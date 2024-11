L’oroscopo del 14 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Saturno in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e domani riprende il moto diretto: sarà d’aiuto a risolvere definitivamente alcune questioni lasciate in sospeso e in questo modo proverete sollievo. Al contempo dovete stabilire solidi confini su ciò che è o meno accettabile nella vostra vita, lasciare alle spalle abitudini e atteggiamenti negativi così da avere una nuova prospettiva. E’ una fase importante, sfruttatela saggiamente e avrete la possibilità di progredire. Amore: in coppia, è tempo di moltiplicare senza indugiare, i progetti che avete entrambi a cuore. Senza dimenticare di ritagliare dei momenti di tenerezza. Soli: per conquistare dovete farvi belli/e, prendere cura di voi stessi: avrete maggiore sicurezza.

Oroscopo 14 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Saturno in Pesci riprende il modo diretto nel vostro settore delle amicizie: in questo momento avete ben chiaro che la lealtà ha dei limiti e potreste avere dei dubbi sull’opportunità o meno di rimanere fedeli a un determinato gruppo di persone. Se i valori stanno imboccando direzioni diverse, potrebbe essere lo spunto per allontanarvi. Il transito vi rende un più realistici riguardo ai sogni: non abbandonateli ma ricordate che per trasformarli in realtà ci vuole l’aiuto degli altri! Amore: in coppia, oggi potrebbero esserci delle tensioni. Dovrete parlare con il partner del futuro e forse risolvere alcune ambiguità. Non scatenate drammi! Soli: un incontro potrebbe essere annullato. Tranquilli: vi daranno giustificazioni valide.

Oroscopo 14 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Saturno in Pesci in moto retrogrado avete lavorato sodo, affrontato ritardi frustranti, progressi bloccati e un paio di battute d’arresto. Domani il pianeta riprende il moto diretto e finalmente potrete ottenere il meritato riconoscimento, anche in termini finanziari. E’ un ottimo momento per concentrarvi su ciò che volete ottenere e sull’immagine che volete proiettare nella vita professionale. Questo transito aiuta a chiarire i vostri obiettivi o progetti di affari e carriera. Amore: in coppia, il partner oggi vi sembrerà distaccato: sicuramente non ha nulla contro di voi, forse è preoccupato per qualcosa. Siate attenti e disponibili. Soli: dichiarerete il vostro amore con parole molto toccanti. Farete centro!

Oroscopo 14 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Saturno in Pesci da domani riprende il moto diretto e se nei mesi scorsi siete stati costretti ad accantonare alcuni progetti, ora potete ampliare i vostri orizzonti, abbattere alcune barriere, programmare un viaggio o riprendere gli studi. Questo transito per il vostro segno è molto positivo, vi dota della resistenza necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Andrete avanti e avrete buoni motivi per essere ottimisti riguardo alla direzione intrapresa. Amore: in coppia, in perfetta armonia con voi stessi e il partner, svaniscono le incomprensioni, torna la serenità. Soli: i passaggi astrali facilitano i contatti e gli incontri romantici. Godetevi questa bellissima giornata a forma di cuore.

Oroscopo 14 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nei mesi scorsi potreste aver messo in dubbio la fattibilità di una relazione d’affari o di lavoro o personale nonostante i segnali indicassero il contrario. Saturno in Pesci da domani riprende il moto diretto e vedrete la situazione con chiarezza, potete rilassarvi e realizzare insieme alla persona il risultato desiderato, anche sul piano finanziario. Per assicurarvi la longevità di questa unione dovrete stabilire delle regole di base e aspettative concordate di comune accordo. Amore: in coppia, oggi potrebbe esplodere un litigio con il partner, forse per come avete gestito una questione di denaro. Soli: una persona con cui avete lunghe conversazioni, online o dal vivo, presto potrebbe diventare più importante.

Oroscopo 14 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro e da domani riprende il moto diretto. Nei precedenti cinque mesi, riguardo a una in particolare potreste aver provato pesantezza, vi siete sentiti intrappolati, aver vissuto alti e bassi. In generale, ora le relazioni imboccheranno una direzione più leggera e alcune le rafforzerete. Se invece la situazione in alcuni casi continua a essere soffocante, senza esitare deciderete di voltare pagina. Amore: in coppia, è un sabato in cui vi ponete troppe domande, rimuginate senza sosta. Tiratevi su, cercate di avere un atteggiamento positivo. Soli: se al momento non avete un partner non significa che non troverete mai l’amore. Siate pazienti.

Oroscopo 14 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Da cinque mesi a questa parte se nel quotidiano avete introdotto delle abitudini malsane, vi siete lasciati andare oppure avete accantonato un progetto di lavoro, da domani con Saturno in Pesci che riprende il moto diretto sarete pronti ad apportare alcuni grandi cambiamenti, ovvero condurre uno stile di vita sano, una dieta salutare e tornare in palestra. Prima di quanto pensiate vi garantirete una forma torneo, vi rimetterete in carreggiata anche riguardo al lavoro! Amore: in coppia, l’amore illumina questo sabato, la relazione è la vostra priorità e lo dimostrerete al partner in mille modi. Soli: avete messo uno stop alle relazioni tossiche e vivete con piacere le cose semplici. Presto aprirete di nuovo il vostro cuore.

Oroscopo 14 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Negli ultimi cinque mesi è probabile che abbiate avuto splendide idee ma ora che Saturno in Pesci riprende il moto diretto è il momento di trasformarle in realtà. Dovete esprimere voi stessi, la creatività e il talento poiché realizzerete qualcosa di unico che stupirà chi vi circonda! In ogni caso, anche se come sempre metterete cuore e anima in un progetto non dimenticate di mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata: è la chiave per essere felici. Amore: in coppia, avete capito che la perfezione non esiste e quando è possibile, con il partner vi godete i bei momenti. Siete felici e il quotidiano in questo modo procede al meglio. Soli: è la giornata ideale per mostrare apertamente interesse nei confronti di chi vi attrae.

Oroscopo 14 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Saturno in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e da domani dopo ben cinque mesi riprende il moto diretto. Il che significa che ci saranno miglioramenti, allenterete eventuali tensioni con le persone care. Riprenderete eventuali progetti di ristrutturazione dell’abitazione o troverete chi sarà all’altezza di fare delle riparazioni adeguate oppure potreste dare il via a un trasloco. Capirete con chiarezza ciò che deve migliorare nella vostra vita personale. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di drammatizzare le situazioni. Per evitare conflitti inutili, canalizzate le energie modo positivo. Stasera l’amore prenderà il sopravvento. Soli: uscite e incontrerete persone nuove e interessanti. Vi aspettano belle sorprese!

Oroscopo 14 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Saturno in Pesci domani termina il moto retrogrado e sarete in grado di valutare chiaramente quali dei vostri interessi, studi e progetti valgono veramente il vostro impegno. Sebbene inizialmente possa essere un po’ scomodo, affrontare la realtà vi farà sentire più forti, potrete stabilire nuovi obbiettivi e scadenze e affrontare tutto con efficienza e disciplina. Man mano che raggiungerete ciò che avete pianificato, acquisirete una grande sicurezza. Amore: in coppia, la Luna in Toro odierna favorisce la tenerezza e la passione, la sensualità. Alcuni tra voi vorranno concepire un bebè. Soli: l’amore è nell’aria, potreste avere un incontro sorprendente! Non è escluso il ritorno di un/a ex con una toccante dichiarazione d’amore.

Oroscopo 14 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Saturno in Pesci nel vostro settore delle finanze, negli ultimi cinque mesi potreste aver speso eccessivamente, non sempre per acquisti necessari e forse ne siete consapevoli. Non è escluso che le entrate abbiano subìto una battuta d’arresto e ciò messo alla prova la vostra autostima. Da domani il pianeta riprende il moto diretto e nelle prossime settimane la situazione migliorerà. Sfruttate il transito per fare passi avanti nel lavoro, nella carriera, negli affari, così da rimpolpare il portafoglio. Amore: in coppia, se la mattinata è un po’ tesa, in serata l’atmosfera sarà romantica. Nel frattempo evitate di essere troppo esigenti. Soli: avete le carte in regola per avere un incontro indimenticabile. Scatterà una grande attrazione.

Oroscopo 14 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Saturno nel vostro segno domani termina il moto retrogrado e la vostra vita inizierà a stabilizzarsi, lavoro o vita personale sarete pronti a dare il massimo. Anche se nei precedenti cinque mesi spesso avete avuto la sensazione che i vostri progetti non sarebbero mai decollati, ora riprenderanno slancio! Potete tirare un respiro di sollievo e liberarvi della tristezza. Non dovete mollare dunque ma andare avanti con tenacia e determinazione poiché avrete successo. Amore: in coppia, complicità, fusione totale, con il partner oggi sembrate più innamorati che mai. Davanti a voi c’è un futuro luminoso! Soli; potrebbe iniziare in modo del tutto inaspettato una nuova e splendida storia d’amore. E’ dietro l’angolo!