L’oroscopo del 14 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nei prossimi giorni potreste essere spinti a imboccare una direzione molto promettente e l’intuito in tutto questo giocherà un ruolo importante. Seguirlo vi permetterà di cogliere alcune ottime occasioni che vi faranno entrare in una nuova fase entusiasmante. Per oggi, fate tuttavia attenzione a come vi esprimete: seppure involontariamente potreste dire qualcosa che sarebbe meglio tacere oppure essere i Bastian Contrario in qualsiasi conversazione. Amore: in coppia, desiderio e sentimenti sono perfettamente equilibrati, con il partner c’è armonia. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto vi è concesso: se una persona vi attrae potete dirlo con parole romantiche e sincere.

Oroscopo 14 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio torna in Leone nel vostro settore della casa, della famiglia: mette in conto uno stato d’animo altalenante, imprevisti e cambiamenti all’ultimo minuto. Potreste avere difficoltà ad aprire il dialogo con le persone care oppure avere la sensazione che si approfittino della vostra disponibilità. Sebbene all’inizio può sembrare fastidioso, sfruttate queste vibrazioni per dire chiaramente ciò che pensate delle attuali dinamiche. E’ tempo di sgombrare il campo dagli equivoci. Amore: in coppia, il minimo commento vi fa saltare i nervi. Se volete passare una giornata tranquilla chiudete un occhio. Soli: emozioni altalenanti, se vi piace una persona aspettate. Oggi non lancerete e non riceverete i segnali giusti.

Oroscopo 14 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali accentuano il vostro carisma, l’intraprendenza: lavoro o vita personale oggi siete pronti a prendere l’iniziativa. Tuttavia con Mercurio retrogrado che torna in Leone non è ancora il momento ideale per iniziare qualcosa o tentare di raggiungere un nuovo obbiettivo ma quello di pianificare tenendo conto anche dei minimi dettagli. Fino al 28 agosto è invece un ottimo periodo per impegnare le energie in ciò che state già portando avanti attualmente. Amore: in coppia, rischiate di cambiare idea ogni cinque minuti. E il partner avendo difficoltà a starvi dietro, non mancherà di farvelo notare. Soli: vi lancerete in un flirt ma se qualcosa non vi convincerà farete marcia indietro.

Oroscopo 14 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in moto retrogrado torna in Leone nel vostro settore delle finanze e fino al 28 agosto potreste avere difficoltà a stringere i cordoni della borsa. Sul fronte acquisti, anche online, rischiate di essere molto impulsivi, di ignorare alcuni saggi limiti che vi siete imposti di recente. In ogni caso, di qualsiasi spesa conservate le ricevute e controllate la garanzia così da mettervi al riparo da sgradite sorprese. E’ invece un buon momento per apportare delle modifiche al budget. Amore: in coppia, avete voglia di rinnovamento e la vostra immaginazione oggi farà meraviglie! Soli: oggi ci sono incontri romantici imprevisti, delle amicizie amorose, flirt che accendono la passione.

Oroscopo 14 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in moto retrogrado, fino al 28 agosto sosterà nel vostro segno: in questo periodo dovrete fare leva sulla pazienza poiché piccoli ritardi e problemi di comunicazione potrebbero mettere a dura prova la vostra determinazione. La cosa migliore, se dovete prendere una decisione, è aspettare i primi giorni di settembre. Per oggi, un commento potrebbe offendervi ma varrebbe la pena considerare se le opinioni di persone negative o pettegole vadano prese in considerazione. E’ un buon momento per riflettere sulle vostre insicurezze. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per essere comprensivi e romantici. Ogni tanto è necessario far parlare la voce del cuore. Soli: avete bisogno di leggerezza e allora, seppure con un po’ di cautela, lanciatevi in un simpatico flirt!

Oroscopo 14 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se da un po’ di tempo, lavoro o vita privata una persona sta mettendo a dura prova la vostra pazienza, oggi raggiungere il limite della sopportazione. Se non siete d’accordo con ciò che fa o dice, evitate di prendere decisioni affrettate poiché in seguito potreste pentirvi. Visto che oggi Mercurio in moto retrogrado torna in Leone, alle spalle del vostro segno, cercate di elaborare le emozioni. Con questo transito potreste avere un incontro significativo con qualcuno di importante. Amore: in coppia, il partner si farà in quattro per accontentarvi ma ai vostri occhi oggi non sarà sufficiente. Soli: un/a ex potrebbe contattarvi ma se la storia si è conclusa male, non vi lascerete incantare.

Oroscopo 14 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se qualcosa accende il vostro entusiasmo, per oggi evitate di parlarne: che si tratti di idee brillanti, sogni, obbiettivi o progetti per il momento teneteli per voi in modo da studiare delle strategie sui passi da compiere. Potete star certi che riuscirete a concretizzare quanto avete in mente. Al contempo oggi Mercurio torna in Leone e fino al 28 agosto il transito rappresenta un’opportunità per riprendere i contatti con amici o colleghi che non sentite da un po’ di tempo. Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce, se ci sono stati problemi, tenendo conto dei rispettivi errori, ripartirete da zero. Soli: momenti intensi con una persona che vi attrae. Non rovinate tutto ponendovi domande sul futuro.

Oroscopo 14 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi astrali odierni, la vostra tendenza è quella di lanciarvi negli acquisti: sarete attratti da tanti oggetti che vorrete fare vostri, compresi quelli che vi faranno risparmiare tempo o semplicemente sono belli, appagano il vostro senso estetico, soprattutto se di recente avete avuto la sensazione che la vostra situazione ristagni. Se avete intenzione di comprare online, prima di premere il tasto “acquista”, pensateci, fate leva sul vostro lato pragmatico. Amore: in coppia, nella vita a due sono immancabili delle frizioni. Dite no, dunque, a reazioni inopportune. Soli: un incontro inatteso, con una persona diversa da quelle che solitamente vi attraggono, prenderà una piega interessante.

Oroscopo 14 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata piacevolmente movimentata, pur avendo parecchie cose da fare si tratta di situazioni leggere, nulla di problematico, nessun grattacapo. Oggi siete in cerca di armonia, di pace: sfruttate questo stato d’animo per stabilire delle conversazioni mirate a superare qualche eventuale problema nei legami con gli amici o i familiari. Tenete presente che in questo momento le relazioni in generale sono una risorsa preziosa, potreste ricevere l’aiuto di cui avete bisogno. Amore: in coppia, dite ciao ciao alle questioni pratiche e date spazio alla fantasia, al romanticismo. Soli: in cerca di un ideale e dunque non sarà facile trovare una persona che corrisponda a quella dei vostri sogni.

Oroscopo 14 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui siete irrequieti, la mente gira a mille e forse perché dovrete occuparvi di parecchie questioni nello stesso momento. La cosa migliore è ritagliare un po’ di tempo per esaminare la vostra situazione e riflettere se è il momento di delegare, chiedere una mano o eliminare un progetto oppure semplicemente farvi carico delle vostre responsabilità. Entro il 28 agosto, ritroverete la chiarezza e avrete la possibilità di dare il via a un cambiamento. Amore: in coppia, il dialogo è dolce, avete bisogno della reciproca presenza. Soli: le uscite con gli amici, la vita sociale saranno occasione di parecchi incontri romantici: avrete soltanto l’imbarazzo della scelta!

Oroscopo 14 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in moto retrogrado oggi torna in Leone nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro: potreste divertirvi a provocare chi vi circonda ma fate attenzione poiché le vostre parole potrebbero essere più pungenti di quanto pensiate e offendere chi vi circonda. Su un altro piano: per raggiungere un obbiettivo, forse per dimostrare agli altri quanto valete o per guadagnare di più, oggi potreste essere tentati di imboccare una scorciatoia, ma non è detto che funzionerà. Amore: in coppia, molto schietti, al partner rischiate di dire cose poco piacevoli e in seguito pentirvi. Soli: state per conto vostro: in questo modo eviterete incomprensioni e non penserete che tutti ce l’abbiano con voi!

Oroscopo 14 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete tante energie e al contempo voglia di cambiare qualcosa in determinate situazioni, siete intenzionati a spezzare monotonia del quotidiano e sentirvi meno sotto pressione. Potreste infatti averne abbastanza delle continue richieste da parte di vi circonda e la tendenza sarà quella di ribellarvi. Fate bene a mettere voi al primo posto, pensare al vostro benessere ma prima di scatenare una piccola rivoluzione prendete in considerazione le conseguenze. Amore: in coppia, la vita a due è ricca di passione, d’amore, ritrovate entrambi lo slancio eventualmente perduto. Soli: occhio a lanciarvi in una storia complicata. La persona che vi attrae potrebbe essere poco affidabile.