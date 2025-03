Cosa dice l’oroscopo dell’11 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Mercurio e Venere nel vostro segno, avrete voglia di fare qualcosa di diverso, che esca dai soliti schemi, organizzare o partecipare ad alcuni eventi e al contempo parlare delle vostre idee e progetti. Attirerete le persone giuste, pronte a dare un sostegno e ciò vi farà sentire ancora più motivati! In ogni caso, pur essendo un momento eccellente per ripensare e rivalutare i piani e i progetti, non è il momento di prendere decisioni definitive. Amore: in coppia, avrete la possibilità di risolvere le recenti difficoltà che pesano nella relazione. Chiarirete in un’atmosfera serena, favorevole al dialogo. Soli: grazie al fascino e alla simpatia, è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae!

Oroscopo 11 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: oggi e nei prossimi giorni potreste scoprire una nuova forza interiore, il talento e delle idee che potrebbero cambiare la vostra vita. Una serie di contatti, inoltre, potrebbero permettervi di stringere delle amicizie e far arrivare ottime opportunità. Al contempo, state alla larga da chi vi chiede favori, evitate di farvi carico del lavoro di qualcun altro. stabilite dei limiti e dite chiaramente dei “no”. Amore: in coppia, puntate sulla diplomazia anziché voler avere ragione a tutti i costi. Mettete a tacere l’ego e manterrete la pace! Soli: è un’ottima giornata per stringere nuove conoscenze online o di persona. Ci sarà chi vi corteggerà…

Oroscopo 11 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Sagittario qualsiasi conversazione sarà entusiasmante e stimolante e potrebbe avere un impatto positivo sul vostro futuro. Nella vita sociale alcune persone, non è escluso si tratti di amici, vi apriranno delle porte e vi metteranno in grado di raggiungere un obbiettivo importante o realizzare un progetto che avete a cuore! Il transito infine può anche corrispondere a una prossima e molto attesa entrata di denaro. Amore: in coppia, è un martedì romantico accompagnato da senso dell’umorismo, desiderio e complicità! Esprimete l’amore che provate per la dolce metà. Soli: non perderete una sola occasione per brillare nella vita sociale e conquistare.

Oroscopo 11 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Ariete nel vostro settore della carriera dove attualmente c’è un gran fermento, obbiettivi e ambizioni sono al centro della scena, probabilmente c’è un’evoluzione ma per il momento non prendete decisioni frettolose. Quella che oggi vi sembra un’eccellente opportunità, domani potrebbe trasformarsi in qualcosa di completamente diverso. Evitate infine di fare confronti tra la vostra situazione con quella di chi vi circonda. Amore: in coppia, concedetevi una serata romantica: dopo una giornata stressante è la pausa perfetta. Soli: è il momento giusto per chiudere relazioni con persone nocive e avvicinarvi a chi è in sintonia con voi, è positivo/a!

Oroscopo 11 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Urano in Toro vi rende ribelli nei confronti di persone che detengono il potere, avrete voglia di fare il contrario di ciò che ci si aspetta da voi. Calma, evitate di partire in quarta. Al contempo, la congiunzione Mercurio-Venere in Ariete annuncia che è un momento di nuove scoperte e opportunità entusiasmanti . anche riguardanti un viaggio – in cui le persone che per voi contano potrebbero svolgere un ruolo importante. Amore: in coppia, belle energie e pensate in grande! Volete che la relazione si rafforzi e in mente avete splendidi progetti. Soli: è tempo di uscire dalla routine e negli affari di cuore andare incontro alle novità, conoscere nuove persone.

Oroscopo 11 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Mercurio-Venere in Ariete punta i riflettori su un vostro settore del denaro. Se avete in corso una trattativa, un acquisto o una vendita, anche di un’immobile, andrà nel verso da voi desiderato. Non è escluso che finalmente entri una somma che state aspettando da tempo. Più in generale, attraverso il pensiero positivo potreste trovare la soluzione ad alcuni problemi complicati. Amore: in coppia, desiderate po’ più di intimità con il partner, coccolarlo/a e trascorrere del tempo solo per voi due? Organizzate questo momento speciale. Soli: un po’ di leggerezza non ha mai fatto male a nessuno. Se avvertite questo bisogno fate quello che desiderate, ovvero flirtate a tutto campo.

Oroscopo 11 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Mercurio-Venere in Ariete sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personale: che si tratti di persone care, amici o familiari oppure colleghi, vi farà toccare con mano il sostegno che arriva da chi vi circonda. E’ un buon momento, dunque, per chiedere qualcosa poiché ci sono buone probabilità che riceverete una risposta positiva! Potrebbe essere necessario trovare un piccolo compromesso, ma otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce e rilassata, ideale per avere conversazioni serene. Soli: la disinvoltura e il buon umore faranno centro. Se in programma c’è un appuntamento saprete esattamente cosa dire per catturare l’attenzione dell’altro/a.

Oroscopo 11 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Ariete nel vostro settore dello stile di vita, è il momento ideale per esaminare seriamente le vostre abitudini quotidiane. Sono d’aiuto a concretizzare le vostre ambizioni o rappresentano un freno? Il lavoro è importante ma lo è ancor di più pensare al vostro benessere! Al contempo, nel pomeriggio con la dissonanza Luna-Urano se dovessero nascere delle incomprensioni, cercate di mantenere la calma. Amore: in coppia, c’è grande complicità, eventuali ostacoli rendono più forte la relazione! E’ possibile un progetto a due che rappresenterà un nuovo inizio. Soli: se sentite che una persona è “vittima” del vostro incantesimo, non sbagliate.

Oroscopo 11 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Mercurio-Venere in Ariete vi dota di ottimismo, oggi vedrete il bicchiere mezzo pieno! Lo stato d’animo è leggero, siete diplomatici, le amicizie sono particolarmente affettuose e chi vi circonda è attratto da voi, avete l’effetto calamita! Dedicatevi a tutto ciò che vi fa provare gioia e piacere, accende la vostra creatività e curiosità. Con questo transito, infine, potreste decidere di riprendere gli studi, frequentare un corso o migliorare la vostra istruzione. Amore: in coppia, che si tratti di chiarire un punto, parlare di un progetto o semplicemente dire “ti amo”, oggi troverete le parole giuste. Soli: il modo di esprimervi e la disponibilità creano un clima favorevole agli incontri romantici.

Oroscopo 11 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: Qualsiasi conversazione pacata con i familiari oggi sarà d’aiuto a introdurre l’armonia. Il transito rappresenta un’opportunità per appianare eventuali problemi e trovare delle soluzioni. Più in generale, avrete belle attenzioni nei confronti delle persone care e ve ne saranno riconoscenti! Amore: in coppia, amate la dolce metà così com’è, in modo incondizionato (e ricambia). Bei momenti di complicità che rendono ancora più salda la relazione! Soli: potere di seduzione al top, è una giornata perfetta per dare il via a una storia d’amore. Per conquistare chi vi attrae basterà uno sguardo.

Oroscopo 11 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione: le persone che incontrerete o con cui parlerete oggi e nei prossimi giorni, potrebbero essere d’aiuto a far imboccare alla vostra vita una nuova e stimolante direzione. Non è escluso che firmerete un contratto, porterete a termine una trattativa oppure troverete un compromesso su una questione importante. Sarete ottimisti, persino euforici per ciò che sta accadendo. Amore: in coppia, splendido dialogo, riuscite ad anticipare i minimi desideri della dolce metà. In ogni caso, evitate di impuntarvi su dettagli di poco conto. Soli: voglia di entrare in azione? Non vi resta che uscire e lanciarvi nella conquista!

Oroscopo 11 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Ariete, il vostro obbiettivo sarà quello di guadagnare di più. E in effetti potrebbero arrivare ottime opportunità che vi permetteranno di aumentare le entrate. Fate attenzione però alla voglia di spendere: con questo transito rischiate di lanciarvi negli acquisti senza pensarci due volte. In ogni caso proprio non potete fare a meno di comprare un oggetto, cercate di conservare lo scontrino. Vi risparmierete eventuali seccature. Amore: in coppia, vi aspettano belle sorprese, la giornata è piena d’amore, il partner vi coccola più del solito. Soli: deciderete di dare una svolta alla vita amorosa. Ogni occasione sarà buona per stringere nuove conoscenze e conquistare.