Cosa dice l’oroscopo dell’11 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Sagittario rappresenta un’entusiasmante opportunità per uscire dalla vostra zona di comfort ed esplorare nuove possibilità, fare qualcosa di più stimolante. Occhi aperti, non fatevi distrarre poiché potrebbe bussare alla vostra porta qualche ottima opportunità. È importante evitare, tuttavia, che i dubbi vi scoraggino. Sfruttate le vibrazioni del transito per scovare nuove esperienze mirate ad affinare, imparare e crescere nella vostra professione. Amore: in coppia, dolcezza e grande passione vanno di pari passo e illuminano questo mercoledì che vivrete al meglio per la più grande gioia del partner! Soli: una persona scatenerà forti emozioni e vi lancerete nella sua conquista!

Oroscopo 11 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Sagittario, sosta nel vostro settore della trasformazione ed è il momento ideale per mollare tutto ciò che nella vostra vita non funziona più, anche sul piano delle finanze. Di qualunque cosa si tratti evitate che le paure prendano il sopravvento e vi blocchino. Se riuscirete a lasciare alle spalle il passato potrebbe esserci un nuovo inizio. L’importante è chiarire con voi stessi cosa volete: un approccio confuso potrebbe portare a un risultato incerto e poco apprezzabile. Amore: in coppia, evitate di imporre decisioni e i punti di vista: puntate invece a una maggiore comprensione. Soli: il consiglio astrale odierno: anche negli affari di cuore è tempo di guardare al futuro e voltare le spalle al passato!

Oroscopo 11 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Plenilunio in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: rispetto a una in particolare è possibile un nuovo inizio e se vi sentite pronti avete la possibilità di dare il via. Il tutto ovviamente comporterà una conversazione e un compromesso da parte di entrambi. Tuttavia se la relazione non funziona potreste anche decidere di voltare pagina in modo definitivo. Non sarà facile ma è determinante per ritrovare l’equilibrio e andare avanti. Amore: in coppia, date il via al dialogo: troverete le soluzioni a piccoli problemi che vanno avanti da un po’. Soli: forse aspettate una mail o un sms da una persona. E arriverà: ma non rispondete immediatamente. Lasciate un po’ di suspense.

Oroscopo 11 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Pronti a esaminare il vostro stile di vita attuale e capire se contribuisce al vostro benessere? Con la Luna Piena in Sagittario, alcuni eventi potrebbero spingere a prendere più cura di voi stessi anche attraverso dei momenti di relax e attività positive a livello psicofisico. Nei prossimi giorni potreste prendere decisioni radicali che contribuiranno ad apportare cambiamenti positivi, non è escluso anche il metodo di lavoro così da ottimizzare il tempo trascorso in ufficio. Amore: in coppia, penserete che la routine ha un ruolo pericoloso nella relazione ed è tempo di cambiare. Non esitate a parlarne con la dolce metà. Soli: con una persona sarete in vena di confidenze ma evitate di raccontare tutto.

Oroscopo 11 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Se è da tempo che state pensando a un cambiamento, la Luna Piena in Sagittario rappresenta il momento ideale per dare il via. Se, dunque, avete intenzione di promuovere un’idea, lanciare un progetto o una piccola impresa, muovetevi ora poiché ci saranno interessanti e positivi sviluppi. Il transito – positivo per il vostro segno – vi regala un senso di realizzazione e accende il vostro entusiasmo. Unica accortezza: state alla larga dalle false amicizie. Amore: in coppia, potreste sentire il partner un po’ distante. Eppure a essere poco affettuosi forse siete proprio voi… Soli: l’attrazione per una persona sarà forte ma prima di lanciarvi, riflettete: la prossima settimana sarà così? È saggio aspettare e vedere.

Oroscopo 11 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Sagittario sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: se avete pensato ad alcuni cambiamenti – potrebbero riguardare un trasloco, un importante progetto domestico o forse il desiderio di formare una famiglia – ma non li avete concretizzati, da oggi farete dei passi avanti. Se, inoltre, avete dedicato tempo quasi esclusivamente al lavoro, con l’obbiettivo di essere i migliori, alcune circostanze ora vi costringeranno a trovare un equilibrio. Amore: in coppia, optate per un momento di autentico relax con il partner. State vicini e dimenticate di guardare l’orologio. Soli: se una persona vi attrae bando ai dubbi, alle esitazioni e osate, fate il primo passo. Non avrete nulla di cui pentirvi.

Oroscopo 11 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Sagittario per il vostro segno è un transito positivo, potrebbero arrivare delle notizie o dei consigli che faranno svanire ansia, preoccupazione e che risolleveranno il morale! E’ una giornata in cui sarete molto pratici e ciò vi permette di vedere il percorso verso il successo con maggiore chiarezza. Stasera, quando la Luna entrerà in Capricorno e sarà in dissonanza con Giove, Saturno e Nettuno, cercate di rilassarvi, riposare e prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, atmosfera molto positiva, sulla relazione non ci sono nuvole! Insieme al partner farete dei progetti. Soli: la solitudine vi pesa, d’accordo, ma la ricerca dell’anima gemella non può essere 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno.

Oroscopo 11 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Plenilunio in Sagittario, nel vostro settore delle finanze potrebbe esserci un cambiamento positivo e grazie allo stato d’animo. Sfruttate infatti qualsiasi opportunità che vi permetta di aumentare le entrate e al contempo di sfruttare al meglio il vostro talento. Avete intenzione di lanciare una vostra attività? L’idea giusta al momento giusto potrebbe rivelarsi un successo. Unica accortezza: vietato cedere alla tentazione di lanciarvi negli acquisti impulsivi. Amore: in coppia, i pianeti annunciano piccoli ma positivi cambiamenti nella relazione. Vivere insieme vi sembrerà più facile. Soli: il desiderio di amare oggi è in cima alla lista delle vostre priorità. Sta arrivando uno splendido incontro!

Oroscopo 11 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena nel vostro segno – l’unica nel 2025 – vi spinge ad andare avanti con un’idea, un progetto o un obbiettivo che avete in mente da tempo e, al contempo, di stringere nuove e positive relazioni. State aprendo un nuovo ed entusiasmante capitolo della vostra vita. Qualcosa o qualcuno potrebbe essere la molla che vi farà accantonare l’esitazione, l’eventuale insicurezza e vi spingerà a pianificare con attenzione e in seguito di prendere l’iniziativa. Amore: in coppia, alcune tensioni ma non è il momento di affrontare piccoli disaccordi, né di fare il punto. E’ meglio aspettare domani. Soli: fate attenzione alle storie d’amore per la serie “minestre riscaldate”: prima di tornare indietro, riflettete.

Oroscopo 11 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a praticare un’attività rilassante che vi metta in grado di allentare lo stress e al contempo di gestire le sfide quotidiane con maggiore tranquillità. Il lavoro che svolgete attualmente infatti potrebbe essere fonte di problemi: forse non vi interessa più come un tempo oppure vi sentite sottovalutati perché vi affidano compiti poco, o affatto, interessanti. Ora avrete la possibilità di parlarne. Amore: in coppia, con il partner cercate di parlare dei vostri obiettivi e delle aspirazioni: le reciproche idee potrebbero portare a splendidi progetti a due! Soli: è in ambienti molto diversi dal vostro che troverete belle possibilità di conquista!

Oroscopo 11 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Sagittario, per il vostro segno è positiva e annuncia uno splendido mercoledì! Vi sentirete apprezzati, arriveranno dei complimenti per i risultati che otterrete grazie alla conclusione positiva di un affare o per aver concretizzato un progetto importante oppure, più semplicemente, per il lavoro che avete svolto con grande impegno. Accadrà dunque qualcosa di estremamente positivo: il segnale che il tanto atteso successo finalmente è arrivato! Amore: in coppia, se ci sono stati malintesi, i passaggi odierni vi permettono di distendere l’atmosfera e appianare la situazione. Soli: una persona interessante deciderà di conoscervi meglio. E potreste conquistare il suo cuore…

Oroscopo 11 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Il Plenilunio in Sagittario potreste sentirvi poco in forma, stanchi ma dovete fare leva sulla sicurezza interiore così da imboccare quella direzione che avete sempre desiderato provare ma non avete mai osato. Qualcosa oggi vi permetterà di fare un consistente balzo in avanti. Potrebbe essere un complimento, una presa di coscienza o qualcuno che vi spinge a provarci. In serata cercate di stabilire dei limiti e prendete le distanze da chi vi stressa. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi, parlarne con un amico affidabile vi permetterà di avere un punto di vista più obbiettivo. Soli: gli affari di cuore non vanno come vorreste ma evitate di guardare solo i difetti di chi vi corteggia…