L’oroscopo del 13 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Sole-Giove vi dota di ottimismo, di buonumore e può mettervi in grado di dare il meglio di voi. Nonostante le distrazioni è d’aiuto a mantenere la concentrazione per cui direte “sì” a nuove opportunità che vi permetteranno di ampliare i vostri orizzonti. Seguite l’istinto ma è importante che siate consapevoli che rischiate di farvi carico più di quanto possiate davvero gestire. Amore: in coppia, circolano tensioni, non sarete disposti a fare delle concessioni. Per oggi evitate conversazioni delicate. Soli: con la dissonanza Luna-Venere non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. Ma è solo rimandato…

Oroscopo 13 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti di lavoro o vita personale, avete intenzione di realizzare qualcosa. La buona notizia è che potrebbe essere a portata di mano. Dovete soltanto smettete di dubitare di voi stessi e prendere l’iniziativa. Al contempo, potrebbe arrivare inaspettata un’opportunità che vi permetterà di apportare dei cambiamenti finanziari positivi. Se vi sembra buona perché non provarci? Amore: in coppia, vivere momenti intensi con la persona amata, non è concesso a tutti. Sfruttate dunque questa giornata! Soli: con la Luna in Capricorno è un venerdì favorevole agli incontri romantici e uno in particolare sarà pieno di promesse.

Oroscopo 13 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se l’atteggiamento di una persona da tempo vi irrita è il momento di andare dritti al punto e dire le cose come stanno. Non solo calmerete le acque ma al contempo farete chiarezza, l’altro/a capirà qual è il suo posto. Una volta che vi sarete tolti questo peso sarete pronti a passare a cose diverse, ovvero raggiungere gli obbiettivi che avete in mente, accompagnati da un senso di sollievo. Amore: in coppia, è un venerdì un po’ difficile, la comunicazione non è al top e l’umore va di pari passo. Soli: negli affari di cuore, per oggi evitate incontri e conquiste, non andate in cerca di problemi. Occhio inoltre ai falsi amici.

Oroscopo 13 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Forse avete le batterie scariche, siete stanchi e oggi potreste chiedervi se state facendo le cose giuste, se valga la pena di spendere tante energie. La Luna in Capricorno potrebbe inoltre evidenziare alcuni squilibri nelle relazioni che scateneranno delle discussioni accese. Parlate sinceramente, dite ciò che provate così da allentare le tensioni e non sacrificare le vostre esigenze. Amore: in coppia, riguardo alla relazione per fortuna siete più ottimisti, guardate al futuro con occhi diversi. Soli: in programma c’è un incontro romantico e negli affari di cuore è il momento ideale per rischiare: potrebbe nascere una grande storia.

Oroscopo 13 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo a una situazione di lavoro o personale che sembra essere bloccata, potreste essere tentati di lanciarvi in un’azione radicale per dare il via a un cambiamento. Tuttavia prima di andare avanti, riflettete molto attentamente alle conseguenze. Dopo aver esaminato la questione può essere che decidiate comunque di procedere ma fermarvi un attimo, rallentare, se non altro vi darà la possibilità di capire se c’è un altro modo molto più semplice o più giusto. Amore: in coppia, il partner appagherà il vostro desiderio di essere rassicurati. Insieme trascorrerete bei momenti. Soli: negli affari di cuore, occhio a chi tenta di incantarvi a suon di belle parole. Cercate di distinguere la differenza tra complimento e adulazione.

Oroscopo 13 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata molto positiva, grazie ai passaggi odierni toccherete con mano che l’impegno, gli sforzi profusi nel lavoro non sono affatto passati inosservati e ricevere l’apprezzamento da colleghi e boss per la dedizione, l’abilità e la professionalità. Ve lo siete guadagnato ampiamente! Se nel recente passato avete avuto dei dubbi sulla vostra competenza, le qualità, oggi svaniranno. Amore: in coppia, è un venerdì in cui ottenere dal partner ciò che desiderate, sarà un gioco da ragazzi. Soli: è la giornata giusta per osare, lanciarvi con audacia nella conquista o dichiarare i vostri sentimenti a chi vi attrae. Non avrete delusioni.

Oroscopo 13 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Giove oggi sarete spinti a riflettere sul vostro percorso professionale e dove potrebbe portarvi. Vi porrete delle domande: ad esempio se trasferirvi in un’altra città o viaggiare per lavoro o fareste bene a riprendere gli studi oppure se dovreste imboccare una nuova e inedita direzione. Aggiungiamo pure che non avete le idee chiare rispetto alle varie possibilità che avete davanti. La cosa migliore è non avere fretta di prendere l’iniziativa. Amore: in coppia, circolano tensioni, il dialogo è complicato ma, volendo, potete pur sempre migliorare l’atmosfera. Dipende da voi. Soli: con la Luna in Capricorno il vostro incubo è quello di pensare di essere poco affascinanti, di non piacere. Ma state scherzando? Riprendetevi!

Oroscopo 13 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni vi dotano di determinazione, credete in voi stessi e siete spinti ad andare oltre i soliti limiti. Con la Luna in Capricorno avete una dose di coraggio in più che vi mette in grado di fare qualcosa che avete in mente da un po’ di tempo. Fare i primi passi vi consentirà di superare il primo ostacolo e in seguito procedere veloci. L’importante è che non permettiate a nessuno di influenzarvi. Amore: in coppia, pronti a fare reciproche concessioni, la fiducia che avete nel partner è ricambiata. Atmosfera molto romantica. Soli: voglia di curare il look nei minimi particolare e partire alla conquista di un cuore. Avete ottime possibilità!

Oroscopo 13 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste aver fatto qualcosa di sbagliato rispetto a una situazione ma più tenterete di uscirne e più non funzionerà. Tentando infatti di giustificarvi, agli altri sarà evidente che avete commesso un errore. Ammettendo, invece, nessuno lo vedrà più come problema. La maggior parte delle cose che fate è sempre precisa, lodevole, dunque smettete di mettervi sotto pressione e di provare sensi di colpa. Amore: in coppia, Venere rende intensi i sentimenti, la complicità è sempre più forte! Soli: una persona che conoscete potrebbe essere segretamente innamorata di voi. Se avete capito chi è, a voi decidere se prenderla in considerazione.

Oroscopo 13 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Sole-Giove accentua la vostra autostima, vi spinge ad ampliare la prospettiva sul futuro ed esaminare sotto una nuova luce gli obbiettivi da realizzare nel tempo. Nella maggior parte dei casi la dissonanza è per lo più positiva, infonde fiducia alle persone ma può anche rendere facile spendere troppe energie nonché tempo e denaro e far sorvolare sui dettagli importanti. Amore: in coppia, bel dialogo, complicità, la relazione va a gonfie vele. Siete un esempio che molti invidiano. Soli: sebbene siate sicuri del vostro fascino, siete spinti a testare il potere di seduzione. E’ come una sorta di sfida con voi stessi.

Oroscopo 13 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per raggiungere gli obbiettivi e concretizzare le ambizioni, con gli aspetti odierni potreste essere spinti a premere l’acceleratore. Tuttavia, visto che si tratterà di decisioni importanti e potreste essere ansiosi, evitate di mettervi sotto pressione e scegliete con cura le persone da avere accanto. Ci sarà chi vi incoraggerà mentre altre metteranno in dubbio la bontà dei vostri piani. E da queste state alla larga. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di complicare le cose nella relazione, non è esclusa una discussione. Soli: con la Luna in Capricorno l’amore, oggi non è nei vostri pensieri. Non avete voglia di incontri e conquiste.

Oroscopo 13 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In questo ultimo periodo avete esaminato sotto una nuove luce il settore della casa e della famiglia. Oggi, con la dissonanza Sole-Giove che vi dota di buonumore e più ottimismo, avete la possibilità di allentare le tensioni. Soprattutto capirete cosa è che dovete migliorare nelle relazioni con le persone care e nell’abitazione. Da quel momento sarete in grado di mettere in atto dei cambiamenti positivi. Amore: in coppia, il partner riuscirà ad appagare le vostre aspettative. Sarà totalmente disponibile. Soli: lanciate un invito a chi vi attrae. Non è il momento di rimanere dietro le quinte ma quello di mettervi in gioco!