Cosa dice l’oroscopo del 12 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le vostre capacità intellettuali ed espressive sono accentuate ed è un ottimo momento per riflettere su come presentare un progetto o dare il via a un’attività in proprio. Con la Luna in Leone siete ambiziosi più che mai e avete intenzione di raggiungere il successo. Tuttavia per sviluppare i progetti procedete passo dopo passo: non disperderete le energie e arriverete vincenti al traguardo. Amore: in coppia, con il partner c’è un ritorno di fiamma! Mettete in pratica le recenti idee, ravvivate il quotidiano con piccole sorprese che cementeranno la relazione. Soli: incontri con persone interessanti. Forse non isi tratterà del grande amore ma vivrete momenti piacevoli.

Oroscopo 12 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Per andare avanti con un piano, potrebbe essere necessario ottenere il consenso dei familiari. Saranno disponibili? Con la dissonanza Luna-Urano potrebbe non essere facile. Anziché arrabbiarvi, sollevare un polverone, mantenete un atteggiamento diplomatico. La cosa migliore è quella di prendere l’iniziativa e cercare di trovare un compromesso, funzionerà meglio di quanto pensiate. Amore: in coppia, potrebbe subentrare un po’ di noia. La complicità deve passare attraverso piccoli gesti, attenzioni e conversazioni serene. Soli: i giorni si susseguono e sembrano tutti uguali. Il passato può occupare i vostri pensieri, esaminerete errori e rimpianti.

Oroscopo 12 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Urano potrebbero riemergere forti emozioni che scateneranno pensieri cupi e malumore. Tenete presente che potete trovare gioia e conforto nelle amicizie! Se inoltre avete tenuto nascosto qualcosa, può essere il momento in cui deciderete di parlarne. Potreste infatti aver capito che presto sarà comunque scoperto. E forse non è un grosso problema come pensate. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Urano, vi rende poco piacevoli. Mettete da parte le tensioni interiori e fate spazio all’amore! Soli: la voglia di flirtare c’è tutta ma occhio al nervosismo, non facile da gestire e che può rappresentare un ostacolo.

Oroscopo 12 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste aver perso di vista i vostri obbiettivi personali o professionali, sentirvi un po’ demotivati ma da oggi tornerete in carreggiata, proverete un bel senso sollievo, chiarezza mentale e motivazione. La nuova fase rappresenta un’opportunità per porre fine a quello che è stato un periodo un po’ apatico e volubile e iniziarne uno diverso che, soprattutto nel lavoro, sarà molto più appagante! Amore: in coppia, atmosfera gioiosaI Provate entrambi la felicità di stare insieme, la felicità che porta alla passione, quella che cementa per sempre la relazione. Soli: nessuno oggi è in grado di resistervi. Attraverso un bellissimo incontro, scoprirete nuovamente l’amore!

Oroscopo 12 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno in dissonanza con Urano in Toro potrebbe scatenare qualche preoccupazione riguardo il lavoro o le finanze. Con chi vi circonda, cercate di mantenere la calma, anche se non è escluso che nel corso della giornata sarà necessario fare qualche respiro profondo… E in serata la musica cambierà poco: il vostro atteggiamento ostinato potrebbe creare tensioni nelle relazioni. Amore: in coppia, è una giornata di riflessione che potrebbe non piacervi perché la realtà non sempre corrisponderà a ciò che sperate. Soli: se una persona vi attrae, impegnata o meno, proverete l’impulso improvviso di dichiararvi. Sicuri sia una buona idea?

Oroscopo 12 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se state pensando di lanciarvi in una nuova avventura di lavoro, oggi potrebbe essere una giornata fondamentale! La Luna in Leone, sosta alle spalle del vostro segno, indica che nel caso doveste trovarvi a prendere una decisione che potrebbe cambiare la vostra vita, sarà indispensabile seguire l’intuito. Non dovete avere timore di ascoltarlo: vi farà imboccare la direzione giusta! Amore: in coppia, con il partner c’è grande complicità, proporrete di fare qualcosa di inedito e l’idea funzionerà. Soli: forse siete attratti da due persone ma le cose non stanno andando avanti perché potrebbero non essere disponibili o esitanti. I consigli degli amici saranno preziosi!

Oroscopo 12 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Urano, state alla larga da chi cerca di provocarvi, vuole una lite. E’ una buona giornata per staccare la spina dai social media! Ancora meglio se prenderete definitivamente le distanze da situazioni o persone che non aggiungono nulla di positivo alla vostra vita. Per placare le tensioni, pianificate la serata a casa, fate un bagno rilassante o guardate in tv il programma preferito. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Urano genera spesso incomprensioni e dubbi. Non vedete le cose con lucidità e rischiate di essere molto sospettosi. Soli: è una giornata carica di tensioni: dovete uscire da questa spirale negativa.

Oroscopo 12 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste essere in lizza per un’opportunità, un lavoro o una possibilità collegata alla carriera ed entrare in competizione con altre persone. Il che potrebbe creare una certa tensione. La voglia di progredire sarà forte ma entrare in competizione creerà parecchio stress. Puntare al primo posto è comprensibile ma un approccio più rilassato potrebbe farvi ottenere senza tanta ansia, un ottimo risultato. Amore: in coppia, l’amore del partner vi farà sentire al top! Tra le braccia della dolce metà, dimenticherete tutto. Quanto meno per oggi… Soli: se siete in attesa di qualche segnale da una persona incontrata di recente, oggi potrebbero arrivare buone notizie!

Oroscopo 12 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Creatività al top, siete ottimisti e oggi svilupperete idee brillanti che potrebbero riguardare un cambiamento nelle abitudini, il modo in cui gestite le vostre risorse e come sfruttate le vostre capacità. La Luna in Leone vi consente di vedere il quadro più ampio e di capire cosa dovete fare per migliorare la vostra vita. Potrebbe comportare un po’ di trasformazioni ma ne varrà la pena. Amore: in coppia, sentimenti forti e gioia di vivere illumineranno questa serata! In programma, progetti e un pizzico di follia. Soli: il cuore si apre, finalmente guardate al futuro con consapevolezza e fiducia. Volete esprimere tutta la tenerezza che provate. È una rinascita.

Oroscopo 12 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Leone potreste decidere se portare avanti o meno un progetto. Potreste chiedervi se è un buon investimento, soprattutto per quanto riguarda il costo. Procedete con calma, evitate di affrettare le cose, poiché nei prossimi giorni avrete le energie e il sostegno per renderlo fattibile. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche, ma ciò non potrà che migliorarlo. Amore: in coppia, nella relazione cercherete di introdurre qualche piacevole imprevisto e un po’ di pepe. È la serata ideale per salire in macchina verso un posto inedito e trovare un ristorantino per una cenetta romantica. Soli: la ricerca dell’amore andrà bene. E’ una giornata in cui potreste incrociare uno sguardo più che caliente che vi conquisterà.

Oroscopo 12 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Urano, potreste riflettere su una situazione che rappresenta una minaccia alla vostra stabilità – forse anche finanziaria – e avvertire un po’ di stress, di agitazione. Siete in una fase positiva, dunque non sono previste tragedie. E’ solo una giornata no! Rilassatevi, non prendete iniziative e con i familiari mantenete la calma. Se qualcosa non va, parlatene con gentilezza. Amore: in coppia, circolano tensioni, gli sbalzi d’umore potrebbero portare a discussioni e freddezza. Occhio a ciò che direte. Soli: con i passaggi odierni, penserete che gli incontri sono uno più noioso dell’altro. E forse non avrete torto.

Oroscopo 12 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste essere ansiosi o stressati ma per ragioni che non capirete bene. Probabilmente avete mille cose da fare e vi sentite sotto pressione. Ma i pianeti vi dotano di sicurezza e motivazione per affrontare al meglio questa giornata, anche se attraverso piccoli passi e molti respiri profondi. Sul piano personale: mettete dei limiti a una persona che ha un atteggiamento un po’ invadente. Amore: in coppia, i pianeti sostengono tutte le vostre iniziative romantiche. Belle emozioni e non solo in camera da letto… Soli: il cuore batterà per una persona incontrata con gli amici. Ma anziché flirtare apertamente sarete pazienti e cercherete di approfondire la conoscenza.

