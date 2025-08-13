Cosa dice l’oroscopo del 14 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni potrebbero scatenare dei conflitti nella cerchia delle amicizie ma evitate di rimanere coinvolti in meschine lotte di potere. Se avete bisogno di una pausa dalla vita sociale, cercate la pace in posti tranquilli. Date la priorità ai vostri obbiettivi assicurandovi di fare le scelte giuste così da non mettervi sotto pressione. Tenete presente che una conversazione o un’intuizione inaspettata potrebbero cambiare la vostra prospettiva o far emergere una nuova ambizione. Amore: in coppia, il vostro punto di vista sulla vita a due potrebbe evolvere. Il partner dovrebbe apprezzare (o meno…) questi cambiamenti inaspettati da parte vostra. Soli: metterete in dubbio la vostra percezione delle relazioni romantiche. Potrebbe dunque esserci una trasformazione.

Oroscopo 14 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone e il vostro stato d’animo non è dei migliori, in mente vi frullano pensieri cupi che ritenete siano fondati. Il punto è che in questo momento avete parecchia immaginazione e non sempre vira al positivo. La cosa importante è che prima di parlare conterete fino a dieci: rischiate di esprimere commenti spiacevoli, toccare il punto dolente di una persona. Potrebbe emergere la verità su una relazione e prenderete una decisione importante. Amore: in coppia, le difficoltà di comunicazione non sono risolte. Ponetevi qualche domanda. Fare un passo indietro o decidere di vedere le cose in modo diverso può chiarire la situazione. Soli: non è giornata di incontri e appuntamenti. Sfruttate la vostra libertà.

Oroscopo 14 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno, la cosa migliore è rallentare il ritmo, mantenere un profilo basso, rimanere dietro le quinte e riflettere su come potete migliorare la vostra situazione attuale, tenendo sempre i piedi per terra. La dissonanza del luminare con Plutone indica che state entrando in un nuovo ciclo e dovete lasciare alle spalle gli errori del passato. In serata potreste essere un po’ pessimisti. Tiratevi su! Terminato il transito, tornerà il consueto ottimismo. Amore: in coppia, non tollerate i limiti e potreste agire senza pensare troppo alle conseguenze. Ma attenzione, sapete bene che a volte sono necessarie delle concessioni. Soli: al momento non volete relazioni impegnative, vi sta bene vivere un flirt. L’amore non fa rima con per sempre…

Oroscopo 14 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

I prossimi giorni potrebbero riservare al vostro segno qualche bella sorpresa, nuove opportunità o incontri vi regaleranno la speranza che le cose andranno meglio. Al contempo, con la dissonanza odierna tra la Luna e Plutone, potreste dover risolvere una questione che vi sta mettendo a dura prova. Accettarla così com’è o chiudere vi farà comunque sentire liberi. Siete pronti a eliminare una vecchia paura o uno schema e a lasciare spazio a qualcosa di un po’ più stimolante. Amore: in coppia, siete nervosi e un’osservazione da parte della dolce metà potrebbe far esplodere una lite che destabilizzerà le vostre emozioni! Soli: un/a ex potrebbe improvvisamente tornare alla carica e voi dovrete fare una scelta. Ma sarete esitanti, non è detto siate pronti a riaprire la porta.

Oroscopo 14 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Plutone oggi provate delle tensioni interiori e questo momento provate delle tensioni interiori e in alcuni casi, lavoro o vita personale soprattutto se vi siete sentiti frenati, vorreste riprendere la libertà perduta. Tenete presente che supererete questo momento emotivamente complicato, va bene andare avanti nel tentativo di migliorare la vostra vita, anche se il cambiamento genera sofferenza. Nel tempo capirete che è stato positivo! Amore: in coppia, vi ponete delle domande, avete dei dubbi difficili da gestire. Cercate, per quanto vi è possibile, di mettere ordine nelle emozioni! Soli: un incontro è possibile ma la vostra tendenza è quella di idealizzare la persona, metterla su un piedistallo. Il che, attenzione, sarebbe un errore.

Oroscopo 14 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone potreste avere la spiacevole che lavoro o vita personale chi vi circonda sia pronto a provocarvi, a esprimere opinioni totalmente diverse dalle vostre e il fatto scatenare nervosismo. Dovreste invece cercare di ascoltare con calma poiché potrebbero dire cose interessanti. Tenete presente che la diversità di opinioni non può che arricchire. Se avvertite stanchezza concedetevi una pausa per recuperare le energie a livello psicofisico. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere elettrica. Il partner vi vede diversi e potrebbe pensare che nascondete qualcosa. Se è davvero così, ne parlerete? Soli: se avete dato il via a un flirt, occhio a fare i capricci tanto per imporre le vostre idee. La pazienza dell’altro/a ha sicuramente dei limiti…

Oroscopo 14 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Luna-Plutone fa pensare che amici o familiari non vi lasceranno in pace e l’unico modo per proteggervi dalle loro richieste sarà quello di mettere dei limiti. Per farlo occorre fermezza ed è noto che il vostro segno nel timore di scatenare un conflitto spesso evita di agire in questo senso. Ma in questo momento anziché distruttivo, sarà costruttivo! E’ il momento ideale per liberarvi di vecchi timori e persino di quelle ansie che impediscono di affermarvi. Amore: in coppia, da un lato fate di tutto per mantenere un buon equilibrio, ma dall’altro non siete più sicuri dei vostri sentimenti. Ponetevi qualche domanda ma solo quanto basta per non complicarvi la giornata! Soli: oggi siete prudenti, non volete correre il minimo rischio. Ne avete abbastanza delle delusioni.

Oroscopo 14 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Toro e Plutone in Acquario, le relazioni oggi potrebbero essere un po’ complicate: toccherete con mano che gli altri sono testardi quanto voi! Che si tratti di amici o familiari, cercate di essere un po’ elastici, non alzate muri di silenzio o si creerà una situazione di stallo difficile da recuperare. Fare delle concessioni, anche piccole, per far funzionare le cose, non va considerato come una inequivocabile prova della vostra vulnerabilità! Amore: in coppia, l’amore è forte ma evitate di far ingelosire la dolce metà poiché potrebbe perdere la fiducia in voi, chiedersi se ha fatto la scelta giusta. Soli: sarete molto attratti da una persona ma accertatevi che ricambi. Rischiate di illudervi, di confondere la semplice simpatia con un gioco di seduzione.

Oroscopo 14 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se siete sottoposti a stress, imprevisti o qualche problema, oggi riuscirete a mantenere il controllo delle emozioni e a non prendervela con chi vi circonda. Ottimo atteggiamento! E’ una giornata in cui volendo potete mettere ordine nelle questioni riguardanti gli affari e le finanze: sarà una grande preoccupazione in meno! Tuttavia con la dissonanza Luna-Plutone evitate di voler raggiungere la perfezione, il transito potrebbe innescare tendenze ossessive. Amore: in coppia, tenerezza, sensualità ed eros sono nel programma di questo giovedì bollente! Soli: non avete molto tempo da dedicare all’amore! Ma non siete contrari a sfruttare le occasioni che si presentano, come una serata improvvisata con gli amici. Chissà, il destino potrebbe metterci lo zampino…

Oroscopo 14 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Toro, anche se forma delle dissonanze al contrario di altri segni fino a sabato nel vostro territorio circola gioia, soddisfazione, benessere e buonumore. Potete agire in piena serenità poiché la ritrovata armonia vi permette di mantenere al meglio le relazioni, di evolvere in modo positivo e di progredire. Accettate dunque qualsiasi opportunità di distrarvi. Oggi, inoltre, avete la possibilità di capire bene se avete trovato il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, i pianeti rappresentano un invito a esaminare l’organizzazione della giornata. Se riuscirete a mettere tutto in ordine, avrete più tempo da dedicare alla dolce metà. Soli: la Luna in Toro vi spinge a conquistare e con la simpatia farete vostro un cuore!

Oroscopo 14 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna in Toro e Plutone in Acquario, è probabile che siate spinti a risolvere a tutti i costi alcuni problemi o a recuperare un ritardo riguardante il lavoro ma rischiate di mettervi sotto pressione. Non potete farvi carico di tutto, dunque rallentate il ritmo. E’ una di quelle giornate in cui sciogliendo un nodo se ne crea un altro. Per oggi è meglio mettere da parte il “gomitolo” di questioni, dedicarvi ad altro e se possibile concedetevi una pausa. Amore: in coppia, la Luna in Toro vi rende un po’ testardi o ribelli, cercate di evitare discussioni. Prima di entrare in azione, valutate le conseguenze! Soli: la giornata è propizia all’introspezione. Farete il punto sulle delusioni passate e avrete un solo desiderio: ricominciare in modo più sano.

Oroscopo 14 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi astrali odierni accendono la vostra curiosità, il desiderio di fare qualcosa che vi entusiasmi. Se vi sentite davvero pronti a lanciarvi questo giovedì può snodarsi in modi interessanti e sorprendenti. Un incontro potrebbe regalarvi buonumore o qualcosa vi sembrerà particolarmente stimolante. In ogni caso fate attenzione ad agire impulsivamente poiché in questo caso potreste commettere degli errori. E stasera accettate gli inviti, uscite con gli amici! Amore: in coppia, da qualche tempo fate di tutto per far funzionare la relazione e mantenere l’armonia. Ma non dovete mettere da parte i vostri desideri e le esigenze. Soli: per piacere agli altri non volete indossare maschere. E avete ragione, è la vostra personalità che vi permette di conquistare.