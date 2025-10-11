Cosa dice l’oroscopo del 12 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con la Luna in Cancro le questioni familiari o riguardanti la casa saranno al centro della scena. E’ una domenica in cui siete più emotivi e sensibili del solito e ciò potrebbe scatenare problemi di comunicazione esagerati. Tuttavia la Luna è in buon aspetto con Mercurio, se doveste avere una discussione con una persona a cui volete bene, cercate di affrontare la situazione nel modo più diplomatico possibile e capire la posizione dell’altro/a. Amore: in coppia, date la priorità ai momenti non programmati. L’eros deve essere reinventato. E’ così che riaccenderete la fiamma della passione! Soli: potreste essere attratti da due persone e non sapere cosa fare. Una pausa vi permetterà di evitare un errore.

Con la Luna in Cancro nel vostro settore della comunicazione, le conversazioni saranno piacevoli e, al contempo, sarete pronti a dare buoni consigli, a dare conforto a chi vi circonda. Il punto è che qualcuno non ne avrà bisogno e ve lo farà notare. Il che vi farà arrabbiare. Fate dunque una selezione, offrite un consiglio solo a chi sapete che ne farà buon uso. D’altra parte dovete ammettere che non apprezzate che vi diano dei consigli! Amore: in coppia, avvertite il bisogno di ricevere più attenzioni dal partner. Lo comunicherete ma in modo eccessivamente diretto e rischiate di ottenere il contrario. Soli: se avete dato il via a un flirt penserete che l’altro/a non vi capisca… Ma ne siete sicuri?

Oroscopo 12 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sfruttate questa domenica per concedervi i piccoli piaceri che regala la vita così da gratificarvi e rilassarvi., accantonare le questioni di tipo pratico, di lavoro, riguardanti la casa o altre faccende domestiche e pensare a divertirvi. Ancora meglio se coinvolgerete amici cari o familiari. In ogni caso, fate attenzione a mettere mano al portafoglio, spendere – anche online – eccessivamente se non potete permettervelo e ne siete consapevoli. Amore: in coppia, parlando in modo poco chiaro rischiate di scatenare alcuni malintesi o incomprensioni! Perché rovinare la giornata? Soli: per oggi evitate di inviare dei messaggi. Potrebbero essere male interpretati e portare a nulla. Pesate attentamente le parole.

Oroscopo 12 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna sosta nel vostro segno potrebbe scatenare degli sbalzi d’umore, impazienza, rischiate di chiudervi a riccio soprattutto se le responsabilità di lavoro hanno sottratto del tempo alla cura di voi stessi. Prima che inizi un’altra settimana lavorativa date la priorità alle vostra esigenze così da eliminare lo stress. Cercate infine di esplorare nuovi interessi, fare qualcosa che accenda la motivazione e vi regali gioia.Amore: in coppia, cercate di godere dei bei momenti, con il partner apritevi alle cose belle e buone della vita. L’eros è al top! Soli: avete le carte in regola per conquistare una persona e trascorrere una serata romantica. E’ arrivato il vostro turno di vivere belle emozioni.

Oroscopo 12 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: il desiderio odierno è quello di godere di pace e tranquillità, anche rimanendo un po’ per conto vostro. Sfruttate questo transito per far lavorare la creatività, l’immaginazione e trovare nuove idee, sviluppare nuovi progetti. Non è tuttavia ila giornata giusta per parlarne con chi vi circonda poiché troverebbero tutti i difetti possibili. Potrete farlo a partire da domani. Amore: in coppia, alcune questioni di lavoro prenderanno il sopravvento e avrete poca voglia di sorridere e interagire con il partner. Soli: anche se la solitudine vi pesa, ne avete abbastanza dell’insistenza degli amici che vogliono regolarmente farvi conoscere altre persone.