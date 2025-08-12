Cosa dice l’oroscopo del 13 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Venere e Giove in Cancro rappresenta un invito a mantenere un equilibrio nelle relazioni così da rafforzarle. Fate in modo che tutti – inclusi voi stessi – ricevano ciò di cui hanno bisogno in termini di supporto. Le questioni familiari sembrano più leggere e i progetti domestici potrebbero farvi provare una gioia inaspettata. E’ il momento perfetto inoltre, per studiare un progetto che vi permetta di guadagnare lavorando da casa. Amore: in coppia, sfruttate il vento di leggerezza che soffia sulla relazione per divertirvi e uscire con gli amici. Ridere fa bene! Soli: forse avete rinunciato troppo in fretta a conquistare una persona. Potrebbe arrivare una possibilità. Acchiappatela al volo.

Oroscopo 13 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno e spinge a stare per conto vostro ma in dissonanza con Venere-Giove in Cancro lo stato d’animo è leggero, siete ottimisti e torna la voglia di comunicare. Le conversazioni sono piacevoli, vi permettono di fare progetti o di superare una situazione complicata. Se avete delle preoccupazioni e avvertite il bisogno di sfogarvi, parlare vi farebbe bene: una spalla su cui appoggiarvi, ad esempio, una persona che vi ascolta attentamente. Amore: in coppia, accordo e complicità a tutto campo vi vi permettono di fare progetti per il futuro. E’ una giornata ricca di emozioni! Soli: un’avventura potrebbe essersi rivelata un fuoco di paglia… Uscite con gli amici cari e distraetevi.

Oroscopo 13 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni accendono il desiderio di provare qualcosa di diverso ma fate attenzione alle spese impulsive. Da una parte avvertite l’esigenza di stabilizzarvi ma da un’altra volete novità e movimento. Il risultato potrebbe essere irrequietezza, ma se riuscirete a superarla, entrare in contatto con gli altri, imparare e aprirvi con chi vi circonda può essere molto gratificante. Fidatevi del vostro sesto senso, perché sa di cosa avete bisogno e in quale momento. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa e complice, con il partner oggi vi capite a meraviglia! Soli: questo mercoledì negli affari di cuore le opportunità di incontri sono molte: uscite di casa, di sicuro non rimarrete delusi! Nella peggiore delle ipotesi, flirterete.

Oroscopo 13 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete è in dissonanza con Venere e Giove nel vostro segno: il desiderio è quello di fare passi avanti, di progredire ma il rischio è quello di assumere contemporaneamente troppi impegni. Prima di lanciarvi nel raggiungimento di nuovi obbiettivi, scegliete dunque con saggezza, siate consapevoli al massimo di ciò che potete ragionevolmente aggiungere ai vostri impegni – che non sono pochi – ritagliando anche del tempo per mantenere vivace la vita sociale. Amore: in coppia, avete una visione chiara dei progetti da realizzare per sentirvi più uniti e innamorati! Soli: direte no a schemi superati, alle vecchie abitudini, il che vi permetterà di fare una nuova conoscenza che prenderà un notevole spazio nella vostra vita.

Oroscopo 13 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete è in dissonanza con Venere e Giove in Cancro: questo mix di vibrazioni crea un’atmosfera elettrizzante, siete coraggiosi e pronti a entrare in azione ma oggi dovete dare la priorità alla pianificazione. Per ora lavorate silenziosamente dietro le quinte e aspettate il momento giusto per dare il via a cambiamenti significativi o a nuovi progetti. I passaggi rappresentano dunque un invito al relax, al riposo, alla riflessione e anche a un po’ di solitudine. Ne trarrete beneficio. Amore: voglia di evasione e con il partner pianificherete un viaggetto romantico! Soli: negli affari di cuore avete tante idee, tanti desideri d’amore, forse troppi e proprio per questo rischiate come delle calamite di attirare le persone sbagliate…

Oroscopo 13 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete sempre molto abili a risolvere le situazioni ma potrebbe essercene una verso cui avete resistenza e questo mercoledì ne avrete la consapevolezza. Tenete presente che concentrarvi solo sulle difficoltà la farà sembrare impossibile. Se fate invece dei piccoli passi, allora potreste smuovere le cose. Iniziate con la parte più semplice del vostro difficile compito e presto scoprirete di aver fatto eccellenti progressi. Su un altro piano: oggi potreste stringere nuove relazioni: prima di aprirvi totalmente, confidare qualche segreto, approfondite la conoscenza. Amore: in coppia, non prendete troppo a cuore qualche problema di lavoro e la serata sarà al top. Soli: gli errori del passato vi fanno riflettere e ciò sarà d’aiuto a cambiare.

Oroscopo 13 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Ariete in dissonanza a Venere e Giove in Cancro se pensate che gli altri vi abbiano messo sotto pressione con le loro richieste, è il momento di stabilire dei limiti, deve essere una priorità per trovare l’equilibrio. Dite chiaramente ciò che pensate senza girarci intorno e pazienza se qualcuno si offenderà. Al contempo, non è lil mercoledì ideale per prendere decisioni, ma non tutti i momenti lo sono, dunque cercate di osservare e attendere la giornata giusta. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei piccoli battibecchi ma solo perché siete testardi. Dite no alle critiche poco costruttive. Soli: una persona conosciuta in passato potrebbe incrociare di nuovo la vostra strada e il cuore di entrambi batterà forte.

Oroscopo 13 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Ariete è in dissonanza con Venere e Giove in Cancro: siete molto critici ma non dovete essere troppo duri ed esigenti con voi stessi. Se alcune cose non vanno per il verso giusto evitate di attribuirvi la colpa poiché non lo è di nessuno. E con alcune modifiche al programma quotidiano potreste reinventare le giornate e scoprire che la vita diventa più facile, farete progressi più rapidi. Non si tratta di impegnarvi di più, ma di lavorare in modo più intelligente. Amore: in coppia, nella relazione circola un’atmosfera accogliente e calda: la serata sarà romantica e ricca di passione. Soli: per oggi volete flirtare senza impegnarvi troppo in una relazione. Non vi sentite ancora pronti per una storia importante.

Oroscopo 13 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Ariete in dissonanza a Venere e Giove in Cancro, cercate di mantenere la concentrazione così da raggiungere gli obbiettivi che avete in mente e che cambieranno in meglio la vostra vita. Non a tutti piacerà ciò che farete, potreste incontrare delle resistenze da parte di chi vi circonda ma non tutti i commenti saranno dettati dall’invidia. Mettete da parte l’orgoglio e ascoltate ciò che diranno: potreste ricevere delle dritte che saranno molto utili al successo. Amore: in coppia, con il partner rinnovate la vostra relazione, cambiate le abitudini il che vi permette di evitare la routine. Soli: negli affari di cuore c’è un’evoluzione, gli incontri sono sorprendenti. Una persona vi affascinerà ma vi lascerete andare?

Oroscopo 13 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste ritenere che la vostra casa e la famiglia abbiano necessità di maggiori attenzioni, il che lascerebbe poco spazio alle distrazioni esterne. Offrite ovviamente affetto e cura dove pensate siano necessarie ma non dimenticate le vostre esigenze. Con la Luna in Ariete in dissonanza a Venere e Giove in Cancro, non è escluso infine che potreste entrare in rotta di collisione con un familiare per una questione di denaro e darete il via a una discussione accesa, molto pesante. Amore: in coppia, evitate di puntare i piedi per mantenere la vostra posizione: la riconciliazione, lo sapete bene, è più costruttiva. Soli: desiderate incontrare il grande amore ma per oggi dovete pazientare. In ogni caso state tranquilli/e, arriverà al momento giusto.

Oroscopo 13 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Ariete è in dissonanza con Giove e Venere in Cancro: man mano che gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere vi sembreranno a portata di mano, sarete sempre più entusiasti. Tuttavia cercate di mantenere la concentrazione e soprattutto di rimanere con i piedi per terra: in caso contrario, rischiate di commettere degli errori e tornare indietro potrebbe essere complicato. In serata, con il buon aspetto Sole-Luna lascerete le questioni di lavoro alle spalle e penserete a distrarvi, organizzerete un incontro piacevole con gli amici. Amore: in coppia, desiderate maggiori attenzioni da parte della dolce metà e la buona notizia che vi appagherà. Soli: la solitudine oggi vi pesa ma avrete un incontro che sbloccherà la situazione.

Oroscopo 13 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze e vi spinge ad affrontare le questioni di denaro e forse anche a eliminare qualche spesa che ritenete inutile, ad esempio un’app a pagamento che non usate da tempo. La dissonanza del luminare con Venere e Giove in Cancro, tuttavia potrebbe accendere il desiderio di lanciarvi in qualche acquisto gratificante. Il che, se non si tratta di spendere un occhio della testa, farà un gran bene al vostro stato d’animo. Amore: in coppia, siete disposti a dare il via a nuovi progetti, ad ascoltare le proposte del partner. Soli: molto motivati a conoscere nuove persone, a mettere fine alla solitudine. Gli amici notano la vostra necessità di andare avanti lasciando alle spalle il passato.