L’oroscopo del 13 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 13 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 13 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Fino al 6 novembre, Venere sosta in Bilancia: le prossime settimane saranno perfette per appianare i malintesi, stringere nuovi contatti di lavoro o personali. Le relazioni con chi vi circonda, che si tratti di persone care o colleghi, saranno equilibrate, ma prima di dedicarvi agli altri, dovete prendere cura di voi stessi. Se lavorate in team otterrete ottimi risultati grazie a un’atmosfera armoniosa. Amore: in coppia, la routine inizia a pesare, approfittate di questa giornata per fare il punto sulla relazione. Se occorre, fate delle concessioni. Soli: con una persona che conoscete, potreste dare il via a un’amicizia amorosa. Assaporate queste nuove emozioni.
Oroscopo 13 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 13 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La sosta di Venere in Bilancia, fino al 6 novembre, oltre a rendervi più affascinanti e magnetici del solito, accentua il desiderio di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se, inoltre, avete voglia di dedicarvi a un nuovo hobby, trascorrere più tempo con chi vi circonda o dare voce alla vostra creatività, tenete presente che è uno dei momenti migliori dell’anno! Amore: in coppia, magnetici come siete il partner sarà pronto a soddisfare i vostri desideri. Serata ricca di emozioni! Soli: è la giornata ideale per conquistare chi vi attrae. Provateci, siete irresistibili. Più in generale è possibile un bellissimo incontro romantico.
Oroscopo 13 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La presenza di Venere in Bilancia, da oggi e fino al 6 novembre, rappresenta un’opportunità per risolvere problemi riguardanti la casa, la famiglia. Le prossime settimane saranno ottime anche per mettere ordine, buttare nel cassonetto tutto ciò che ormai è inutile e abbellire l’abitazione. Con questo transito, se ci sono stati litigi o tensioni con i familiari potete ristabilire l’armonia. Amore: in coppia, non aggiungerete benzina al fuoco con commenti inappropriati. Questa saggezza placherà il partner. Soli: con una persona che vi corteggia capirete che una storia potrebbe essere complicata. Il vostro intuito sarà ottimo, l’altro/a insisterà e voi lo/a bloccherete!
Oroscopo 13 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Venere esce dal vostro segno e fino al 6 novembre si sposta in Bilancia nel vostro settore delle finanze: se ultimamente siete stati attenti alle spese e avete risparmiato, in questo periodo avrete voglia di concedervi qualche lusso, lanciarvi negli acquisti. E perché no se il budget ve lo permette? Con questo transito è possibile infatti l’arrivo di entrate di denaro poiché guadagnerete di più. Amore: in coppia, circola parecchia gelosia, vostra o del partner. Nel caso si tratti della dolce metà cercate di rassicurarlo/a. Soli: non volete più avventure, flirt superficiali e i pianeti vi accontentano. In programma c’è un incontro sentimentale importante.
Oroscopo 13 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Venere entra nel vostro segno – sosterà fino al 6 novembre – oltre ad avere un fascino irresistibile, la capacità di negoziare e la sensibilità, l’empatia nei confronti degli altri saranno accentuate. In ogni caso, fate attenzione: anche se potete essere ottimi ascoltatori ci sono dei momenti in cui è meglio esprimere il proprio punto di di vista chiaramente anziché cercare di adattarvi a quello di chi vi circonda. Amore: in coppia, voglia di rinnovamento, di far parlare il vostro cuore. Se il partner è di buon umore, trascorrerete una serata ultra romantica. Soli: come detto siete molto affascinanti. Dovete solo schioccare le dita. Scegliete bene e godetevi la vita.
Oroscopo 13 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Fino al 6 novembre, Venere in Bilancia sosterà alle spalle del vostro segno e sarete spinti più del solito a non mostrare le emozioni che provate e vi piacerà mantenere un pizzico di mistero. Se dovete chiarire eventuali problemi delicati con una persona, li risolverete. Non è escluso, tuttavia, che per il momento potreste decidere di tacere: in seguito potrete affrontare la questione ma alle vostre condizioni. Amore: in coppia, vi sforzerete di capire il partner anche quando dirà cose per voi fuori luogo. Tenete presente che potrebbe essere una partita persa… Soli: non è escluso un amore a prima vistra! Muovetevi con dolcezza e non indossate maschere!
Oroscopo 13 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Venere in Bilancia fino al 6 novembre sosta nel vostro settore della vita sociale: annuncia momenti felici e divertenti, probabilmente in un contesto che non è molto familiare. Sarete spinti a uscire dalla vostra zona di comfort e a mettervi sotto i riflettori! Tenete presente, inoltre, che i contatti che avrete – anche online – potrebbero essere importanti sia per i progetti professionali che per stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, le questioni di denaro potrebbero scatenare qualche battibecco. Calma, evitate che possano degenerare in un litigio. Soli: potreste esseri attratti da qualcuno e capire che non siete ricambiati! E farete un passo indietro.
Oroscopo 13 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Fino al 6 novembre, Venere in Bilancia sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. Nelle prossime settimane potreste concludere un accordo, firmare un contratto, acquisire nuovi clienti se lavorate in proprio, riconciliarvi con qualcuno. Non è escluso che farete da pacieri tra due persone – probabilmente si tratta di familiari – in modo che possano sanare un conflitto. Amore: in coppia, volete spezzare la routine, le abitudini e fate bene! I passaggi odierni inoltre accendono i sensi, risvegliano il desiderio. Soli: ad attendervi oggi c’è l’amore con la A maiuscola! Vi lascerete travolgere, abbatterete le barriere.
Oroscopo 13 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con Venere in Bilancia potrebbe accadere qualcosa che sembrerà molto promettente e che scatenerà il vostro entusiasmo. Potrebbe, ad esempio, arrivare un’offerta di lavoro o concludere un affare che vi permetterà di ottenere un ottimo guadagno! Da oggi e fino al 6 novembre, attraverso un colloquio con il boss o un superiore avrete inoltre la possibilità di ottenere un aumento di stipendio. Amore: in coppia, il partner vi ama dunque perché pretendere continue prove costanti per sentirvi rassicurati? Soli: con la Luna in Cancro lo stato d’animo oggi forse non è al top ma per ritrovare il sorriso potete pur sempre contare sull’affetto degli amici.
Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Venere in Bilancia fino al 6 novembre, al vostro segno parla di denaro. In questo periodo sarete molto produttivi ma ancora di più quando Sole e Venere entreranno in Scorpione. Al contempo, se dovete chiarire una situazione, il pianeta rosa vi spingerà a esprimervi con fermezza accompagnata dalla delicatezza. Fino a giovedì, in ogni caso, evitate di di prendere impegni o fare acquisti. Amore: in coppia, voglia di ravvivare la relazione e grazie alla fantasia rivivrete la magia d’amore dei primi tempi. Soli: i pianeti mettono sul vostro cammino una persona che conoscete di vista. Tra una conversazione e un’altra ci scapperà un tenero bacio.
L’oroscopo del 12 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro