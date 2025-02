Cosa dice l’oroscopo del 11 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Luna-Giove vi rende entusiasti, positivi anche con chi vi circonda. Un gesto di gentilezza nei confronti di una persona potrebbe farvi arrivare a una nuova comprensione di una questione del passato e andare avanti con maggiore sicurezza. Ma non solo, è una giornata in cui finalmente potreste lasciare alle spalle un problema fastidioso. Siete concentrati sulla crescita, sul miglioramento e ciò, quasi inutile dirlo, vi metterà di buon umore. Amore: in coppia, spesso le discussioni hanno il potere di ravvivare i sentimenti e riaccendere l’eros. Soli: la pazienza non è il vostro forte e se state corteggiando una persona vorrete risultati immediati. Il che non è detto che accada.

Oroscopo 11 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ il momento di prendere quelle decisioni che potrebbero avere un notevole impatto sui vostri progetti. Evitate di farvi scoraggiare dalle sfide che emergono a causa della dissonanza Sole-Urano: probabilmente svaniranno con la stessa rapidità con cui si sono presentate. Su un altro piano: se avrete a che fare con una persona che detiene l’autorità andateci con i piedi di piombo: potreste essere molto tentati di discutere ma non avreste l’ultima parola. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ d’insoddisfazione, vorreste che la relazione fosse più entusiasmante. Soli: con una persona avrete una conversazione interessante, deciderete di conoscervi meglio, e potrebbe conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 11 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Giove nel vostro segno, incoraggia un approccio leggero e aperto, vi dota di belle energie per le attività sociali, legate al divertimento. Vedete più chiaramente ciò che è meritevole della vostra attenzione a livello professionale, pratico e personale, il che porta a decisioni sagge, a trovare le risposte giuste. Infine, un colpo di fortuna vi permetterà di fare un viaggio di lavoro e/o personale: aprirà la mente a possibilità entusiasmanti. Amore: in coppia, il partner non potrà che apprezzare la vostra dolcezza. Soli: rispetto alle relazioni serie siete sempre un po’ irrequieti ma oggi una persona affascinante potrebbe catturare totalmente la vostra attenzione!

Oroscopo 11 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui ci sono eventi interessanti, condita da bei momenti ma la vostra attenzione a un certo punto potrebbe essere catturata da altro. La dissonanza Sole-Urano potrebbe coincidere con una positiva quanto inaspettata opportunità. Afferratela, prima che la persona che vi farà la proposta cambi idea, cosa che potrebbe accadere. Se, infine, dovete recuperare una somma di denaro che vi devono, è il martedì giusto per sollecitare! Amore: in coppia, ottima giornata per comunicare ma evitate di fare battute che nascondono dei rimproveri. Soli: con una persona, la conversazione potrebbe prendere una piega molto interessante. Le vostre parole colpiranno nel segno.

Oroscopo 11 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Sole in Acquario-Urano in Toro, da domani si conclude definitivamente e potrete tirare un respiro di sollievo. Già da oggi sarete meno stressati, meno destabilizzati, più sicuri di voi. Nella vostra vita il transito probabilmente ha scatenato disordine ma è pur vero che vi ha permesso di riprendere la vostra libertà e al momento al timone ci siete solo voi. È una buona giornata, infine, per il perdono nonché per la risoluzione dei problemi. Amore: in coppia, torna la comprensione, risolvete eventuali problemi con la dolcezza. Eros al top! Soli: negli affari di cuore la serata vi riserva una romantica sorpresa: incontro con una persona che vi offrirà tenerezza e passione.

Oroscopo 11 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Cercate di avere più fiducia in voi stessi e negli altri: il buon aspetto Luna-Giove oggi è attivo e al vostro segno ricorda i vantaggi che derivano concedendo un pizzico di fiducia in più alle persone a cui volete bene nonché di apprezzare gli aspetti positivi della vostra vita. Al contempo, nel lavoro il boss potrebbe offrire un nuovo incarico, che andrà ad aggiungersi ai soliti compiti: vi sentirete lusingati ma prima di accettare riflettete così da assicurarvi di poter gestire tutte le responsabilità. Amore: in coppia, siete affettuosi e allegri ma sembra che il partner non sia sulla vostra lunghezza d’onda. Soli: in generale non amate il rischio ma per una volta sarete tentati di lanciarvi. Meglio la cautela.

Oroscopo 11 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vi sentite pronti a dare il via a un nuovo inizio? La dissonanza Sole in Acquario-Urano in Toro, rappresenta un invito a liberarvi della zavorra. Che si tratti di chiudere una relazione personale o una situazione del passato oppure un atteggiamento, è il momento di accogliere il cambiamento. Cercate dunque di essere flessibili ed evitarvi di aggrapparvi a vecchi schemi: eliminando ciò che ha fatto il suo tempo vi permetterà di fare spazio a nuove ed entusiasmanti possibilità. Amore: in coppia, evitate il più possibile di perdere tempo in discussioni inutili. L’arte del compromesso rende molte cose più facili, pensateci. Soli: rischiate di lanciarvi alla cieca in una relazione. Prendete tempo.

Oroscopo 11 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza tra il Sole in Acquario-Urano in Toro è un po’ pesantuccia ma il lato positivo è che vi permette di fare una messa a punto nelle relazioni di lavoro o personali. Probabilmente c’è qualcosa da modificare nel comportamento con gli altri e visto che il transito sta per terminare – domani – è possibile che abbiate operato un cambiamento e non un aggiustamento. Su un altro piano: il buon aspetto Luna-Giove annuncia che ad attendervi c’è un successo professionale. Amore: in coppia, sarete spinti a fare ciò che desiderate: il partner non sarà la vostra priorità. Soli: siete sempre abbastanza riservati ma oggi esprimerete le vostre emozioni senza rifletterci troppo.

Oroscopo 11 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui potreste dover affrontare quella che sapete sarà una discussione accesa di lavoro o personale e in cuor vostro speravate non fosse necessario. Ciò potrebbe scatenare delle tensioni interiori e stress ma i passaggi odierni sono d’aiuto alla risoluzione delle questioni a patto vi fiderete dell’istinto, gestirete la situazione con lealtà e sincerità: in questo momento con la dissonanza tra il Sole e Urano l’atmosfera è mutevole e non potete fare solo appello alla razionalità. Amore: in coppia, siete disposti a scendere a un compromesso per preservare l’armonia? Soli: grazie alla simpatia e un atteggiamento spontaneo conquisterete un cuore. Potrebbe essere un buon inizio…

Oroscopo 11 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avere dei dubbi sulla sincerità di una persona oppure chi vi circonda darvi sui nervi, soprattutto se ultimamente non avete avuto tempo da dedicare a voi stessi. I passaggi odierni rappresentano un invito a pensare alle vostre esigenze e non preoccuparvi delle richieste degli altri. Anche se ci sono persone che fanno affidamento su di voi, per oggi siate un po’ egoisti. Il che non significa evitare di chiudervi in casa ed evitare di socializzare tanto più che saprete cosa fare. Amore: in coppia, impazienti e soprattutto poco tolleranti, avrete difficoltà a non sfogare la vostra rabbia sul partner, che non capirà le vostre reazioni. Soli: stesso discorso: attenzione a non rovinare una potenziale relazione.

Oroscopo 11 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Urano in Toro termina definitivamente domani: sarete meno stressati, meno nervosi ma soprattutto circolerà meno instabilità. Ancora per oggi, attenzione perché una divergenza di opinioni potrebbe innescare un’accesa discussione: punterete i piedi e non sarete disposti a cedere di un millimetro, trovare un compromesso. Invece di arrivare a uno scontro, la cosa migliore sarebbe quella di parlarne con calma. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle discussioni, forse riguardanti la famiglia o la casa: cercate di mantenere la calma. Soli: se la telefonata che aspettate non arriva non significa che l’altro/a non si farà più sentire… Bando al pessimismo.

Oroscopo 11 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie all’armonia tra la Luna e Giove, i rapporti con gli amici saranno ottimi oppure sarete particolarmente soddisfatti dei vostri programmi e progetti. Al contempo, con la dissonanza Sole-Urano il lato empatico della vostra personalità è accentuato ma dovreste evitare di sbrogliare i problemi in cui si sono incastrati gli altri. Rischiate di affrontare questioni che non sono vostre e impegnare parecchie energie. Dite “no” e pensate al vostro benessere. Amore: in coppia, prevenite i desideri del partner, è quasi una magia! Soli: come Pesci, provate sempre intense emozioni ma a volte possono offuscare il giudizio su una persona. Parlare con un amico/a avrà il potere di schiarire le idee.