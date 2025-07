Cosa dice l’oroscopo del 13 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Saturno nel vostro segno entra in moto retrogrado: è tempo di eliminare i vecchi schemi e al contempo chiedervi se state costruendo qualcosa di concreto o se si tratta di una perdita di tempo. Che si tratti di lavoro o vita personale, questo transito è d’aiuto a rivalutare gli obiettivi, a perfezionare i piani e a eliminare il superfluo. Dal 13 febbraio 2026, Saturno tornerà in Ariete dove sosterà per due anni: ora state gettando le basi per questa profonda evoluzione. Amore: in coppia, avrete voglia di stare in compagnia degli amici e ciò farà ingelosire il partner. Soli: negli affari di cuore, cambiate atteggiamento, cercate di sorprendere chi vi circonda e siate semplicemente voi stessi.

Oroscopo 13 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Saturno in Ariete sosta alle spalle del vostro segno, da oggi entra in moto retrogrado: per cinque mesi il transito rappresenta un invito a rallentare, riflettere sulla vostra vita e a rigenerare le energie. Fino al 27 novembre cercate di fare tutto con calma, considerare le responsabilità e lavorare passo dopo passo per raggiungere obiettivi. Vecchie abitudini, paure o confusione che avete represso ora non possono più essere ignorate. Mollate ciò che non vi serve più e sarete liberi. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti ed esigenze in modo chiaro e avrete conversazioni importanti che rafforzeranno il legame. Soli: durante un evento sociale potreste incontrare una persona attraente.

Oroscopo 13 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Saturno in Ariete oggi entra in moto retrogrado: la vostra vita sociale entra in una fase più riflessiva. Per cinque mesi, anziché stringere nuovi contatti dovete capire chi esaurisce le vostre energie e vi sostiene e chi è una presenza inutile. Al contempo avvertirete la necessità di rivedere, riflettere e riorganizzare il vostro lavoro, i progetti a lungo termine o i vostri obiettivi riguardanti la vita personale. Potreste, infine, sostituire i vecchi dispositivi elettronici. Amore: in coppia, è una giornata in cui avete l’opportunità di dichiarare l’amore, di promettere, di assumere delle responsabilità. Soli: è il momento perfetto per incontrare la persona giusta per voi e provare nuove sensazioni.

Oroscopo 13 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 27 novembre, Saturno sosterà in moto retrogrado nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: se al riguardo avete lavorato sodo il transito rappresenta un’opportunità per fare un passo indietro e valutare la situazione, quali sono le priorità. E’ il momento ideale per affinare i vostri obbiettivi, rivedere i piani a lungo termine ed eliminare tutto ciò che è costruito su basi che non sono solide. Aprirete la strada che porterà al successo. Amore: in coppia, spinti a isolarvi dal resto del mondo per vivere con il partner momenti romantici. Non dovete sentirvi in colpa, c’è un tempo per ogni cosa. Soli: potreste dare il via a una storia: dimenticate gli errori del passato!

Oroscopo 13 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Saturno in Ariete fino al 27 novembre sosterà in moto retrogrado: nel corso dei prossimi cinque mesi sarete spinti a rimanere un po’ dietro le quinte e a riflettere. Tenete presente che scavare troppo in profondità nelle informazioni, approfondire eccessivamente alcuni argomenti, potrebbe farvi diventare ossessionati dalla “risposta” e rischiate di diventare dispersivi. Se i vostri progetti vi sembrano troppo grandiosi, inoltre, trasformateli in qualcosa di fattibile. Amore: in coppia, capirete che il partner non è l’unico responsabile di qualche discussione. Non vi resta che ammetterlo! Soli: potreste avere una conversazione molto interessante tramite i social. Ci sarà un seguito?

Oroscopo 13 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Saturno in Ariete entra in moto retrogrado: fino al 27 novembre dovete rivedere le relazioni intime, le partnership finanziarie o alcune paure di vecchia data che potrebbero silenziosamente incidere sulle vostre scelte. Non c’è in atto nessun dramma: dovete solo capire ciò che ha fatto il suo tempo, eliminare e rafforzare la sicurezza in voi stessi. Sul fronte finanze, fate attenzione: con questo transito non prestate denaro a nessuno. Potrebbe non rientrare più. Amore: in coppia, fate capire agli amici che oggi non siete disponibili. Avete una missione importante, ovvero prendervi cura della relazione. Soli valutate le aspettative romantiche. Evitate di impegnarvi in una relazione a senso unico.

Oroscopo 13 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Saturno in Ariete nel vostro settore settore delle relazioni di lavoro o personali, fino al 27 novembre sosterà in moto retrogrado. Cinque mesi in cui avete l’opportunità di valutare i limiti, l’impegno e l’equilibrio tra dare e avere e la soluzione più sensata è semplificare, rallentare il ritmo e, non ultimo, stabilire dei limiti ad amici e familiari, anziché assumere ulteriori responsabilità. In questo periodo, attraverso i social media potreste ritrovare una persona del passato. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e condividerete splendidi momenti. Soli: avrete sicuramente notizie o segnali dalla persona che vi attrae: tornerà l’ottimismo, saranno un balsamo nel cuore.

Oroscopo 13 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Saturno in Ariete da oggi entra in moto retrogrado: nel corso dei prossimi cinque mesi il quotidiano, il lavoro e il benessere saranno aspetti centrali della vostra vita. Anche se sarà un po’ impegnativo, organizzerete al meglio il programma della giornata e cambierete qualche abitudine che voi per primi ritenete malsana. Ciò vi permetterà di aumenterà la vostra produttività in qualsiasi ambito ed entro la fine dell’anno otterrete alcuni risultati fenomenali. Amore: in coppia, prendete l’iniziativa, fate qualcosa di nuovo e il partner ne sarà felice! Sorprendetelo/a. Soli: oggi conquisterete in un batter di ciglia ma rapire davvero il vostro cuore non sarà facile. Sarete molto selettivi.

Oroscopo 13 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Saturno in Ariete entra in moto retrogrado: nei prossimi cinque mesi è probabile che esaminerete le vostre responsabilità, i vostri risultati e i vostri obiettivi e seppure con un po’ di lentezza, potreste realizzare cose che da molto tempo sono presenti nella vostra lista dei desideri. Ciò richiederà duro lavoro, impegno, energie e tempo: potreste sentirvi come se foste di fronte all’Everest, ma siete scalatori migliori di quanto pensiate! L’importante è non mettervi sotto pressione. Amore: in coppia, con il partner siete aperti e ricettivi, pronti a vivere esperienze nuove. Il vostro amore non ha paura di niente! Soli: è una giornata favorevole alle dichiarazioni d’amore: se una persona vi attrae non esitate!

Oroscopo 13 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Saturno in Ariete entra in moto retrogrado nel vostro settore della famiglia e della casa: al riguardo, alcune questioni che avete trascurato fino al 27 novembre potrebbero emergere e dovrete trovare delle soluzioni concrete. In questo arco di tempo avete la possibilità di ricucire i rapporti o stabilire dei confini più forti con le persone care che si intromettono: chiarite alcune regole prima che prendano il controllo della vostra vita. Volendo è il momento di ristrutturare la casa. Amore: in coppia, usate la disinvoltura e il fascino per ri-conquistare e affascinare il partner. Soli: le persone che vi corteggiano sono molte ma cercate di scegliere chi ha i vostri stessi interessi.

Oroscopo 13 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Saturno in Ariete entra in moto retrogrado: fino al 27 novembre è probabile che avrete l’opportunità di firmare alcuni contratti. Se siete disposti a impegnarvi, ovvero a scegliere con cura le parole, riflettere prima di esprimere idee e opinioni, negoziare e trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, potreste apportare delle modifiche utili. Nei prossimi mesi, è possibile infatti, che acquisterete un’auto, una casa o firmerete un contratto di lavoro. Amore: in coppia, parole o azioni oggi siete positivi e il partner sarà incantato, le emozioni brillano! Passione e sentimento sono in sintonia. Single: altro che solitudine! Oggi c’è una pioggia di contatti e incontri: avrete l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo 13 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Saturno in Ariete entra in moto retrogrado nel vostro settore delle finanze. Fino al 27 novembre il transito rappresenta un’opportunità per mettere in atto un buon sistema che tenga traccia dei vostri soldi, stabilire un limite di spesa anche se il vostro reddito potrebbe aumentare, non sprecate il denaro per cose che non vi servono. E’ il momento di mettere da parte un gruzzolo! Sarà difficile perché avrete la sensazione di scalare una montagna ma ne varrà la pena. Amore: in coppia, prendete cura della tua relazione, cercate di vivere intensamente i momenti che trascorrete con il partner. Soli: più aperti e disponibili a nuovi incontri e conversazioni. Scoprirete che la sensibilità ripaga.