Cosa dice l’oroscopo del 12 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Venere in Gemelli, la mattinata sarà piacevole, sarete spinti ad avere delle attenzioni e introdurre entusiasmo nelle relazioni che per voi contano di più. Nel pomeriggio sarete ostinati e rischiate di scatenare una lite inutile con una persona cara. Cercate dunque di essere flessibili e tenere presente che un pizzico di umiltà e un po’ di leggerezza potrebbero salvare la situazione e il legame. Amore: in coppia, volendo potete far passare qualsiasi messaggio con delicatezza e dire ciò che avete nel cuore. Soli: troverete le parole giuste per fare centro e conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 12 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Luna in Acquario oggi nel vostro territorio circola nervosismo forse perché rifletterete su una situazione la cui conclusione non è del tutto chiara. Non è escluso emergano delle tensioni sul posto di lavoro o in famiglia: di solito siete calmi ma anche la vostra pazienza ha un limite. Tuttavia anziché arrabbiarvi cogliete l’occasione per chiarire con una conversazione costruttiva, mostrando un atteggiamento gentile ma fermo. Amore: in coppia, fate il primo passo andando oltre le paure o l’orgoglio. Non ve ne pentirete. Soli: risponderete a un sms di una persona che vi corteggia con dolci parole. Inizio di una storia?

Oroscopo 12 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Acquario è il momento di divertirvi, uscire dal guscio e godere liberamente di un sabato piacevole e spensierato con amici e familiari. Siete in ottima forma per conversazioni stimolanti, calorose e aperte, d’aiuto ad ampliare la vostra prospettiva e ad acquisire intuizioni che vi metteranno in grado di raggiungere i vostri obbiettivi, soprattutto dal pomeriggio con la dissonanza Luna-Mercurio. Amore: in coppia, molto attenti alle esigenze del partner oggi dimostrerete il vostro amore. Bella serata! Soli: siete attraenti e se avete una persona nel mirino, è la giornata perfetta per osare un po’ di più.

Oroscopo 12 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Acquario come sempre provate emozioni forti che avete voglia di reprimere e ignorare, probabilmente lanciandovi negli acquisti, anche online. Potreste essere irresistibilmente attratti da un oggetto e vorrete farlo vostro a tutti i costi, anche se sapete che è costoso e in più non è affatto necessario. La dissonanza Luna-Mercurio rende difficile resistere alla tentazione ma rimandate e domani fate il punto. Amore: in coppia, fate una piccola sorpresa al partner, anche un aperitivo prima di una notte bollente. Soli: conquisterete chi vi attrae con dolci attenzioni. Non vi piace nessuno? Navigate sulle app di incontri.

Oroscopo 12 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Venere, vi troverete in buona compagnia e da parte vostra cercate di rafforzare le relazioni anche con gli amici lontani. Nel pomeriggio, con la dissonanza tra la Luna e Mercurio nel vostro segno potreste scatenare una discussione con un amico o un familiare. L’orgoglio prenderà il sopravvento ma chiedetevi se valga la pena avere ragione a tutti i costi. Amore: in coppia, vi chiederete cosa vi aspettate dalla relazione. Invece di cercare risposte, trascorrete del tempo per conto vostro. Soli: potrebbe tornare una persona del passato ma volete davvero riaprire quella porta?

Oroscopo 12 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Venere in Leone vi spinge a rimboccare le maniche, lavorare senza sosta. Tuttavia nel pomeriggio la dissonanza tra la Luna e Mercurio rappresenta un invito a rallentare il ritmo: siete esseri umani, non robot e avete bisogno di rigenerare le energie, di concedervi una pausa. Non potete avere il controllo su tutto: il relax non è sinonimo di pigrizia ma di prendere cura di se stessi. Amore: in coppia, insieme siete felici ma in compagnia degli amici cari, oggi lo sarete ancora di più! Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità, siete concentrati sulla realizzazione di un progetto.

Oroscopo 12 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Venere in Gemelli, apre la giornata e vi dota di buon umore, la creatività è al top, avete splendide idee e con chi vi circonda c’è armonia. Tuttavia nel pomeriggio fate attenzione: con la dissonanza Luna-Mercurio il vostro leggendario lato diplomatico potrebbe vacillare. Un amico, ad esempio, tocca un nervo scoperto e voi risponderete il modo tagliente, con buona pace dell’armonia. Amore: in coppia, comunicate con gentilezza: “andare dritto al punto” non è necessariamente gradito al partner. Soli: vedete tutto nero o tutto rosa: la verità è che oggi non siete proprio lucidi.

Oroscopo 12 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’armonia Luna-Venere, se oggi non lavorate cercate di introdurre maggiore armonia in casa, impegnate le energie nelle relazioni a cui tenete di più e coccolatevi. Nel pomeriggio con la dissonanza Luna-Mercurio qualche disaccordo potrebbe compromettere questa rilassante atmosfera. Se le tensioni aumentano, quando necessario mantenete la vostra posizione e cercate di rispettare il punto di vista degli altri. Amore: in coppia, vi sentite più liberi e più compresi dal partner. Darete una scossa alla routine e la relazione riprenderà slancio. Soli: è la giornata ideale per abbattere le barriere che vi frenano.

Oroscopo 12 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ possibile che oggi una conversazione si trasformi in un braccio di ferro. Circola testardaggine da parte chi vi circonda ma voi non sarete da meno, anzi…Con il vostro interlocutore è probabile sarete molto concentrati ad avere ragione ma in questo modo sembrerà un dialogo tra sordi e non andrete da nessuna parte. Esprimete dunque le vostre idee, le opinioni evitando di diventare aggressivi. Amore: in coppia, occhio a come vi esprimete, il partner potrebbe offendersi. Soli: pronti a soddisfare tutti i vostri desideri d’amore. Ma nella conversazione, evitate che le emozioni prendano il sopravvento.

Oroscopo 12 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In mattinata, cercate di eliminare lo stress accumulato durante la settimana e prendete cura di voi stessi, del vostro benessere! Nel pomeriggio con la dissonanza tra la Luna in Acquario e Mercurio in Leone, una questione riguardante le finanze potrebbe diventare un chiodo fisso. Rilassatevi poiché troverete la soluzione oppure sarà un amico a darvi una buona dritta che vi metterà in grado di risolvere. Amore: in coppia, non privatevi della voglia di comunicare, condividere e amare! Potrebbero esserci alcune turbolenze ma niente di grave. Soli: gli incontri sono favoriti, via libera per affascinare e conquistare!

Oroscopo 12 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Venere in Gemelli, potrebbe far arrivare una notizia che aspettate con ansia e che potrebbe riguardare l’entrata di una somma di denaro. Tuttavia nel pomeriggio la Luna formerà una dissonanza con Mercurio in Leone: una persona farà un commento che vi irriterà, vi arrabbierete parecchio, avrete una reazione più forte del dovuto, diciamo pure esagerata. Amore: in coppia, sarete attenti a ogni parola o gesto del partner, pronti al rimprovero… Soli: una persona vi attrae ma non sapete se ricambia. Fatevi avanti o lasciate perdere. Evitate false speranze.

Oroscopo 12 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Acquario sosta alle spalle del vostro segno e avrete la tendenza a stare per conto vostro e riflettere. Tuttavia la Luna, in mattinata è in buon aspetto con Venere, il che vi spingerà a essere più altruisti, empatici e generosi del solito. Soprattutto a partire dal pomeriggio, evitate di eccedere! La vostra tranquillità oggi ha la priorità dunque siate gentili con voi stessi: riposate, rilassatevi e ricaricate le batterie. Amore: in coppia, avete costruito un legame forte, tale da superare qualsiasi avversità. Soli: una persona entrerà nella vostra vita e proverete emozioni forti, vivrete momenti indimenticabili.