E’ un martedì dinamico, positivo e divertente! Siete di buonumore, sicuri di voi stessi e concederete volentieri la vostra fiducia a chi vi circonda. Il che vi permetterà di tramettere belle vibrazioni ma non solo, anche di scovare nuove opportunità. Unica accortezza: fate una lista dei compiti importanti e cercate di portarli a termine. Non ignorate i dettagli a causa della fretta, poiché sono possibili degli errori. Amore: in coppia, farete del vostro meglio affinché con il partner la giornata sia piacevole, volete cambiare le cose in meglio! Soli: se da un po’ di tempo avete smesso di cercare il vero amore, oggi vi lancerete nella conquista. E non sbagliate.

Pensate pure in grande, mantenete sicurezza nelle vostre capacità poiché è un martedì in cui avete la possibilità di trasformare un sogno in realtà. Siete dotati di grande forza interiore e con gli aspetti astrali positivi potrebbero emergere delle collaborazioni gratificanti che andranno avanti anche in futuro. Tuttavia nel caso ciò dovesse comportare una trattativa, ricordate di chiedere il compenso che meritate! Amore: in coppia, al partner piace molto la vostra curiosità. Cogliete l’occasione per divertirvi scoprendo insieme nuove attività. Soli: vivete al meglio ciò che vi offre la vita senza voler trovare a tutti i costi l’anima gemella. Chi vivrà vedrà…

Oroscopo 14 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

È una giornata molto positiva: siete dinamici, rapidi ed efficienti in tutto ciò che fate compreso ultimare un progetto che avete a cuore o trovare un nuovo interesse che accenda il vostro entusiasmo. Unica accortezza: lavoro o vita personale senza rendervene conto le vostre battute umoristiche potrebbero scontrarsi con la permalosità di alcune persone e la situazione prendere una piega poco piacevole. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è al top, vi capite con uno sguardo. Sfruttate questa atmosfera per appianare eventuali tensioni. Soli: le storie d’amore troppo serie vi annoiano, oggi avete bisogno di vivere con leggerezza, di flirt poco impegnativi.

Oroscopo 14 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un martedì all’insegna di avvenimenti positivi quanto inaspettati. Forse anche perché vi concederete di essere meno cauti e riservati. In questo momento è nel vostro interesse uscire dai soliti schemi, è stimolante. Se l’intuito dunque vi dice di contattare qualcuno o recarvi in un posto, seguitelo: potrebbero esserci sviluppi entusiasmanti. Su un altro piano: non è esclusa un’entrata di denaro che vi rassicurerà. Amore: in coppia, coniugate il verbo amare al presente e al futuro. Siete innamorati e pieni di attenzioni per la dolce metà. Soli: nulla sembra contrastare lo sbocciare di una storia. L’amore è a portata di mano! Niente più dubbi né domande.

Oroscopo 14 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Gli aspetti astrali odierni sul vostro segno hanno un impatto eccellente, siete positivi e guardate al futuro con ottimismo e fiducia, pensate che ad attendervi c’è una bella evoluzione e non sbagliate! Fascino, carisma oggi sono al top dunque sfruttate al massimo questa giornata che vi riserva momenti magici: avete la possibilità di conquistare online parecchi follower o stringere nuove relazioni e sollecitare un’impressione più che positiva nelle persone che incontrate. Amore: in coppia, con il partner navigate in un oceano di felicità, la felicità di stare insieme e vivere la passione. Soli: un incontro accadrà in un contesto idilliaco, sarete travolti dai sentimenti!

Oroscopo 14 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Gli sforzi che avete fatto per costruire qualcosa di significativo oggi vi daranno bei risultati. Assaporate il gusto del successo e siate orgogliosi di come siete riusciti a emergere rispetto a chi vi circonda. Ma ciò, sia chiaro, non significa dormire sugli allori poiché dovete impegnarvi a ottenere ulteriori progressi. Fate un passo indietro per valutare a quali ambizioni dare priorità e in seguito mettetevi al lavoro. Amore: in coppia, amate il partner ma evitate di essere soffocanti. Siate presenti, ma senza esagerare. La dolce metà ve ne sarà grata. Soli: senso dell’umorismo e gentilezza faranno colpo su una persona. Cupido oggi scoccherà la freccia dell’amore!

Oroscopo 14 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Vi state ponendo delle domande su una proposta professionale o nel lavoro vi hanno affidato un incarico importante? La cosa migliore, a conti fatti, è quella di seguire il vostro intuito, l’importante è che evitiate di porvi milioni di domande forse inutili rischiando di farvi scappare l’opportunità. Avete la capacità, le qualità e le competenze giuste dunque bando ai dubbi poiché siete all’altezza della situazione. Amore: in coppia, siete felici e sapete come dimostrarlo alla dolce metà. Fatelo, senza alcuna riserva! Soli: oggi tutto vi è permesso, i pianeti vi spingono ad amare. E ci sarà un incontro sensazionale che ribalterà la vostra vita affettiva.

Oroscopo 14 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se nei mesi scorsi avete avuto dei problemi di comunicazione con i colleghi, potrebbe esserci stata una certa tensione, difficoltà a esprimervi apertamente, oggi la musica cambia. Avete la possibilità di migliorare il vostro modo di comunicare, ascoltare con attenzione, riflettere prima di parlare. Per quanto riguarda le finanze, oggi risolverete senza difficoltà qualsiasi questione riguardante il denaro. Amore: in coppia, se il programma di entrambi lo consente, deciderete di evadere dalla routine. Soli: siete a vostro agio e gli altri sono attratti da voi. Potreste incontrare la persona dei vostri sogni. A ogni modo, godetevi tutto ciò che di bello vi capita.

Oroscopo 14 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un bel martedì, ideale per dedicare la vostra attenzione a quelle attività che vi regalano piacere e accendono il vostro entusiasmo. Che si tratti di situazioni o relazioni, oggi cercate inoltre di vedere solo il lato positivo. Evitate di rimuginare, buttate nel cassonetto eventuali ansie così da imboccare una direzione che vi permetterà di dare il via a un rinnovamento, a una trasformazione che cambierà in meglio la vostra vita. Amore: in coppia, dolci e comprensivi, siete attenti anche ai più piccoli desideri del partner. Soli: capirete che l’ultima storia ha avuto un impatto sul vostro comportamento. Ciò vi permetterà di andare oltre e far posto alla persona giusta.

Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che si tratti di lavoro o vita personale o di introdurre un cambiamento nella vostra vita, siete sul punto di prendere un’iniziativa importante. La prima reazione potrebbe essere quella di valutare i pro e i contro della situazione rischiando di impantarvi nei dettagli. Guardate il quadro generale. Potreste trovare la risposta che cercate anche durante una semplice ma rilassante passeggiata nella natura. Amore: in coppia, poiché accadono eventi positivi, sta a voi capire quanto siete fortunati. Soli: apritevi agli altri, comunicate liberamente, non siate timidi. Mostrate il vostro lato socievole e la vostra gioia di vivere: conquisterete un cuore.