Cosa dice l’oroscopo del 14 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con chi vi circonda, oggi non potrete fare a meno di essere estremamente sinceri ma siate consapevoli di ciò che direte poiché il giudizio può essere alterato e con la dissonanza Venere-Giove rischiate di offendere il vostro interlocutore. Al contempo, il transito accende il desiderio di comfort, di benessere ma tenete presente che l’eccessiva autoindulgenza potrebbe diventare un problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Siete presenti l’uno per l’altro e costruite un futuro solido. Soli: per conquistare chi vi attrae sarete aperti, sinceri e confesserete i vostri sentimenti. L’altro/a ricambierà.

Oroscopo 14 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete intenzione di guadagnare di più, i passaggi odierni rappresentano un invito a essere realistici riguardo la vostra attuale situazione. Quale risultato concreto potreste ottenere andando avanti nel vostro percorso lavorativo? Se state pensando di apportare alcune modifiche, prima di dare il via è una buona idea impostare i vostri propositi o parlarne con un amico di cui vi fidate. Vi darà i consigli giusti. Amore: in coppia, intesa eccellente, trascorrerete la serata parlando delle speranze, dei progetti. Soli: un bel sorriso avrà l’effetto calamita, vi spingerà a prendere l’iniziativa e a dare il via a una conversazione che si concluderà a notte inoltrata.

Oroscopo 14 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali odierni al vostro segno parlano di coraggio, di andare oltre le paure e tentare qualcosa a cui avete rinunciato perché vi sembrava troppo difficile o persino irraggiungibile. Potreste anche chiedervi perché vi siate arresi così facilmente. Ma lo stato d’animo ora cambierà e sarete finalmente pronti a lanciarvi. Più andrete avanti e tanto più vi renderete conto di essere più che all’altezza del compito. Amore: in coppia, volete esprimere ciò che provate e lo farete in modo convincente. Con il partner vi lascerete andare alle emozioni. Soli: la persona che vi attrae darà delle risposte alle vostre domande: che siano o meno positive farete dei passi avanti.

Oroscopo 14 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui non dovete temere di stabilire sani confini con le persone care o con i colleghi. Anche se può sembrare imbarazzante tracciare delle linee dove necessario, alla fine sarete contenti di aver ritagliato lo spazio di cui avete bisogno. Con la dissonanza Venere-Giove fidatevi dell’istinto poiché potrebbe portarvi a vivere una bella e inedita esperienza. Provare qualcosa di nuovo sarà molto gratificante. Amore: in coppia, il partner risveglia i sensi e vi piacerà giocare al gatto e topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: sbagliate a pensare che la persona che vi attrae sia un flirt passeggero. Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una vera storia d’amore.

Oroscopo 14 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se un progetto o un obbiettivo personale o di lavoro su cui state lavorando si trova in una fase di stallo, probabilmente è arrivato il momento di capire bene se è davvero fattibile e dedicare ancora tempo ed energie. Se la risposta è affermativa, mettete da parte l’orgoglio e chiedete una mano: potreste scoprire che alcuni amici saranno pronti a risolvere la situazione. Il che vi consentirà di fare concreti passi avanti. Amore: in coppia, farete un bilancio, ciascuno per conto proprio e ciò sarà d’aiuto. Farlo insieme sarebbe come buttare olio sul fuoco… Soli: la tendenza è quella di amplificare ciò che provate per una persona. Se volete conquistarla fate attenzione.

Oroscopo 14 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le persone care oggi potrebbero fare mille richieste, prendere il sopravvento e parlare solo dei loro problemi. Per una volta abbandonate la riservatezza e concedetevi di esprimere liberamente i vostri dubbi, le paure nonché i desideri. Non stiamo consigliando di mostrare le vostre emozioni a chiunque ma di appoggiare la testa su una spalla affettuosa, che sapete sarà pronta ad ascoltarvi e confortarvi. Amore: in coppia, ottima comunicazione e complicità a tutto campo. Se la relazione attraversa piccole difficoltà, è la giornata ideale per chiarire. Soli: splendida giornata per conquistare un cuore e dare il via a una storia. Il vostro fascino non passa inosservato…

Oroscopo 14 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui siete inclini a condividere le vostre idee con chi vi circonda, pronti a mostrare quanto valete. Tuttavia con la dissonanza Venere-Giove c’è una certa tendenza ad avere alte aspettative oppure prendere iniziative che potrebbero essere premature o esagerate. Esagerare un po’ in alcune situazioni minori può essere divertente ma per le cose essenziali è meglio rispettare i soliti limiti. Amore: in coppia, trascorrere le serate davanti alla tv è un vero killer dell’amore. Datevi una mossa e regalate alla relazione una ventata di romanticismo o avventura. Soli: l’amore non si cerca, smettete di agitarvi. Preparatevi ad accoglierlo e arriverà…

Oroscopo 14 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La vostra creatività è al top ed è il momento di mostrarla in modo concreto, così da migliorare la reputazione. Sia che abbiate intenzione di impressionare favorevolmente il boss o un superiore o farete qualcosa in grado di sollecitare stupore e ammirazione, vincerete! E’ una fase in cui dovete impegnare al massimo le energie ma in questo modo dimostrerete che siete innegabilmente i migliori. Amore: in coppia, organizzate un’uscita – anche con gli amici – trascorrerete una splendida serata! Soli: gli incontri romantici e passionali sono favoriti ma dovreste cercare di cambiare qualche abitudine, andare in posti diversi, che di solito non frequentate.

Oroscopo 14 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un martedì in cui volervi bene, apprezzare quanto valete senza cercare l’approvazione degli altri. Fate comunque attenzione alle lotte di potere o ai comportamenti competitivi come potrebbe invece spingervi ad avere la dissonanza Venere-Giove. Avete infatti la possibilità di mostrare comunque autorevolezza, parlare con calma anche nel caso abbiate bisogno di mettere qualcuno al proprio posto. Amore: in coppia, non volete toccare determinati argomenti ed evitate domande scomode. Eppure parlare sinceramente con il partner sarebbe la soluzione migliore. Soli: siete sospettosi, poco disponibili, il che – ma lo sapete – non facilita certamente le conquiste.

Oroscopo 14 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi astrali odierni, andare oltre le apparenze vi permetterà di guadagnare di più, di aumentare le entrate. La visione superficiale potrebbe spingervi a ignorare un’opportunità che potrebbe garantirvi crescita e sicurezza e sarebbe un peccato. Per quanto a prima vista possa sembrare imperfetta potrebbe essere una possibilità per fare soldi. Più chiederete informazioni, più sarete entusiasti. Amore: in coppia, esprimerete il bisogno di rinnovamento con tale fervore che il partner non potrà rifiutarvi nulla. Soli: è un martedì in cui sarete meno diffidenti e mostrerete di più il vostro lato tenero. Toccherete con mano che è più fruttuoso…

Oroscopo 14 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza odierna Venere-Giove potrebbe spingervi a riflettere sulle decine di favori o gesti gentili che avete fatto per vedere contente le persone care o i colleghi. Arriverete alla conclusione che non sempre questo atteggiamento generoso è stato ricambiato. Tuttavia anziché arrabbiarvi o provare delusione per i mancati gesti di gentilezza, da oggi per quanto vi è possibile, cercate di essere meno altruisti. Amore: in coppia, il desiderio di essere di essere amati oggi è decuplicato. Rischiate di chiedere troppo. Soli: la persona che vi attrae potrebbe non essere ancora pronta per fare il grande passo. Calma, presto otterrete ciò che desiderate…

Oroscopo 14 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Venere-Giove, la tendenza odierna è quella di esagerare: lavoro e vita personale vi sentite in grado di farvi carico di parecchie responsabilità. E’ senza dubbio lodevole voler dare una mano a chi vi circonda ma tenete presente che alla fine potreste sentirvi super stressati da quanto le persone care e i colleghi dipendano da voi, Evitate dunque di fare il passo più lungo della gamba. Amore: in coppia, la dissonanza Venere/Giove vi spinge come detto a esagerare: occhio a non soffocare la dolce metà e metterlo/a su un piedistallo poiché come tutti ha dei difetti. Soli: il discorso riguarda anche voi. Per oggi, sul fronte amore, non aspettatevi troppo…