Cosa dice l’oroscopo del 13 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Fino al 6 novembre, Venere sosta in Bilancia: le prossime settimane saranno perfette per appianare i malintesi, stringere nuovi contatti di lavoro o personali. Le relazioni con chi vi circonda, che si tratti di persone care o colleghi, saranno equilibrate, ma prima di dedicarvi agli altri, dovete prendere cura di voi stessi. Se lavorate in team otterrete ottimi risultati grazie a un’atmosfera armoniosa. Amore: in coppia, la routine inizia a pesare, approfittate di questa giornata per fare il punto sulla relazione. Se occorre, fate delle concessioni. Soli: con una persona che conoscete, potreste dare il via a un’amicizia amorosa. Assaporate queste nuove emozioni.

Se siete troppo impegnati nel lavoro, con l’arrivo di Venere in Bilancia – sosterà fino al 6 novembre – sarete spinti a gestire la giornata in modo produttivo ma senza creare uno squilibrio. Avrete voglia di pace, di tranquillità, di rallentare il ritmo, prendere le cose con calma e di pensare anche a voi stessi, al vostro benessere. L’obbiettivo in questo periodo è quello di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti in modo forte e chiaro. C’è grande complicità e potreste fare progetti importanti. Soli: iscrivetevi a un sito di incontri: c’è la possibilità che qualcuno si innamori di voi (ricambiato/a).

Oroscopo 13 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La sosta di Venere in Bilancia, fino al 6 novembre, oltre a rendervi più affascinanti e magnetici del solito, accentua il desiderio di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se, inoltre, avete voglia di dedicarvi a un nuovo hobby, trascorrere più tempo con chi vi circonda o dare voce alla vostra creatività, tenete presente che è uno dei momenti migliori dell’anno! Amore: in coppia, magnetici come siete il partner sarà pronto a soddisfare i vostri desideri. Serata ricca di emozioni! Soli: è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae. Provateci, siete irresistibili. Più in generale è possibile un bellissimo incontro romantico.

Oroscopo 13 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La presenza di Venere in Bilancia, da oggi e fino al 6 novembre, rappresenta un’opportunità per risolvere problemi riguardanti la casa, la famiglia. Le prossime settimane saranno ottime anche per mettere ordine, buttare nel cassonetto tutto ciò che ormai è inutile e abbellire l’abitazione. Con questo transito, se ci sono stati litigi o tensioni con i familiari potete ristabilire l’armonia. Amore: in coppia, non aggiungerete benzina al fuoco con commenti inappropriati. Questa saggezza placherà il partner. Soli: con una persona che vi corteggia capirete che una storia potrebbe essere complicata. Il vostro intuito sarà ottimo, l’altro/a insisterà e voi lo/a bloccherete!

Oroscopo 13 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Fino al 6 novembre, Venere in Bilancia sosterà nel vostro della comunicazione: ovunque “conquisterete” grazie al vostro fascino e se avete in corso delle trattative, tutto si snoderà facilmente. Il transito è eccellente per parlare di questioni che richiedono tatto, diplomazia e sensibilità. Sarete in grado di intuire ciò che gli altri vogliono e ciò fare la differenza riguardo l’esito di una conversazione. Amore: in coppia, atmosfera romantica: mettete da parte qualche impegno e regalatevi una dolce pausa. Soli: cercate di leggere attentamente un sms di una persona che vi corteggia in modo discreto: se saprete interpretarlo farete un passo avanti.