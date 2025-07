Cosa dice l’oroscopo del 14 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a rallentare il ritmo, accantonare i problemi, le eventuali preoccupazioni e concentrarvi su attività rigeneranti, che vi regalano benessere. Quanto più ti prendete cura di voi stessi ora, tanto più sarete forti e produttivi. Avete a disposizione energie positive per scoprire metodi nuovi e interessanti per raggiungere i vostri obbiettivi. Potete rendere più entusiasmanti o diversificare il il programma quotidiano o il vostro lavoro. Amore: in coppia, penserete che il partner non abbia le idee chiare, ma ogni punto di vista è diverso e non è detto che il vostro sia quello giusto. Soli: se una persona vi attrae, approfondite la conoscenza senza anticipare i tempi.

Oroscopo 14 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della vita sociale ed è in armonia con Giove in Cancro: cercate di trascorrere una giornata rilassante, anche contattando gli amici e fare qualche piacevole chiacchierata. Avrete la possibilità di parlare apertamente e, cosa ancora più importante, di sentirvi ascoltati. Al contempo, il transito odierno annuncia l’arrivo di notizie positive ma non solo, è anche il momento giusto per fare networking e condividere idee, soprattutto con chi opera nel vostro settore professionale. Amore: in coppia, circola piacere, la felicità di vivere con il partner. E’ una giornata all’insegna della passione! Soli: spontanei, attirate l’attenzione e grazie a una conquista riuscirete a rendere la vita amorosa più sicura e gratificante.

Oroscopo 14 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Pesci nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, siete determinati a raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. E in effetti potreste trovarvi sotto i riflettori, notati per i risultati ottenuti o il talento! In questo momento prendete le cose seriamente e può essere la giornata ideale per fare piccoli sacrifici da cui in futuro trarrete dei vantaggi. L’importante è che crediate in voi stessi: avrete la forza di superare ostacoli importanti, soprattutto se vi muoverete con pazienza e ottimismo. Amore: in coppia, riuscirete a evitare qualche discussione ma solo se non vi impunterete per affermare le vostre idee. Soli: non è la giornata ideale per tentare di conquistare o riavvicinarvi a un/a ex. Rischiate di fare un buco nell’acqua.

Oroscopo 14 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Pesci in buon aspetto a Giove nel vostro segno, il desiderio è quello di vivere esperienze più interessanti, di fare una piacevole deviazione dalla routine così da rilassarvi e rigenerare le energie. E con questo bel transito la cosa migliore è soddisfare il vostro bisogno di movimento, crescita e varietà, non ultimo ad esempio, pianificando un viaggio o andare a trovare una persona cara che vive lontano. E’ il momento di uscire dalla vostra zona di comfort, voltare pagina e mentalmente cambiare direzione. Amore: in coppia, organizzate una serata romantica per esprimere l’amore e rinnovare la reciproca passione! Soli: negli affari di cuore oggi tutto è possibile! Un incontro potrebbe stravolgere la vostra vita.

Oroscopo 14 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete la forza e la determinazione per risolvere una questione importante ma al contempo, con la Luna in Pesci dovete seguire l’istinto. Vi permetterà di trovare le risposte che cercate! Fidatevi dunque delle vostre sensazioni: è in questo modo che farete la cosa giusta al momento giusto, soprattutto se ultimamente avete dubitato di voi stessi. In serata con la dissonanza tra Luna e Marte evitate di spendere impulsivamente, soprattutto se in questo periodo state estinguendo un debito o cercate di risparmiare. Amore: in coppia, agirete affinché nella relazione tutto vada per il meglio. Serata ideale per riaccendere la passione. Soli: sfoderate il fascino, il sex appeal, date il via alle conversazioni poiché nel giro di poco andrete più lontano…

Oroscopo 14 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Pesci e Giove in Cancro, nel lavoro o nella vita privata oggi avete la possibilità di affascinare chi vi circonda. Siete positivi, ottimisti e trasmettete gioia, le vostre parole oggi avranno un forte impatto. Nel lavoro se avete intenzione di incontrare il boss per condividere un’idea o lamentarvi di qualcosa, non esitate! Attraverso il dialogo otterrete il successo. Nella vita sociale l’atmosfera odierna è ideale anche per incontrare gli amici, rafforzare i legami o stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, sentite di poter contare sulla dolce metà in qualsiasi circostanza. Il suo sostegno è inestimabile e la prova del suo amore! Soli: in cerca dell’anima gemella? Oggi potreste incontrarla, insieme formerete una bella coppia.

Oroscopo 14 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Pesci in armonia con Giove in Cancro annuncia una giornata di lavoro positiva, il successo sarà vostro soprattutto se impegnerete le energie negli obbiettivi che accendono l’entusiasmo! Sarete inoltre più in sintonia con l’ambiente circostante, con i colleghi e all’occorrenza sarete pronti a dare una mano affinché le cose procedano senza intoppi. In serata potrebbero emergere alcune imperfezioni, delle pecche nel programma quotidiano: cercate di cambiare qualcosa così da avere una maggiore margine di manovra e di libertà. Amore: in coppia, sapete che per entrambi la relazione è speciale, avete importanti obbiettivi e ambizioni da realizzare! Soli: lo sguardo è la vostra arma magica. Con una persona le parole saranno inutili…

Oroscopo 14 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’armonia tra la Luna in Pesci e Giove in Cancro, oggi sarete spinti a dare il via a un nuovo interesse, a un hobby, a qualcosa che vi appassiona: attingere al talento e alla creatività sarà molto gratificante. La capacità di apprendere in qualsiasi cosa che sperimenterete è alla base del buonumore odierno, concedervi uno spazio per rilassarvi e distrarvi un po’ è esattamente ciò di cui avete bisogno. Grazie al senso dell’umorismo e alla volontà di chiudere un occhio, infine, le relazioni sono più facili da gestire. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, oggi vedete la vita in rosa! Soli: l’ottimismo vi permette di attirare attenzioni speciali da una persona incontrata sui social media. L’intesa sarà immediata!

Oroscopo 14 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: vi dota di buonumore, sarete spinti ad ascoltare i problemi delle persone care, amici compresi, a dare dei consigli o un aiuto. In ogni caso, al riguardo muovetevi solo se capite che le persone care lo desiderano. Su un altro piano: state acquisendo una migliore comprensione del vostro lavoro o degli obbiettivi futuri ed elaborate delle strategie per garantirvi il successo. In serata, occhio a come vi esprimerete: rischiate di essere velenosetti. Amore: in coppia, se avete delle preoccupazioni di lavoro non ha senso prendervela con il partner.. Una sorpresa per fortuna tirerà su il morale. Soli: è un lunedì in cui apprezzate il vostro status, ne vedete il lato positivo: la libertà.

Oroscopo 14 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Pesci e Giove in Cancro il vostro stato l’animo è leggero, siete più disposti a interagire con chi vi circonda. E’ un’ottima giornata, dunque per rompere il ghiaccio e stringere nuove amicizie, soprattutto se si tratta di persone che condividono la vostra passione per determinate attività. Al contempo, è la giornata ideale per dire la vostra verità, esprimete – nel bene e nel male – i pensieri, le emozioni. Potreste anche dare dei consigli ai familiari e agli amici, aiutandoli a risolvere i loro problemi. Amore: in coppia, fine dei malintesi, riuscirete a parlare in modo positivo senza discutere. Soli: se di recente c’è stato un incontro, oggi sarete soddisfatti di come sta andando la situazione, nella giusta direzione.

Oroscopo 14 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze, vi dota di ottimismo, siete più generosi del solito e pronti ad aprire il portafoglio per rendere felice un amico o un familiare. Gesti che dimostrano il vostro affetto ma al contempo tante piccole spese potrebbero incidere sul budget. Su un altro piano: per oggi, se possibile, evitate di firmare contratti e documenti di qualsiasi tipo, concedetevi del tempo per studiare le clausole, anche quelle che sembrano senza importanza o scritte in caratteri minuscoli. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner non vi presti abbastanza attenzione? In questo caso sbufferete ma senza ottenere risultati…Soli: la situazione affettiva forse non è quella che vorreste ma cercate di ritrovare un po’ di ottimismo!

Oroscopo 14 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno in buon aspetto a Giove in Cancro, accentua ka gioia di vivere e di entrare in contatto con il mondo circostante. E’ un lunedì in cui brillerete, lavoro o vita personale sarete al centro dell’attenzione, tutti gli sguardi saranno puntati su di voi! E a volte può essere estremamente positivo, soprattutto se avete bisogno di conferme sul talento o sulle competenze. Volendo potete dare il via a un nuovo e redditizio progetto o concludere in modo positivo una negoziazione. E’ tempo di essere audaci. Amore: in coppia, darete il via a nuovo progetto a due. Le vostre idee sono ben accolte dal partner. Soli: un nuovo incontro farà la differenza: vi innamorate! Il vento sta girando a vostro favore, l’amore vi sorprenderà.