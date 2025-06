Cosa dice l’oroscopo del 12 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui nel lavoro potrebbero arrivare dei complimenti, dei riconoscimenti: godetevi il centro della scena e siate orgogliosi dei vostri successi. In ogni caso ciò non significa fermarvi: impegnate le energie in un progetto importante che prossimamente darà bei frutti. Su un altro piano: se in casa volete introdurre dei cambiamenti, siate pratici e calcolate prima i costi, fate delle ricerche. Amore: in coppia, il buon aspetto Luna/Venere è rassicurante, proprio ciò di cui avete bisogno per rimanere teneramente tra le braccia del partner. Soli: in cerca di una persona con cui stare bene, la differenza d’età non vi spaventa. Cupido farà arrivare qualcuno simile a voi.

Oroscopo 12 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ il momento di fare una buona impressione al boss o un cliente importante: non passerete inosservati. Non dovete dunque preoccuparvi eccessivamente di ciò che gli altri potrebbero pensare di voi. Vale la pena investire le energie per svolgere un ottimo lavoro e riscuotere ancora più complimenti. Nel pomeriggio, la dissonanza Luna-Mercurio potrebbe scatenare tensioni o incomprensioni ma evitate di dare troppe spiegazioni. Amore: in coppia, far ingoiare qualche rospo al partner potrebbe essere pericoloso. Cercate di essere meno impositivi e più tolleranti, rispettate le sue idee. Soli: rischiate di mostrare a chi vi corteggia un’immagine che non vi somiglia affatto. A che serve? La cosa migliore è essere voi stessi.

Oroscopo 12 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni potreste aver voglia di eliminare qualche vecchio oggetto che non usate più e mentre mettete ordine, c’è una buona possibilità che ne scoverete uno che vale molto più di quanto penserete. In caso di dubbio riguardo al valore fatelo valutare poiché potreste avere una piacevole sorpresa. Su un altro piano: esaminate i vecchi schemi mentali che vi bloccano e sostituiteli con altri che vi permettono di vivere al meglio la vostra vita. Amore: in coppia, intesa al top, sulla stessa lunghezza d’onda oggi trascorrerete più tempo possibile con il partner. C’è fiducia, armonia e condivisione. Soli: conquisterete dolcemente e con pazienza il cuore di una persona. L’amore vi trasformerà in modo positivo.

Oroscopo 12 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Venere in Toro, vi rende estroversi, affettuosi, simpatici e più socievoli del solito. Avete la possibilità dunque di trascorrere una bella giornata, avere ottime e interessanti conversazioni. Tuttavia, non è escluso che nel lavoro o nella vita privata, una persona non avrà alcuna intenzione di ascoltare ciò che direte, non sarà interessata. E il fatto scatenerà la vostra collera. Amore: in coppia, è un giovedì in cui sarete pronti a eliminare alcuni pensieri negativi. Grazie anche al partner che vi trasmetterà gioia di vivere. Soli: negli affari di cuore, le vostre iniziative sono coronate dal successo. Cercate di avere più sicurezza in voi stessi e da un incontro nascerà l’amore!

Oroscopo 12 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni vi mettono in grado di vedere più chiaramente una situazione complicata riguardante il lavoro. Probabilmente c’è una persona che causa problemi, mina la fiducia in voi stessi o nel vostro boss. Potreste inoltre venire a conoscenza di informazioni utili a imboccare una nuova direzione professionale. Se siete pronti ad assumere maggiori responsabilità, valutate tuttavia come dovrete riorganizzare il programma quotidiano. Amore: in coppia, apprezzerete i bei momenti con il partner, ne capite pienamente il valore. Sarà molto importante per introdurre armonia nella relazione. Soli: vi divertirete a testare il potere di seduzione e passerete da una conquista all’altra con sconcertante facilità.

Oroscopo 12 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali odierni per il vostro segno sono molto positivi, oltre a rendervi simpatici e affascinanti, annunciano il successo nella professione. Dovreste dunque essere soddisfatti di voi stessi. Al contempo, la vita sociale brilla ed è il momento di uscire e muovervi, accettare gli inviti. Potrebbero esserci incontri interessanti, soprattutto con persone che contano e che all’occorrenza saranno pronte a dare una mano. Amore: in coppia, potrebbe esserci un piccolo episodio durante il quale vi sentirete abbandonati dal partner. Ma siete sicuri che sia davvero così? Soli: una persona vi attrae da tempo ma a conti fatti nei vostri confronti sembra indifferente. In questo caso, smettete di fare dei tentativi per conquistarla.

Oroscopo 12 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Capricorno non vi rende, temporaneamente, campioni di simpatia dunque stabilite dei limiti con chi vi circonda così da non creare tensioni e incomprensioni. Che si tratti di prendere più cura di voi stessi o di stare un po’ per conto vostro, cercate di rispettare i vostri bisogni emotivi. E stasera concedetevi lo spazio necessario per trascorrere una serata tranquilla e rigenerante a casa e rilassarvi. Amore: in coppia, siate più complici, soprattutto nelle questioni finanziarie. Rafforzerete la relazione. Soli: evitate di ascoltare i pettegolezzi degli amici, potrebbero forse riguardare la differenza di età tra voi e la persona che vi attrae. Ascoltate esclusivamente la voce del cuore, le emozioni e i sentimenti.

Oroscopo 12 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Capricorno una conversazione con un amico potrebbe dare la spinta necessaria per provare qualcosa di nuovo. Ne varrà la pena. Al contempo con chi vi circonda sarete più diretti del solito e alcune persone potrebbero prendere ciò che direte nel modo sbagliato, in particolare se darete consigli non richiesti. Queste vibrazioni potrebbero inoltre far emergere il perfezionista che è in voi, ma evitate di analizzare tutto. Amore: in coppia, desiderate la passione così da rivivere le emozioni dei primi tempi. E farete in modo di riaccenderla! Soli: avete deciso di prendere le distanze da avventure effimere che non portano a nulla e che non vi somigliano. Pronti a incontrare il grande amore!

Oroscopo 12 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno rappresenta un invito a fare il punto della vostra situazione finanziaria. Anche se non sono esclusi al riguardo dei colpi di fortuna, pianificare in modo responsabile è l’unico modo per garantirvi la sicurezza. Esaminate dunque le abitudini di spesa, impegnandovi a eliminare qualche atteggiamento che vi spinge ad aprire il portafoglio in modo errato e non vi permette di risparmiare. Amore: in coppia, nella relazione spesso la felicità è fatta di tante piccole cose, proprio quelle a cui voi prestate attenzione. Soli: la vostra mente immagina di poter imporre le sue scelte, ma quando il cuore batterà forte per una persona tutti i vostri criteri selettivi andranno all’aria come per magia. E vi piacerà.

Oroscopo 12 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna entra nel vostro segno ed è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete: è una giornata in cui avrete difficoltà a nascondere o tenere sotto controllo la sensibilità, diciamo che sarà una lotta con voi stessi… Potreste sentirvi frustrati dall’atteggiamento di chi vi circonda, soprattutto se spesso dovete intervenire per sistemare i loro pasticci. Se scoprite che qualcuno approfitta della vostra disponibilità, dovete rifiutare! Amore: in coppia, molto premurosi con il partner, pronti a esprimere i sentimenti attraverso i gesti. Proprio ciò che occorre per far salire le temperature. Soli: occhio alle illusioni, rischiate di lanciarvi in storia senza guardarvi le spalle. Cautela, mettetevi al riparo dalle delusioni.

Oroscopo 12 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui stare dietro le quinte e privilegiare la pace e la tranquillità. Il problema è che l’Acquario ha la tendenza a dire “sì” ogni volta che qualcuno chiede un favore, al punto che vi è difficile trovare il tempo per voi stessi. I passaggi odierni vi chiedono tutto il contrario. Dite “no” all’ennesima richiesta, prima di pensare agli altri, pensate a voi! Amore: in coppia, quando si tratta di rendere felice il partner non vi tirate mai indietro! Anche se le finanze non fossero al top, riuscirete a preparare una piccola sorpresa. Soli: per oggi non prenderete l’iniziativa, se incontrerete la persona giusta tanto meglio altrimenti lascerete fare al destino.

Oroscopo 12 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni vi rendono più affascinanti del solito, lavoro o vita privata ovunque riscuotete l’ammirazione di chi circonda, il che vi permette di stringere anche nuove relazioni. Unica accortezza: nel corso della giornata con la dissonanza Luna-Mercurio evitate di interagire con chi tende a criticare in modo aggressivo le vostre idee. Rischiate di entrare in conversazioni polemiche senza fine quanto inutili. Amore: in coppia, amate il partner – ricambiati – al punto che sarete pronti a fare di tutto pur di renderlo/a felice! Soli: l’amore oggi è dietro l’angolo, potrebbe arrivare all’improvviso, senza preavviso.