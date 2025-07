Cosa dice l’oroscopo dell’11 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Durante la mattinata, riguardo a una questione delicata, il desiderio di mantenere la pace e mettere tutto a tacere potrebbe avere la meglio sulla necessità di esprimere la frustrazione, Ma dovrete trovare il modo che vi permetta di parlarne tenendo conto al contempo di ciò che prova l’altro/a. Dal pomeriggio la Luna sosterà in Acquario: potreste partecipare a una divertente riunione con gli amici Amore: in coppia, con il partner coniugherete insieme i verbi uscire, ridere, amare. Soli: aperti, ottimisti, pronti a dare il via a una storia d’amore! Con questa bella energia positiva, conquisterete!

Oroscopo 11 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

In modo del tutto inaspettato potrebbe presentarsi un’opportunità di guadagno ma l’unico problema è che dovrete essere veloci e acchiapparla al volo. Nel caso non vi foste pronti, potreste perderla. La cosa migliore, dunque, è agire rapidamente! Al contempo, con il buon aspetto Luna-Urano, oggi vi sentirete un po’ ribelli, avrete voglia di infrangere alcune regole e fare tutto ciò che vi frulla nella mente. Amore: in coppia, voglia di affascinare il partner, la sensualità è al top! Oggi ci sono azioni e non parole… Soli: desiderio di piacere, di conquistare e il gioco è fatto! Ma attenzione a non esagerare, rischiereste una delusione.

Oroscopo 11 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nella prima parte della giornata, nella vita sociale, avrete la sensazione di essere esclusi da alcuni eventi ma anziché fissarvi su questo pensiero, investite più tempo ed energie nelle persone che sono sempre presenti, pronte a sostenervi in qualsiasi circostanza. Nel pomeriggio, con il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Urano nel vostro segno potreste finalmente ricevere gli inviti che aspettavate. Amore: in coppia, in cerca di novità nella relazione. Spezzerete la routine e il partner apprezzerà il vostro coinvolgimento. Soli: un incontro sarà speciale, una persona vi affascinerà grazie al senso dell’umorismo,

Oroscopo 11 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Capricorno nella prima parte della giornata potrebbe circolare un po’ di malumore o avvertire stanchezza ma nel pomeriggio l’atmosfera cambierà! Con il buon aspetto Luna-Urano un’idea brillante scatenerà il vostro entusiasmo, penserete che concretizzandola, la vostra vita potrebbe cambiare in modo incredibile. Il consiglio astrale è quello di dare una scossa alla vostra situazione e a dare il via. Amore: in coppia, farete delle concessioni che in precedenza avete escluso e il partner farà altrettanto. Soli: tenderete a drammatizzare meno il vostro status. Vi direte che se siete soli, per oggi è meglio così.

Oroscopo 11 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel pomeriggio, la Luna in Acquario sarà in buon aspetto con Saturno e Nettuno: forza di volontà al massimo, grande rigore e una chiara comprensione di quali passi compiere verso gli obbiettivi che avete a cuore. Il luminare è in buon aspetto anche con Urano in Gemelli: cercate di ampliare i contatti, anche online e proporre qualche iniziativa agli amici che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia, anche se non tutto è perfetto, valorizzerete la relazione, la complicità, la condivisione, la solidità. Soli: un incontro con un/a ex vi permetterà di liberarvi dal senso di colpa che avete ingiustamente provato.

Oroscopo 11 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno fino alle 17:00 al vostro segno invia vibrazioni positive ed è un venerdì in cui avvertite l’esigenza di distrarvi, dedicare più tempo ad attività e obiettivi che accendono il vostro entusiasmo. Nel pomeriggio il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Urano in Gemelli è ideale per cambiare alcune abitudini nel programma quotidiano poiché vi permetteranno di ottenere maggiore libertà. Amore: in coppia, siete innamorati e pensate, a ragione, che la dolce metà sia la persona ideale! Soli: è possibile una storia con una persona più grande d’età e ciò vi farà provare sicurezza emotiva e materiale.

Oroscopo 11 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Lavoro o vita personale, in mattinata avrete la sensazione che una persona faccia di tutto per provocarvi ma adottando un approccio distaccato e calmo sarà d’aiuto a spuntare i suoi artigli. Verso le 17:00 la Luna entrerà in Acquario in buon aspetto con Urano in Gemelli: l’umore sarà al top, dovete sfruttare al massimo queste vibrazioni per vivere nuove esperienze che cambieranno la vostra prospettiva. Amore: in coppia, evitate frasi pungenti: non fareste che alimentare le tensioni. Mettetevi nei panni dell’altro/a… Soli, proteggete la vostra privacy. Non fate confidenze intime a persone che conoscete poco.

Oroscopo 11 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Questo venerdì si apre in modo positivo, siete sicuri di voi stessi, ottimisti ed è un momento perfetto per entrare in contatto con chi vi circonda, condividere le vostra idee, Dalle 17:00 circa la Luna entrerà in Acquario e renderà l’atmosfera un po’ elettrica, sarete nervosi. Evitate di fare tentativi per raggiungere un obbiettivo o di concordare incontri poiché per qualche motivo potreste essere costretti a rimandare. Amore: in coppia, occhio a diventare inflessibili, a creare delle barriere. Soli: non è un venerdì favorevole agli incontri: pazienza e approfittatene per affinare le strategie di conquista. L’amore arriverà.

Oroscopo 11 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Capricorno, in mattinata evitate di lanciarvi negli acquisti, soprattutto on line, cercate di mantenere in equilibrio il budget! Per fortuna nel pomeriggio il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Urano in Gemelli, vi terrà alla larga dalla tentazione di spendere. Siate invece più gentili e attenti nei confronti di familiari e amici, esprimete l’affetto e apprezzamento che provate nei loro confronti. Amore: in coppia, dimostrate l’amore con piccoli gesti, piccole attenzioni. La tenerezza è importante! Soli: avere difficoltà ad ascoltare i consigli degli amici è abbastanza normale ma se arrivano non rifiutateli.

Oroscopo 11 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino alle 17:00 la Luna sosterà nel vostro segno: sarete più emotivi e sensibili del solito e indosserete una corazza per proteggervi. In seguito, con la Luna in Acquario in buon aspetto a Urano in Gemelli circolerà tanta leggerezza, prenderete le distanze da comportamenti ostinati che potrebbero avervi frenato, adotterete un nuovo approccio a vecchi problemi. Pronti ad apportare dei cambiamenti? Amore: in coppia, cercate di ascoltare di più il partner e fidatevi. Ciò eviterà litigi fastidiosi quanto inutili. Soli: avete belle energie, volete stare in compagnia, ma senza per questo dover necessariamente parlare d’amore.

Oroscopo 11 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se durante la mattinata con la Luna in Capricorno sarete distratti, poco inclini a entrare in contatto con chi vi circonda, dalle 17:00 circa la Luna entrerà nel vostro segno in buon aspetto con Urano e la musica cambierà. Qualunque sia il vostro obbiettivo – dare il via a un’attività, prendere una decisione importante come ad esempio cambiare lavoro oppure concludere un affare – niente e nessuno vi fermerà. Amore: in coppia, la serata è favorevole alle grandi decisioni e progetti a due. Soli: se una persona vi attrae corteggiatela a suon di messaggi e telefonate: non sarà una perdita di tempo, la conquisterete!

Oroscopo 11 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno, durante la mattinata rappresenta un buon momento per investire le vostre energie in un progetto o una iniziativa che avete a cuore. Nel pomeriggio, con il buon aspetto Luna-Urano nel corso di un incontro o una conversazione scoprirete qualcosa di nuovo. Potreste, ad esempio, trovare il coraggio per liberarvi da una situazione che ormai da tempo è diventata insopportabile. Amore: in coppia, circola un po’ di noia, di pesantezza. E non sono esclusi reciproci rimproveri… Soli: cercate di essere più aperti. Potrebbe nascere una dolce storia d’amore: toccherete il cielo con un dito!