Cosa dice l’oroscopo del 15 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata tutto sommata positiva ma se del tutto involontariamente avete commesso un’azione reprensibile, una persona potrebbe accusarvi e voi essere costretti a dimostrare la vostra buona fede. Qualunque cosa accada dovrete combattere oppure chiedere aiuto a qualcuno per dimostrare di essere trattati ingiustamente. Se possibile uscite con gli amici, i familiari e lasciate alle spalle questo incidente. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee, lasciate che l’altra metà possa esprimere le sue! Soli: nel lavoro potrebbe esserci un incontro interessante, se l’altro/a lancerà un invito, accettate senza esitare!

Oroscopo 15 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Giove, rappresenta un invito a essere dinamici e guardare al futuro! E in effetti potreste avere un nuovo slancio riguardo ai progetti e idee che avete a cuore. Man mano che svilupperete un talento, un’abilità o un’impresa toccherete con mano il successo, anche se del tutto inaspettato. E’ una giornata di sorprese e la più grande sarà una scoperta emozionante. Amore: in coppia, deciderete entrambi di cambiare qualcosa nella relazione, che nel corso del tempo potrebbe essere diventata meno dinamica. Soli: se una persona vi attrae è la giornata giusta per dichiarare i vostri sentimenti!

Oroscopo 15 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un ottimo venerdì in cui nella vita sociale potreste ottenere risultati positivi partecipando a eventi e stringendo nuove conoscenze con chi apprezza il vostro entusiasmo e la curiosità. Al contempo, potreste avere discussioni accese con persone che non condividono i vostri valori, soprattutto su questioni che per voi contano molto. Prima di reagire partendo in quarta, cercate di tener conto delle conseguenze. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere irritato per il vostro desiderio di libertà. Una semplice osservazione e scatenerete una lite. Soli: negli affari di cuore, non è giornata di conquiste. Andrà meglio domani.

Oroscopo 15 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La capacità di prevenire i problemi, nella vita personale vi metterà in grado di attirare il giusto tipo di attenzione. Ma non solo prendendo l’iniziativa riguardo a un’idea la vostra situazione potrebbe avere una svolta positiva. Mettete in conto che non è escluso qualcuno tenterà di scoraggiarvi. Ma se sapete che state facendo la cosa giusta, niente e nessuno potrà fermarvi. Amore: in coppia, metterete da parte alcuni rimproveri che volevate fare al partner. E’ una saggia decisione, dovete entrambi rilassarvi. Soli: meno emotivi e più ragionevoli. Riguardo alla vita affettiva farete un bilancio che sarà di grande aiuto.

Oroscopo 15 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Se ultimamente avete avuto la spiacevole sensazione di trovarvi in un vicolo cieco, oggi qualcosa potrebbe ribaltare la situazione. Un evento inatteso nella vita sociale potrebbe farvi entrare in contatto con persone che nel lavoro vi apriranno nuove porte. Alcune conversazioni potrebbero inoltre spingere a scoprire opportunità di cui prima non eravate a conoscenza! Amore: in coppia, sarete più attenti ai bisogni dellla dolce metà, il che andrà a vostro vantaggio. Ricambierà con gli interessi. Soli: molto realistici, oggi siete spinti a fare una selezione nei contatti. Eliminerete quelli ormai inutili, che non portano a niente.

Oroscopo 15 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere una sorta di illuminazione riguardo a una relazione personale o di lavoro: una persona invadente o che dice come dovete comportarvi. Potreste decidere di averne abbastanza e di voler riprendere la vostra libertà. Anche se non vi muoverete in questo momento, poco a poco la farete vostra e in seguito la metterete in pratica. Amore: in coppia, il partner vi proporrà un progetto che vi entusiasmerà e vi permetterà di scrivere insieme un nuovo ed entusiasmante capitolo! Soli: la felicità è a portata di mano. Se state cercando il vero amore potrebbe arrivare improvvisamente. Aprite bene gli occhi!

Oroscopo 15 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un venerdì in cui avrete la possibilità di affrontare un problema che è stato motivo di preoccupazione. Prenderete una decisione e resterete stupiti dalla facilità con cui risolverete. Su un altro piano: se state pensando di vendere un oggetto d’antiquariato, la cosa migliore è quella di farlo prima valutare. Potreste scoprire che vale una bella somma. Amore: in coppia, avete bisogno di romanticismo e di piccole attenzioni ma il partner forse non se ne rende conto. Esprimete le vostre esigenze d’amore in modo chiaro. Soli: potrebbe esserci un flirt, o anche di più se volete, a patto di lanciare al momento giusto alcuni segnali!

Oroscopo 15 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a fare dei cambiamenti e fate bene poiché porteranno a un futuro più luminoso e positivo. Significherà impegnarvi ma vi divertirete e dunque andrete avanti con determinazione. Avete capito che provare qualcosa di nuovo non è un fatto di cui spaventarsi. Anzi, potrebbe ripagarvi di più! Amore: in coppia, con il partner evitate il braccio di ferro ne guadagnerete in amabilità e accentuerete il vostro potere di seduzione. Il che vi regalerà una serata super piccantina. Soli: fare leva sulla lucidità vi permetterà di capire al volo le intenzioni di chi vi corteggia (sperando siano romantiche).

Oroscopo 15 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In questo momento i pianeti accentuano la vostra ambizione: nei prossimi giorni vale la pena dedicare del tempo a una relazione che potrebbe essere d’aiuto a progredire nella carriera o presentare un’opportunità di lavoro. Se capite che un contatto può dare una mano, siate pure un po’ opportunisti: fate dunque in modo di approfondire il rapporto e renderlo più forte. Amore: in coppia, bei momenti di tenerezza. La passione lascia il posto alle parole dolci. La comunicazione è la forza della vostra unione. Soli: potreste ritrovare un vecchio amore, incontrarlo per caso e riaccendere la passione. E’ una giornata piena di speranza…

Oroscopo 15 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I buoni aspetti astrali odierni rappresentano una sorta di test per misurare la vostra forza morale, la determinazione, la resistenza e la capacità di non farvi manipolare. Solitamente quest’ultima cosa non accade ma quando ci sono di mezzo i sentimenti, le emozioni, sembrea che non abbiate più le abituali difese e senza che ve ne rendiate conto gli altri ne approfittino. Amore: in coppia, siete entrambi sempre innamorati, avete voglia di fare nuovi progetti, impegnarvi di più nella relazione. Soli: anche se la solitudine vi pesa, mantenete sicurezza nel vostro fascino, nel potere di seduzione! Si avvicina un bellissimo incontro d’amore.

Oroscopo 15 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste essere impazienti di concludere un affare, vorreste bruciare le tappe ma così facendo rischiate di ignorare alcuni aspetti importanti della trattativa. Se desiderate che tutto vada per il verso giusto, approfondite i dettagli, mettete i puntini sulle i e la situazione andrà certamente a buon fine anzi, trionferete. Amore: in coppia, avete la possibilità di risolvere qualche piccolo problema che in questo momento vi preoccupa. Esprimere un po’ di più i sentimenti è la soluzione ideale per riportare armonia nella relazione. Soli: è la giornata giusta per mettere fine alla tanto odiata solitudine: in arrivo c’è un nuovo amore!

Oroscopo 15 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcune persone, lavoro o vita privata, oggi potrebbero contrariarvi ma non dovete dare loro il potere di appesantirvi. Alcuni aspetti astrali potrebbero tirare fuori il peggio di chi vi circonda e dovrete mettere le distanze – chilometriche – da chi è pessimista e negativo. Lavorate sodo invece per raggiungere i vostri obbiettivi, andate oltre il giudizio di persone maligne! Amore: in coppia, la relazione si fonda su valori sicuri e costruttivi. Con il partner siete in sintonia, tutto procede al meglio. Soli: magnetici, affascinanti e nessuno potrà resistervi! È probabile che concluderete la giornata in buona e dolce compagnia.