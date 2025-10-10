Cosa dice l’oroscopo dell’11 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

È importante che eliminiate definitivamente alcune insicurezze riguardo al vostro talento e alle qualità. Con la dissonanza Venere-Saturno affrontate eventuali dubbi o pressioni che potrebbero sspegnere il vostro entusiasmo.Pensate a questi aspetti nello stesso modo in cui pensate al vostro corpo. Quando praticate esercizio fisico, seguite una dieta sana e riposate a sufficienza, il corpo reagisce in modo positivo. Qualità e talento non sono diversi. Hanno bisogno di cure e nutrimento. Amore: in coppia, in serata seppellite l’ascia di guerra, potete farlo grazie ai reciproci sentimenti sinceri. Soli: dovete liberarvi del passato, del pensiero di un/a ex e andare avanti! E’ essenziale ripartire su nuove basi.

Riguardo a un’amicizia , se da un po’ di tempo avete la sensazione che qualcosa non vada per il verso giusto, da oggi ne sarete più consapevoli. Potrebbe, forse, essersi creata una distanza che mette fine alla relazione. E’ il momento di entrare in nuove cerchie più in linea con le vostre idee e interessi attuali. Mantenendo ovviamente quei rapporti che sono solidi e vi sostengono. Amore: in coppia, sono presenti delle tensioni e la stanchezza oggi non aiuta. Avvertite forse il bisogno di stare per conto vostro senza dover rendere conto a nessuno? Soli: tra qualche frustrazione e malumore, oggi negli affari di cuore l’amore non ha posto! Il punto è che non sapete nemmeno voi cosa volete.

Oroscopo 11 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Venere-Saturno, un disaccordo familiare potrebbe arrivare al culmine ma, per fortuna, la situazione cambierà. E solo grazie a voi, alla determinazione di risolvere il problema e riportare l’armonia.Tuttavia prima di ristabilire la pace ed eventualmente trovare un compromesso, dovrete dare il via a una chiacchierata con una persona cara a cui non piacerà ciò che direte ma chiarirete definitivamente. Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto, siete demoralizzati e ciao ciao leggerezza nella relazione. Soli: siete sempre allegri, amichevoli ma oggi non avete voglia di niente, tanto meno di scherzare! Forse è meglio dire no a incontri e appuntamenti romantici.

Oroscopo 11 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza odierna tra Venere e Saturno potrebbe far emergere necessità di apportare una modifica o una revisione che assorbirà molto del vostro tempo. La cosa migliore è prestare maggiore attenzione ai dettagli dei vostri obiettivi o dei vostri compiti, portando a termine il lavoro ema soprattutto evitando di ascoltare le opinioni – inutili – degli altri. Potrebbe non essere facile, ma cercate di stabilire delle priorità. Amore: in coppia, potreste sentire una mancanza di tenerezza e/o desiderio da parte della dolce metà. Le conversazioni saranno tese… Soli: siete affascinanti ma oggi non avete sicurezza in voi stessi. Con questo stato d’animo vi è difficile lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 11 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

E’ una giornata in cui sarete in conflitto tra ciò che vorreste fare liberamente o il rispettare gli impegni che richiedono pazienza e disciplina. Il transito potrebbe sembrare limitante anche per quanto riguarda le finanze: potreste rendervi conto di un problema che richiede una maggiore parsimonia. Potreste provare disappunto ma tenete presente che in seguito vi accorgerete che è stato d’aiuto a evitare complicazioni. Amore: in coppia, la relazione deve progredire e consolidarsi. Se uno di voi non vuole evolvere, sarà difficile evitare disaccordi. Soli: le dissonanze astrali complicano l’amore, oggi non ha posto. Dubitate persino del vostro fascino! Cercate di distrarvi…