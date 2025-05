Cosa dice l’oroscopo del 12 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Scorpione sosta nel vostro settore della trasformazione: prepara il terreno per mollare tutto ciò che vi blocca anche se ciò potrebbe scatenare delle tensioni interiori. Il transito vi permette di vedere con un grande chiarezza un problema importante riguardante le finanze o la vita personale. Non è escluso che in vista di un pagamento importante rimanderete un acquisto. Amore: in coppia, la lucidità vi mette in grado di prendere alcune necessarie decisioni. Se avete commesso degli errori, chiederete scusa e ripartirete su basi più sane. Il partner ne sarà felice. Soli: starete alla larga da storie che non portano a nulla. Metterete uno stop alle avventure senza futuro.

Oroscopo 12 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: potrebbero essere presenti dei problemi – o emergere nei prossimi giorni – ma se qualcosa non va per il verso giusto parlatene immediatamente, prima che prenda una piega pericolosa. Al contempo con questo transito avete la possibilità di ricucire un rapporto in cui c’erano state delle difficoltà. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei malintesi, qualche incomprensione ma non esitate a prendere le distanze dalle emozioni negative! Soli: probabilmente non siete dell’umore giusto per gli incontri, gli appuntamenti romantici. Non ne fate un dramma: dovete solo rimandare.

Oroscopo 12 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Piena in Scorpione potreste essere spinti ad apportare alcune modifiche allo stile di vita, pensare al vostro benessere psicofisico ed eliminare alcune abitudini malsane. Se non siete soddisfatti del lavoro che svolgete, ora deciderete di fare qualcosa al riguardo (ma non è escluso che arrivi una proposta). Seguirete la voce del cuore e farete ciò che avreste dovuto fare già qualche tempo fa. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono alti e bassi, cercate di mostrare più tenerezza nei confronti del partner sarà utile a rassicurarlo/a! Soli: potreste essere attratti da una persona che non è libera. Non cercate scuse e passate ad altro. Tanto più che non avete scelta…

Oroscopo 12 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Scorpione è in eccellente aspetto con il vostro segno: di sicuro non resterete dietro le quinte, avete voglia di progredire, entrare in contatto con gli amici, stringere nuove relazioni e, grazie alla creatività, programmare varie attività. Se avete lavorato con impegno su un progetto personale o di lavoro, ora è il momento giusto per farlo decollare: nel giro di breve tempo raccoglierete i frutti! Amore: in coppia, i passaggi sono ottimi per andare avanti insieme su un progetto e degli obiettivi a due. Prenderete le decisioni migliori per riscrivere la vostra storia con un capitolo dedicato all’amore. Soli: c’è un incontro: vi innamorerete nel giro di un nanosecondo. Sarete travolti dalle emozioni!

Oroscopo 12 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Plenilunio in Scorpione scatena emozioni forti ma non dovete permettere che l’ansia prenda il sopravvento e vi impedisca di entrare in azione. Avete imboccato la strada giusta dunque perché esitate a fare qualcosa di importante? Forse in fondo non desiderate il cambiamento ma che siate pronti o meno potrebbe arrivare e rappresenterà proprio la svolta positiva di cui avete bisogno! Amore: in coppia, bando alla gelosia e possessività, cercate di trovare la serenità. Anche perché voi dimenticherete ma il partner potrebbe serbare rancore. Soli: una persona lancerà un invito per conoscervi e tenterete l’avventura. Purtroppo non andrà come da voi sperato e tornerete a casa irritati.

Oroscopo 12 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna Piena in Scorpione siete dotati di ottimismo, potreste avere delle belle idee originali, insolite ma che tuttavia incontreranno qualche resistenza da parte di chi vi circonda. Ignorate le critiche e andate avanti ugualmente con sicurezza. E’ ciò di cui avete bisogno per introdurre nuova energia in una situazione personale o di lavoro che non sta andando da nessuna parte. Amore: in coppia, non vi mancheranno delle idee romantiche per ri-conquistare il partner. E’ probabile che farete alla dolce metà una sorpresa indimenticabile. Soli: avete voglia di divertirvi e prenderete l’iniziativa. Chiamerete gli amici, deciderete il posto: siete determinati a conoscere nuove persone.

Oroscopo 12 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze: annuncia un possibile aumento delle entrate o la possibilità di chiedere e ottenere un prestito oppure di saldare qualche debito che incide non poco sul budget. Il transito indica la fine delle difficoltà finanziarie poiché riuscirete a trovare una via d’uscita positiva. Su un altro piano: pensate prima di tutto alle vostre esigenze! Amore: in coppia, con il partner potrebbe esserci qualche difficoltà, ad esempio riemergere una vecchia lite. Cercate di essere tolleranti. Soli: la nostalgia, il rimpianto oggi potrebbero prendere il sopravvento, soprattutto se alcune ferite dell’ultima relazione non ancora guarite…

Oroscopo 12 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Plenilunio nel vostro segno accende il forte desiderio di riflettere su un cambiamento, voltare pagina riguardo a una relazione personale o di lavoro oppure a una situazione che vi fa sentire bloccati. Vi sentite ormai pronti per un nuovo inizio, non volete ritrovarvi intrappolati in un circolo vizioso. Tenete presente che il transito indica un periodo di crescita sia personale che professionale. Amore: in coppia, immersi nei vostri pensieri, dedicherete meno attenzioni al partner. Nulla di grave ma non create malintesi, cercate di comunicare il vostro stato d’animo. Soli: fate attenzione a non allontanare tutte le persone che vi corteggiano: tra loro potrebbe nascondersi quella giusta.

Oroscopo 12 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

LLa Luna Piena in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a rallentare il ritmo, prendere le cose con calma, stare un po’ per conto vostro così da avere una visione chiara della vostra attuale situazione soprattutto se vi rende insoddisfatti. Sarete in grado, seppure non immediatamente, di eliminare dalla vostra vita tutto ciò che è negativo o malsano. Amore: in coppia, il vostro bisogno di coccole andrà di pari passo con quello del partner e di comune accordo trascorrerete una serata tranquilla in casa. Soli: uscirete con gli amici ma il programma verrà stravolto. Vi presenteranno una persona e nel giro di poco vi allontanerete dagli altri per rimanere da soli.

Oroscopo 12 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Scorpione sosta nel vostro settore della vita sociale ed è il transito ideale per stringere nuove relazioni d’amicizia con persone che vi fanno sentire a vostro agio e chiudere con chi non c’è sintonia. Al contempo, il transito a voi parla di colpi di fortuna inaspettati: c’è la forte possibilità che i contatti, non solo di tipo professionale, saranno d’aiuto a ottenere, realizzare ciò che desiderate! Amore: in coppia, il partner vi ricoprirà di dolci attenzioni e voi ricambierete: esprimerete i vostri sentimenti con grande tenerezza. Soli: il vostro fascino farà colpo su una persona incontrata di recente. A voi decidere se accettare o meno di frequentarla così da approfondire la conoscenza.

Oroscopo 12 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Piena in Scorpione nel vostro settore della carriera e delle ambizioni, potreste trovarvi al centro della scena o decidere che è arrivato il vostro momento. Qualunque sia la ragione, acchiapperete al volo qualsiasi opportunità che spunterà dal nulla e che vi permetterà di raggiungere il successo. Non è escluso che deciderete di chiudere un capitolo della vostra vita lavorativa. Amore: in coppia, il Plenilunio vi offrirà sicuramente la possibilità di fare un passo avanti sulla strada del successo ma assicuratevi di non trascurare la dolce metà. Soli: è un momento eccellente per cercare l’amore, trovare un partner nell’ambito del lavoro. Insieme, potreste dare il via a un’attività.

Oroscopo 12 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio in Scorpione nel vostro settore dell’espansione, potrebbe accendere il desiderio di vedere la vostra esistenza in modo diverso, ampliare gli orizzonti, uscire dalla vostra zona di comfort, di partire, soprattutto così da vivere nuove avventure. Se in questo momento, o nei prossimi mesi, deciderete di pianificare un viaggio potrebbe rappresentare una delle esperienze più importanti della vostra vita. Amore: in coppia, il partner potrebbe riscoprire l’intensità della vostra passione! L’eros risveglia i sentimenti di entrambi. Soli: incontro con una persona enigmatica, profonda e sensuale. Catturare la sua attenzione sarà un gioco da ragazzi e darete il via a una storia passionale!