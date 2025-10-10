L’oroscopo dell’11 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo dell’11 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 11 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
È importante che eliminiate definitivamente alcune insicurezze riguardo al vostro talento e alle qualità. Con la dissonanza Venere-Saturno affrontate eventuali dubbi o pressioni che potrebbero sspegnere il vostro entusiasmo.Pensate a questi aspetti nello stesso modo in cui pensate al vostro corpo. Quando praticate esercizio fisico, seguite una dieta sana e riposate a sufficienza, il corpo reagisce in modo positivo. Qualità e talento non sono diversi. Hanno bisogno di cure e nutrimento. Amore: in coppia, in serata seppellite l’ascia di guerra, potete farlo grazie ai reciproci sentimenti sinceri. Soli: dovete liberarvi del passato, del pensiero di un/a ex e andare avanti! E’ essenziale ripartire su nuove basi.
Oroscopo 11 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 11 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la dissonanza Venere-Saturno, un disaccordo familiare potrebbe arrivare al culmine ma, per fortuna, la situazione cambierà. E solo grazie a voi, alla determinazione di risolvere il problema e riportare l’armonia.Tuttavia prima di ristabilire la pace ed eventualmente trovare un compromesso, dovrete dare il via a una chiacchierata con una persona cara a cui non piacerà ciò che direte ma chiarirete definitivamente. Amore: in coppia, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto, siete demoralizzati e ciao ciao leggerezza nella relazione. Soli: siete sempre allegri, amichevoli ma oggi non avete voglia di niente, tanto meno di scherzare! Forse è meglio dire no a incontri e appuntamenti romantici.
Oroscopo 11 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La dissonanza odierna tra Venere e Saturno potrebbe far emergere necessità di apportare una modifica o una revisione che assorbirà molto del vostro tempo. La cosa migliore è prestare maggiore attenzione ai dettagli dei vostri obiettivi o dei vostri compiti, portando a termine il lavoro ema soprattutto evitando di ascoltare le opinioni – inutili – degli altri. Potrebbe non essere facile, ma cercate di stabilire delle priorità. Amore: in coppia, potreste sentire una mancanza di tenerezza e/o desiderio da parte della dolce metà. Le conversazioni saranno tese… Soli: siete affascinanti ma oggi non avete sicurezza in voi stessi. Con questo stato d’animo vi è difficile lanciarvi nella conquista.
Oroscopo 11 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Al contrario di altri segni, oggi siete ben ancorati alla realtà, lucidi e non vi mettete sotto pressione per i dettagli ma guardate il quadro d’insieme. Il che vi permette di dare forma alle idee, elaborare dei progetti e parlare con persona che possono offrire suggerimenti e consigli utili. E’ un’ottima giornata che favorisce la concentrazione su questioni importanti. Amore: in coppia, più spontanei, vi esprimerete con tenerezza e dolcezza. Se siete stati in freddo, oggi ci sarà un riavvicinamento! Soli: la serata si annuncia particolarmente promettente. Una storia potrebbe evolvere, un cambiamento che vi piacerà.
Oroscopo 11 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Evitate di spendere più di quanto possiate permettervi! Uscire con amici dipendenti dallo shopping compulsivo, oggi potrebbe spingervi a fare parecchi acquisti – per la maggior parte inutili – e per le vostre finanze potrebbe essere disastroso. D’altra parte, forse è giusta anche una gratificazione per il duro lavoro svolto questa settimana. C’è qualcosa che potreste concendervi che non implica un esborso di denaro? Un po’ più di tempo solo per voi? Amore: in coppia, penserete al modo migliore per rafforzare la relazione e non sono esclude idee piccantine! Soli: negli affari di cuore deciderete di cambiare tattica. E in effetti per incontrare l’anima gemella dovete anche metterci del vostro…
Oroscopo 11 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con alcuni amici potreste avere punti di vista diversi su una questione e provare delusione ma siete pregati di non farne un dramma! Siate comunque gentili e diplomatici poiché le parole giuste al momento giusto potrebbero comportare un cambiamento positivo. Evitate di concentrarvi su eventuali disaccordi e sottolineate invece ciò che garantisce la reciproca comprensione, anche con i familiari. Amore: in coppia, può essere una giornata romantica, passionale ma dovete accantonare il controllo e la possessività! Soli: il desiderio di vivere un amore unico è forte ma avete paura a correre dei rischi. La persona giusta tarda ad arrivare ma nel frattempo testate il fascino con chi vi circonda.
Oroscopo 11 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Non è una giornata piacevole ma, sia chiaro, anche quasi tutti gli altri segni zodiacali – tranne pochissime eccezioni – avvertono le vibrazioni frustranti della dissonanza Venere-Saturno. Solitamente siete dinamici, positivi, pimpanti ma con questi aspetti sarete costretti a sopportare una situazione complicata. Fate leva sul senso dell’umorismo, pensate ad altro, distratevi in compagnia degli amici cari o leggete un buon libro… Amore: in coppia, evitate di dare la colpa al partner per le tensioni: siete voi gli unici responsabili della pesante atmosfera. Soli: la giornata non è molto favorevole a incontri romantici e potreste essere voi ad annullare un appuntamento. Fate un salto in palestra!
Oroscopo 11 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La dissonanza odierna Venere-Saturno non avrà un impatto sul vostro segno anzi, ovunque andrete sarete al centro dell’attenzione. Il transito rappresenta un invito a ottenere il sostegno di chi vi circonda: sfruttate questa possibilità poiché potrebbe essere utile nel lavoro, nella vita sociale. In particolare una persona potrebbe proporvi qualcosa che in seguito vi farà provare un senso di sicurezza e di stabilità. Amore: in coppia, la relazione è per la serie “due cuori e una capanna”: c’è dolcezza, sensualità e vi lascerete andare alle emozioni. Soli: non lasciatevi scappare quelle persone che potrebbero aggiungere qualcosa in più alla vostra vita da single. Perché non provare un’app di incontri?
Oroscopo 11 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La dissonanza Venere-Saturno oggi potrebbe scatenare ansia e dubbi riguardo a una situazione di lavoro o di affari oppure di tipo finanziario che presentano un ritardo. Andate oltre, evitate questo tipo di pensieri negativi poiché il transito, al contrario, può aprire la strada a solidi progressi. C’è una persona con cui potreste parlare e che possa rassicurarvi sul fatto che non avete nulla di cui preoccuparvi ma solo tutto da guadagnare? Amore: in coppia, non saprete cosa pensare dell’atteggiamento un po’ enigmatico del partner. Prima di aggredire, cercate di scoprire se ha problemi sul lavoro… Soli: aspettate qualche giorno prima di lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella.
Oroscopo 11 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Non è un sabato top, obblighi e responsabilità di tipo personale vi peseranno. Gli amici o i familiari vi sembreranno molto esigenti e inoltre spetterà a voi occuparvi di questioni che si sono complicate. Anche se come sempre siete pronti a fare di tutto per le persone care, stabilite dei limiti, sottolineando ciò che vi aspettate in cambio. Se le emozioni iniziano a prendere il sopravvento concedetevi una gratificazione adeguata. Amore: in coppia, basta con i bei discorsi e le promesse e se volete rafforzare la relazione, abbracciate la dolce metà, sfruttate questa atmosfera sensuale. Soli: non è un sabato che favorisce gli incontri romantici. Nulla di drammatico, è solo una giornata “no”.