di vedute e voi esprimervi a ruota libera, peggiorando la situazione. Se avete bisogno di mantenere buoni rapporti forse sarebbe il caso di andarci con i piedi di piombo, ovvero riflettere prima di compromettere la relazione. Amore: in coppia, nonostante le difficoltà che potreste aver attraversato, siete sempre uniti. E ancora oggi vi tenete per mano. Soli: conoscerete due persone. Liberi come l’aria le affascinerete entrambi. Tanto per capire chi è quello/a giusto per voi…

Oroscopo 12 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Leone sosta in un vostro settore delle finanze e potrebbe accendere il desiderio di lanciarvi in un acquisto che probabilmente sarebbe saggio evitare poiché in seguito si rivelerà una spesa inutile. Al contempo, il transito vi spinge a dare il via a quei cambiamenti che ritenete necessari nella vostra vita. Vi dà la determinazione per andare oltre comportamenti, situazioni e persino amicizie del passato che rappresentano una zavorra. Amore: in coppia, se con la dolce metà avete discusso, organizzate una cenetta o una serata romantica e tra di voi andrà tutto molto meglio. Soli: potrebbe esserci un incontro ma per paura di partire in quarta, rischiate di mandare tutto all’aria. Riflettete.

Oroscopo 12 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o della vita privata ed è qui che concentrerete l’attenzione. In dissonanza con Urano, potreste avere degli sbalzi d’umore ma il lato positivo è che vedrete chiaramente chi tra chi vi circonda contribuisce alla vostra tranquillità e chi al contrario è sempre motivo di agitazione. In generale è arrivato il momento di voltare pagina, prendere una decisione che da sei mesi avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, è una giornata in cui il partner potrebbe fare un annuncio inatteso e importante (positivo) riguardante la vostra relazione. Soli: siete pronti a mettere a tacere la permalosità? Oggi potreste trovare l’amore!

Oroscopo 12 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio in Leone punta i riflettori sul vostro settore dello stile di vita, del quotidiano, del lavoro ed è in dissonanza con Urano. Se vi sentite sotto stress, è il momento di riflettere per capire quali abitudini contribuiscono al vostro benessere e quali invece dovreste eliminare. Per essere più efficienti, la forma fisica dovrebbe essere una priorità. Seguendo una dieta sana, praticando esercizio fisico e dormendo bene, vi accorgerete che ne trarrete enormi benefici. Amore: in coppia: evitate di prendere alla lettera tutto ciò che dice il partner. Cercate di essere più leggeri! Dedicatevi all’eros… Soli: l’ipersensibilità non facilita gli incontri ma tenendola sotto controllo potete lasciare spazio all’amore.