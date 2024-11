L’oroscopo del 12 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La tendenza odierna è quella di riflettere eccessivamente il che potrebbe spingere ad accentuare eventuali dubbi. Se ad esempio dovete intraprendere qualcosa o cogliere un’opportunità rischiate di sviluppare un po’ di pessimismo, il pensiero negativo e ciò spegnere il vostro entusiasmo. Volete andare sul sicuro ma spesso è proprio abbattendo le barriere mentali, sviluppando elasticità e leggerezza che si ottiene il successo. Amore: in coppia, riaffiora un segreto fino a oggi sepolto? Parlatene con il partner così da liberarvi dai pensieri cupi. Soli: rimuginate sul passato ed è un errore. Accantonate i dubbi e sfruttate la giornata per cercare di rilassarvi.

Oroscopo 12 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel lavoro o nel giro delle amicizie, potreste scoprire che parlano molto di voi, i colleghi ad esempio fanno dei pettegolezzi sul vostro conto, circolano voci non sempre positive. Anche se notare che le persone hanno una doppia faccia è deludente, non lasciatevi influenzare, ignorate ciò che dicono. Se le persone parlano tanto di voi forse si tratta di semplice invidia. Vita privata o professione, continuate a brillare in tutto ciò che fate. Amore: in coppia, molto fantasiosi. il che potrebbe rappresentare un vantaggio, soprattutto se avete qualcosa da farvi perdonare. Soli: avete belle idee per distinguervi da chi vi circonda e farvi notare. Uscite, dunque, e conquisterete!

Oroscopo 12 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui siete agitati, permalosi e canalizzare le energie praticando un po’ di esercizio fisico vi permetterà di ritrovare l’equilibrio. In caso contrario rischiate di essere esigenti, porre richieste irrealistiche a voi stessi e a chi vi circonda o di scatenare delle discussioni con il boss o un superiore. Se, infine, siete preoccupati in vista di un colloquio di lavoro o di una negoziazione, sfruttando l’eloquio sciolto ne uscirete vincenti! Amore: in coppia, non è la giornata ideale per parlare delle reciproche idee o affrontare argomenti delicati. Soli: se avete chiuso un flirt potreste sentirvi delusi ma in seguito capirete che per voi è stato un bene.

Oroscopo 12 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui nel lavoro rischiate di andare po’ troppo di fretta: rallentate e tra un impegno e l’altro concedetevi una pausa. Mantenendo un ritmo serrato potreste infatti commettere qualche errore oppure sfuggirvi un dettaglio importante, soprattutto se volete portare a termine velocemente un compito che vi annoia. Prudenza, organizzatevi ed esaminate tutto con attenzione così da evitare critiche da parte di un collega o del boss. Amore: in coppia, se dovessero nascere dei malintesi, aprite il dialogo ma soprattutto esprimetevi con sincerità. Soli: non è previsto l’incontro con il grande amore ma sviluppate ottimismo poiché presto arriverà!

Oroscopo 12 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potrebbe esserci una notevole differenza tra i vostri valori, le idee e quelle degli amici il che potrebbe scatenare la paura del rifiuto o portare a un malinteso. Tenete presente tuttavia che il disagio odierno svanirà nel giro di poco dunque mantenete la vostra posizione. Rimanete fedeli alle vostre convinzioni ed esprimetele con sicurezza. Chi è in linea con le vostre idee continuerà a starvi accanto e vi sarà chiaro chi sono i vostri veri alleati. Amore: in coppia, meno esigenti nei confronti del partner, il che migliorerà notevolmente la relazione. Soli: vi lamenterete meno del vostro status, avete capito che è meglio aspettare che lanciarvi tra le braccia del primo arrivato.

Oroscopo 12 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno è una giornata in cui le pressioni dovute alle questioni domestiche o personali potrebbero temporaneamente appesantirvi. Evitate di portare questo stress sul posto di lavoro e cercate di mantenere la calma. Visto che siete po’ scontrosi rischiate infatti di creare delle tensioni con i colleghi oppure sarete molto concentrati sui vostri compiti e se qualcuno vi distrarrà partirete in quarta…Amore: in coppia, se circolano tensioni per questioni relative alla casa, alla famiglia, rimandate le conversazioni! Soli: no all’insicurezza, siate voi stessi, osate e conquistate! Avete ampia possibilità di successo.

Oroscopo 12 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni, la vostra tendenza è quella di vedere il bicchiere mezzo vuoto, i transiti amplificano i limiti di un progetto o di un obbiettivo. È un fatto temporaneo e utile poiché è d’aiuto a scovare eventuali difetti ma è pur vero che può essere scoraggiante. In questo caso, la cosa migliore è concentrarvi su quei problemi pratici in attesa di essere risolti. Potrebbero esserci delle tensioni nelle relazioni di lavoro o personali, evitate di essere perfezionisti e inflessibili! Amore: in coppia, cercate di ricaricare le batterie in compagnia del partner nella totale intimità. Soli: sarete più intrigati da avventure passeggere e senza conseguenze. Buona serata…

Oroscopo 12 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un mercoledì in cui non vi sentite emotivamente al top, dovreste dunque evitare situazioni che implicano un confronto acceso e sottrarvi alle richieste di chi vi circonda soprattutto se comportano un dispendio di tempo ed energie. Su un altro piano: se pensate che un hobby, un talento o un’abilità potrebbero cambiare in meglio il vostro percorso professionale, non dovete accantonare l’idea né tanto meno farvi scoraggiare dalle insicurezze. Amore: in coppia, in caso di discussione, forse per motivi di denaro, fate del vostro meglio per evitare di perdere le staffe. Soli: vi chiederete se un flirt debba andare avanti oppure sia meglio chiudere. Ne parlerete…

Oroscopo 12 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno oggi una persona potrebbe tentare di minimizzare i risultati ottenuti nel lavoro oppure dissuadervi dal cogliere nuove opportunità. Il motivo? La vostra determinazione a progredire costringe l’altro a fare i conti con i propri limiti e ciò rappresentare un problema. Tenete duro, mostrate le vostre capacità, le competenze e continuate a inseguire con coraggio e tenacia i vostri obiettivi professionali. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner sia critico ed esigente nei vostri confronti. Evitate e fate leva sull’amore e la gentilezza. Soli: per oggi non cercate l’amore. preferite stare soli, in vostra compagnia.

Oroscopo 12 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Che si tratti di lavoro o vita personale è una giornata in cui rimanere dietro le quinte e riflettere: è tempo di uscire dalla modalità pilota automatico e capire se percorrere la stessa direzione vi è davvero utile o è diventata semplicemente una comoda trappola. Se avvertite il desiderio di esplorare nuove strade, di cogliere nuove opportunità è il momento di puntare senza esitare a un cambiamento e senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, per ritrovare la fiducia, entrambi dovrete raddoppiare i vostri sforzi. Niente è perduto, anzi. Soli: se provate malinconia, fatevi coccolare dagli amici. La vita è fatta di alti e bassi e oggi non è il top. Andrà meglio domani.

Oroscopo 12 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i transiti odierni nel corso della mattinata alcune conversazioni di lavoro o d’affari potrebbero essere rimandate e ciò scatenare un po’ di pessimismo. Ma invece di rimuginare pensate che sono solo posticipate e non annullate! Il punto è che oggi avete la tendenza a soffermarvi eccessivamente anche su piccoli dettagli a cui attribuirete troppa importanza e rischiate di diventare un po’ aggressivi con chi vi circonda. Amore: in coppia, dal partner pretendete molto, contestate le sue decisioni e non sarà facile mantenere l’armonia. Soli: in caso di incontro romantico non partite in quarta, evitate di pensare immediatamente al matrimonio o alla convivenza.

Oroscopo 12 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Solitamente più che disponibili, pronti ad assecondare le richieste di amici e familiari, con la dissonanza Mercurio in Sagittario-Saturno nel vostro segno oggi sarete spinti a stabilire dei limiti. Probabilmente avvertite un po’ di stanchezza e avete voglia di pensare soltanto a voi. Nel corso della giornata vi riprenderete avrete la possibilità di risolvere alcuni problemi, rilassarvi e godere il momento presente anziché preoccuparvi del futuro. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle discussioni ma avranno l’effetto di cementare la relazione. Soli: conquisterete più di un cuore ma se vi lancerete in più avventure contemporaneamente, alla fine sarete confusi.