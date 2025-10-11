L’oroscopo del 12 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 12 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 12 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con la Luna in Cancro le questioni familiari o riguardanti la casa saranno al centro della scena. E’ una domenica in cui siete più emotivi e sensibili del solito e ciò potrebbe scatenare problemi di comunicazione esagerati. Tuttavia la Luna è in buon aspetto con Mercurio, se doveste avere una discussione con una persona a cui volete bene, cercate di affrontare la situazione nel modo più diplomatico possibile e capire la posizione dell’altro/a. Amore: in coppia, date la priorità ai momenti non programmati. L’eros deve essere reinventato. E’ così che riaccenderete la fiamma della passione! Soli: potreste essere attratti da due persone e non sapere cosa fare. Una pausa vi permetterà di evitare un errore.
Oroscopo 12 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 12 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Sfruttate questa domenica per concedervi i piccoli piaceri che regala la vita così da gratificarvi e rilassarvi., accantonare le questioni di tipo pratico, di lavoro, riguardanti la casa o altre faccende domestiche e pensare a divertirvi. Ancora meglio se coinvolgerete amici cari o familiari. In ogni caso, fate attenzione a mettere mano al portafoglio, spendere – anche online – eccessivamente se non potete permettervelo e ne siete consapevoli. Amore: in coppia, parlando in modo poco chiaro rischiate di scatenare alcuni malintesi o incomprensioni! Perché rovinare la giornata? Soli: per oggi evitate di inviare dei messaggi. Potrebbero essere male interpretati e portare a nulla. Pesate attentamente le parole.
Oroscopo 12 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna sosta nel vostro segno potrebbe scatenare degli sbalzi d’umore, impazienza, rischiate di chiudervi a riccio soprattutto se le responsabilità di lavoro hanno sottratto del tempo alla cura di voi stessi. Prima che inizi un’altra settimana lavorativa date la priorità alle vostra esigenze così da eliminare lo stress. Cercate infine di esplorare nuovi interessi, fare qualcosa che accenda la motivazione e vi regali gioia.Amore: in coppia, cercate di godere dei bei momenti, con il partner apritevi alle cose belle e buone della vita. L’eros è al top! Soli: avete le carte in regola per conquistare una persona e trascorrere una serata romantica. E’ arrivato il vostro turno di vivere belle emozioni.
Oroscopo 12 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
L’aria profuma di cambiamenti riguardanti il lavoro: inizialmente potrebbero sembrare destabilizzanti ma nel prossimo futuro toccherete con mano che sono stati positivi. Ovvero comportare un aumento di stipendio o una promozione, un trasferimento, un nuovo lavoro o persino una nuova carriera. Accogliete tutto con gioia, seguite la corrente! In serata evitate di osservare con la lente di ingrandimento tutto ciò che fanno o dicono gli altri. Amore: in coppia, giornata romantica e ricca di passione! Vi lascerete travolgere dalle emozioni e al partner piacerà… Soli: in programma c’è un amore appassionato, perderete entrambi la testa e vivrete momenti straordinari!
Oroscopo 12 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
E’ una domenica in cui come sempre amici o familiari conteranno su di voi ma, a sorpresa, siete stufi di sentirvi responsabili di tutto e tutti: avrete il coraggio di dire loro che avete bisogno di riposo, di rilassarvi e che dovranno sbrigarsela da soli. Per il vostro segno non è facile, temete di offenderli ma stavolta vi farete rispettare. Atteggiamento più che giusto altrimenti se le relazioni non sono equilibrate fanno emergere delle frustrazioni. Amore: in coppia, riuscirete a evitare conversazioni spinose. Capirete che è meglio non raccogliere le provocazioni del partner. Soli: la vostra naturale empatica vi spinge ad andare d’accordo con tutti, ma la minima mancanza scatenerà la freddezza.
Oroscopo 12 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con il buon aspetto tra la Luna in Cancro e Mercurio nel vostro segno, i pensieri oggi possono essere fonte di ispirazione, impegnare le energie – ne avete a bizzeffe – in progetto creativo sarà d’aiuto a rilassarvi. Il transito risveglia il desiderio di avventura, mentalmente avete voglia di vivere situazioni, esperienze e idee un po’ più insolite. Non è escluso, infine, che oggi incontrerete un fratello o una sorella. Amore: in coppia, una frase mal interpretata o una situazione valutata in modo sbagliato, potrebbero creare delle frizioni. Parlate sinceramente e chiedete al partner di fare altrettanto. Soli: dopo un periodo complicato, avete difficoltà a recuperare sicurezza. Presto tornerete in pista!
Oroscopo 12 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la Luna in Cancro potreste avere la sensazione che nessuno vi ascolti oppure che le persone contraddicono ciò che dite. Diciamo che siete iper emotivi e rischiate di prendere tutto di traverso. Questo transito è forte, aumenta la ricettività a tutto ciò che è motivo di turbamento ma, attenzione, accentua anche la vostra immaginazione. La cosa migliore è esprimere le vostre emozioni e non reprimerle. Proverete un senso di liberazione. Amore: in coppia, se con il partner avrete punti di vista diversi, l’atmosfera potrebbe diventare. pesante. Soli: prima di iniziare una nuova storia è necessario fare un bilancio. Avete bisogno di mettere ordine nei pensieri e allonanare un ricordo del passato.
Oroscopo 12 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Solitamente al vostro segno piace assumere il ruolo di leader responsabili ma con la sosta della Luna in Cancro, oggi potrebbe pesarvi. Avrete la sensazione di trascurare sempre le vostre esigenze per soddisfare quelle dei familiari oppure potreste pensare che nel lavoro approfittino della vostra disponibilità. Perché provare rancore? Iniziate a chiedere anche voi! Una conversazione sincera vi permetterà di rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, prenderete molto sul serio la vita amorosa, penserete a come arricchirla e renderla il più appagante possibile. Soli: la vita affettiva è effervescente! Il Sole rafforza il vostro carisma e Marte il sex-appeal. Catturate tutti gli sguardi!
Oroscopo 12 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Rifletterete parecchio su una situazione che vi preoccupa ma visto che non sapete come muovervi, dovete evitare di prendere delle decisioni impulsive: potrebbero farvi cacciare in qualche guaio. Per oggi rilassatevi, ricaricate le batterie e ritagliate un po’ di tempo per mettere ordine nella corrispondenza, nei documenti o più semplicemente in casa. Al contempo è in momento ideale per introdurre nuove abitudini ed eliminare quelle malsane. Amore: in coppia, più protettivi del solito con il partner, nella vostra vita la sua presenza è fondamentale! Grande complicità. Soli: negli affari di cuore avete via libera per flirtare dolcemente con una persona e nel giro di breve tempo incontrarvi di nuovo.
Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna in Cancro è in buon aspetto con Mercurio in Scorpione: il transito annuncia una bella domenica, in cui siete più affascinanti del solito, avete la possibilità di distrarvi, divertirvi, stringere nuove relazioni ma non solo, riceverete e farete a vostra volta dei complimenti e cosa per voi sempre importante avrete il sostegno e l’incoraggiamento delle persone care. Con questo passaggio non è escluso che darete il via o riprenderete un hobby che vi entusiasma. Amore: in coppia, parlerete di un progetto che avevate chiuso in cassetto. Guardare al futuro cementerà la relazione e il reciproco impegno. Soli: avete la possibilità di dare il via a una storia ma dovete uscire, altrimenti ve la farete scappare!