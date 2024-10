L’oroscopo del 14 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali odierni mettono a dura prova le vostre emozioni e le relazioni: cercate di capire dove sono presenti eventuali squilibri e in caso di conflitti privilegiate l’armonia. In casa, infatti, con la dissonanza Venere-Urano potrebbero esserci delle tensioni riguardanti le questioni di denaro. Con la Luna in Pesci alle spalle del vostro segno la cosa migliore è stare un po’ per conto vostro, soprattutto se siete alle prese con una decisione importante. Amore: in coppia, insieme alla dolce metà provate gioia di vivere, complicità, tenerezza e sensualità. Soli: pensate che volete impegnarvi ma in realtà moltiplicate i flirt, le avventure. Avete intenzione di stare alla larga dalle complicazioni dell’amore.

Oroscopo 14 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui esaminare con attenzione le responsabilità e le relazioni di lavoro: preparatevi a parlare con il boss o un superiore riguardo a ciò che desiderate o di cui avete bisogno così da poter migliorare la vostra situazione! Con la dissonanza Venere-Urano, in ogni caso tenete sotto controllo le emozioni: evitate di scatenare litigi inutili con i colleghi o le persone care. Non è escluso infine che potreste avvertire l’improvvisa esigenza di chiudere alcune relazioni. Amore: in coppia, saprete come mantenere la relazione dinamica ed emozionante: sentimenti autentici, spontanei, romantici! Soli: se state cercando di rafforzare una relazione nata di recente, con l’altro/a vi sentirete molto vicini.

Oroscopo 14 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Venere-Urano è un lunedì in cui vorreste fare le cose a modo vostro, uscire dalla solita routine e mandare all’aria la lista delle cose da fare. Ma ciò non sarà forse possibile: dovrete assumere molte responsabilità, tra cui prendere cura delle persone care e collaborare con i colleghi. Potrebbe essere difficile trovare un equilibrio tra lavorare insieme e trovare al contempo un po’ di tranquillità. Provate a introdurre dei piccoli cambiamenti e non una rivoluzione. Amore: in coppia, sarete più lucidi, vi impegnerete concretamente per ottenere l’accordo perfetto con la dolce metà. Soli: il vostro magnetismo e il fascino sono innegabili: oggi entrerà nella vostra vita una storia determinante.

Oroscopo 14 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui non dovete permettere che le emozioni negative spengano la vostra motivazione a raggiungere i vostri ambiziosi obbiettivi. E’ tempo di capire cosa potete fare per trasformare i sogni in realtà. Avete il talento, l’abilità, la creatività e persone pronte a sostenere le vostre aspirazioni. Che aspettate?! Dovete solo essere realistici riguardo alla vostra situazione e al lavoro indispensabile che dovete fare affinché possiate trasformarla con successo. Amore: in coppia, nella relazione regna la serenità, la complicità. Insieme al partner risolverete alcuni problemi familiari. Soli: un’attrazione che sembrava passeggera potrebbe prendere una piega più appassionata e romantica.

Oroscopo 14 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Venere-Urano potrebbe essere necessario concentrare l’attenzione su alcune riparazioni riguardanti la casa. Forse avete rimandato ma ora sono necessarie. Tuttavia risolverete in breve tempo e non vi costeranno un occhio della testa. Al contempo il transito oggi scatena inquietudine e renderà difficile trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Potreste, ad esempio, sentirvi intrappolati nella routine e avere reazioni poco piacevoli. Amore: in coppia, sono presenti delle tensioni, l’umore non è al top e a pagarne il prezzo sarà il partner. Evitate di discutere per un “sì” o per un “no”! Soli: sarete spinti a uscire dalla vostra zona di comfort e trascorrere del tempo con gli amici.

Oroscopo 14 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza odierna tra Venere e Urano rappresenta un invito ad ampliare la vostra visione del mondo, anche parlando con amici e familiari le cui opinioni e convinzioni sono completamente diverse dalle vostre. Se siete disposti ad ascoltare con la mente aperta sarà uno scambio interessante, che vi arricchirà la vostra vita, vi permetterà di scrivere un nuovo capitolo. Con questo transito, potreste inoltre trovare improvvisamente la soluzione ai problemi. Amore: in coppia, l’atmosfera sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Con il partner è amore per sempre! Soli: potreste provare una forte attrazione – ricambiata – per una persona e pronti a vivere una storia d’amore!

Oroscopo 14 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Venere in Scorpione-Urano in Toro potrebbe esserci una spesa totalmente imprevista e ciò scatenare la vostra agitazione oppure in famiglia avere delle discussioni riguardanti il denaro, su come viene speso quotidianamente. In questo caso mantenete la calma e cercate di trovare un modo che funzioni per tutti! Tanto più che venerdì con l’arrivo di Venere in Sagittario la musica cambierà in meglio, proverete una grande leggerezza. Amore: in coppia, qualche difficoltà a esprimere le emozioni o a dire apertamente ciò che non va nella relazione: perché tenere tutto dentro? Soli: volendo potreste dare il via a una storia ma sarete esitanti. Prima di impegnarvi, prendete tempo.

Oroscopo 14 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Urano, in famiglia l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, con le persone care non sarete una pasta di miele e ciò compromettere l’armonia. Ma non solo: potreste esaminare la vostra situazione e anche se le cose stanno andando bene, penserete con un po’ di malinconia che non avete ancora raggiunto il traguardo sperato. Cercate di distrarvi leggendo un buon libro o guardando un film. Questa sensazione fortunatamente domani sarà svanita. Amore: in coppia, saprete come riaccendere la fiamma con dichiarazioni di eterno amore e slanci passionali! Soli: dovrete solo scegliere chi volete conquistare! Scalderete il vostro cuore in buona compagnia.

Oroscopo 14 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui avere approccio calmo ed equilibrato alla vita lavorativa sarà d’aiuto a superare la possibile tensione interiore. Anche se l’atmosfera non è di tutto riposo, eliminate i pensieri negativi ed evitate di lasciarvi coinvolgere in litigate che non vi riguardano. Maggiore sarà la distanza emotiva che riuscirete a stabilire, più rilassante sarà la giornata. Buona notizia: venerdì, Venere entra nel vostro segno, vi permette di raggiungere con successo alcuni obbiettivi. Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia e il dialogo disteso siate tolleranti. Creerete un’atmosfera dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Soli: darete il via alla conquista e al contempo sarete corteggiati.

Oroscopo 14 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui la vostra creatività è al top, dunque è il momento ideale per concentrare l’attenzione su un progetto di lavoro o personale oppure provare una nuova attività, trovare un hobby che vi appassioni – soprattutto se vi permette di uscire dal solito quotidiano – e volendo da praticare anche con gli amici. E a proposito di amici, tenete presente che non tutti sono affidabili e leali come voi per cui se avete capito di chi si tratta, prendete le distanze. Amore: in coppia, circola felicità, c’è complicità e gioia di vivere. Guardate al futuro tenendovi teneramente per mano! Soli: le conquiste non mancano ma attenzione: prima di lanciarvi a occhi chiusi cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 14 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza odierna Venere-Urano, se il lavoro vi impegna parecchio, vi tiene spesso lontano da casa, più spesso di quanto vorreste, ora potreste trovarvi di fronte a un bivio, ovvero dover scegliere se seguire le vostre ambizioni oppure rendere felice la vostra famiglia con una maggiore presenza. Riflettete attentamente e, anche se non sarà facile poiché potreste sentirvi in colpa, nella decisione prendete in considerazione la voce del cuore. Amore: in coppia, avrete la consapevolezza che il lavoro sottrae parecchio tempo alla relazione. Capirete quando dare la priorità all’amore e al partner. Soli: giornata speciale: la scintilla dell’amore potrebbe scoccare con una persona che vi presenterà un amico.

Oroscopo 14 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che si tratti di lavoro o vita personale, con la dissonanza odierna Venere-Urano potrebbe essere difficile imporre il vostro punto di vista: con una persona cercherete di parlare esprimendo sinceramente pensieri ed emozioni ma avrete la sensazione che non recepisca il vostro messaggio. Insistete, andate oltre la sensazione e continuate a provare con pazienza: è un atteggiamento che potrebbe portare ad alcune conversazioni stimolanti e soddisfacenti. Amore: in coppia, se la situazione finanziaria lo consente, pianificate un viaggio con il partner: darete nuovo slancio alla relazione! Soli: incontri importanti, la comunicazione è al centro della scena e porterà a splendide conversazioni d’amore!