Cosa dice l’oroscopo dell’11 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore del tempo libero, della creatività, rappresenta un invito a dedicarvi a un hobby o un’attività piacevole che avete chiuso in un cassetto. Queste vibrazioni sono perfette per dare il via a un progetto o a un’idea imprenditoriale. Al contempo, Giove in Cancro in moto retrogrado fino al 10 marzo, segnala che un trasloco, l’acquisto o la vendita di proprietà e altri progetti domestici, avranno bisogno di più tempo. Amore: in coppia, di buonumore, più aperti e più disposti a scendere a compromessi. Dite al partner che è unico/a! Soli: la Luna in Leone annuncia una nuova relazione e nel giro di breve tempo sarete inseparabili!

Oroscopo 11 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e accentua il vostro attaccamento alle persone care per cui provate affetto. L’attenzione su questo settore può anche essere un invito a ospitare gli amici in casa e un’occasione per rivedervi e rafforzare le relazioni. Con Giove in Cancro in moto retrogrado fino al 10 marzo 2026, gli eventi nella vita sociale potrebbero coincidere con incontri positivi e stimolanti, non è escluso che qualcuno riprenda gli studi. Amore: in coppia, stato d’animo più amoroso, persino appassionato. Soli: potrebbe esserci un incontro e questa volta sarà all’insegna della stabilità anziché della folle passione.

Oroscopo 11 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone crea un’atmosfera piacevole, avete la possibilità di esprimervi ed essere ascoltati. Le vostre parole, il modo in cui comunicate, vi faranno notare. Al contempo, fino al 10 marzo 2026, fate attenzione: Giove in Cancro entra in moto retrogrado: la situazione finanziaria sarà altalenante dunque rimandate gli acquisti importanti e se in programma ne avete uno importante cercate di risparmiare. E’ il momento ideale per rivedere le abitudini di spesa. Amore: in coppia, avete bisogno di riprendere una conversazione per eliminare l’incertezza. Soli: incontri con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Queste nuove relazioni vi intrigheranno!

Oroscopo 11 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore delle finanze e potreste avere la tentazione di fare un acquisto impulsivo ma cercate di resistere… Su un altro piano: Giove nel vostro segno entra in moto retrogrado e fino al 10 marzo 2026, rappresenta un’ottima opportunità per apprendere nuove abilità, migliorare voi stessi, la vostra immagine, e raggiungere il successo. E’ il periodo ideale per essere più selettivi nella scelta delle persone a cui dedicare tempo ed energie. Amore: in coppia, eliminate qualsiasi comportamento che possa minare la vostra idea di felicità! Soli: mettendo a tacere la permalosità, oggi potreste trovare l’amore. Apritevi agli altri con fiducia.

Oroscopo 11 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna nel vostro segno avete belle energie, è un ottimo momento per fare qualcosa di diverso. Avete le carte in regola e siete pronti a fare i passi necessari per far decollare i vostri piani. Notizia importante: Giove in Cancro da oggi e fino al 10 marzo 2026 sosta alle spalle del vostro segno: in questo periodo potrebbero riaffacciarsi vecchie paure, abitudini o questioni in sospeso che andranno risolte così da lasciare spazio a futuri quanto brillanti risultati. Amore: in coppia, lo sguardo intrigante del partner vi farà capire che il vostro fascino ha sempre un grande effetto! Soli: fatevi belli/e e uscite: in programma c’è uno splendido incontro romantico.

Oroscopo 11 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno, oggi sarete più riservati del solito. Se una situazione o una persona è motivo di stress potreste decidere di iniziare una pratica, ad esempio lo yoga, che vi aiuti a ridurre l’ansia e ritrovare la pace interiore. Su un altro piano: Giove in Cancro fino al 10 marzo 2026 sosterà in in moto retrogrado: se avete in cottura troppe idee o progetti è un buon momento per stabilire le priorità e un ritmo che vi consenta di mantenere l’equilibrio. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere sentimenti ed emozioni. Non tenete tutto dentro! Soli: chiuderete una storia sbagliata. Siete determinati a cambiare la vita affettiva ed essere felici.

Oroscopo 11 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Leone punta i riflettori sul vostro settore dei progetti e delle relazioni, anche di amicizia. Dovete socializzare al massimo! Troverete chi vi darà una mano a dare il via o far progredire un progetto e andrà alla grande! Al contempo, Giove in Cancro da oggi e fino al 10 marzo 2026 sarà in moto retrogrado: è un buon periodo per raccogliere i frutti dei recenti successi e concentrare le energie sui progetti già in corso anziché intraprendere nuove iniziative. Amore: in coppia, aprite la porta al miglioramento e godete ogni momento senza porvi domande, siate presenti. Soli: organizzate meglio la vostra vita: avrete più tempo per uscire e incontrare nuove persone.

Oroscopo 11 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Ritagliate del tempo per esaminare gli obbiettivi riguardanti la carriera, le ambizioni: è la giornata ideale per prendere il merito del vostro impegno e mettere in mostra il vostro talento! Al contempo, oggi Giove entra in moto retrogrado e annuncia che i progetti a lungo termine richiederanno pazienza. Evitate le scorciatoie, dovete essere scrupolosi. Potrebbero anche riemergere vecchie opportunità o progetti e andranno esaminati con saggezza. Amore: in coppia, atmosfera elettrica! Rischiate di dire cose poco piacevoli e la dolce metà dovrà fare molti sforzi per non reagire. Soli: per conquistare chi vi attrae potreste decidere di cambiare tattica. E’ la cosa migliore.

Oroscopo 11 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Leone è uno splendi martedì, qualcosa nel lavoro o nella vita personale vi regalerà enorme soddisfazione, proverete piacere e gioia. Al contempo, da oggi e fino al 10 marzo 2026, Giove in Cancro in moto retrogrado sosta in un vostro settore delle finanze: se al riguardo avete avuto delle preoccupazioni, in questo periodo si placheranno. Tuttavia se avete speso troppo o contratto dei prestiti è il momento di riequilibrare la situazione. Amore: in coppia, bella giornata: farete progetti, avrete tenere conversazioni, dolci momenti di intimità, tutto vi sorride! Soli: avrete la possibilità di incontrare persone simpatiche. Dove meno ve l’aspettate.

Oroscopo 11 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Leone nel vostro settore della trasformazione, rappresenta un invito a prendere le distanze da situazioni e persone malsane. Tanto più che Giove in Cancro fino al 10 marzo 2026 sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita privata. Sarete spinti a una attenta revisione, alcune potrebbero chiudersi oppure altre richiedere un nuovo equilibrio. Non è il periodo giusto per affrettare le decisioni ma quello di capire ciò che per voi conta davvero. Amore: in coppia, parlerete di progetti e un po’ meno d’amore ma il partner sa che provate profondi sentimenti. Soli: in cerca di una relazione vera. Un indizio per riconoscerla? Una complicità che evolverà pian piano.

Oroscopo 11 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Leone è in buon aspetto con Mercurio in Sagittario: potreste ricevere una proposta di accordo o avere comunque la possibilità di parlarne. Su un altro piano: Giove in Cancro in moto retrogrado fino al 10 marzo 2026 rappresenta un invito a prendere cura del vostro benessere. E’ un ottimo periodo per fare un checkup, seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico così da eliminare lo stress e sentirvi in forma. Dalle abitudini quotidiane traete quei benefici che desiderate? Amore: in coppia, perdonare in modo sistematico non è sempre positivo. Lo sapete e ne approfittate… Soli: il timore di fare una scelta sbagliata e soffrire vi blocca. Stop al passato!

Oroscopo 11 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Leone più che mai dedicherete attenzioni alle persone care, penserete al loro benessere. Tuttavia fate in modo che ciò non vada a detrimento della vostra tranquillità: pensate dunque anche a voi e al vostro benessere psicofisico. Giove in Cancro oggi entra in moto retrogrado – fino al 10 marzo 2026 – e accentua la vosttra creatività, farete nuovi ed entusiasmanti progetti anche se sarà indispensabile capire dov’è che desiderate progredire. Amore: in coppia, desiderio di amare ed essere amati. Sfrutterete il fascino per ri-conquistare la dolce metà. Soli: potreste dare il via a una bella storia inaspettata. L’amore sarà al centro della vostra giornata.