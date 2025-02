Cosa dice l’oroscopo del 14 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Un ritardo nel completamento di un progetto personale o di lavoro potrebbe farvi dubitare delle vostre capacità. Attenzione a non cadere in questa trappola. Siete all’altezza della situazione! Esaminate ciò che state facendo così da capire qual è il dettaglio sbagliato. Al contempo, rilassatevi così da eliminare lo stress accumulato durante la settimana di lavoro. Mercurio oggi entra in Pesci e fino al 3 marzo sosterà alle spalle del vostro segno: è il periodo ideale per sfruttare la vostra creatività! Amore: in coppia, non è un San Valentino molto romantico, potreste sentirvi limitati nella libertà, penserete che il partner vi controlli. Soli: la solitudine vi pesa ma negli affari di cuore, non è una giornata di incontri.

Oroscopo 14 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui nel lavoro, anche se state cercando un impiego, potrebbero arrivare delle opportunità: il successo dipende dalla vostra motivazione. Gli eventi non accadono per caso, dunque prestate attenzione e poi agite saggiamente con coraggio e determinazione. Mercurio oggi entra in Pesci, fino al 3 marzo: sfruttate le vibrazioni per ampliare il giro dei contatti, anche online, stringerete nuove ed entusiasmanti relazioni, utili anche nel lavoro. Amore: in coppia, cercate di mostrarvi amorevoli e affettuosi e il partner vi amerà ancora di più. Soli: se vi trovate alle prese con una situazione ambigua e non sapete come muovervi, non è tuttavia il momento di chiarire. Aspettate qualche giorno.

Oroscopo 14 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Vi sveglierete di buonumore, pieni di buone intenzioni ma pensando alle tante cose da fare lo stato d’animo potrebbe cambiare. Forse è arrivato il momento di chiedervi se sia o meno necessario apportare alcune modifiche significative. Pensate di non avere una via d’uscita? Cercate un’opportunità che vi dia più libertà di movimento, di gestire meglio il tempo. Da oggi e fino al 3 marzo, Mercurio in Pesci rappresenta un’opportunità per migliorare la vostra reputazione e di realizzare qualche progetto. Amore: in coppia, se avete dei dubbi, il partner sarà in grado di rassicurarvi, spiegare il suo punto di vista e confortarvi. Soli: parlare con un amico vi permetterà di fare dei passi avanti in una situazione bloccata.

Oroscopo 14 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un’opportunità oggi potrebbe spuntare dal nulla e dovrete coglierla al volo poiché andrà a vostro vantaggio. Ed è proprio grazie al networking che avrete la possibilità di fare passi avanti: sia che abbiate il desiderio di contattare e uscire con una persona o che siate in cerca di opportunità di lavoro o di affari o qualsiasi altra cosa che abbiate intenzione di fare. Mercurio oggi entra in Pesci, sosterà fino al 3 marzo e accenderà il forte desiderio di imparare, viaggiare e provare nuove esperienze. Amore: in coppia, aperti a tutte le proposte che vi farà il partner. Insieme volete realizzare nuovi progetti! Soli: più sarete aperti agli altri, più aumenteranno le possibilità di incontrare una persona e dare il via a una storia.

Oroscopo 14 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino 3 marzo, Mercurio in Pesci sosta nel vostro settore della trasformazione: è il momento di fare dei cambiamenti, anche improvvisi non ultimo nell’equilibrio tra lavoro e vita privata, Cercate di capire quali sono le vostre priorità e parlarne con il boss ma non è escluso che sia lui a proporre delle modifiche al programma quotidiano. In ogni caso il transito rappresenta l’occasione perfetta per creare un migliore equilibrio e riflettere su alcuni progetti che in seguito realizzerete. Amore: in coppia, è uno splendido venerdì per vivere con il partner un momento romantico. Tra di voi è un nuovo inizio. Soli: l’aria profuma di romanticismo e conquiste! Sguardi intriganti, messaggi e incontri piccantini. Che San Valentino…

Oroscopo 14 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio sbarca in Pesci, fino al 3 marzo sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: a partire da oggi, in questo periodo avrete voglia di condividere e comunicare, le interazioni con chi vi circonda saranno interessanti, stimolanti e le conversazioni saranno sincere, aperte, avrete la possibilità di dire ciò che avete nel cuore. Il che, nella carriera, vi permetterà di avere una positiva svolta inattesa, qualcosa che desiderate da tempo e che vi entusiasmerà! Amore: in coppia, il dialogo è dolce, esprimerete i vostri sentimenti, i desideri reciproci: vi sentirete vicini. Soli: bando alle paure di ricevere una delusione e lasciatevi invece andare alle emozioni! Avete le carte in regola per conquistare.

Oroscopo 14 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La vostra empatia, l’apertura mentale vi permetteranno di capire meglio chi vi circonda, collaborare ed eventualmente essere d’aiuto a trovare una soluzione a qualsiasi problema. Al contempo, potrebbe arrivare una splendida quanto inaspettata opportunità di lavoro e con i passaggi astrali odierni sarete in grado di farla vostra! Se comunque vi sentite sotto pressione a causa dell’eccesso di impegni, è la giornata giusta per delegare o lanciare un SOS a un collega. Chiedete! Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione, Soli: l’amore oggi non è una priorità o, meglio, non sarete fissati a cercare il grande amore. Se capiterà un flirt comunque vi lancerete.

Oroscopo 14 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro è un segno Fisso e di solito non vi piacciono i cambiamenti improvvisi ma oggi con l’entrata di Mercurio in Pesci potrebbe arrivare una bella e inaspettata opportunità di lavoro che vi metterà in grado di mostrare le vostre competenze, il talento e sarete determinati a farla vostra! Al contempo, è un venerdì in cui prendere cura delle persone care o dedicare maggiore attenzione ad alcuni progetti domestici che avete in ballo può essere particolarmente soddisfacente. Amore: in coppia, grande passione, l’amore è al primo posto e la comunicazione con il partner è perfetta! Soli: è una serata favorevole agli incontri d’amore. Allora, uscite poiché avete la possibilità di conquistare un cuore.

Oroscopo 14 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’arrivo di Mercurio in Pesci, fino al 3 marzo, modificare qualcosa in casa o fare un acquisto per renderla più confortevole e aggiungere un tocco speciale a una stanza, oggi vi farà sentire bene, gratificati. Ma ciò potrebbe estendersi anche ai piaceri culinari. Provare un nuovo menu o una nuova ricetta può portare a nuove scoperte e a un modo di alimentarvi più sano. Con questo transito le conversazioni con le persone care saranno più dolci e affettuose. Amore: in coppia, se siete stufi della routine, della vita di tutti i giorni, la dolce metà ha in serbo un San Valentino con dolci sorprese. Soli: la vostra vita amorosa prende una svolta inaspettata. Un incontro ribalterà le vostre certezze.

Oroscopo 14 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con l’arrivo di Mercurio in Pesci, fino al 3 marzo, la vita sociale brilla! Comunicate, entrate in contatto con le persone: oggi l’intuito è al top ed è il momento perfetto per dare il via alle conversazioni, eventualmente anche su argomenti delicati. Non esitate inoltre a mostrare apertamente dolcezza e affetto alle persone care. Potrebbero esserci eventi sorprendenti così come l’impulso improvviso di liberarvi da alcuni limiti. E’ un fatto positivo se porta a cambiamenti costruttivi. Amore: in coppia, è la serata ideale per fare qualcosa di diverso con il partner. Uscite mano nella mano e vi divertirete entrambi. Soli: aprite la porta all’amore e lanciatevi verso l’ignoto, non sarete delusi da ciò che scoprirete!

Oroscopo 14 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Pesci fino al 3 marzo sosterà nel vostro settore delle finanze: in questo periodo la vostra attenzione sarà concentrata sulle questioni di denaro. Ciò potrebbe significare dover riorganizzare il settore e stabilire un budget. Sarà d’aiuto ad avere il controllo sulla situazione e mettervi in grado di pianificare in anticipo una prossima spesa importante. In generale se oggi avete intenzione di lanciarvi in un acquisto, anche on line, fate delle ricerche, confrontate i prezzi! Amore: in coppia, l’amore del partner vi farà sciogliere dalla felicità. Soli: con una persona sarà amore e attrazione al primo sguardo! Difficile dire chi farà il primo passo ma probabilmente entrambi contemporaneamente.

Oroscopo 14 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 3 marzo, Mercurio sosta nel vostro segno: è il periodo ideale per far sentire la vostra voce e chiedere ciò di cui avete bisogno. Non avete nulla da perdere. Provateci e vedrete che otterrete solo risposte positive. Se avete necessità di risolvere un problema, ad esempio, o avete intenzione di realizzare un progetto oppure raggiungere un obbiettivo, rivolgetevi con sicurezza alla persona giusta: convincenti come siete, direte le parole ideali per non riceverete rifiuti. Amore: in coppia, se avete intenzione di chiedere qualcosa al partner non saprà dire “no”. Soli: evitate di concedere immediatamente la vostra fiducia alla prima persona che avrà il potere di affascinarvi. Cercate di conoscerla meglio.