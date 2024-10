L’oroscopo del 12 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Plutone in Capricorno entra in moto diretto nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: se negli ultimi cinque mesi avete avuto la sensazione di non fare progressi o avete perso la motivazione, nelle prossime settimane tornerà il ritmo dinamico di sempre. Non abbiate paura di sognare in grande! Il transito vi rende consapevoli di ciò che volete e del motivo per cui lo volete. Al contempo potrete apportare i cambiamenti necessari nei rapporti con il boss, un superiore. Se, infine, c’è un atteggiamento negativo o una cattiva abitudine di cui dovete liberarvi è il momento giusto. Entrate in azione entro il 19 novembre, momento in cui il pianeta sosterà in Acquario per venti anni. Amore: in coppia, con un dialogo all’insegna della gentilezza e attenzione nella relazione circolerà una bella armonia. Soli: flirt inaspettato con una persona sensuale e affascinante.

Oroscopo 12 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Plutone in Capricorno che riprende il moto diretto, fino al 19 novembre – momento in cui entrerà definitivamente in Acquario nel vostro settore della carriera – proverete il forte bisogno di ampliare gli orizzonti, esplorare il mondo, realizzare sogni e desideri. Sarete pronti a lanciarvi in alcune sfide o a cogliere delle opportunità che fino a ieri sembravano fuori dalla vostra portata. Vi renderete conto che potete fare più di quanto pensiate. Se in una relazione di lavoro o personale dovessero emergere dei problemi (o sono già presenti) avrete la possibilità di risolvere più facilmente. Ora siete in grado di gestirli e apportare dei miglioramenti duraturi. Amore: in coppia, la giornata è dedicata al benessere nel dolce nido: più nella tenerezza che nella passione. Soli: oggi siete tentati da avventure leggere e senza futuro: la serata sarà bollente…

Oroscopo 12 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Plutone in Capricorno riprende il moto diretto e il 19 novembre entrerà definitivamente in Acquario dove sosterà per i prossimi 20 anni. In questo periodo vi sentirete più sicuri e motivati a farvi carico del vostro lavoro, del quotidiano, delle abitudini, della forma fisica e delle finanze. Sarete meno preoccupati se in passato abbiate fatto o meno delle scelte giuste e più concentrati sul percorso attuale e sulle prospettive. Vi sentirete pronti a impegnare le energie e il tempo su ciò che avete davvero a cuore. Se ci sono stati momenti difficili, ora saprete quale è la direzione giusta imboccare e dove invece non tornare mai più! Amore: in coppia, se ultimamente una cappa di piombo incombeva sulla vostra relazione, è tempo di fare un po’ di chiarezza. Soli: potreste dire a voi stessi che l’amore “arriverà quando arriverà”. Ma il momento forse è proprio oggi|

Oroscopo 12 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Plutone in Capricorno entra in moto diretto e avrete le idee chiare, nonché belle energie riguardo a ciò in cui volete impegnarvi nel percorso professionale. Se nel lavoro o nella vita personale, nelle relazioni avete incontrato degli ostacoli, vi siete sentiti frustrati ora potete impostare l’asticella in alto e non esitare ad avere aspettative di un certo livello. Il transito rappresenta un invito a ripristinare l’equilibrio dare/avere nei rapporti così da sentirvi appagati. Fino al 19 novembre, momento in cui il pianeta entrerà in Acquario dove sosterà per i prossimi venti anni, potreste scoprire di avere un alleato prezioso o ritrovare la fiducia nei confronti di una persona. Amore: in coppia, se volete trascorrere al meglio questa giornata, accettate le diversità di vedute e vivete pienamente l’amore! Soli: attraenti, non passate inosservati e oggi si profila un incontro romantico emozionante.

Oroscopo 12 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Plutone in Capricorno in moto retrogrado negli ultimi mesi, il vostro benessere e la cura di voi stessi, probabilmente non sono stati presenti nella lista delle priorità. Ma da oggi e fino al 19 novembre, il pianeta riprende il moto diretto e sarete pronti a operare dei cambiamenti nella routine. Il pianeta accenderà il desiderio di cambiare qualche abitudine, seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico e concedervi tutte le coccole che peraltro meritate ampiamente! Il che vi farà sentire sempre più in forma e dotati di splendide energie: ciò vi permetterà di essere più produttivi e di raggiungere più facilmente gli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, nella relazione oggi circola grande leggerezza, siete aperti a tutte le proposte che farà il partner. Soli: accettate gli inviti: avrete maggiori possibilità di incontrare la persona da amare e che vi amerà.

Oroscopo 12 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Plutone in Capricorno riprende il moto diretto e dopo cinque mesi in cui riguardo alle emozioni vi siete sentiti come sulle di montagne russe oggi vi sentirete pronti – vita privata o professionale – a riprendere in mano senza esitare, il timone delle situazioni. Fino al 19 novembre – momento in cui entrerà in Acquario per i prossimi venti anni nel vostro settore dello stile di vita – questo transito sarà d’aiuto a far tornare l’entusiasmo per un hobby, gli interessi, i progetti e gli studi. Sarete decisi ad apportare dei cambiamenti importanti anche nel lavoro e tutto questo grazie al vostro atteggiamento positivo e all’incredibile livello di motivazione. Amore: in coppia, la tendenza odierna è polemizzare su tutto dunque non aspettatevi gesti di tenerezza dal partner. Non capirà il vostro atteggiamento. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma rivelarsi soltanto passeggera.

Oroscopo 12 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Plutone in Capricorno, dopo cinque mesi riprende il moto diretto nel vostro settore della casa, della famiglia. In questo arco di tempo forse avete fatto chiarezza sulle dinamiche familiari o su problemi irrisolti. Da oggi e fino al 19 novembre – momento in cui entrerà definitivamente in Acquario per i prossimi venti anni – potrete mettere a frutto queste “scoperte”, ad esempio trovando un modo nuovo di interagire con le persone care. Avete chiara la necessità di apportare modifiche e miglioramenti nelle relazioni così da poter ottenere ottimi risultati per tutti! I progetti legati alla casa potrebbero finalmente sbloccarsi o acquisire un nuovo slancio. Amore: in coppia, dedicherete del tempo alla dolce metà e organizzerete un’uscita romantica. Soli: il fascino e la simpatia vi permettono di aprire nuove porte nella vita sociale e oggi potreste incontrare l’altra metà della mela!

Oroscopo 12 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Plutone in Capricorno dopo cinque mesi riprende il moto diretto e rappresenta un invito ad aprirvi, a comunicare con chi vi circonda in modo più profondo e sincero. In ogni caso, sfruttate l’intuito di cui siete dotati in dosi massicce, per distinguere le persone a cui poter concedere la vostra fiducia da quelle che non hanno a cuore il vostro benessere, non vi sostengono. Al contempo tenete presente che qualsiasi cambiamento di mentalità fino al 19 novembre – momento in cui entrerà in Acquario per i prossimi venti anni nel vostro settore della casa, della famiglia – avrà un impatto importante nel quotidiano e nelle situazioni e arriverà ciò che avete desiderato. Amore: in coppia, dichiarate i sentimenti e concedetevi di realizzare un piccolo desiderio con il partner. Soli: attraverso gli amici o le app oggi potreste incontrare una persona speciale.

Oroscopo 12 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dopo cinque mesi, Plutone in Capricorno – nel vostro settore delle finanze – riprende il moto diretto. In questo periodo potreste aver avuto la sensazione che nessuna situazione vi avrebbe permesso di aumentare le entrate. Ora tornerà la fiducia nella capacità di ottenere il successo. Esaminate con attenzione il budget, chiedevi dov’è che potete risparmiare e, inoltre, quale abilità potrebbe permettervi di guadagnare del denaro extra. Fino al 19 novembre – momento in cui il pianeta entrerà in Acquario per i prossimi 20 anni nel vostro settore della vita sociale – avete la possibilità di eliminare quei comportamenti automatici che vi hanno impedito di migliorare. Amore: in coppia, dedicate tempo e attenzioni alla dolce metà. Sarà un grande sostegno nella realizzazione delle vostre ambizioni! Soli: a volte sono necessarie delle concessioni. Oggi lo capirete.

Oroscopo 12 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Plutone nel vostro segno dopo cinque mesi riprende il moto diretto e potrebbe spingervi a imboccare una nuova direzione, non dubiterete di niente e prima di tutto di voi stessi! E’ un momento di trasformazione, vi muoverete nel mondo circostante in modo nuovo, affronterete le relazioni personali o di lavoro da una prospettiva diversa. Fino al 19 novembre – momento in cui il pianeta entrerà in Acquario nel vostro settore delle finanze, per i prossimi 20 anni – vi soffermerete meno sui problemi e avrete la possibilità, in qualsiasi situazione, di premere l’acceleratore. Di qualunque traguardo si tratti, personale o di lavoro, siate pur certi che ce la farete. Amore: in coppia, cercate di pianificare un viaggio con la dolce metà: trascorrerete bei momenti. Soli: sfruttate il magnetismo per attirare una persona che solitamente non scegliereste. Nascerà una bella storia.

Oroscopo 12 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Plutone in Capricorno, dopo cinque mesi riprende il moto diretto ed è una buona notizia riguardo alla carriera, alla reputazione e alla sicurezza in voi stessi: fino al 19 novembre – momento in cui il pianeta entrerà nel vostro segno per i prossimi venti anni – avrete la possibilità di liberarvi di situazioni e persone che vi hanno bloccato. Nelle prossime settimane sarete meno inclini a rimuginare e più disposti (e in grado) ad apportare modifiche e miglioramenti. Potreste rilanciare o rinnovare dei progetti professionali o personali su cui avete lavorato dietro le quinte. Avrete la positiva sensazione di progredire e sarete motivati a fare dei cambiamenti importanti. Amore: in coppia, voglia di evadere, di non rimanere impantanati nella solita routine. Se il partner non sarà d’accordo dovrà comunque accettare la situazione. Soli: la simpatia vi rende attraenti: flirt in programma!

Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Plutone in Capricorno che riprende il moto diretto, se negli ultimi cinque mesi le amicizie o le collaborazioni di lavoro sono state un po’ instabili da oggi inizieranno a stabilizzarsi e rafforzarsi, svanirà qualsiasi incertezza. Soprattutto grazie al fatto che invece di soffermarvi sui problemi – anche di vecchia data – siete motivati ad apportare i cambiamenti necessari che vi permettono di risolverli. E’ il momento giusto inoltre per contattare quegli amici che avete perso di vista o quello di stringere nuove relazioni. Prima che il 19 novembre, il pianeta entri in Acquario per i prossimi venti anni, eliminate quelle conoscenze che non aggiungono nulla alla vostra vita. Amore: in coppia, l’atmosfera del giorno è tranquilla, privilegia un rapporto rassicurante sulla passione. Soli: non dovete perdere la spontaneità, la naturalezza: gli altri potrebbero scappare!