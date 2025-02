Cosa dice l’oroscopo del 13 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’odierna Luna in Vergine al vostro segno consiglia di prendere cura del vostro benessere, di seguire una dieta sana. Al contempo, se sperate di raggiungere un obbiettivo, prendendo decisioni impulsive senza aver prima esaminato anche i minimi dettagli, rischiate di prendere una cantonata. Cercate invece di suddividerlo in piccole tappe facilmente realizzabili e avrete la situazione sotto controllo. Potrebbe essere d’aiuto anche il consiglio di un amico o un collega. Amore: in coppia, se avete intenzione di chiarire una questione, non ci saranno problemi. Lo farete senza scatenare discussioni. Soli: potrebbe scattare un’attrazione: lasciatevi travolgere dalla magia del momento! Sarà un’avventura molto intensa.

Oroscopo 13 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Vergine potreste avere incontri e opportunità che non vi aspettavate e che vi faranno sentire ottimisti riguardo al futuro. In generale è un giovedì in cui alcune nuove idee potrebbero spingervi in direzioni diverse ed entusiasmanti. Il desiderio di ricevere gesti d’affetto dalle persone care è forte ma al contempo non dimenticate di essere disponibili quando amici o familiari potrebbero rivolgersi a voi per chiedere consiglio o conforto. Sarete ripagati. Amore: in coppia, la relazione entra in una nuova fase soprattutto se ci sono state delle incomprensioni. E’ la giornata giusta per dare il via a un dialogo sincero. Soli: se volete davvero incontrare l’anima gemella, dovete trovare il coraggio di voltare pagina.

Oroscopo 13 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Vergine, sarete spinti a esaminare tutte le sfaccettature di qualsiasi questione di lavoro e stressarvi. Rischiate di rimanere bloccati su un piccolo dettaglio o un piccolo errore che di fatto non hanno importanza. Fortunatamente in serata smettere di rimuginare, ritroverete la serenità e il modo per rilassarvi. Su un altro piano: evitate di fare promesse da marinaio alle persone care, amici compresi, assicuratevi di poter mantenere quanto direte. Amore: in coppia, smettete di cercare il pelo nell’uovo. Il partner chiede solo di capirvi. Siate meno rigidi e più aperti al dialogo. Soli: volete fare il punto sulla vita affettiva. A poco a poco, riacquisterete la fiducia in voi stessi e questa è la cosa importante.

Oroscopo 13 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Vi sentite pronti a dare il via a un progetto? Sarà motivo di gratificazione e sarete orgogliosi di voi stessi. I passaggi astrali attuali indicano che è un ottimo momento per organizzarvi e risolvere eventuali difficoltà, così da poter iniziare in modo positivo. Con la volontà, la determinazione e la passione sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo. Arriverete sicuramente al traguardo. In serata con la dissonanza Luna-Giove, avvertirete il bisogno di stare per conto vostro. Amore: in coppia, è la giornata giusta per dimostrare il vostro amore al partner, attraverso dolci attenzioni romantiche. Ricambierà. Soli: siete determinati a conquistare il cuore della persona che vi attrae. Il prossimo incontro sarà bollente.

Oroscopo 13 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze, avrete voglia di lanciarvi in qualche acquisto per migliorare la vostra immagine, forse in vista di un evento nella vita sociale. E perché no se il budget ve lo consente? Avete via libera, soprattutto se si tratta di un accessorio costoso ma utile. Tuttavia ricordate che la vostra personalità piacevole, attraente vi fa comunque brillare e non ultimo mettervi in grado di stringere nuove conoscenze, anche utili nel lavoro. Amore: in coppia, se volete avere ragione a tutti i costi, è ovvio che il partner si irriterà. Per appianare le tensioni fate leva sul vostro senso dell’umorismo! Soli: molto esigenti, rischiate di rallentare una nuova storia. Abbassate un po’ le aspettative.

Oroscopo 13 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno vi rende più emotivi del solito e inoltre scatena un po’ di insicurezza: sarete molto esigenti con voi stessi, più perfezionisti del solito. Lavoro o vita personale visto che l’autocritica è al massimo, evitate di entrare – inutilmente – in agitazione per imperfezioni di poco conto. Cercate di rilassarvi e confidare nelle vostre qualità. Per fortuna, un collega o un cliente potrebbero offrire delle parole di incoraggiamento che cambieranno la giornata in positivo! Amore: in coppia, vorrete far colpo sul partner e oggi vi lancerete in un nuovo taglio di capelli o in nuovo look: siete sempre innamorati! Soli: in vista c’è una nuova storia. Siete pronti ad accoglierla? Siete pronti ad amare di nuovo?

Oroscopo 13 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un’opportunità per concedervi una pausa e organizzare le idee. Avete bisogno di ricaricare le batterie! Se avete difficoltà a comunicare con chi vi circonda non dovete sforzarvi, sarebbe un inutile dispendio di energie, ma prendere invece in considerazione l’idea di “disertare” la vita sociale favorendo la solitudine e dedicare il tempo libero a prendere cura di voi stessi. Domani sarete più produttivi. Amore: in coppia, con il partner, l’atmosfera è all’insegna di abbracci, tenerezza e passione. Sfrutterete il fascino per chiedere ciò che volete. Soli: incontri inaspettati, vi muoverete tra giochi di seduzione e magnetismo. Non saprete a chi dare i resti…

Oroscopo 13 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un giovedì all’insegna della comprensione e della solidarietà. Con la Luna in Vergine, chi vi circonda non dovrà chiedervi nulla, “sentirete” che è vostro dovere correre in aiuto di un familiare o di un amico. In ogni caso, mentre date una mano cercate di rimanere con i piedi per terra così da non esaurirvi sia emotivamente che a livello di energie. Al contempo, stare in compagnia di persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda potrebbe essere molto utile anche a voi. Amore: in coppia, se capite che l’atmosfera è poco positiva, con il partner evitate di affrontate argomenti delicati. Soli: rischiate di inviare segnali a una persona che è indifferente e non accorgervi che qualcuno cerca di attirare la vostra attenzione.

Oroscopo 13 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Vergine nel vostro territorio circola un po’ di nervosismo interiore, siete desiderosi di scoprire nuove opportunità che vi mettano in grado di ravvivare il quotidiano. Desiderate trasformare il programma della giornata in qualcosa di più interessante. Prendete in mano la situazione e fate in modo che accada! Se invece state già pianificando qualcosa che vi porti fuori dalla zona di comfort potrebbe essere proprio l’esperienza di cui avete bisogno. Amore: in coppia, una lite potrebbe destabilizzare la giornata. Sono possibili discussioni senza fine. Un abbraccio calmerà l’atmosfera. Soli: per oggi, il destino vi mette i bastoni tra le ruote. C’è la possibilità di un incontro ma l’altro/a non sarà disponibile.

Oroscopo 13 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a porvi una domanda: a chi vi circonda dovreste dire cosa vogliono ascoltare o cosa invece hanno bisogno di sapere? Potreste optare per un mix dei due atteggiamenti e non è detto che servirebbe a molto. Ma se vi sentite pronti ad affrontare la situazione apertamente, essere sinceri può essere l’atteggiamento migliore. Su un altro piano: voglia di cogliere un’opportunità? Lasciate che a guidarvi sia l’istinto. Amore: in coppia, molto loquaci e comunicate i sentimenti in modo eccellente: più romantico e amorevole. Soli: affascinanti, tutti gli sguardi sono puntati su di voi. E grazie alla disponibilità, all’apertura verso gli altri, una persona lancerà un invito romantico.

Oroscopo 13 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dopo il Plenilunio di ieri in Leone, oggi siete più rilassati e ottimisti riguardo a un progetto di lavoro o personale – oppure a un affare – che probabilmente ha avuto alti e bassi. Da parte vostra potrebbero esserci ancora alcune piccole incertezze, dei dubbi, ma nel complesso tenete presente che la situazione tende al positivo. Qualunque cosa accada prendetela senza agitarvi più di tanto: sicuramente la questione si risolverà in modo brillante. Amore: in coppia, siete puntigliosi ma a forza di mettere i puntini sulle i, rischiate di stancare il partner, non ne potrà più delle ripetute critiche! Soli: siete combattuti tra impegno e desiderio di libertà… Ma non è questo giovedì che al riguardo prenderete una decisione.

Oroscopo 13 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Vergine potreste essere più critici del solito, noterete qualsiasi dettaglio, anche minimo, che va storto o un errore avrà il potere di scatenare una forte irritazione, soprattutto per quanto riguarda le questioni di lavoro. Al contempo se in programma c’è un accordo di tipo professionale o state entrando in società con una persona, dare il via a una conversazione per definire alcuni aspetti vi metterà in grado di apportare dei miglioramenti. Amore: in coppia, fate spazio all’imprevisto e spezzate la routine! Organizzate un fine settimana romantico all’ultimo minuto. Torna la vostra complicità! Soli: alla ricerca dell’anima gemella, moltiplicate le uscite con gli amici. E potrebbe esserci un incontro.